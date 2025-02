11 uutta yliarvostettua osaketta tälle kuulle

Seulomme joka kuukausi Morningstarin seuraamia, Euroopassa listattuja yhtiöitä löytääksemme uusia yliarvostettuja osakkeita.

Viimeisen kuukauden aikana 11 osakkeen Morningstar-luokitus laski 2 tähden luokkaan, kun taas kolme muuta osaketta nousi 1 tähden tasolle. Morningstarin analyytikkojen mukaan 3 tähden luokitellut osakkeet ovat kohtuullisesti arvostettuja, kun taas 4 tai 5 tähden luokiteltuja osakkeita pidetään aliarvostettuina.

Viisi uutta kahden tähden eurooppalaista osaketta, järjestettynä markkina-arvon mukaan, ovat:

Kolme uutta yhden tähden eurooppalaista osaketta, järjestettynä markkina-arvon mukaan, ovat:

Rolls-Royce Holdings RR

Wolters Kluwer WKL

Moncler MONC





Kaikki tässä artikkelissa mainitut tuotot on ilmoitettu osakkeiden kotimaisissa valuutoissa, ja tiedot ovat peräisin Morningstar Directistä.

Uudet yliarvostetut osakkeet helmikuun 18. päivästä alkaen

Morningstar Europe -indeksi nousi viimeisen kuukauden aikana 6,42 prosenttia, joten Euroopan osakemarkkinat ovat kokonaisuudessaan suunnilleen reilusti arvostetut.

Morningstarin analyytikoiden seuraamista 255:sta Euroopassa noteeratusta osakkeesta:

42 % on aliarvostettuja, 39 % kohtuullisesti arvostettuja ja 19 % yliarvostettuja.

11 osaketta on hiljattain yliarvostettu.

Viisi on hiljattain aliarvostettuja.

Kolme siirtyi kahden tähden luokituksesta yhden tähden luokitukseen.

Uusista yliarvostetuista osakkeista yksikään ei siirtynyt kolmen tähden luokituksesta yhden tähden luokitukseen.

Kolme ei ole enää yliarvostettuja.





Morningstarin analyytikot määrittävät jokaiselle seuraamalleen osakkeelle käyvän arvon arvion, joka toimii osakkeen sisäisenä arvon mittarina, ja epävarmuusluokituksen, joka kuvaa käyvän arvon arvion mahdollisen vaihteluvälin. Korkeampi epävarmuusluokitus tarkoittaa suurempaa hyväksyttävää hintavaihtelua, jolloin osake katsotaan kohtuullisesti arvostetuksi.

Näitä kahta mittareita käytetään yhdessä määrittämään Morningstarin tähtiluokitus.

Tämän kuukauden uusien 2-tähden osakkeiden tunnusluvut

Hexagon HEXA B

Morningstar-luokitus: ★★

Yhden kuukauden tuotto: 14,87 %





Teknisiä instrumentteja valmistava Hexagon on noussut 37,71 % viimeisten kolmen kuukauden aikana ja 11,16 % viimeisen vuoden aikana. Osakkeella käydään kauppaa 20 %:n preemiolla 108 kruunun käypään arvoon nähden, ja sen epävarmuusluokitus on Medium. Hexagon on suuri yritys, jolla ei ole taloudellista vallihautaa.

Epiroc EPI A

Morningstar-luokitus: ★★

Yhden kuukauden tuotto: 8,19 %





Raskaiden koneiden valmistaja Epiroc on noussut 10,53 % viimeisten kolmen kuukauden aikana ja 13,98 % viimeisen vuoden aikana. Osakkeen kurssi on 22 % yli sen käyvän arvon arvion, joka on 180 kruunua, ja epävarmuusluokitus on Medium. Tällä suurella osakkeella on kapea taloudellinen vallihauta.

Telia Company TELIA

Morningstar-luokitus: ★★

Yhden kuukauden tuotto: 8,92 %





Tietoliikennepalveluyritys Telia on noussut 11,53 % viimeisten kolmen kuukauden aikana ja 48,01 % viimeisen vuoden aikana. Osakkeella käydään kauppaa 17 %:n preemiolla 29 kruunun käypään arvoon nähden, ja sen epävarmuusluokitus on Medium. Telia Company on keskisuuri yhtiö, jolla on kapea taloudellinen vallihauta.

Compagnie Financiere Richemont CFR

Morningstar-luokitus: ★★

Yhden kuukauden tuotto: 10,20 %





Luksustavarayhtiö Compagnie Financiere Richemont on noussut 48,82 % viimeisten kolmen kuukauden aikana ja 34,73 % viimeisen vuoden aikana. Suurella ydinosakkeella on laaja taloudellinen vallihauta. Compagnie Financiere Richemont on kaupankäynnin kohteena 17 %:n preemiolla 154 CHF:n käypään arvoon nähden, ja sen epävarmuusluokitus on korkea.

ABB ABBN

Morningstar-luokitus: ★★

Yhden kuukauden tuotto: 4,34 %





Sähkölaite- ja varaosayhtiö ABB on noussut 7,35 % viimeisten kolmen kuukauden aikana ja 34,87 % viimeisen vuoden aikana. Osakkeen hinta on 16 % yli sen käyvän arvon arvion, joka on 45,50 CHF, ja epävarmuusluokitus on Medium. Tällä suurella kasvuosakkeella on laaja taloudellinen vallihauta.

Tämän kuukauden uusien 1-tähden osakkeiden tunnusluvut

Rolls-Royce Holdings RR

Morningstar-luokitus: ★

Yhden kuukauden tuotto: 9,59 %





Ilmailu-, avaruus- ja puolustusalan yritys Rolls-Royce Holdings on noussut 19,51 % viimeisten kolmen kuukauden aikana ja 99,32 % viimeisen vuoden aikana. Osakkeella käydään kauppaa 70 %:n preemiolla käyvän arvon arvioon, joka on 380 puntaa ja osakkeen epävarmuusluokitus on korkea. Rolls-Royce Holdings on suuri kasvuyritys, jolla on kapea taloudellinen vallihauta.

Wolters Kluwer WKL

Morningstar-luokitus: ★

Yhden kuukauden tuotto: 3,62 %





Erikoistunut yrityspalveluyritys Wolters Kluwer on vahvistunut 15,30 % viimeisten kolmen kuukauden aikana ja 25,14 % viimeisen vuoden aikana. Suuren kasvun osakkeella on laaja taloudellinen vallihauta. Wolters Kluwerilla käydään kauppaa 30 %:n preemiolla 137 euron käypään arvoon nähden, ja sen epävarmuusluokitus on matala.

Moncler MONC

Morningstar-luokitus: ★

Yhden kuukauden tuotto: 15,16 %





Vaatteita valmistava yritys Moncler on noussut 37,80 % viimeisten kolmen kuukauden aikana ja 7,88 % viimeisen vuoden aikana. Osakkeella käydään kauppaa 39 %:n preemiolla 47,50 euron käypään arvoon nähden, ja sen epävarmuusluokitus on Medium. Moncler on suuri kasvuyhtiö, jolla on kapea taloudellinen vallihauta.