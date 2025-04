Eurooppalaiset puolustusosakkeet ovat kokeneet myrskyisää menoa – onko nyt oikea aika sijoittaa?

Monet eurooppalaiset puolustusosakkeet ovat edelleen houkuttelevia Morningstarin analyytikoiden mukaan, huolimatta Trumpin hallinnon tulliohjelman aiheuttamasta nykyisestä volatiliteetista.

Kolme viikkoa sitten puolustusyhtiöt kokivat voimakkaan nousun Euroopan uusien puolustusmenojen myötä.

Eurooppalainen puolustustähti Rheinmetall (RHM), jonka osakkeet ovat yli kaksinkertaistuneet tänä vuonna, koki 3. huhtikuuta merkittävän laskun, mikä teki siitä yhden pahiten kärsineistä osakkeista Euroopassa. Myös brittiläinen lentokonesuunnittelija Rolls-Royce (RR) ja italialainen Leonardo (LDO) ovat kokeneet turbulenssia.

Tämän epävakauden keskellä Morningstarin käyvän arvon arviot pysyvät ennallaan. Rheinmetall, joka on yksi suurimmista puolustusalan toimijoista, on edelleen aliarvostettu ja sen osakkeet kuuluvat 5 tähden alueelle.

Miksi Rheinmetallin osake on menestynyt niin hyvin?

Nykyisestä epävakaudesta huolimatta Rheinmetallin osake on kehittynyt erinomaisesti, ja se on edelleen yli 100 % korkeammalla kuin vuoden alussa. Morningstarin osakeanalyytikko Loredana Muharremin mukaan se on yksi Euroopan parhaiten kehittyneistä osakkeista.

Yhtiön tuotteiden mahdollinen kysyntä uusien eurooppalaisten puolustusmenojen seurauksena tarjoaa yhtiölle edelleen merkittävää kasvupotentiaalia.

"Pidämme ennusteemme ennallaan, ja odotamme Euroopan puolustusmenojen nousevan 3,2 prosenttiin bruttokansantuotteesta vuonna 2030. (876 miljardia dollaria) ja 3,5 prosenttiin vuonna 2032, ennen kuin ne vakiintuvat noin 3 prosenttiin", Muharremi sanoo.

"Vaikka varusteisiin käytetyt menot ovat viimeisten neljän vuoden aikana olleet keskimäärin 28 prosenttia kokonaisbudjetista ja nousevat 30 prosenttiin vuonna 2024, tämä ei mielestämme riitä korjaamaan vuosikymmeniä jatkunutta ali-investointia."

"Keskipitkällä aikavälillä odotamme, että Eurooppa asettaa varastojen täydentämisen etusijalle, jolloin laitemenot kasvavat 50 prosenttiin budjetista vuosina 2025-2026 ja 40 prosenttiin vuosina 2027-2030. Sen jälkeen menot laskevat 25 prosenttiin vuonna 2034, kun investoinnit henkilöstöön ja T&K-toimintaan lisääntyvät. Tämä on linjassa Rheinmetallin ennusteen kanssa, josta keskusteltiin vuoden 2024 raporttipyynnön yhteydessä."

Muharremi säilyttää yhtiön arvioidun käyvän arvon 2 220 euroa.

Jatkuuko Rolls-Roycen elpyminen?

Brittiläinen ilmailu- ja avaruusteollisuusyritys Rolls-Royce on tunnettu kaupallisen ilmailun moottoreistaan, mutta se toimii myös puolustusalalla. Tämä on antanut yhtiölle selvää vauhtia viimeisen vuoden aikana, ja osakekurssi on noussut jyrkästi. Viiden viimeisen kaupankäyntipäivän aikana osake on kuitenkin laskenut 10 prosenttia. Silti sen kurssi on edelleen korkeampi kuin vuoden alussa ja vuosi sitten.

Muharremin mukaan yhtiö on kokenut dramaattisen käänteen. Vaikka osakekurssi on tällä hetkellä epävakaa, sijoittajat ovat jo tunnistaneet pidemmän aikavälin kasvutarinan.

"Odotamme, että Rolls-Roycen puolustusalan tulot kasvavat keskipitkällä aikavälillä 11 prosentin vuotuisella kasvuvauhdilla ja että käyttökate nousee 14,2 prosentista 15,9 prosenttiin vuoteen 2029 mennessä", hän sanoo.

"Lisäksi Rolls-Royce on toteuttanut kattavan velkojen uudelleenjärjestelyn, joka on muuttanut sen rahoitusaseman erittäin velkaantuneesta taseesta kassapositiiviseksi. Samalla yhtiö on palauttanut itselleen investointiluokan aseman. Tämän seurauksena olemme alentaneet velkakustannuksia ja laskeneet painotettua keskimääräistä pääomakustannusta, yhdenmukaistaen ne alan vertaisten kanssa.

"Tämä taloudellinen muutos on yksi ilmailu- ja avaruusteollisuuden dramaattisimmista käänteistä. Rolls-Roycen tase on vahvin vuosikymmeneen, ja sen odotetaan tuottavan vankkaa vapaata kassavirtaa. Tällä on hyvät edellytykset ylläpitää korkeampia tuottoja osakkeenomistajille ja strategisille investoinneille."

Muharremi säilyttää yhtiön arvioidun käyvän arvon 960 pennissä, mikä on korkeampi kuin nykyinen 664 pennin hinta.

Mitä puolustusosakkeille tapahtuu nyt?

Tällainen markkinoiden epävakaus on huolestuttavaa sijoittajien näkökulmasta. Morningstarin Muharremin mukaan tullimaksujen pitkän aikavälin vaikutus on kuitenkin todennäköisesti kielteinen yhdysvaltalaisille puolustusalan yrityksille, mutta vähemmän haitallinen eurooppalaisille urakoitsijoille ja niiden brittiläisille kollegoille.

"Vaikka on vielä liian aikaista arvioida täysin ehdotettujen tullien vaikutusta puolustusalaan, on tärkeää ottaa huomioon Yhdysvaltojen rooli maailmanlaajuisessa puolustuskaupassa", hän sanoo.

"Vaikka Yhdysvaltojen puolustusteollisuus on pitkälti omavarainen lopputuotteiden tuotannon osalta, se on edelleen altis riskeille, jotka liittyvät kriittisten raaka-aineiden tuontiin... Raaka-aineet ovat välttämättömiä esimerkiksi hävittäjien, helikoptereiden, panssariajoneuvojen ja tarkkuusammusten kaltaisten järjestelmien valmistuksessa."

"Jos tullit ulotetaan puolustustuotteisiin, odotamme ensisijaisen vaikutuksen kohdistuvan yhdysvaltalaisiin puolustusalan yrityksiin – tuotantokustannusten nousun ja puolustusministeriön sekä eurooppalaisten liittoutuneiden ostajien korkeampien ostohintojen kautta."

"Kun otetaan huomioon nykyinen geopoliittinen tilanne ja Euroopan tarve vahvistaa puolustusvalmiuksiaan, pidämme epätodennäköisenä, että Yhdysvaltojen puolustustuotteiden vienti kärsisi vastatulleista. Yhdysvaltojen jatkuva protektionistinen linja voisi kuitenkin ajan myötä heikentää yhdysvaltalaisten alustojen kilpailukykyä ja nopeuttaa konsolidointia Euroopassa."

Pitkällä aikavälillä Muharremi odottaa, että suorat vaikutukset eurooppalaisiin puolustusalan yrityksiin ovat rajalliset.

"Yritykset, kuten BAE Systems (BAE), Rheinmetall, Thales (HO), Saab (SAAB B) ja Leonardo, ovat jo perustaneet - ja monissa tapauksissa laajentaneet - teollista jalansijaansa Yhdysvalloissa Trumpin uudelleenvalintaa ennakoiden. Tämä paikallinen läsnäolo vahvistaa pääsyä yhdysvaltalaisiin sopimuksiin ja suojaa tulliriskeiltä."

Pitäisikö minun ostaa puolustusosakkeita?

Jotkin puolustusosakkeet saattavat olla aliarvostettuja, mutta sijoittajien on tärkeää ottaa huomioon useita tekijöitä. Yksi näistä on Morningstarin teollisuusalan analyytikko Nicolas Owensin huomautus: puolustusalan markkinarallit ovat hyvin arvaamattomia, joten sijoittajat, jotka pyrkivät tekemään nopeasti rahaa lyhyen aikavälin tavoitteet mielessään, saattavat helposti kohdata merkittävää volatiliteettia.

Ennen tulleihin liittyvää osakemarkkinoiden laskua Owens totesi:

"Puolustusalan yritykset eivät reagoi makrotalouden suhdanteisiin. Ne reagoivat geopolitiikkaan. [Noususuhdanteet ovat] suhteellisen harvinaisia, eivätkä ne ole syklisiä. Niitä ei voi ennustaa, eivätkä ne 'jousta' BKT:n mukana."

Nämä sanat pitävät edelleen paikkansa. Yhdysvaltain protektionismin geopoliittisten ja markkinavaikutusten kehittyessä puolustusosakkeet ovat osoittautuneet hyvin arvaamattomiksi.

Puolustus ja ESG: Jatkuva keskustelunaihe

Keskustelu siitä, pitäisikö puolustusosakkeet sisällyttää ESG-salkkuihin, on jälleen noussut esiin.

"ESG-sijoittajat ovat pitkään pitäneet puolustusalaa yhtenä keskeisistä 'syntialoista', samoin kuin alkoholia, uhkapeliä, tupakkaa ja pornografian", sanoo Mollie Thornton, vanhempi sijoituspäällikkö Parmenion-alustalla.

"Puolustusalaan liittyvät ESG-riskit ovat hyvin tunnettuja: ihmisoikeusvaikutukset, poliittisen epävakauden ja korruption lisääntynyt riski, saastuminen ja ympäristön tuhoutuminen. Puolustusalan yrityksillä on myös merkittäviä ympäristövaikutuksia. Maailman puolustusvoimien ja niitä palvelevien teollisuudenalojen arvioidaan aiheuttavan yli viisi prosenttia maailman hiilidioksidipäästöistä laitteiden tuotannon ja fossiilisten polttoaineiden käytön vuoksi."

"Mielestämme tämä on edelleen vahva peruste sille, että ESG-salkkuihin ei tulisi sisällyttää puolustusyhtiöitä. Lisäksi on merkittävä ja ratkaisematon ongelma, että sijoittajat eivät voi kontrolloida sitä, mihin puolustusyritysten myymät aseet päätyvät. Tämä läpinäkyvyyden puute on ehkä suurin punainen viivamme."

Kirjoittaja(t) ei omista tässä artikkelissa mainittujen arvopapereiden osakkeita. Lue lisää Morningstarin toimituskäytännöistä.