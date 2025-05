7 aliarvostettua amerikkalaista osaketta, jotka juuri nostivat osinkojaan

Globaalien rahoitusmarkkinoiden voimakas volatiliteetti on leimannut vuoden 2025 alkukuukausia. Tämän epävarmuuden keskellä osinkoa maksavat osakkeet ovat osoittautuneet keskimäärin vakaammiksi kuin laajemmat osakemarkkinat. Pitkäaikaisen heikon kehityksen jälkeen markkinoilla on yhä useita aliarvostettuja yhtiöitä, jotka tarjoavat houkuttelevia osinkotuottoja.

Osinkosijoittaminen voi toteutua monin eri tavoin. Sijoittajat voivat etsiä osakkeita, joilla on korkea osinkotuotto, vahva taloudellinen asema tai pitkä ja johdonmukainen osingonmaksuhistoria. Myös yhtiöt, jotka säännöllisesti korottavat osinkojaan, herättävät sijoittajien kiinnostusta – tämä voi viestiä johdon luottamuksesta tulevaan kasvuun ja kannattavuuteen.

Olemme seuloneet Morningstarin seuraamista yhdysvaltalaisten yhtiöiden joukosta ne yritykset, jotka nostivat neljännesvuosittaista osinkoaan huhtikuussa. Tämä voi olla merkki liiketoiminnan vakaudesta ja positiivisista tulevaisuudennäkymistä.

Alla esitellään seitsemän Morningstarin analyytikoiden seuraamaa aliarvostettua yhtiötä, jotka korottivat osinkoaan huhtikuussa:

Sysco SYY

Portland General Electric POR

Johnson & Johnson JNJ

Qualcomm QCOM

Phillips 66 PSX

Sonoco Products SON

Energy Transfer ET





Aliarvostettuja osakkeita, jotka ovat nostaneet osinkojaan

Lähdimme liikkeelle Morningstarin analyytikoiden seuraamasta yhdysvaltalaisten yhtiöiden kattavasta listasta ja etsimme niistä yhtiöt, jotka maksavat osinkoa neljännesvuosittain ja ilmoittivat huhtikuussa osingonkorotuksesta. Tarkastelimme osingon muutoksia edelliseen maksukertaan verrattuna ja rajasimme mukaan vain ne yhtiöt, jotka nostivat osinkoaan vähintään 2 %. Näin saimme esiin merkittävimmät korotukset.

Suodatimme lisäksi pois yhtiöt, joiden osinkotuotto jäi alle kahden prosentin. Lopulliseen valintaan pääsivät ne osakkeet, joille Morningstarin analyytikot ovat antaneet 4 tai 5 tähteä – eli yhtiöt, joiden katsotaan olevan aliarvostettuja suhteessa niiden todelliseen arvoon.

Näiden kriteerien perusteella seulontamme läpäisi seitsemän yhdysvaltalaista yritystä. Ne tarjoavat sijoittajille mahdollisuuden hyötyä sekä kasvavasta osinkotuotosta että potentiaalisesta arvonnoususta.

Artikkelin lopusta löytyy täydellinen luettelo Morningstarin kattamista yhtiöistä, jotka korottivat osinkoaan huhtikuussa.

Sysco

"Mielestämme Syscon osinkopolitiikka on ollut johdonmukainen ja osakkeenomistajien edun mukainen. Yhtiö on maksanut kasvavia osinkoja jo yli 50 vuoden ajan, ja ennusteidemme mukaan se voi jatkossakin kasvattaa osinkoa keskimäärin 5 % vuodessa seuraavan viiden vuoden aikana. Sysco harjoittaa myös osakkeiden takaisinostoja osana pääomanjakoa. Takaisinostot keskeytettiin vuonna 2021 pandemian aiheuttamien liiketoimintarajoitteiden vuoksi, mutta uskomme, että seuraavan viiden vuoden aikana yhtiöllä olisi valmiudet ostaa takaisin osakkeita jopa 6,75 miljardin dollarin arvosta – mikäli se näin päättää. Arviomme mukaan yhtiö on käyttänyt pääomaansa harkiten eikä ole maksanut liikaa omista osakkeistaan, mikä voisi heikentää omistaja-arvoa. Odotamme tämän taloudellisen kurinalaisuuden jatkuvan myös tulevaisuudessa."

— Kristoffer Inton, strategi

Portland General Electric

"Huhtikuussa 2020 johto alensi ohjeistustaan 9 %, ja hallitus keskeytti osingonkorotukset ensimmäistä kertaa sen jälkeen, kun PGE:n entinen emoyhtiö Enron julistettiin konkurssiin. Kolme kuukautta myöhemmin hallitus korotti osinkoa 6 % linjassa arvioidemme ja johdon ohjeistuksen kanssa, mutta tämä poikkeava päätös herätti hetkellistä huolta."

-Travis Miller, strategi

Johnson & Johnson

"Pidämme J&J:n osinkoja ja osakkeiden takaisinostoja oikeanlaisina. J&J on jo pitkään nostanut osinkojaan tasaisesti, mikä on lisännyt sijoittajien luottamusta yhtiöön. Lisäksi yhtiö on pystynyt rahoittamaan vahvat sisäiset investoinnit samalla tukien osinkoja ja toteuttaen maltillisia sekä hyvin ajoitettuja osakkeiden takaisinostoja viime vuosina."

-Karen Andersen, johtaja

Qualcomm

"Uskomme, että yhtiö on osoittanut järkevän strategian käteisvarojen palauttamiseksi osakkeenomistajille, sillä se aikoo jakaa suuren osan vapaasta kassavirrastaan. Yhtiö on viime vuosina ostanut säännöllisesti omia osakkeitaan. Qualcomm maksaa myös vakaata neljännesvuosittaista osinkoa, joka on 0,85 dollaria osakkeelta."

-Brian Colello, strategi

Phillips 66

"Mielestämme Phillips 66:n osakkeenomistajille maksettavaa osinkoa koskeva politiikka on sopiva, ottaen huomioon jalostusteollisuuden volatiliteetin. Viimeisin vuoteen 2027 asti voimassa oleva politiikka on palauttaa vähintään 50 % kassavirrasta osakkeenomistajille. Politiikka luo selkeitä odotuksia sijoittajille ja tarjoaa samalla joustavuutta vähentää osinkoja vaikeina aikoina. Vaikka ylimääräistä likviditeettiä on yleensä saatavilla suotuisissa markkinaolosuhteissa ja osakekurssit ovat todennäköisesti korkealla, takaisinostot on historiallisesti toteutettu alle tai lähellä senhetkistä käypää arvoa, mikä tarkoittaa, että ne eivät ole olleet arvon tuhoavia. Noin 70 % kaikista osakkeiden takaisinostoista viimeisen 10 vuoden aikana on tapahtunut hintaan/käypään arvoon 1,0 tai alle."

-Allen Good, johtaja

Sonoco Products

"Mielestämme osingot ovat sopivia. Sonoco on edelleen pyrkinyt palauttamaan rahaa osakkeenomistajille johdonmukaisen osingonjaon ja säännöllisten osakkeiden takaisinostojen kautta. Odotamme tämän strategian jatkuvan, koska osakkeiden takaisinostoja tehdään edelleen kysynnän ollessa vahvaa. Tämä strategia ei kuitenkaan ota huomioon osakekurssia, joten osa takaisinostoista tehdään korkeilla arvostuksilla. Odotamme yhtiön säilyttävän osingon, koska Sonoco tuottaa edelleen vakaata vapaata kassavirtaa."

-Spencer Liberman, osakeanalyytikko

Energy Transfer

"Energy Transfer on vastustanut siirtymistä C-yhtiöksi, kuten monet muut keskisuuret energiayhtiöt. Siirtyminen poistaisi verotuksen monimutkaisuuden sijoittajille, mahdollistaisi osingonjakokelpoisen osingon ja mahdollisesti poistaisi Energy Transferin pitkäaikaisen EBITDA-kertoimen alennuksen verrattuna muihin alan yrityksiin."

-Travis Miller, strategi

Kirjoittaja(t) ei omista tässä artikkelissa mainittujen arvopapereiden osakkeita. Lue lisää Morningstarin toimituskäytännöstä