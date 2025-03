Onko nyt oikea aika ostaa Magnificent Seven -osakkeita?

Tärkeimmät huomiot

• Aiemmin kalliit mega-cap-teknologiaosakkeet, jotka tunnetaan nimellä Magnificent Seven, ovat laskeneet Yhdysvaltain markkinoilla meneillään olevan myynnin keskellä.



• Meta, Amazon, Microsoft ja Alphabet katsotaan nyt aliarvostetuiksi Morningstarin käyvän arvon mittarin mukaan. Niiden luokitus on 4 tähteä.



• Nvidiaa ja Teslaa pidetään kohtuullisesti arvostettuina, kun taas Apple on edelleen yliarvostettu. Morningstarin strategit suosittelevat edelleen kasvuosakkeiden alipainottamista.

Johdettuaan härkämarkkinoita ylöspäin lähes kahden vuoden ajan, teknologiaosakkeet, jotka tunnetaan nimellä ”Magnificent Seven”, ovat kärsineet eniten Yhdysvaltain osakemarkkinoita ravistelevasta meneillään olevista myynneistä. Tämän seurauksena nämä aiemmin erittäin kalliit osakkeet näyttävät nyt vähemmän kalliilta. Jotkut näyttävät jopa niin halvoilta, että Morningstarin analyytikot kehottavat ostamaan niitä.

Magnificent Seven - Nvidia (NVDA), Meta Platforms (META), Apple (AAPL), Amazon (AMZN), Microsoft (MSFT), Alphabet (GOOGL/GOOG), ja Tesla (TSLA)- ovat dominoineet viime vuosina.

Morningstarin analyytikko arvioi osakkeen vertaamalla sen nykyistä hintaa arvioonsa osakkeen sisäisestä arvosta eli käyvästä arvosta. Yli 1:n hinta/käypä arvo -suhde osoittaa, että osake on yliarvostettu tai kallis, kun taas alle 1:n suhde osoittaa, että se on aliarvostettu tai halpa. Alla oleva kaavio osoittaa, miten Magnificent Sevenin hinta/käypä arvo -suhde on muuttunut viimeisten kuuden kuukauden aikana. Applea lukuun ottamatta kaikki muut osakkeet ovat nyt kohtuullisesti arvostettuja tai aliarvostettuja, mikä on suuri muutos viime vuoteen verrattuna.

Magnificent Seven horjuu

Sijoittajien näennäisesti kyltymätön kiinnostus tekoälyyn ja kasvuun nosti Magnificent Seven -osakkeet vuosina 2023 ja 2024. Niistä tuli huomattavasti kalliimpia kuin muusta markkinasta, mutta sijoittajat näyttivät olevan halukkaita maksamaan tämän preemion vahvan tuloskasvun ja tekoälyyn liittyvän optimismin ansiosta.

Mutta talouskasvun hidastumisen ja poliittisen epävarmuuden myötä vuosi 2025 toi osakemarkkinoille suuria muutoksia. Mega-cap-teknologiaosakkeiden kauppa alkoi purkautua, kun sijoittajat etsivät mahdollisuuksia muilta aloilta, ja Magnificent Seven menetti vauhtiaan. Myös Kiinan uusi tekoälykehitys painoi osaketta.

Nyt, kun myynti on täydessä vauhdissa ja Morningstarin Yhdysvaltain markkinaindeksi on laskenut yli 4,5 prosenttia vuoden aikana, Magnificent Seven vie markkinoita alaspäin. Nvidia on pudonnut yli 20 prosenttia vuonna 2025, ja Teslan osakkeet ovat laskeneet huimat 45 prosenttia. Ainoastaan Meta on pysynyt vuoden aikana plussalla.

Mitkä osakkeet Magnificent Sevenistä ovat ostamisen arvoisia?

Tänään Morningstarin analyytikot ovat arvioineet neljä Magnificent Seven -listan osaketta 4 tähdellä, mikä tarkoittaa, että niitä pidetään aliarvostettuina: Meta, Amazon, Microsoft ja Alphabet. Alphabet käy tällä hetkellä kauppaa suurimmalla alennuksella (30 %).

Tesla on pudonnut kohtuullisesti arvostetulle alueelle käytyään kauppaa yliarvostetulla alueella suurimman osan viimeistä kuutta kuukautta. Myös Nvidiaa pidetään kohtuullisesti arvostettuna. Vain Apple on edelleen yliarvostettu.

Koska markkinoiden volatiliteetti todennäköisesti kasvaa, sijoittajien on syytä muistaa, että halvemmat hintalaput eivät välttämättä tarkoita, että osake on hyvä ostos. Teslan tapauksessa Morningstarin strategi Seth Goldstein sanoo, että vaikka osakkeet ovat nyt kohtuullisesti arvostettuja, "neuvomme sijoittajia odottamaan suurempaa varmuusmarginaalia ennen kuin he harkitsevat ostoa". Hän viittaa osakkeen kohonneeseen riskiin.

Kaiken kaikkiaan Morningstarin strategit suosittelevat edelleen kasvuosakkeiden alipainottamista. "Uskomme, että arvo-osakkeisiin suuntautuvalla rotaatiolla on vielä tilaa", sanoo Morningstarin Yhdysvaltain päämarkkinastrategi Dave Sekera. "Paitsi että arvo-osakkeet ovat houkuttelevammin arvostettuja, uskomme, että rotaatio arvoon kiihtyy, kun talous hidastuu ja kasvuosakkeiden tuloskasvu alkaa hidastua."

Kirjoittaja(t) ei omista tässä artikkelissa mainittujen arvopapereiden osakkeita. Lue lisää Morningstarin toimituskäytännöstä.