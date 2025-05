Kolme syytä olla optimistinen eurooppalaisten osakkeiden suhteen

Kun Yhdysvaltain hallitus aloitti ensimmäiset tullitoimet huhtikuun alussa, Euroopassa pelättiin, että alueen saavuttama edistyminen inflaation hillinnässä ja kasvun vauhdittamisessa saattaisi valua hukkaan.

Markkinoiden reaktio 23. toukokuuta uhatuista 50 prosentin tulleista Eurooppaan osoittaa, että kauppasodan pelko on edelleen voimissaan. Tarkastellaan kolmea mahdollista positiivista tapaa suhtautua nykyiseen epävarmuuteen.

Tullit voivat satuttaa Yhdysvaltoja enemmän kuin Eurooppaa

Tullien aiheuttama vastareaktio on toistaiseksi kohdistunut selvästi voimakkaammin Yhdysvaltoihin kuin Eurooppaan, ja Yhdysvaltain talous taantui vuoden ensimmäisellä neljänneksellä. Tullien aiheuttama inflaatioriski on estänyt Yhdysvaltain keskuspankkia laskemasta korkoja. Tilanne on täysin päinvastainen euroalueella, jossa korkoja on laskettu jo kolme kertaa tänä vuonna.

Myös osakemarkkinoiden rahavirrat ovat heijastaneet muuttunutta mielialaa: globaaleihin rahastoihin, jotka eivät sisällä yhdysvaltalaisia osakkeita, on tullut lisää pääomia. Osittain tämä johtuu arvostustasoista, sillä Yhdysvaltain osakemarkkinat ovat arvioidemme mukaan lähellä käypää arvoa. Kyse on kuitenkin myös sijoittajien mieltymysten ja tuottojen muutoksesta. Monet suuret sijoittajat ovat korostaneet, että Yhdysvalloissa on nyt merkittävä politiikkariski, minkä vuoksi on järkevää hajauttaa sijoituksia lisäämällä altistumista muille alueille.

Ensimmäisen vuosineljänneksen tuloskauden tulokset olivat vahvat

Eurooppalaiset yritykset suoriutuivat vahvasti vuoden ensimmäisellä neljänneksellä. Energia-alan tulokset pois lukien eurooppalaisten yritysten tuloskasvu oli yli 7 % edellisvuoteen verrattuna. Tarkastellaan sektoreita tarkemmin:

Finanssiala: Korkotaso saattaa olla laskussa Euroopassa, mutta muutos on tapahtunut huomattavasti hitaammin kuin taloustieteilijät aiemmin ennustivat. Vaikka Euroopan keskuspankki on äskettäin laskenut ohjauskoron 2,25 %:iin, Isossa-Britanniassa korkotaso on edelleen historiallisesti korkea, 4,25 %. Erityisesti brittiläiset pankit ovat pystyneet hyödyntämään tätä korkeaa nettokorkomarginaalia, eli lainanoton ja luotonannon kustannusten erotusta, maksimoidakseen kannattavuutensa.

Teollisuus: Tämä laaja sektori on tuottanut vaihtelevia tuloksia, mutta monilla alatoimialoilla, kuten puolustusteollisuudessa, lisääntyneet investoinnit ovat kasvattaneet tilauskantoja vakiintuneilla yrityksillä, kuten Rheinmetall (RHM), jonka käyvän arvon arvio Morningstar on äskettäin nostanut. Siemens (SIE) kaltaiset yritykset, jotka hyötyvät rakenteellisista kasvutrendeistä kuten sähköistymisestä ja tekoälyn kehityksestä, jatkavat vahvaa kasvuaan.

Terveydenhuolto: Entiset pörssisuosikit, kuten Novo Nordisk (NOVO B), kamppailevat markkinaosuuksistaan kiristyvässä kilpailussa esimerkiksi laihdutuslääkkeiden markkinoilla. Sen sijaan Sanofin (SAN) ja Rochen (ROG) kaltaisten yritysten keskeisten tuotteiden myynti kasvaa yhä vahvasti, ja myös uusien lääkkeiden kysyntä näyttää lupaavalta.

Euroopan talouden sentimentti ei ole romahtamassa

Tullien vaikutukset näkyivät selvästi tuloskaudella: 40 yritystä laski koko vuoden tulosennusteitaan. Monet muut eri toimialojen yritykset, kuten Ryanair (RYA) ja Pandora (PNDORA), pidättäytyivät antamasta ennusteita lainkaan vallitsevan epävarmuuden vuoksi. Kauppasopimus Yhdysvaltojen ja Euroopan välillä näyttää edelleen kaukaiselta.

Merkittävintä Euroopan komission viimeisimmässä kyselyssä on kuitenkin se, ettei se viittaa luottamuksen romahtamiseen huhtikuussa. Sen sijaan se osoittaa laskusuhdanteen jatkuvan, ja talouden luottamusindeksi kääntyi negatiiviseksi jo vuonna 2022.

Ehkä 2. huhtikuuta tehdyn tullipäätöksen ja sitä seuranneen tauon sekä mahdollisten 50 prosentin tullien vaikutukset näkyvät vasta viiveellä, kun eurooppalaiset yritykset ehtivät sopeutua. Vai voiko olla, että yritysten jo valmiiksi heikko näkemys toimintaympäristöstä ei yksinkertaisesti voi enää heiketä merkittävästi?

Kirjoittaja(t) ei omista tässä artikkelissa mainittujen arvopapereiden osakkeita. Lue lisää Morningstarin toimituskäytännöstä