ARK:n Cathie Wood Muskista, Trumpista, DeepSeekistä ja Bitcoinista

Valerio Baselli: Hei ja tervetuloa Morningstariin. Minulla on ilo saada tänään vieraakseni yksi aktiivisesti hallinnoitujen temaattisten ETF-rahastojen tunnetuimmista nimistä, ARK Investin perustaja ja toimitusjohtaja Cathie Wood.

Kiitos, että liityit seuraani, Cathie. Tuoreessa Big Ideas for 2025 -raportissasi listasit vahvimmat uskomuksesi, joista tekoäly lienee suurin. Kun kiinalainen DeepSeek-yritys lanseerasi pari viikkoa sitten paljon halvemman tekoälynsä, se herätti shokkiaallon markkinoilla. Ensinnäkin, mitä olette oppineet tästä, jos olette oppineet mitään? Ja näetkö sen game changerinä alalle?

Cathie Wood: Kyllä. Katsoimme DeepSeekin mallia ja huomasimme, että se liikkuu alaspäin tähän uuteen teknologiaan liittyvää kustannuskäyrää nopealla vauhdilla, mutta ei poikkea merkittävästi OpenAI:n ja Anthropicin kustannuskäyrän alenemisnopeudesta. Päättelymallien kehityskustannukset laskevat siis 85-95 prosenttia vuodessa. DeepSeekin suuri kysymys on, onko se todella vain 6 miljoonaa dollaria? Onko se kaikki, mitä mallin kehittäminen maksoi? Verrattuna OpenAI:n ja Anthropicin kymmenkertaiseen tai suurempaan hintaan? Siinä on suuri kysymysmerkki, koska emme tiedä, kuinka paljon esivalmennusta tehtiin ennen kuin malli kehitettiin huippuluokan työasemalla. Draama oli oikeastaan siinä, että hetkinen, maksaako se paljon vähemmän? Koska tekoälymallien kehittäminen siirtyy pilvipalveluntarjoajilta huippuluokan työasemille? Siinä on kysymysmerkkejä. Eikä meillä ole kaikkia vastauksia. Mutta DeepSeek noudattaa tätä kaavaa, kun tarkastellaan kustannusten alenemista sekä koulutuksessa että päättelyssä.

Baselli: Se käy järkeen. Konkreettisemmin, mitkä ovat vaikutukset sijoitusstrategiaanne? Missä näette arvoa juuri nyt tekoälyalalla?

Wood: Kyllä. Tiedämme, että kaikki alkoi laitteistoista, kuten Nvidia (NVDA) ja TSMC (TSM), ja olemme edelleen mukana niiden kanssa useissa rahastoissamme. Olemme kuitenkin kehittäneet salkkujemme painotusta kohti ohjelmistoja ja niin sanottua ruumiillistettua tekoälyä. Ohjelmistot, erityisesti alustat palveluna, kuten Palantir (PLTR), ja ruumiillistettu tekoäly, kuten Tesla (TSLA), joka siirtyy kohti autonomista liikkuvuutta – kehitys, joka ei voisi tapahtua ilman tekoälyä. Olemme keskittyneet myös multi-omiikkaan eli genomiikkaan, jossa sekvensointitekniikoiden, tekoälyn ja CRISPR-geenimuokkauksen yhdistyminen alkaa johtaa sairauksien parantamiseen. Uskomme siis, että vaikka tulojen kannalta suurin mahdollisuus seuraavien 5-10 vuoden aikana voi olla autonominen liikkuvuus, syvällisimmät sovellukset löytyvät kuitenkin terveydenhuollon alalta, kun siirrymme kohti sairauksien parantamista ja ihmisten elinajanodotteen pidentämistä.

Baselli: Siitä puheen ollen, kun puhuimme lähes vuosi sitten, suhtauduitte hyvin myönteisesti sähköajoneuvoihin ja erityisesti robottitakseihin. Sittemmin olemme nähneet useiden autonvalmistajien harkitsevan uudelleen sitoumuksiaan sähköautoihin, koska myynti ei ole yleisesti ottaen vastannut odotuksia. Lisäksi autojen sähköistämistä koskevassa politiikassa on tapahtunut muutoksia, esimerkiksi Yhdysvalloissa. Onko näkemyksenne tästä muuttunut? Jos on, niin millä tavoin?

Wood: Sähköajoneuvot kohtaavat makrotaloudellisia vastatuulia, aivan kuten polttomoottoriajoneuvotkin. Jos tarkastellaan viime vuoden maailmanlaajuista myyntiä, sähköajoneuvojen myynti kasvoi 12 prosenttia, kun taas polttomoottoriajoneuvojen myynti laski prosentin. Polttomoottoriajoneuvojen osuus maailmanlaajuisesta myynnistä oli vielä vuonna 2019 92 prosenttia, mutta nykyään niiden osuus on vain 72 prosenttia. Uskomme siis, että siirtyminen sähköajoneuvoihin ja lievä siirtyminen hybridiajoneuvoihin, erityisesti Yhdysvalloissa mutta myös muualla maailmassa, saattaa vääristää puhtaasti akkusähköajoneuvojen markkinoita. Uskomme kuitenkin, että sähköajoneuvojen kustannusten laskiessa edelleen, ja uskomme, että niin tapahtuu, sillä Teslan huhutaan esittelevän tänä vuonna auton, jonka hinta on jossain 25 000 dollarin tienoilla. Robottitaksit voivat mielestämme laskea noin 15 000 dollarin hintaluokkaan lähivuosina. Uskomme siis, että kehitys kohti sähköistä käyttövoimaa on edelleen käynnissä. Se on ehkä hieman hidastunut, mutta emme usko, että sitä voidaan pysäyttää.

Baselli: Mainitsit Teslan, ja me kaikki tiedämme Elon Muskin uudesta roolista Yhdysvaltain hallinnossa. En halua keskustella politiikasta, mutta hänen läheinen suhteensa presidentti Trumpiin näyttää vahingoittavan Teslan automyyntiä maailmanlaajuisesti, erityisesti Euroopassa ja etenkin Saksassa ja Ranskassa. Tesla on suurin omistuksesi, ja olet sijoittanut siihen jo pitkään. Näettekö Muskin poliittisen sitoutumisen mahdollisena keskeisenä riskinä yhtiölle?

Wood: No, se on mielenkiintoista. Viime vuonna poliittiset riskit liittyivät siihen, että republikaanit eivät ainakaan Yhdysvalloissa olleet kiinnostuneita sähköautoista. He halusivat tukea energiateollisuutta ja bensiinikäyttöisiä autoja. Tänä vuonna näyttää siltä, että nyt, kun Musk johtaa DOGE:ta, demokraatit eivät ole tyytyväisiä siihen, mutta republikaanit ovat. Mielestäni tässä on siis sekä panoksia että otteita. Toinen sekoittava tekijä on se, että Tesla on maailman myydyin auto, Model Y. Se on myydyin auto. Model Y on nyt menossa läpi suuren päivityssyklin, aivan kuten Model 3 teki viime vuonna. Joten kaltaiseni ihmiset olisivat ostaneet Model Y:n joulukuussa, mutta Teslan myyjät sanoivat: "Odota, odota, odota, koska Model Y:n päivitys tulee olemaan melko merkittävä", joten odotin. Tämä on toinen tekijä, joka aiheuttaa hieman hämmennystä. Ei ole epäilystäkään siitä, että jotkut ihmiset pysyvät poissa sähköautoista lyhyellä aikavälillä, ehkä poliittisista syistä. Mutta kun sähköajoneuvojen kustannukset laskevat edelleen ja ovat huomattavasti bensiinikäyttöisten ajoneuvojen hintoja alhaisemmat, uskomme, että taloudellisuus voittaa.

Baselli: Puhutaan seuraavaksi kryptoista. Donald Trump lupasi tehdä Yhdysvalloista kryptovaluuttojen maailmanpääkaupungin, ja bitcoin on noussut huimasti hänen marraskuun voittonsa jälkeen. Samaan aikaan näimme kuitenkin kryptojen hintojen laskevan uusia tulleja koskevien pelkojen vuoksi. Mitä siis odotat bitcoinilta, toisaalta tulevan suotuisan sääntelyn ja toisaalta mahdollisen kauppasodan välillä?

Wood: Mitä tulee bitcoiniin, sitä voidaan luonnehtia kolmeksi vallankumoukseksi yhdessä, ja ne ovat kaikki maailmanlaajuisia. Yhdysvallat voi siis haluta kannustaa kryptovaroihin tai digitaalisiin varoihin liittyvää innovaatiotoimintaa. Uskomme kuitenkin, että bitcoin on maailmanlaajuinen rahajärjestelmä. Se on uusi globaali omaisuusluokka, ensimmäinen laatuaan. Ja se on teknologia, maailmanlaajuinen teknologia. Se ei siis ole minkään maan hallinnassa. Ehkä oikeilla kannustimilla bitcoinin ja muiden digitaalisten varojen ympärille syntyy innovaatioita. Uskomme, että tämä Yhdysvaltojen hallinto on hyvin kiinnostunut kasvattamaan tätä liikettä täällä Yhdysvalloissa, aivan kuten internetiä.

Internet on itse asiassa vain seuraavan sukupolven internet. Tämä on se osa internetiä, jota kehittäjät eivät rakentaneet 90-luvun alussa, koska he eivät tienneet, että rahoituspalvelut ja kaupankäynti tapahtuisivat internetissä. Tämä on siis seuraavan sukupolven internet. Ja aivan kuten ensimmäinen sukupolvi, se on maailmanlaajuinen. Monet yritykset hyötyvät siitä. Mielestäni jotkut suurimmista, erityisesti MAG 6 täällä Yhdysvalloissa, ovat olleet suurimpia hyötyjiä. Ja uskon, että tämä hallitus haluaa varmistaa, että se - toisin sanoen hallituksen politiikka - ei ole innovaation tiellä.

Baselli: Erittäin mielenkiintoista. Disruptiivisten innovaatioiden etsiminen on sijoitusfilosofiasi ydin. Lippulaivarahastosi ARK Innovation (ARKK) on aloittanut vuoden erittäin hyvin, mutta vuonna 2024 se jäi melko merkittävästi jälkeen Nasdaqista ja jopa S&P 500:sta. Mitkä olivat isoimmat vastatuulet, joita jouduitte kohtaamaan viime vuonna, ja mitkä ovat odotuksesi tälle vuodelle?

Wood: Kyllä. Siirrymme siis kolmesta suuresta vastatuulesta kolmeen tärkeään myötätuuleen. Vastatuulet alkoivat koroista. Vaikka ne alkoivat laskea, ne eivät laskeneet niin paljon kuin monet odottivat. Ja vaikka meidän mielestämme korkojen ei pitäisi pitää strategioitamme panttivankeina – tarkoittaen sitä, että vaikka tarkastellaan omaa historiaamme, korot nousivat vuosina 2017 ja 2018, ja meillä oli kaksi kaikkien aikojen parasta vuotta, yksi nousumarkkinoilla ja yksi laskumarkkinoilla – korot eivät siis pitäisi olla vastatuuli. Mutta algoritmit on nykyään laadittu niin, että ne olettavat korkojen ja meidän strategiamme, joka on pitkän duraation strategia, korreloivan käänteisesti. Tämä oli vastatuuli. Toinen vastatuuli oli markkinoiden lisääntyvä keskittyminen MAG 6:een. Goldmanin tutkimuksessa todetaan, että markkinoiden keskittyminen saavutti suurimman tason, jota ei ole koskaan ennen nähty. Jopa suuren laman aikana 1900-luvun alussa markkinat olivat vähemmän keskittyneet kuin ne olivat hiljattain MAG 6:n kohdalla. Tämä alkaa kuitenkin muuttua.

Tämä vastatuuli on muuttumassa myötätuuleksi, koska markkinat laajenevat kohti pienempiä osakkeita. Koska korot, ehkä ne on diskontattu, ne vain asettuvat tähän, markkinat vain hyväksyivät sen. Se ei siis ole enää niin suuri vastatuuli. Kolmas vastatuuli oli arvostus. Arvostus – meidän arvostuksemme – oli huipussaan suhteessa markkinoihin vuonna 2021. Se on laskenut lähes markkinakerroin tasolle sen jälkeen, kun jenin carry-kauppa purkautui viime vuonna. Kolme vastatuulta ovat siis muuttumassa myötätuuleksi: korot eivät enää nouse, markkinoiden keskittyminen on laajenemassa, ja arvostus on siirtynyt takaisin kohti markkinakerrointa 3-4 vuoden ajaksi. Nyt uskomme todella, että salkkumme ovat viiden vuoden sijoitushorisontilla syvän arvon salkkuja.

Baselli: ARK Innovationin lisäksi koko rahastovalikoimanne tarjoaa altistumisen tietyille kapeille aloille, kuten avaruustutkimukseen tai genomitutkimukseen, ja suhtaudutte siihen myönteisesti. Teillä on visio. Mutta entä lyhyen aikavälin riskit? Voitteko kuvailla salkussanne olevien tiettyjen yhtiöiden tai teemojen heikkenemisskenaarioita? Ja miten suhtaudutte jyrkkään korjausliikkeeseen, kun se tapahtuu, ostatteko dipin?

Wood: Kyllä. Käytössämme on pisteytysjärjestelmä, jossa on kuusi mittaria, jotka auttavat meitä hallitsemaan salkun riskejä. Neljä niistä ovat kvantitatiivisia – eli ne pisteytetään 1:stä 10:een – ja kaksi muuta, arvostus- ja opinnäytetyöriski, ovat hieman erilaisia. Meillä on kuitenkin kuusi mittaria, joita seuraamme jatkuvasti. Ja kun tunnemme, että yhden tai useamman osakkeen riskit kasvavat, keskitämme salkkujamme kohti korkeamman vakaumuksen omaavia nimiä, samalla kun etsimme uusia tapoja hyödyntää joitakin teemojamme. Pistejärjestelmästä on siis meille paljon hyötyä. Kun ihmiset ajattelevat riskiä ja salkkujamme, on totta, että niissä on volatiliteettia. Mielestämme volatiliteetti on enemmän epävarmuuden kuin itse riskin funktio.

Viisi suurta alustaa – robotiikka, energian varastointi, tekoäly, lohkoketjuteknologia ja multi-omics, eli genominen sekvensointi – marssivat kaikki eri rumpujen tahtiin. Ne eivät siis käyttäydy samalla tavalla. Kun yhä useammat ihmiset alkavat ymmärtää, miten voimakkaita jotkin näistä teemoista ovat, tulee erilaisia uutisia. Uskon, että yhä useammat ihmiset alkavat ymmärtää viimeaikaisen ajatuksen siitä, että voisimme itse asiassa siirtyä kohti autonomista liikkuvuutta, olipa kyse sitten robottitakseista tai lennokeista. He alkavat nähdä sen omassa elämässään. Jos he asuvat alueella, jossa Waymo tarjoaa autonomisia kyytejä. Ne liikkuvat hieman eri tavalla. Kun ajattelemme riskejä ja puhumme esimerkiksi neuvonantajien kanssa, sanomme: Jos olemme oikeassa, disruptiiviset innovaatiot, jotka ovat epävakaita, ovat hyvä suojaus perinteisten salkkujen arvoloukkuja vastaan, koska monet yritykset häiriintyvät aidosti disruptiivisten innovaatioiden vuoksi.

Tämä on siis hieman pitkä vastaus, sillä monet ihmiset pitävät salkkujamme riskialttiina, kun taas me pidämme salkkujamme tärkeänä suojautumiskeinona. Uskomme, että useimmilta sijoitusallokaattoreilta puuttuu todella mullistava innovaatio. Joten me ratkaisemme myös tämän ongelman.

Baselli: Vuonna 2023 ARK Invest osti Rize ETF:t ja tuli virallisesti Euroopan markkinoille. Viime vuonna lanseerasitte Euroopassa kolme aktiivisesti hallinnoitua ETF:ää, jotka jäljittelevät Yhdysvalloissa jo useiden vuosien ajan saatavilla olleita strategioita. Mitä suunnitelmia teillä on Eurooppaa varten tässä vaiheessa? Entä millaisia odotuksia teillä on aktiivisten ETF-rahastojen vaikutuksesta Euroopassa?

Wood: Suunnitelmamme ovat jo käynnissä. Kävin juuri kiertämässä osia Euroopasta, ja tulen sinne uudelleen toukokuussa. Tunnemme suurta innostusta strategioitamme kohtaan, ja virtauksemme ovat alkaneet saada vauhtia Euroopassa. Olemme ylittäneet 100 miljoonaa dollaria aktiivisesti hallinnoiduissa ARC-strategioissa. Ja olemme erittäin innostuneita. ARKI on tekoäly- ja robotiikkasalkku, joka on saatavilla Euroopassa, mutta ei Yhdysvalloissa, mikä on mielenkiintoista, koska se on yhdistelmä kahdesta yhdysvaltalaisesta strategiastamme. Se on kuitenkin täysin keskittynyt autonomisen liikkuvuuden mahdollisuuksiin. Ja se luo varmasti paljon jännitystä. Se on kolmesta rahastosta nopeimmin kasvava.

Olemme myös huomanneet syvän kiinnostuksen terveydenhuoltoa kohtaan ja siihen, miten terveydenhuolto voi muuttua näiden uusien teknologioiden ansiosta. ARKG on hitaammin kasvava salkku, mutta se herättää mielestämme paljon huomiota, sillä mistä me puhumme? Puhumme ihmisten omasta elämästään, pitkäikäisyydestä, sairauksien parantamisesta ja niin edelleen. Aihe on siis erittäin mielenkiintoinen. Erityisesti Italiassa – ja tiedän, että asutte Italiassa – Italia näyttää olevan yksi Euroopan maista, joka on kaikkein eniten suuntautunut tähän aiheeseen. Haluaisimme löytää Italiasta strategisen kumppanin, joka voisi auttaa meitä levittämään hyviä uutisia tutkimuksestamme ja salkustamme ja puhumaan hyvin sitoutuneelle yleisölle.

Baselli: Cathie, kiitos paljon ajastasi. Olen Valerio Baselli Morningstarilta. Kiitos, että katsoitte.

Kirjoittaja(t) ei omista tässä artikkelissa mainittujen arvopapereiden osakkeita. Lue lisää Morningstarin toimituskäytännöstä.