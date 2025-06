9 uutta aliarvostettua osaketta tälle kuulle

Tarkastelemme kuukausittain Morningstarin seuraamia Euroopan pörsseissä listattuja yhtiöitä löytääksemme uusia aliarvostettuja osakkeita.

Morningstarin 4 tai 5 tähden luokituksen saaneita osakkeita pidetään aliarvostettuina. Viimeisen kuukauden aikana yhdeksän osaketta nousi 4 tähden luokkaan, kun taas kahden osakkeen luokitus laski 5 tähdestä alemmaksi. Kolmen tähden osakkeet ovat analyytikoiden mukaan käypään arvoon hinnoiteltuja, kun taas 1 tai 2 tähden osakkeet luokitellaan yliarvostetuiksi.

Viisi markkina-arvoltaan suurinta uutta neljän tähden eurooppalaista osaketta ovat:

Unilever ULVR

BAE Systems BA.

Atlas Copco ATCO A

Partners Group PGHN

Amundi AMUN





Kaksi uutta viiden tähden eurooppalaista osaketta, markkina-arvon mukaan järjestettynä ovat:

Diageo DGE

Philips PHIA





Kaikki artikkelissa esitetyt tuotot on ilmoitettu osakkeiden perusvaluutassa, ja kaikki tiedot ovat peräisin Morningstar Directistä.

Uudet aliarvostetut osakkeet 16. kesäkuuta alkaen

Morningstar Europe -indeksi nousi viime kuussa 0,04 %, minkä seurauksena Euroopan osakemarkkinat ovat nyt kokonaisuutena lievästi aliarvostetut ja jäävät markkina-arvolla painotettuna 4 % alle arvioidun käyvän arvon.

Morningstarin analyytikoiden seuraamista 300 Euroopassa listatusta osakkeesta:

41 % on aliarvostettuja, 35 % kohtuullisesti arvostettuja ja 21 % yliarvostettuja.

9 osaketta on hiljattain muuttunut yliarvostetuiksi.

4 osaketta on hiljattain muuttunut aliarvostetuiksi.

2 osaketta on siirtynyt neljän tähden luokituksesta viiden tähden luokitukseen.

6 osaketta on siirtynyt viiden tähden luokituksesta neljän tähden luokitukseen.

Yksikään uusista aliarvostetuista osakkeista ei ole siirtynyt kolmen tähden luokituksesta viiden tähden luokitukseen.

14 osaketta ei enää luokitella yliarvostetuiksi.





Morningstarin analyytikot määrittävät jokaiselle seuraamalleen osakkeelle käyvän arvon arvion, joka toimii osakkeen sisäisenä arvon mittarina, ja epävarmuusluokituksen, joka kuvaa käyvän arvon mahdollisen vaihteluvälin. Korkeampi epävarmuusluokitus tarkoittaa suurempaa hyväksyttävää hintavaihtelua, jolloin osake katsotaan kohtuullisesti arvostetuksi.

Näitä kahta mittaria käytetään yhdessä määrittämään Morningstarin tähtiluokitus.

Tämän kuun uusien 4-tähden osakkeiden tunnusluvut

Unilever ULVR

Morningstar Rating: ★★★★

Yhden kuukauden tuotto: 0,15 %





Kotitalous- ja henkilökohtaisten tuotteiden valmistaja Unilever on noussut 2,89 % viimeisten kolmen kuukauden ja 7,54 % viimeisen vuoden aikana. Yhtiön osakkeen käyvän arvon arvio nousi kuukauden aikana 4 750 GBX:stä 4 940 GBX:ään. Kuukauden lopussa osake noteerattiin 6 %:n alennuksella uuteen käypään arvoon nähden, ja epävarmuusluokitus oli matala. Unilever on suuri yhtiö, jolla on laaja taloudellinen vallihauta.

BAE Systems BA.

Morningstar Rating: ★★★★

Yhden kuukauden tuotto: 9,39 %





Ilmailu- ja puolustusalan yhtiö BAE Systems on noussut 17,75 % viimeisten kolmen kuukauden ja 47,54 % viimeisen vuoden aikana. Voimakkaasti nousseella osakkeella on laaja taloudellinen vallihauta. Yhtiön käyvän arvon arvio nousi kuukauden aikana 1 550 GBX:stä 2 250 GBX:ään. Kuukauden lopussa osake noteerattiin 14 %:n alennuksella uuteen käypään arvoon nähden, ja epävarmuusluokitus oli keskitasoinen.

Atlas Copco ATCO A

Morningstar Rating: ★★★★

Yhden kuukauden tuotto: -6,59 %





Erikoisteollisuuden koneita valmistava Atlas Copco on laskenut 12,34 % viimeisen kolmen kuukauden aikana ja 21,82 % viimeisen vuoden aikana. Yhtiön käyvän arvon arvio nousi kuukauden aikana 150 Ruotsin kruunusta 175 kruunuun. Kuukauden lopussa osake noteerattiin noin 12 % alle uuden käyvän arvon arvioidun tason, ja epävarmuusluokitus oli keskitasoinen. Tämä suuri yhtiö omaa laajan taloudellisen vallihaudan.

Partners Group PGHN

Morningstar Rating: ★★★★

Yhden kuukauden tuotto: -10,75 %





Varainhoitoyhtiö Partners Groupin osake on laskenut 19,78 % viimeisten kolmen kuukauden aikana ja yhteensä 8,59 % viimeisen vuoden aikana. "Kyseessä on suuri kasvuosake, jolla on kapea taloudellinen vallihauta. Partners Groupin osake noteerataan noin 18 % alennuksella sen arvioidusta käyvästä arvosta, joka on 1 240 CHF. Yhtiön epävarmuusluokitus on korkea.

Amundi AMUN

Morningstar Rating: ★★★★

Yhden kuukauden tuotto: -2,16 %





Varainhoitoyhtiö Amundin osake on laskenut 0,81 % viimeisten kolmen kuukauden aikana, mutta noussut 18,79 % vuoden aikana. Osakkeen nykykurssi on noin 18 % alle sen arvioidun käyvän arvon, joka on 82 euroa. Epävarmuusluokitus on korkea. Kyseessä on suuri arvo-osake, jolla on kapea taloudellinen vallihauta.

Tämän kuun uusien 5-tähden osakkeiden tunnusluvut

Diageo DGE

Morningstar Rating: ★★★★★

Yhden kuukauden tuotto: -11,43 %





Alkoholijuomayhtiö Diageon osake on laskenut 7,72 % kolmen viime kuukauden aikana ja 23,58 % vuoden aikana. Kyseessä on suuri arvo-osake, jolla on laaja taloudellinen vallihauta. Osake noteerataan noin 26 % alle arvioidun käyvän arvonsa, joka on 2 590 GBX, ja yhtiön epävarmuusluokitus on matala.

Philips PHIA

Morningstar Rating: ★★★★★

Yhden kuukauden tuotto: -8,12 %





Lääkintälaiteyhtiö Philipsin osake on laskenut 15,89 % kolmen viime kuukauden aikana ja 14,70 % vuoden aikana. Osakkeen hinta on noin 43 % alle sen arvioidun 35 euron käyvän arvon, ja epävarmuusluokitus on korkea. Kyseessä on suuri osake, jolla on laaja taloudellinen vallihauta.

