Christopher Johnson: Tervetuloa Morningstarille. Studiossani vieraana tänään on Mike Coop, Morningstarin sijoitusjohtaja EMEA-alueelta. Mike, suuret kiitokset siitä, että olet täällä tänään.

Mike Coop: Chris, ilo on minun puolellani.

CJ: Keskustelemme siis markkinoiden myyntiaallosta. Mitkä tekijät, sinun mielestäsi, sen aiheuttivat?

MC: Volatiliteetti on odotettavissa, erityisesti voimakkaasti nousseilla ja suosituilla markkinoilla. Tänä vuonna tekoälyyn liittyvät sijoitukset ovat olleet esillä. Ei siis ole yllättävää, että korkeiden odotusten jälkeen koemme markkinarotaatiota, mikä on johtanut joidenkin osakkeiden merkittävään laskuun. Japanin markkinoilla on havaittu volatiliteettia, ja siellä on nähty samankaltaisia suosion piirteitä. Samanaikaisesti korkotasot ovat muuttuneet: Isossa-Britanniassa ja Euroopassa korkoja on laskettu, kun taas Japanissa ne ovat nousseet. Keskuspankin toimet ovat yllättäneet monet meistä. Nämä ovat olleet merkittäviä tekijöitä, mutta tällaiset tapahtumat eivät ole poikkeuksellisia. Markkinoiden volatiliteetti on tavallista, ja on kulunut aikaa siitä, kun viimeksi koimme vastaavaa.

CJ: Markkinoilla vallitsi siis paniikki. Miten sijoittajien pitäisi toimia näin akuutin volatiliteetin vallitessa? Mitä sanoisit heille?

MC: On hyvä muistaa, miksi ihmiset sijoittavat: he pyrkivät saavuttamaan henkilökohtaisia tavoitteitaan, kuten eläkkeelle säästämisen, asunnon ostamisen, koulutuksen rahoittamisen tai vaikkapa auton hankinnan tai loman. Tavoitteena on saavuttaa tietty summa, ja markkinoiden vaihtelut eivät muuta tätä tarvetta. Siksi on tärkeämpää keskittyä edistymiseen kohti tavoitteitasi kuin markkinoiden heilahteluihin. Pitkän aikavälin sijoitusstrategiasi on suunniteltu huomioimaan nämä vaihtelut ja auttamaan sinua tavoitteidesi saavuttamisessa. On siis olennaista pysyä uskollisena strategiallesi ja hyväksyä, että epävarmuus kuuluu sijoittamisen luonteeseen. Parempaa tuottoa tavoitellessasi on välttämätöntä hyväksyä jonkin asteinen vaihtelu ja tuotto lyhyellä aikavälillä.

CJ: Ja mitkä ovat ne käyttäytymisloukut, joita syntyy, kun markkinoille tulee paniikki?

MC: Kaikki nämä seikat johtuvat siitä, että olemme tekemisissä tulevaisuuden kanssa, joka on epävarma, ja siksi saatamme nopeasti huomata mielipiteidemme muuttuvan siitä, miltä tulevaisuus voisi näyttää. Tämä erottaa sijoittamisen hampurilaisen ostamisesta; hampurilaisen ostaessanne tiedätte tarkalleen, mitä saatte, se on edessänne, syötte sen ja koette sen kokemuksen. Sijoituksia ostaessa taas kyse on tulevaisuuden tapahtumista, joihin liittyy enemmän epävarmuutta. Meillä on käyttäytymispiirteitä, jotka korostuvat tässä yhteydessä. Yksi niistä on taipumus painottaa liikaa äskettäisiä kokemuksiamme, kun ajattelemme tulevaisuutta. Tätä kutsutaan vahvistusharhaksi, ja jos olemme kokeneet merkittävän tapahtuman tai taloudellisen tilanteen, toimimme ikään kuin se jatkuisi ja korostamme sen todennäköisyyttä. Meillä on taipumus odottaa ääripäiden jatkuvan, vaikka tiedämme, että ne eivät yleensä jatku. Meillä on taipumus jäädä kiinni hetkeen ja tulla liian optimistisiksi tai pessimistisiksi. Lisäksi etsimme tietoa, joka vahvistaa olemassa olevia näkemyksiämme, mikä on vahvistusharhaa ja jota sosiaalinen media usein liioittelee. Tämä johtaa siihen, että olemme liian luottavaisia näkemyksissämme siitä, mitä tulevaisuudessa voi tapahtua, ja olemme vähemmän tietoisia muista näkökulmista. Tämä johtaa usein huonoihin päätöksiin, kun markkinoilla ja olosuhteissa tapahtuu suuria muutoksia. Morningstarin tutkimus 'Mind the gap' osoittaa, että ihmisten ajoituspäätökset huomioon ottaen tuotto on pienempi kuin jos pysyisi paikallaan. Näin siis yleensä tapahtuu. Näihin ansoihin voi helposti langeta.

CJ: Missä määrin laumamentaliteetti vaikuttaa sijoituskäyttäytymiseen ja voiko se olla hyvä asia?

MC: Uskon, että näissä tilanteissa sijoitustoiminta eroaa hieman muista ihmisen toiminnan ja valintojen muodoista. Jos haluat löytää hyvän ravintolan kävellessäsi kadulla ja tarkkailet ravintoloita, joissa on paljon asiakkaita, se on usein luotettava merkki siitä, että siellä tarjotaan jotain hyvää, toisin kuin niissä, joissa ei ole ketään. Investoinneissa suosio voi kuitenkin olla harhaanjohtavaa. Ihmiset muodostavat odotuksia, ostavat ja nostavat hintoja näiden odotusten perusteella. Jos odotukset muuttuvat liian optimistisiksi, niiden täyttäminen on vaikeaa. Pettymys johtaa usein siihen, että kun ihmiset omistavat jo paljon jotakin ja pettymys iskee, kyseisten omaisuuserien hinnat laskevat jyrkästi, kun he päättävät omistaa vähemmän ja sopeuttavat odotuksiaan. Asiakkaidemme sijoitusstrategia perustuu siis perustutkimukseen, selvittämään, kuinka paljon omaisuuserä olisi arvoinen useimmissa olosuhteissa, ymmärtämään, ovatko sijoittajien oletukset liian optimistisia tai pessimistisiä, ja hyödyntämään mahdollisuuksia, jotka tämä tarjoaa.

Palaamme siis tämän keskustelun alkuun, joka on pitkän aikavälin investointisuunnitelman laatiminen ja sen noudattaminen. Sijoittajana voit ainakin palauttaa salkkusi tavoitetasolle, kun markkinat heilahtelevat voimakkaasti. Pitkällä aikavälillä tämä strategia tuottaa lisäarvoa, sillä yleensä ostat aliarvostettuja ja myyt yliarvostettuja kohteita. Tämä toimintatapa auttaa välttämään ansan, jossa innostut liikaa nousukauden aikana, kun tunnelma on optimistinen. Arvostukseen perustuva strategia on suunniteltu varoittamaan meitä tällaisista tilanteista. Sinun täytyy kuitenkin tehdä omat taustatyösi, ja jos et pysty siihen, palvelut kuten Morningstar voivat auttaa sinua ja rakentaa salkkuja puolestasi. Tärkeintä on, että sinulla on vankka perusta, noudatat kurinalaisesti tasapainotusstrategiaasi ja pysyt uskollisena sijoitussuunnitelmillesi, etkä anna äärimmäisten otsikoiden houkutella sinua lemmingin kaltaiseen käytökseen. Markkinoiden vaihtelut ovat osa sijoittamista, aivan kuten tavaratalojen ja kauppojen alennusmyynnit, jotka tapahtuvat muutaman kerran vuodessa.

Sijoitusmarkkinat tarjoavat ainutlaatuisia tilaisuuksia, kun ihmiset alkavat panikoimaan ja olettavat pahimman tapahtuneen. Usein juuri kylmäpäisyytensä säilyttäneet voivat ostaa arvoesineitä huomattavasti normaalia parempaan hintaan. Nämä ovat itse asiassa erinomaisia tilaisuuksia. Warren Buffettin ja Ben Grahamin herra Markkinan käyttäytymisen vertaus liiallisesta optimistisuudesta tai pessimismistä viittaa juuri tähän, sillä nämä tilaisuudet voivat ilmetä silloin tällöin. On kuitenkin tärkeää pysyä uskollisena sijoitusstrategialle eikä horjua, sillä markkinoiden ajoittaminen on hyvin vaikeaa ja harvoin lisää arvoa. On viisainta pysyä kiinni omassa sijoitusstrategiassaan.

CJ: Mike, kiitos paljon, että otit aikaa puhua kanssani.

MC: Kiitos, Christopher.

CJ: Tässä Christopher Johnson Morningstar UK:sta.