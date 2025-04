Miten Trumpin tullit vaikuttavat EKP:n koronlaskuihin?

Yhdysvaltain presidentin tulli-ilmoitus on ravistellut maailmanmarkkinoita ja pakottanut sijoittajat arvioimaan talousnäkymiä uudelleen. Euroopan keskuspankki navigoi inflaation vastaisella tiellä, mutta uhkaava kauppasota tuntuu hidastavan euroalueen talouden elpymistä. Inflaation vaikutus ei ole täysin selvä: vaikka Aasiasta saapuvat edulliset tavarat voivat laskea joidenkin tuotteiden hintoja, Yhdysvaltojen vastatoimet saattavat nostaa toisten tuotteiden hintoja.

Markkinat odottavat tällä hetkellä, että EKP laskee korkoja 0,25 prosenttiyksikköä sekä huhti- että kesäkuussa, jolloin talletuskorko laskisi 2 prosenttiin toisen vuosineljänneksen loppuun mennessä. Kolmas korkoalennus on mahdollinen myöhemmin tänä vuonna. EKP:n virkamiehet olivat maaliskuun kokouksessaan – huhtikuussa julkaistun julkilausuman mukaan – eri mieltä siitä, tulisiko korkoja alentaa uudelleen huhtikuussa vai pitäisikö pitää tauko. Seuraavat päätökset on tarkoitus tehdä 17. huhtikuuta ja 5. kesäkuuta.

Mitä EKP tekee 17. huhtikuuta?

"Juuri julkaistu Euroopan keskuspankin maaliskuun kokouksen pöytäkirja vahvistaa yhä erimielisempiä näkemyksiä siitä, milloin korkoja voitaisiin laskea uudelleen", totesi ING:n globaalin makrotoiminnan johtaja Carsten Brzeski blogikirjoituksessaan. Eilisiltainen tulli-ilmoitus on selvästi lisännyt mahdollisuuksia koronlaskuun kahden viikon sisällä. "Vaatimus tauosta oli voimakkaampi vielä muutama viikko sitten, kun odotukset finanssipoliittisista elvytystoimista paransivat euroalueen kasvunäkymiä (ja inflaatiota). Tämäniltaisen negatiivisen kauppa- ja luottamusshokin sekä vähäisten neuvottelumahdollisuuksien myötä mahdollisuudet siihen, että EKP haluaa laskea ohjauskorkoa edelleen neutraalille alueelle kahden viikon kuluttua, ovat selvästi lisääntyneet."

Deutsche Bank Research on samaa mieltä siitä, että EKP todennäköisesti laskee korkoja päättäväisemmin kuin aiemmin on odotettu. Kiinan vienti, jonka Yhdysvaltojen uudet tullit estävät, suuntaa Eurooppaan, mikä lisää hintakilpailua eurooppalaisille valmistajille. Tämä tuonnin ylitarjonta todennäköisesti hidastaa inflaatiota ja aiheuttaa hintojen laskupaineita euroalueella, sanoi Deutsche Bank Researchin pääekonomisti Robin Winkler 3. huhtikuuta julkaistussa analyysissään. "Tämä tarkoittaa, että sekä raha- että finanssipolitiikalla on selviä signaaleja tämän dynamiikan torjumiseksi", hän totesi ja lisäsi, että Saksan uusi hallitus pyrkii todennäköisesti nopeuttamaan finanssipolitiikan keventämistä mahdollisimman paljon.

Berenberg Bankin ekonomistit odottavat edelleen vain yhtä 0,25 prosenttiyksikön korkoleikkausta toisella vuosineljänneksellä, jolloin talletuskorko lasketaan 2,25 prosenttiin ja pidetään sen jälkeen vakaana ennen kuin se nostetaan 3 prosenttiin vuonna 2027. "EKP voi kuitenkin tehdä yhden tai useamman 25 peruspisteen lisäleikkauksen, jotta se voi puuttua taloudelle mahdollisesti aiheutuviin vahinkoihin", Berenberg kirjoitti analyysissaan 3. huhtikuuta.

"Keskuspankkien kannalta tilanne on viimeaikaisten tapahtumien vuoksi muuttunut huomattavasti haastavammaksi. Korkeat tullit ja mahdollisesti kiristyvät suhteet kauppakumppaneiden välillä vaikeuttavat kasvu- ja inflaatiovaikutusten analysointia", Fidelityn pääomamarkkinastrategi Carsten Roemheld sanoi Morningstarille. "Tämä on erityisen ongelmallista Euroopassa, jossa on otettava huomioon myös Saksan ja EU:n finanssipoliittisten pakettien elvyttävät vaikutukset. Koska näiden toimenpiteiden täyden vaikutuksen toteutuminen vie kuitenkin jonkin aikaa, on todennäköistä, että kasvuhuolet hallitsevat lyhyellä aikavälillä", hän sanoo.

"Siksi uskomme edelleen, että EKP jatkaa koronlaskujaan tänä vuonna, ottaen huomioon edelleen heikot kasvuodotukset ja maltillisen inflaatiodynamiikan. Odotamme talletuskoron tavoitetason olevan noin 1,75 % vuoden loppuun mennessä."

Michael Field, Morningstarin Euroopan päämarkkinastrategi, on varovaisempi. Hän odottaa edelleen, että EKP pitää tauon seuraavassa kokouksessaan 17. huhtikuuta. "Kauppasodan kiihtyminen antaa pankille ajattelemisen aihetta, sillä viimeisin ilmoitettu tullimaksujen kierros uhkaa horjuttaa Euroopan talouskasvua. Näinä epävarmoina aikoina pankin olisi viisasta pitää taukoa uusissa leikkauksissa ja antaa tilanteen rauhoittua."

EKP:n nykyiset ohjauskorot

EKP aloitti koronlaskusyklinsä kesäkuussa, piti tauon heinäkuussa ja jatkoi koronmuutoksiaan syyskuussa, lokakuussa, joulukuussa ja tammikuussa. Maaliskuun 12. päivästä alkaen EKP:n kolme ohjauskorkoa ovat seuraavat

Talletuskorko: 2,50 %.

Perusrahoitusoperaatioiden korko: 2,65 %.

Maksuvalmiusluoton korko: 2,90 %.





Mikä on muuttunut tullien myötä?

Keskiviikkoiltana presidentti Trump julkisti joukon laajoja tulleja, joihin kuuluu 10 prosentin perustulli kaikelle tuonnille, joka nousee 20 prosenttiin EU:n tuotteille ja jopa 50 prosenttiin kiinalaisille tuotteille. Nämä toimenpiteet täydentävät viime kuussa ilmoitettua 25 prosentin tullia, joka kohdistuu eurooppalaisten autojen vientiin.

Euroopan komission puheenjohtaja Ursula von der Leyen totesi: "EU on valmis vastaamaan... Olemme jo viimeistelemässä ensimmäistä vastatoimenpidepakettia vastauksena terästulleihin. Valmistelemme nyt uusia vastatoimia etujemme ja yritystemme suojelemiseksi, jos neuvottelut epäonnistuvat." Brysselin odotetaan asettavan tulleja jopa 26 miljardin euron edestä amerikkalaisia tuotteita vastaan huhtikuun puoliväliin mennessä.

Lagarde toivoo ”eurooppalaista hetkeä”

EKP:n pääjohtaja Christine Lagarde korosti yhtenäisyyden tärkeyttä globaalin dynamiikan muuttuessa: "En epäile lainkaan, että voimme käynnistää "eurooppalaisen hetken" – jos johtajat ovat valmiita tarttumaan siihen", hän totesi Dublinissa 2. huhtikuuta pitämässään puheessa. "Tämä tarkoittaa pääomamarkkinoidemme yhdentämistä, jotta Euroopan valtavat säästöt voivat rahoittaa kipeästi tarvitsemamme investoinnit." Hän painotti myös sisäisten esteiden poistamista, jotka estävät yhtenäisten pääomamarkkinoiden kehittymistä, ennen torstain tulli-ilmoitusta.

EKP:n varapuheenjohtaja Luis de Guindos oli varovainen lausunnoissaan: "Inflaation hidastamisprosessi on hyvässä vauhdissa", hän sanoi. "Inflaatio-odotuksiin liittyvä epävarmuus on kuitenkin edelleen suuri, mikä johtuu pääasiassa lisääntyneestä kitkasta maailmankaupassa." Vaikka inflaatio on vähitellen laskussa – 2,2 prosenttia maaliskuussa helmikuun 2,3 prosentista – uudet kauppasuhteiden jännitteet voivat vaikuttaa inflaatioon kumpaankin suuntaan riippuen siitä, hallitsevatko tarjonta- vai kysyntätekijät.

Miten Euroopan kasvunäkymät muuttuvat?

EKP:n asiantuntijat ennustavat BKT:n kasvavan vain 0,9 prosenttia vuonna 2025. Vaikka inflaation odotetaan edelleen lähentyvän 2 prosenttia vuonna 2026, näkymät ovat yhä epävakaammat. EKP:n maaliskuun tilinpäätöksessä korostettiin ennennäkemätöntä epävarmuutta, ja kauppapolitiikka mainittiin mittaamattomana ja syvästi arvaamattomana riskinä.

Saksa on shokin keskipisteessä, sillä vienti Yhdysvaltoihin muodostaa 3,7 prosenttia Saksan BKT:stä."'Eilinen tulli-ilmoitus on epäilemättä huono uutinen Saksan taloudelle", totesi Winkler Deutsche Bank Researchista. Italia ja Alankomaat, joilla on vahvat tuotantohyödykesektorit, ovat myös haavoittuvia, EKP:n mukaan. Samaan aikaan suuri epävarmuus heikentää edelleen investointisuunnitelmia. EKP:n tarkastajien mukaan kohonnut epävarmuus on selkeä tekijä, joka hillitsee yritysten investointimenoja.

Milloin EKP pitää kokouksia vuonna 2025?

17. huhtikuuta 2025

5. kesäkuuta 2025

24. heinäkuuta 2025

11. syyskuuta 2025

30. lokakuuta 2025

18. joulukuuta 2025

Kirjoittaja(t) ei omista tässä artikkelissa mainittujen arvopapereiden osakkeita. Lue lisää Morningstarin toimituskäytännöistä.