10 parasta kansainvälistä yritystä, joihin kannattaa sijoittaa nyt

Yhdysvaltain markkinat näyttävät kalliilta, joten sijoittajat saattavat pohtia, mitä osakkeita kannattaa ostaa tässä tilanteessa.

Riippumatta markkinoiden suunnasta sijoittajat voivat haluta omistaa yhtiöitä, jotka tarjoavat vakautta kassavirtojen ja liiketoiminnan perustekijöiden osalta. Tässä kohtaa astuu esiin Morningstarin Parhaat yhtiöt omistaa -lista. Sen yhtiöillä on merkittäviä ja kestäviä kilpailuetuja. Uskomme, että näiden yhtiöiden kassavirrat ovat ennustettavia ja että niitä johtavat johdot, jotka tekevät johdonmukaisesti järkeviä pääoman allokointipäätöksiä.

On kuitenkin hyvä muistaa, että parhaat yhtiöt eivät aina ole parhaita sijoituskohteita – myös hinnalla on väliä. Tässä artikkelissa keskitymme kymmeneen yhtiöön, joiden osakkeet ovat tällä hetkellä selvästi aliarvostettuja ja tarjoavat houkuttelevimmat tuottomahdollisuudet nykyisessä markkinaympäristössä.

10 parasta osaketta ostaa nyt - Kesäkuu 2025

Parhaat yhtiöt omistaa -listamme 10 aliarvostetuinta osaketta 29. toukokuuta 2025 olivat seuraavat:

Nike NKE Pfizer PFE Campbell CPB Yum China Holdings YUMC Thermo Fisher Scientific TMO Brown-Forman BF.B Constellation Brands STZ West Pharmaceutical Services WST Coloplast CLPBY GSK GSK





Tässä kerromme, miksi pidämme näitä yhtiöitä houkuttelevina nykyhinnoilla sekä esittelemme joitakin keskeisiä Morningstar-luokituksia. Kaikki tiedot ovat Yhdysvaltain markkinoiden sulkemisajankohdasta 29. toukokuuta.

Nike

Hinta/Käypä arvo: 0,55

Morningstarin epävarmuusluokitus: Keskitaso

Morningstar-luokitus varojen allokaatiosta: Esimerkillinen

Toimiala: Kengät ja asusteet





Nike on tällä hetkellä selvästi aliarvostettu osake, sillä sen markkinahinta on noin 45 % alle arvioidun käyvän arvon, joka on 112 dollaria osakkeelta. Yhtiö on maailman suurin urheilujalkinemerkki kaikissa keskeisissä tuotekategorioissa ja markkina-alueilla. Se hallitsee erityisesti juoksun ja koripallon kaltaisia segmenttejä suosituilla kenkämalleillaan. Pidämme Nikea urheiluvaatealan johtavana toimijana ja uskomme sen selviävän nykyisistä haasteista, kuten epätasaisesta kysynnästä päämarkkinoilla sekä korkeasta tullialtistuksesta, toteaa Morningstarin vanhempi analyytikko David Swartz. Nike keskittyy uuden toimitusjohtajan Elliott Hillin johdolla uudelleen ydinkumppaneihinsa, keskeisiin tuotteisiinsa sekä suhteisiinsa kansainväliseen urheiluyhteisöön. Hill panostaa uudenlaiseen markkinointiin ja tuotekehitykseen, samalla kun hän rakentaa uudelleen Niken suhteita sekä vähittäiskauppiaisiin että globaaleihin urheilutoimijoihin

Pfizer

Hinta/Käypä arvo: 0,56

Morningstarin epävarmuusluokitus: Keskitaso

Morningstar-luokitus varojen allokaatiosta: Standard

Toimiala: Lääkkeiden valmistajat - Yleiset





Pfizerin osake on tällä hetkellä noin 44 % alle käyvän arvonsa, joka on 42 dollaria osakkeelta. Yhtiön suuri koko tarjoaa merkittäviä kilpailuetuja uusien lääkkeiden kehittämisessä, ja monipuolinen lääkevalikoima suojaa Pfizeria yksittäisiltä patenttitappioilta, kertoo Morningstarin Karen Andersen. Vaikka Pfizer on kamppaillut vuosia uusien lääkkeiden markkinoille saattamisen kanssa, yhtiö lanseeraa nyt useita potentiaalisia menestyslääkkeitä syövän ja immunologian aloilla. Patenttitappiot ovat toistaiseksi vähäisiä, ja vanhempien lääkkeiden määrä on vähentynyt, mikä luo hyvät edellytykset vakaalle kasvulle – lukuun ottamatta koronavirustuotteiden myynnin vaihtelua – ennen kuin suurten patenttitappioiden vaihe alkaa vuonna 2028.

Campbell

Hinta/Käypä arvo: 0,56

Morningstarin epävarmuusluokitus: Keskitaso

Morningstar-luokitus varojen allokaatiosta: Standard

Toimiala: Pakatut elintarvikkeet





Campbellilla on laaja vallihauta kustannusetujensa ja vahvojen tuotemerkkien, kuten Campbellin, Pacen, Pregon ja Swansonin, ansiosta. Mielestämme Campbellin strategia on järkevä, toteaa Morningstarin johtaja Erin Lash. Yhtiö hyödyntää teknologiaa, data-analytiikkaa ja tekoälyä tuodakseen kuluttajien arvostamia tuotteita hyllyyn oikea-aikaisesti. ”Uskomme, että Campbell on edelleen sitoutunut vähentämään tehottomuutta toimitusketjussa ja jakeluverkostossa, optimoimaan suoraan myymälään johtavia reittejä sekä investoimaan automaatioon”, hän lisää. Campbell julkisti hiljattain suunnitelman saavuttaa 250 miljoonan dollarin säästöt tilikauden 2028 loppuun mennessä, mikä tulee täydentämään aiemmin toteutettuja 950 miljoonan dollarin säästöjä. Yhtiön osakkeella käydään kauppaa noin 44 % alle arvioimamme 61 dollarin käyvän arvon.

Yum China Holdings

Hinta/Käypä arvo: 0,59

Morningstarin epävarmuusluokitus: Keskitaso

Morningstar-luokitus varojen allokaatiosta: Standard

Toimiala: Ravintolat





Yum China -osakeella käydään kauppaa noin 41 % alennuksella käyvän arvon arvostamme, joka on 76 dollaria osakkeelta. Kiinan ravintola-ala kohtaa edelleen haasteita kiinteistöalan laskusuhdanteen ja merkittävien taloudellisten elvytystoimien puuttumisen vuoksi, mutta Morningstarin vanhempi analyytikko Ivan Su uskoo, että Yum Chinalla on hyvät mahdollisuudet laajentua Kiinan pikaruokateollisuudessa. Pidemmällä aikavälillä uskomme, että Yum China voi ottaa merkittävää osuutta Kiinan 700 miljardin dollarin pirstaleisilta ravintolamarkkinoilta. Vakaumuksemme pikaruoan yleistymisestä perustuu kolmeen pitkän aikavälin megatrendiin: toimistotyöntekijöiden määrän kasvuun, käytettävissä olevien tulojen kasvuun sekä perheiden koon pienenemiseen.

Thermo Fisher Scientific

Hinta/Käypä arvo: 0,64

Morningstarin epävarmuusluokitus: Keskitaso

Morningstar-luokitus varojen allokaatiosta: Esimerkillinen

Toimiala: Diagnostiikka ja tutkimus





Seuraavana parhaiden ostokohteiden listallamme on Thermo Fisher Scientific. Yhtiö on selviytynyt biolääkkeiden maailmanlaajuisen kysynnän laskusta paremmin kuin useimmat kilpailijansa. Koska Thermo Fisher on johtava biotieteiden toimittaja, jolla on poikkeuksellinen tuotevalikoima, resurssit ja tuotantokapasiteetti, se on onnistunut säilyttämään ja kasvattamaan osuuttaan asiakkaiden kokonaiskuluista kaikissa jakelukanavissa, toteaa Morningstarin aluejohtaja Alex Morozov. Yhtiöllä on edelleen vahvat edellytykset hyödyntää biolääketieteen alan kasvua ja pitkän aikavälin kysyntää. Thermo Fisherin osake noteerataan tällä hetkellä noin 36 % alle käyvän arvon, joka on arviomme mukaan 630 dollaria osakkeelta.

Brown-Forman

Hinta/Käypä arvo: 0,66

Morningstarin epävarmuusluokitus: Keskitaso

Morningstar-luokitus varojen allokaatiosta: Esimerkillinen

Toimiala: Juomat - Viinitilat ja tislaamot





Premium-alkoholijuomien valmistaja Brown-Formanilla on yli 150 vuoden kokemus tislauksesta, ja se on erikoistunut Tennessee-viskiin ja Kentucky-bourboniin. Morningstarin analyytikko Dan Su toteaa, että yhtiö on saanut kuluttajilta kiitosta erityisestä mausta ja tasaisesta laadusta, mikä on rakentanut vahvan brändiarvon sen Jack Daniel’s -tavaramerkille niin Yhdysvalloissa kuin kansainvälisesti. Lisäksi yhtiön korkealuokkainen asema viskimarkkinoilla tukee sen hyötymistä alan premium-trendistä. Brown-Forman kohtaa kuitenkin haasteita vero- ja sääntelymuutoksista sekä käsityöläistislaamojen yleistymisestä, mikä voi osin rapauttaa sen asiakaskuntaa. Yhtiön osake noteerataan tällä hetkellä noin 34 % alle käyvän arvon, jonka arvioimme olevan 52 dollaria.

Constellation Brands

Hinta/Käypä arvo: 0,66

Morningstarin epävarmuusluokitus: Keskitaso

Morningstar-luokitus varojen allokaatiosta: Standard

Toimiala: Juomat - Panimot





Constellation Brands palaa jälleen parhaiden ostokohteiden listallemme. Yhtiö on Yhdysvaltojen suurin alkoholijuomien tarjoaja olut-, viini- ja väkevän alkoholin kategorioissa. Noin 80 % sen tuloista tulee meksikolaisen oluen tuonnista, erityisesti huippusuosittujen Modelo- ja Corona-brändien kautta. Vaikka oluen kokonaiskulutus Yhdysvalloissa on tasaantunut, Constellation on onnistunut hyödyntämään premium-oluiden kasvutrendiä, mikä on johtanut viime vuosina vahvaan, korkeaan yksinumeroiseen volyymikasvuun. Morningstarin analyytikko Dan Su arvioi, että oluen volyymin kasvu jatkuu vahvana tulevina vuosina kuluttajauskollisuuden ja yhtiön vahvan innovaatioputken ansiosta. Constellation Brandsin osakkeella käydään kauppaa noin 34 % alennuksella verrattuna käyvän arvon arvioomme, joka on 274 dollaria osakkeelta

West Pharmaceutical Services

Hinta/Käypä arvo: 0,68

Morningstarin epävarmuusluokitus: Keskitaso

Morningstar-luokitus varojen allokaatiosta: Esimerkillinen

Toimiala: Lääkinnälliset instrumentit ja tarvikkeet





West Pharmaceutical Services on uusi tulokas parhaiden ostokohteiden listallamme. Yhtiö on globaali markkinajohtaja injektoitavien lääkkeiden pakkaus- ja jakelukomponenttien valmistuksessa. Nämä lääkepakkaukset on tuotettava tiukkojen viranomaisvaatimusten mukaisesti lääkevalmisteiden vakauden, puhtauden ja steriiliyden takaamiseksi. Westin vahvaa markkina-asemaa tukevat sen maine korkeasta laadusta ja toimitusketjuosaamisesta, jota entisestään vahvistaa injektiopakkausten kriittinen merkitys ja niihin liittyvien epäonnistumisten korkeat kustannukset. Morningstarin vanhempi analyytikko Jay Lee toteaa, että yhtiön mittakaava ja monipuolinen toimitusverkosto ovat vertaansa vailla, ja uskoo Westin säilyttävän vahvan asemansa pitkällä aikavälillä. West Pharmaceutical Servicesin osake noteerataan tällä hetkellä noin 32 % alle käyvän arvon, jonka arvioimme olevan 310 dollaria osakkeelta.

Coloplast

Hinta/Käypä arvo: 0,68

Morningstarin epävarmuusluokitus: Keskitaso

Morningstar-luokitus varojen allokaatiosta: Esimerkillinen

Toimiala: Lääketieteelliset instrumentit ja tarvikkeet





Tanskalainen lääketieteellisten tarvikkeiden valmistaja Coloplast palaa jälleen parhaiden ostettavien osakkeiden listalle. Coloplastin osake näyttää tällä hetkellä noin 32 % aliarvostetulta verrattuna käyvän arvon arvioomme, joka on 14,10 dollaria osakkeelta. Coloplast on maailmanlaajuinen johtaja erityisesti avanne- ja inkontinenssihoidossa. Morningstarin vanhemman analyytikon Debbie Wangin mukaan yhtiö on osoittanut vahvaa kykyä jatkuvaan ja merkitykselliseen innovointiin, mikä on tuonut sille johtavan markkina-aseman Euroopassa ja kasvavaa jalansijaa Yhdysvalloissa. Vuodesta 2008 lähtien Coloplast on onnistuneesti tehostanut kustannusrakennettaan ja keskittynyt kannattavaan kasvuun. Tällä hetkellä yhtiön strategisena tavoitteena on laajentuminen uusille markkina-alueille, erityisesti Yhdysvaltoihin.

GSK

Hinta/Käypä arvo: 0,69

Morningstarin epävarmuusluokitus: Keskitaso

Morningstar-luokitus varojen allokaatiosta: Standard

Toimiala: Lääkkeiden valmistajat - Yleiset





Lääkeyhtiö GSK täydentää listamme parhaista yhtiöistä, joita kannattaa ostaa juuri nyt. Yhtiön innovatiivinen uusi tuotevalikoima sekä laaja patenttisuojattujen lääkkeiden joukko muodostavat vahvan taloudellisen vallihaudan, kertoo Morningstarin vanhempi analyytikko Jay Lee. GSK:n monipuolinen tuoteportfolio suojaa yhtiötä liialliselta riippuvuudelta yksittäisistä lääkkeistä. Vahva tuotevalikoima on seurausta strategisesta muutoksesta: aiemmin GSK keskittyi pieniin parannuksiin, mutta nykyisin yhtiö panostaa aitoon innovaatioon. Lisäksi GSK on siirtämässä painopistettään kehittyneiltä markkinoilta kehittyville alueille. Odotamme GSK:n olevan merkittävä toimija hengitystie- ja HIV-lääkkeiden sekä rokotteiden markkinoilla seuraavan vuosikymmenen ajan. Tällä hetkellä GSK:n osaketta noteerataan noin 31 % alle käyvän arvon, jonka arvioimme olevan 58 dollaria osakkeelta.

Kirjoittaja(t) ei omista tässä artikkelissa mainittujen arvopapereiden osakkeita. Lue lisää Morningstarin toimituskäytännöstä