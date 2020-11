Morningstarin opas rahastosijoittamiseen

Pinnalta katsoen rahastojen valinta voi näyttää monimutkaiselta. On olemassa tuhansia rahastoja lukuisissa rahastoluokissa. Kuinka sijoittajat voivat löytää tarpeittensa, tavoitteittensa ja riskitoleranssinsa mukaisia rahastoja?

Oikean rahaston (tai rahastojen) löytämiseksi kannattaa miettiä vastausta muutamaan ydinkysymykseen.

Miten rahasto on pärjännyt? Jotkut saattavat sanoa, että rahasto, joka tuotti 10 % vuodessa viimeisten viiden vuoden aikana, on parempi kuin rahasto, joka tuotti 6 % vuodessa samalla ajanjaksolla. Se ei välttämättä ole totta. Kuusi prosenttia tuottanut rahasto on ehkä voittanut samalla tavalla sijoittavat rahastot usealla prosenttiyksiköllä, kun taas kymmenen prosenttia tuottanut rahasto on saattanut hävitä kilpailijoilleen. Lisäksi rahastot käyttivät todennäköisesti hyvin erilaisia sijoitusmalleja ja sijoittivat eri tyyppisiin arvopapereihin. Jos haluat todella tietää, kuinka hyvin rahasto pärjää, laita rahaston tuotto kontekstiin. Vertaa rahaston tuottoa sopiviin vertailuarvoihin: indekseihin sekä muihin rahastoihin, jotka sijoittavat samantyyppisiin arvopapereihin.

Kuinka riskialtis se on? Sijoittamiseen liittyy aina riski. Mitä suurempi sijoituksen mahdollinen tuotto on, sitä suurempi on yleensä myös tappion mahdollisuus. Sijoittajat, jotka ottavat paljon riskiä, odottavat sijoituksiltaan suurempaa tuottoa, mutta eivät aina saa sitä. Toisaalta muut sijoittajat ovat valmiita luopumaan suurten voittojen mahdollisuudesta vastineeksi todennäköisemmälle tuotolle. Siksi on tärkeää ottaa huomioon riski - sekä sen suhteen kuinka paljon riskiä voit sietää, että kuinka suuri riski sopii tavoitteisiisi. Kaksi yhtä tuottoisaa rahastoa eivät välttämättä ole yhtä houkuttelevia sijoituksia; yksi voi olla paljon epävakaampi kuin toinen.

Mitä se omistaa? Jotta odotukset rahastosta ovat realistiset, on tärkeää tietää millaisia arvopapereita se omistaa: osakkeita, velkakirjoja, vai molempia? Koska näillä laajoilla sijoitusluokilla on erilaisia ominaisuuksia, niiden ei voida olettaa tuottavan samalla tavalla. Harva odottaa 10 prosentin tuottoa joukkovelkakirjarahastolta, mutta tällainen tuotto ei välttämättä ole epärealistinen odotus tietyille osakerahastoille. Lisäksi on ymmärrettävä rahaston sijoitusprosessi eli kriteerit, joita käytetään arvopapereitavalittaessa .

Kuka sitä hallinnoi? Sijoitusrahastot ovat vain yhtä hyviä kuin niitä hoitavat ihmiset: sijoituspäätöksiä tekevät rahastonhoitajat ja niiden takana olevat organisaatiot. Koska rahastonhoitajat kantavat suurimman osan vastuusta, on tärkeää tietää kuka päätöksiä tekee ja kuinka pitkään he ovat kyseistä työtä tehneet.

Mitä se maksaa? Sijoitusrahastot eivät ole ilmaisia. Ammattimaisesta varainhoidosta kannattaa maksaa, jos sitä tarvitsee. Mutta jokainen sentti, jonka annat rahastojen hallinnoimiseen tai välityspalkkioihin, on sentti pois omasta tuotostasi. Lisäksi kustannukset ovat yksi harvoista sijoittamisen vakioista: Ne pysyvät melko vakaina vuosi vuodelta, kun taas osakkeiden ja joukkovelkakirjojen tuotto vaihtelee. Et voi hallita markkinoiden muutoksia, mutta voit hallita, kuinka paljon maksat sijoitusrahastoistasi.

Nämä kysymykset muodostavat perustan Morningstarin lähestymistavalle rahastojen valintaan. Tässä oppaassa perehdytään syvällisemmin menetelmäämme rahastojen arvioimisessa ja luokittelussa ja annetaan vinkkejä hyödyntää rahastoraporttiamme mahdollisimman tehokkaasti.