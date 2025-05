Ovatko eurooppalaiset osakkeet seuraava looginen valinta sijoittajille?

Jo ennen kuin Yhdysvaltain presidentti Donald Trump ravisteli maailman osakemarkkinoita tullipäätöksillään, yhdysvaltalaiset osakkeet olivat jääneet selvästi eurooppalaisten jälkeen, mikä merkitsi trendin käännöstä.

Vuoden ensimmäisellä neljänneksellä Morningstar Europe Index nousi 6 %, kun taas Morningstar US Market Index laski 8,5 % euroissa mitattuna. Ero kasvoi edelleen, ja tähän mennessä eurooppalaiset markkinat ovat nousseet lähes 11 %, kun taas yhdysvaltalainen vertailuindeksi on laskenut 8,9 % samana ajanjaksona.

Euroopan osakemarkkinat ovat aloittaneet vuoden vahvimmin sitten vuoden 2000, mikä muodostaa selvän kontrastin viime vuosikymmenen vaisulle kehitykselle. Vaikka skeptikot saattavat pitää viimeaikaista nousua vain sijoittajien pyrkimyksenä tasapainottaa salkkujaan kohti markkinoiden edullisempia alueita, yhä useammat globaalit sijoittajat näkevät eurooppalaisissa osakkeissa todellista potentiaalia, todetaan JP Morganin tuoreimmassa sijoitusstrategiaraportissa.

Arvon etsintää Euroopassa

”Suuri osa pääoman uudelleenjakautumisesta Yhdysvalloista Eurooppaan vuoden alusta lähtien on ollut arvopohjaista, mutta viime aikoina se on ollut sentimentin ohjaamaa” sanoo Morningstarin Euroopan markkinoiden päästrategi Michael Field.

"Sijoittajat ovat järkyttyneitä Yhdysvaltain hallinnon toimista ja huolissaan sen kyvystä hillitä osakemarkkinoiden kuumenemista. Tämä saattaa merkitä uuden keskipitkän aikavälin trendin alkua. Kuitenkin, jos arvostukset jatkavat sopeutumistaan, Yhdysvallat voi jälleen alkaa näyttäytyä houkuttelevammalta sijoituskohteelta", hän lisää.

Kauppasodan jälkeen: arvostukset, tulokset ja puolustusmenot

Eurooppalaisten yritysten tulosnäkymät ovat yleisesti kohentuneet. Lontoon pörssin mukaan Stoxx 600 -indeksiin kuuluvien yhtiöiden ensimmäisen vuosineljänneksen tuloskasvu on keskimäärin 2,3 %, mikä ylittää analyytikoiden odotukset. Neuberger Bermanin vanhemman globaalin osakeanalyytikon Raheel Siddiquin mukaan Euroopan vuotuinen tuloskasvu saattaa ohittaa Yhdysvaltojen ensimmäistä kertaa yli kymmeneen vuoteen.

"Elvyttävä talouspolitiikka, mukaan lukien infrastruktuuri-investoinnit, suotuisat rahapoliittiset olosuhteet, painopiste teollisuuden kasvuun sekä vahvemmat yritystaseet tukevat optimismia Euroopan keskipitkän aikavälin näkymistä. Jos nämä tekijät säilyvät, Eurooppa voi jatkaa eron kaventamista Yhdysvaltoihin nähden sen sijaan, että nousu jäisi lyhytaikaiseksi", Siddiqui arvioi.

Generali Asset Managementin vanhemman osakestrategin Michele Morgantin mukaan "Yhdysvaltojen poikkeuksellinen asema näyttää olevan huipussaan", ja rahapolitiikka sekä finanssipolitiikka alkavat entistä vahvemmin tukea EU-aluetta.

Puolustusmenojen kasvu on yksi keskeinen ajuri tulevaisuudessa: Euroopan komissio arvioi, että investoinnit puolustukseen voivat nousta 800 miljardiin euroon seuraavien neljän vuoden aikana. Lisäksi Saksan suunnittelema 500 miljardin euron elvytyspaketti 12 vuoden aikajänteellä voi tehostaa yritysten kannattavuutta modernisoimalla avaintoimialoja ja vauhdittamalla innovaatiota.

Arvostustasot tukevat edelleen eurooppalaisia osakkeita. "CAPE-luvun (syklisesti korjattu hinta/voitto-suhde) perusteella S&P 500 on noin 30 % yli historiallisen keskiarvonsa, kun taas Euroopan osakkeet ovat vain noin 10 % sen yläpuolella", huomauttaa Morganti.

Euroopan korkea teollisuusosuus tekee alueen osakemarkkinoista erityisen herkkiä globaalille tavarankysynnälle. "Jos kansainvälinen kauppa pysyy vahvana, se voi nostaa eurooppalaisia arvostuksia ja parantaa alueen suhteellista asemaa", lisää Siddiqui.

Eurooppalaisten tulosodotukset heikkenevät

L&G:n globaali osakestrategi Robert Griffiths suhtautuu varauksella Euroopan osakemarkkinoiden tämänvuotiseen nousuun. "Olemme hieman skeptisiä Eurooppa-innostuksen suhteen", hän toteaa.

"Euroalueen sisäisen vahvuuden ja ulkoisten markkinoiden heikkouden yhdistelmä on johtanut siihen, että tulosodotukset eurooppalaisille yhtiöille ovat itse asiassa heikentyneet tänä vuonna, huolimatta lisääntyneestä optimismista."

Griffiths muistuttaa, että Yhdysvaltojen viime vuosikymmenen parempi osakemarkkinakehitys on perustunut selvästi parantuneisiin tuloksiin, ei pelkkään sentimenttiin. "Eurooppa on nyt poikkeuksellisessa asemassa, jossa sen on lunastettava kohonneet odotukset, jotka eivät enää ole laskettu alimmalle mahdolliselle tasolle", hän sanoo.

Griffithsin mukaan poliittinen vakaus on keskeinen tekijä.

”Paljon riippuu uuden Saksan hallituksen linjasta. Jokainen merkki epäjohdonmukaisuudesta tai epävakaudesta hallituskoalitiossa voi heikentää sijoittajien luottamusta ja horjuttaa eurooppalaisiin arvopapereihin kohdistuvaa innostusta.”

Takaisinostot vauhdittavat Euroopan nousua, mutta kuinka kauan?

Yksi merkittävä ero Euroopan ja Yhdysvaltojen osakemarkkinoiden välillä on se, että Yhdysvalloissa osakkeiden takaisinostot ovat olleet yleisempiä, mikä on parantanut osakekohtaisia tuloksia ja lisännyt sijoittajien luottamusta. Tämä on osin johtunut käsityksestä, että globaali pääoma ei löydä parempia sijoituskohteita. Eurooppalaiset yritykset ovat sen sijaan perinteisesti suosineet osinkojen maksamista takaisinostojen sijaan tapana palauttaa varoja osakkeenomistajille.

Tilanne saattaa muuttua: huhtikuussa Stoxx Europe 600 -indeksin yritykset ostivat osakkeita takaisin ennätykselliset 17 miljardilla eurolla. Tämä kertoo kasvavasta sijoittajaluottamuksesta, joka voi vahvistaa osakkeiden arvonnousua.

Jatkuuko tämä trendi, ja riittääkö se tekemään eurooppalaisista osakkeista yhtä keskeisen sijoituskohteen kuin yhdysvaltalaiset?

”Yhdysvaltojen markkinoiden vahvuuteen on vaikuttanut moni tekijä viimeisen kymmenen vuoden aikana,” sanoo Morningstarin Field

”Magnificent Seven” -yritysten kasvu on ollut keskeistä, ja viimeaikainen inflaatiota hillitsevä lainsäädäntö on vaikuttanut merkittävästi. Yhdysvaltojen hallituksen toimet ovat muistuttaneet sijoittajia hajauttamisen tärkeydestä, mikä on positiivinen merkki Euroopalle. Vaikka Euroopan kasvu on vielä hitaampaa kuin Yhdysvaltojen, ero kaventuu, ja kasvupotentiaalia on edelleen runsaasti.

Neuberger Bermanin Siddiquin mukaan yksinkertaistetut toimitusketjut, kohdennettu teollisuuspolitiikka ja vahvempi kotimainen kulutus voivat lisätä osakkeenomistajien arvoa, vaikka Eurooppa ei seuraisikaan amerikkalaista takaisinostomallia.

Hän kuitenkin korostaa, että Euroopan kyky saavuttaa Yhdysvaltojen tuottoja on edelleen epävarma. "Rakenteelliset haasteet, kuten innovaatiokuilu ja monimutkainen sääntely, jatkuvat. Parantuneet luotto-olosuhteet ja uudet infrastruktuuri-investoinnit luovat kuitenkin toivoa, jos uudistukset jatkuvat. Pitkän aikavälin menestyksen kannalta on ratkaisevaa voittaa juurtuneet tehottomuudet."

