"Magnificent Seven" johtaa osakemarkkinoiden nousua. Voiko se jatkua?

Yhtäkkiä osakemarkkinat näyttävät hyvin vuoden 2023 kaltaisilta.

Ensimmäisen vuosineljänneksen heikon kehityksen jälkeen niin sanotut "Magnificent Seven" -megacap-teknologiaosakkeet ovat tukeneet markkinoiden toipumista presidentti Donald Trumpin tullitiedotuksen aiheuttamista jyrkistä tappioista. Osakkeiden arvot ovat nousseet lähes 14 % huhtikuun 8. päivän pohjalukemista – päivästä, joka edelsi Trumpin ilmoitusta 90 päivän tauosta uusille tulleille.

Ennen tätä nousua teknologiayhtiöiden osakkeet jäivät vuoden kolmen ensimmäisen kuukauden aikana selvästi jälkeen laajemmasta markkinasta, kun sijoittajat suosivat dramaattista kiertoa, joka painotti arvoa kasvun sijaan ja "vanhan talouden" sektoreita, kuten terveydenhuoltoa ja rahoituspalveluja, Big Techin ja tekoälyn sijaan. Mutta 8. huhtikuuta lähtien Morningstarin US Technology Index on ollut suurin vaikuttaja Morningstarin US Market Indexin kokonaistuottoon. Teknologiasektori on noussut lähes 20 % ja vastaa 5,8 prosenttiyksikköä (eli yli 40 %) 13,8 %:n kokonaisnoususta.

Viisi suurinta yksittäistä markkinan kokonaistuottoon vaikuttanutta yritystä olivat Microsoft (MSFT), Nvidia (NVDA), Apple (AAPL), Broadcom (AVGO) ja Meta Platforms (META). Broadcomia lukuun ottamatta kaikki nämä yritykset kuuluvat Magnificent Seven -ryhmään. Kolme muuta ryhmän jäsentä – Amazon (AMZN), Alphabet — (GOOGL) ja Tesla (TSLA) – seurasivat perässä.

Samaan aikaan ensimmäisen kvartaalin johtajat ovat jääneet jälkeen. UnitedHealth Group (UNH), PepsiCo (PEP), lääketieteellisten laitteiden valmistaja Becton Dickinson (BDX) ja lääkevalmistaja Bristol-Myers Squibb BMY olivat markkinoiden suurimmat tuotonlaskijat 8. huhtikuun jälkeen Morningstar Directin tietojen mukaan.

Miksi ”Magnificent Seven” nousi?

Strategien mukaan "Magnificent Seven" -osakkeiden vahva paluu on selkeä käänne alkuvuoden vaisuun kehitykseen nähden, mutta nousulle löytyy myös perusteltuja syitä. Parnassus Investmentsin sijoitusjohtaja Todd Ahlstenin mukaan suurimmilla teknologiayhtiöillä on rakenteellisia etuja, jotka tekevät niistä erityisen houkuttelevia sijoituskohteita epävakaissa olosuhteissa.

"Ei ole yllättävää, että markkinoiden käännyttyä nousuun sijoittajat kohdistavat huomionsa yrityksiin, joilla on vahva markkina-asema, kasvavat tulokset, alhainen velkaantuneisuus – ja jotka hyötyvät tekoälyn pitkän aikavälin kasvutrendistä," Ahlsten sanoo. Hänen mukaansa nämä edut olisivat voineet siivittää Magnificent Seven -osakkeet vielä korkeammalle ilman tulliuutisten aiheuttamaa turbulenssia.

Morningstarin näkökulmasta suurin osa Magnificent Seven -yhtiöistä oli jo aliarvostettuja ennen tullien julkistamista. Lisäksi Microsoftin ja Applen kaltaiset yritykset julkaisivat vahvat tulokset vuoden ensimmäiseltä neljännekseltä ja antoivat suhteellisen positiiviset näkymät loppuvuodelle – siitäkin huolimatta, että kauppaympäristö on epävarma, arvioivat Morningstarin analyytikot.

Osana ilmiötä on myös (erityisesti yksityissijoittajien keskuudessa) ryhmän viimeaikainen historia poikkeuksellisen vahvoista tuotoista. Megacap-teknologiayhtiöt veivät osakemarkkinat uusiin huippulukemiin vuosina 2023 ja 2024, ja ovat toipuneet johdonmukaisesti myös markkinoiden notkahdusten jälkeen. Nationwide-yhtiön päämarkkinastrategi Mark Hackett uskoo, että sijoittajat muistavat tämän pitkään.

"Kun markkinat menevät hyvin, kannattaa ostaa teknologiaa, ja kun markkinat menevät huonosti, kannattaa ostaa teknologiaa – tämä on ollut tämän jakson filosofia," hän selittää. "Helpoin paikka sijoittajille, jos he yrittävät ostaa laskua, on Mag Seven."

Mitkä osakkeet johtavat markkinoita seuraavaksi?

Hackett odottaa tämän ilmiön laantuvan tulevina kuukausina. "Kun tämä tunnevetoinen markkinatilanne on ohi, palataan takaisin perustekijöihin," hän sanoo. Hän lisää, että monet tämän vuoden alussa alalle kohdistuneet haasteet, kuten arvostuspaineet ja big tech -yhtiöiden ja muun markkinan välisen kuilun kaventuminen, ovat edelleen olemassa. Hän odottaa sijoittajien palaavan ensimmäisen vuosineljänneksen aikana hyvin menestyneisiin toimialoihin, kuten arvo-, laatu- ja kansainvälisiin markkinoihin, kun pöly on laskeutunut.

Tilanne voi jatkua epävakaana vielä useita kuukausia. "Uskomme, että volatiliteetti todennäköisesti jatkuu," kirjoitti Morningstarin Yhdysvaltain markkinastrategi David Sekera toukokuun markkinakatsauksessa. Muutaman kuukauden mahdollisen turbulenssin jälkeen hän suosittelee sijoittajia siirtämään painopistettä alihintaisiin arvoyhtiöihin ja keventämään ylipainotettujen kasvuyhtiöiden osuutta – erityisesti niiden, jotka käyvät edelleen kauppaa preemiolla.

