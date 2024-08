3 Warren Buffettin osaketta ostettavaksi Berkshire Hathawayn viimeisimmän raportin jälkeen

Warren Buffettin johtama Berkshire Hathaway (BRK.B) on julkaissut 13F-raporttinsa vuoden 2024 toiselta neljännekseltä. Raportin mukaan Berkshire vähensi merkittävästi osakeomistuksiaan viimeisellä neljänneksellä, erityisesti leikaten Applen (AAPL) osakkeiden massiivista määrää noin puoleen. Berkshire päätti neljänneksen ennätyksellisen suurella, 276,9 miljardin dollarin käteisvarannolla, kun taas maaliskuun lopussa 2024 käteisvarat olivat 189,0 miljardia dollaria.

Seuraavaksi käymme läpi joitakin osakkeita, joita Warren Buffett ja hänen tiiminsä ovat ostaneet ja myyneet toisen neljänneksen aikana, sekä useita aliarvostettuja osakkeita, jotka ovat tällä hetkellä houkuttelevia ostokohteita Berkshire Hathawayn salkusta.

Vaikka Berkshire Hathaway myi nettomääräisesti osakkeita neljänneksen aikana, se hankki uudet positiot kahdessa yhtiössä: Ulta Beautyssa (ULTA) ja Heicossa (HEI).

Ulta Beauty on Yhdysvaltojen suurin kauneudenhoitotuotteiden jälleenmyyjä. Morningstarin mukaan Ulta on rakentanut kapean taloudellisen vallihaudan, joka perustuu sen brändin vahvuuteen, sanoo Morningstarin vanhempi analyytikko David Swartz. Uskomme myös, että yhtiön johto on tehnyt erinomaista työtä pääoman allokoimisessa, minkä vuoksi annamme yhtiölle korkeimman Morningstar Capital Allocation Rating -luokituksen. Asettamamme Ulta-osakkeen käypä arvo on 405 dollaria, ja kirjoitushetkellä osakkeet ovat noin 18 prosenttia alihinnoiteltuja.

Heico on toimittaja ilmailu-, avaruus- ja puolustusteollisuudelle, keskittyen kaupallisten lentokoneiden erikoisvaraosiin ja puolustustuotteiden komponentteihin. Morningstar myöntää Heicolle kapean taloudellisen vallihaudan luokituksen, joka osittain perustuu siirtymäkustannuksiin, jotka liittyvät sen tuotteiden kriittiseen toimintaan ja niiden käyttöön pitkäkestoisissa tuotteissa, kertoo Morningstarin analyytikko Nicolas Owens. Mielestämme osake vaikuttaa yliarvostetulta, koska sen hinta on 36 prosenttia yli arvioimamme 173 dollarin käyvän arvon.

Berkshire Hathawayn tuore 13F-raportti paljastaa, että yhtiö on lisännyt kauden aikana omistustaan Occidental Petroleumissa (OXY); Berkshire omistaa nyt lähes 29 % Oxyn osakkeista. Tämä osto ei tule yllätyksenä: Oxyn osakkeen arvo laski viisi prosenttia toisella neljänneksellä, mikä tarjosi Buffettille tilaisuuden hankkia lisää osakkeita yhdestä Berkshiren pitkäaikaisista ”Rip Van Winkle” -sijoituksista, jota hän aikoo pitää hallussaan pitkällä tähtäimellä. Lisäksi Berkshire on kasvattanut osuuttaan entisessä ”mysteeriosakkeessa” Chubbissa (CB) sekä lisännyt omistustaan Sirius XM:ssä (SIRI) ja Liberty Median trackingosakkeissa.

Vaikka Berkshire Hathaway oli vähentänyt Applen osakkeitaan, se pysyi yhtiön suurimpana sijoituksena kesäkuun lopussa. Lisäksi Berkshire karsi toisella neljänneksellä omistuksiaan useista muista yhtiöistä, kuten Chevronista (CVX), Capital One Financialista (COF), T-Mobile US:stä (TMUS), Louisiana-Pacific Corpista (LPX), Liberty Median Liberty Livestä (LLYVA) ja Floor & Decorista (FND).

Berkshire Hathaway luopui koko omistusosuudestaan Paramount Globalissa (PARA) vuoden toisella neljänneksellä, josta Buffett ilmoitti yhtiön vuosikokouksessa toukokuussa. "Buffettin ilmoitettua Berkshiren irtautumisesta Paramountista, hän tunnusti, että 'myimme kaiken ja hävisimme paljon rahaa, mikä on osa tätä liiketoimintaa', ja että hän oli 'täysin vastuussa' Paramountin sijoituspäätöksestä – sekä hankinnasta että myynnistä", raportoi Morningstarin analyytikko Greggory Warren kokouksen jälkeen.

"Tämä tieto yllätti meidät, sillä olimme olettaneet, että vuodesta 2022 alkaen kertynyt positio olisi ollut jommankumman Berkshiren kahden sijoitusjohtajan, Todd Combsin tai Ted Weschlerin (todennäköisesti jälkimmäisen), hallinnassa, ja että he työskentelisivät suurimmaksi osaksi itsenäisesti Buffettista."

Berkshire Hathaway luopui myös omistuksestaan Snowflakessa (SNOW), joka on data lake-, data warehousing- ja data sharing -ratkaisujen tarjoaja, vuoden toisella neljänneksellä.

On huomionarvoista, että Berkshire Hathaway myi 90 miljoonaa Bank of America (BAC) -osaketta heinäkuun lopussa ja elokuun alussa, jotka eivät sisälly tähän 13F-raporttiin, joka kattaa ainoastaan ostot ja myynnit 30. kesäkuuta saakka.

Miksi Warren Buffett myi Applen osakkeita?

Warren Buffett ei ole kommentoinut Berkshire Hathawayn Applen osakkeiden myyntiä, vaikka hän vihjasi yhtiön vuosikokouksessa, että ensimmäisen neljänneksen myynnit johtuivat verotussyistä.

"Vuoden 2022 inflaationvähennyslain" voimaantulon myötä Berkshire, jolla on huomattava määrä laskennallisia tuloveroja vakuutussijoitussalkustaan ja joka hyötyy verohyvityksistä liittyen uusiutuvan energian investointeihin Berkshire Hathaway Energyn kautta, on joutunut vaihtoehtoisen minimiveron piiriin. Tämä johtuu siitä, että se on suuri yhtiö, jonka keskimääräiset vuosiansiot, mukaan lukien sijoitussalkun realisoitumattomat voitot ja tappiot, ylittävät miljardin dollarin rajan, eikä se aina ylitä 15 prosentin verorajaa ennen veroja saadusta tuloksesta kolmen vuoden aikana", selittää Warren Morningstarista.

"Osakeomistusten myynnillä ja voittojen realisoimisella voi paitsi kompensoida tappioita, kuten Paramount Globalin tapauksessa tänä vuonna, myös kasvattaa maksettujen verojen määrää tietyllä vuodella", hän lisää. Morningstarin Warrenin arvion mukaan Applen osakkeiden myynnistä yhtiö sai noin 70-75 miljardia dollaria verotettavaa voittoa, ja yhtiö on kasvattanut verolaskuaan tänä vuonna vähintään 11-12 miljardilla dollarilla, olettaen että liittovaltion yhtiöverokanta on 21 prosenttia.

Yhteenvetona Buffett saattaa ennakoida aikaa, jolloin yhtiöverokannat ovat korkeampia.

"Buffett totesi tämän vuoden vuosikokouksessa, että 'minua ei haittaa yhtään shekin kirjoittaminen, ja toivon todella, että kaiken sen jälkeen, mitä Amerikka on tehnyt teidän kaikkien hyväksi, teitäkään ei haittaisi, että kirjoitamme sen'", muistelee Warren Morningstarilta.

Buffett jatkoi painottaen, että: "Jos teen sen 21 prosentilla tänä vuonna [nykyinen liittovaltion yhtiöverokanta] ja teemme sen hieman korkeammalla prosentilla myöhemmin [olettaen, että yhtiöverokanta nousee lähitulevaisuudessa], en usko, että teitä oikeastaan haittaa se, että myimme tänä vuonna jonkin verran Applea."

Verot eivät tietenkään välttämättä ole ainoa syy ottaa pelimerkkejä pois Applen kanssa. Morningstarin Warren huomauttaa, että Applen osuus yhtiön raportoiduista 13F-omistuksista on ollut viime vuosina keskimäärin 45 prosenttia; ehkä myynti oli myös liike-riskin vähentämiseksi. Lisäksi hän huomauttaa, että Berkshire on myynyt osakkeita nettomääräisesti jo seitsemän vuosineljänneksen ajan peräkkäin.

"Ei haittaa sekään, että hän pystyi sijoittamaan myyntitulot 5 prosentin tuoton tuottaviin valtion velkakirjoihin", hän lisää.

3 Warren Buffettin osaketta ostettavaksi nyt

Monet Berkshire Hathawayn omistamat julkisesti listatut osakkeet ovat Morningstarin mittareiden mukaan tällä hetkellä korkealle arvostettuja tai yliarvostettuja. Alla on kolme viimeisimmän vuosineljänneksen aikana yhtiön omistuksessa ollutta osaketta, jotka Morningstarin analyytikoiden mukaan vaikuttivat aliarvostetuilta 13. elokuuta 2024:

• Charter Communications (CHTR)

• Kraft Heinz (KHC)

• VeriSign (VRSN)

Tässä on joitakin keskeisiä tunnuslukuja kustakin osakkeesta ja linkkejä osakkeita koskeviin Morningstar-raportteihin. Kaikki tiedot ovat 13. elokuuta 2024 alkaen.

Charter Communications

• Morningstar Rating: ★★★★

• Morningstar Economic Moat Rating: Kapea

• Morningstar Capital Allocation Rating: Normaali

• Ala: Televiestintä

Berkshire Hathaway omistaa noin 2,7 % Charter Communicationsin osakkeista. Yhtiö syntyi vuonna 2016 kolmen kaapeliyhtiön — Legacy Charterin, Time Warner Cablen ja Bright House Networksin — fuusion tuloksena. Uskomme, että yhtiöllä on kapea taloudellinen vallihauta tehokkaan mittakaavansa ja kustannusetunsa ansiosta. Charter Communicationsin osakkeella käydään tällä hetkellä kauppaa huimat 27 % alle käyvän arvon arviomme, joka on 490 dollaria.

Tässä on koko Morningstarin raportti Charter Communicationsista.

Kraft Heinz

• Morningstar Rating: ★★★★★

• Morningstar Economic Moat Rating: Kapea

• Morningstar Capital Allocation Rating: Normaali

• Ala: Pakatut elintarvikkeet

Berkshire Hathaway omistaa yli 26 prosenttia Kraft Heinzin osakkeista. Tämä pakattujen elintarvikkeiden valmistaja on päivittänyt strategiansa ja keskittyy nyt johdonmukaiseen kannattavaan kasvuun. Arviomme mukaan Kraft Heinzin osakkeen arvo on 57 dollaria per osake, ja tällä hetkellä osakkeet käyvät kauppaa 39 prosentin alennuksella arvioituun käypään arvoon verrattuna.

Tässä on koko Morningstarin raportti Kraft Heinzista.

VeriSign

• Morningstar Rating: ★★★★

• Morningstar Economic Moat Rating: Laaja

• Morningstar Capital Allocation Rating: Erinomainen

• Ala: Ohjelmistot - Infrastruktuuri

Berkshire Hathaway omistaa 13 % VeriSignin osakkeista. "VeriSign on rakentanut laajan taloudellisen vallihaudan monopoliasemansa turvin, joka perustuu dot-com- ja dot-net-päätteisten verkkotunnusten rekisteröintiin kiintein hinnoin", kertoo Morningstarin analyytikko Emma Williams. Arvioimme VeriSignin käyväksi arvoksi 195 dollaria osakkeelta, ja tällä hetkellä osakkeet käyvät kauppaa 10 prosenttia tämän arvion alapuolella.

Tässä on koko Morningstarin raportti VeriSignistä.

Lisää Warren Buffettin osakevalinnoista

Warren Buffett on ilmaissut, ettei hän näe itseään "osakepoimijana", vaan pikemminkin "yrityspoimijana". Tämä lausunto kuvastaa osuvasti hänen näkemystään osakkeista: ne ovat osia yrityksistä.

Lisätietoja siitä, kuinka Omahan oraakkeli valitsee ostettavia yrityksiä, löydät kirjasta "How to Invest Like Warren Buffett". Lue myös hänen vaikutuksestaan siihen, miten Morningstar arvioi yrityksiä ja arvostelee osakkeita, artikkelista What We've Learned From Warren Buffett and Charlie Munger.