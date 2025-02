Ennen tulosjulkistusta, onko Nvidian osake yli- vai aliarvostettu?

Nvidia (NVDA) julkaisee neljännen neljänneksen tulosraporttinsa 26. helmikuuta. Tässä Morningstarin näkemys siitä, mitä Nvidian raportista ja osakekurssista kannattaa odottaa.

Kaikki katseet kohdistuvat edelleen datakeskusteollisuuteen: Nvidialla on ollut hyvä trendi raportoida tulokset ennen neljännesvuosiennusteita ja antaa samalla tulevan neljänneksen ennusteet ennen FactSetin konsensusarvioita. Tästä huolimatta viime neljänneksen tulos ei ollut yhtä vaikuttava kuin edellisillä neljänneksillä. Tämä herättää lievää huolta tekoälymenojen hidastumisesta

Olemme kuulleet Nvidian tärkeimmiltä asiakkailta, että he aikovat lisätä investointejaan merkittävästi vuonna 2025 (ehkä 30-35 prosentin kasvuvauhdilla), ja odotamme edelleen, että Nvidia saa kolmanneksen näistä investoinneista.

Valtion tekoälymenot voivat olla myös pieni huolenaihe, kun otetaan huomioon Yhdysvaltojen sääntely ja rajoittava geopoliittinen tekoälymaisema.

Kuten edellisilläkin vuosineljänneksillä, toimitusrajoitukset näyttävät edelleen olevan suurin este Nvidian tekoälypiiriliiketoiminnalle. Mallissamme oletetaan, että Nvidia myy kaiken, mitä se voi rakentaa seuraavien 6-12 kuukauden aikana.





Pidemmän aikavälin datakeskuskeskustelut jatkuvat: Jotkut tarkkailijat ovat keskustelleet skaalautumislakien (tekoälymallien esivalmennus, joka perustuu yhä kasvavien GPU-klustereiden käyttämiseen ongelman ratkaisemiseksi) pitkäikäisyydestä. Hyperscalerin investoinnit viittaavat siihen, että näitä klustereita rakennetaan edelleen, ja Stargate-ilmoitus on saattanut lopettaa tämän keskustelun vuoteen 2025 mennessä (vaikka suhtaudummekin epäilevästi siihen, että kaikki 500 miljardia dollaria investoidaan).

DeepSeek näyttää myös muuttavan peliä tekoälymallinnuksen alalla, sillä se koulutettiin Kiinassa, jossa huippuluokan GPU:t ovat heikommin saatavilla, ja se näyttää suorittavan tekoälyä erittäin tehokkaasti. Tämä uhkaa vähentää tekoälyn GPU:iden, suurten datakeskusten ja ydinvoimaloiden rakentamisen tarvetta.

Hyperscaler-kapasiteetti viittaa jälleen siihen, että suuret investoinnit ovat edelleen odotettavissa lyhyellä ja keskipitkällä aikavälillä, mikä lupaa hyvää Nvidialle. Laihat tekoälymallit olivat kuitenkin mielestämme aina osa yhtälöä, eikä DeepSeekin tulo muuta Nvidiaa koskevaa teesiämme.

Meillä on edelleen tärkeitä kysymyksiä tekoälyn tulevaisuudesta:

Kuinka suuri osa tekoälyn työmäärästä on koulutusta ja kuinka suuri osa päättelyä? Nvidia hallitsee koulutusta, mutta on sanonut, että 40 prosenttia sen GPU:ista käytetään päättelyyn.

Mitä Nvidia näkee suurten kielimallien kehittämisessä pilvipalvelussa vs. reuna-alueilla?

Mitä Nvidia näkee asiakkailta, jotka toteuttavat ”moonshot”-hankkeita, kuten genetiikan, lääkkeiden löytämisen, robotiikan tai autonomisen ajamisen alalla?



Kaikki nämä seikat vaikuttavat arvioihimme datakeskusten tulevasta liikevaihdon kasvusta, ja ne puolestaan tuottavat vapaata kassavirtaa ja käyvän arvon arviointia.

Nvidian osakekurssi

undefined

Nvidian käyvän arvon arvio

Kolmen tähden luokituksellaan uskomme, että Nvidian osake on reilusti arvostettu verrattuna pitkän aikavälin käyvän arvon arviomme 130 dollariin osakkeelta, mikä merkitsee noin 3,2 biljoonan dollarin osakkeen arvoa. Käyvän arvon arviomme mukaan hinta/korjattu tuloskertoimen kerroin tilikaudelle 2025 (joka päättyy tammikuussa 2025 eli käytännössä kalenterivuodelle 2024) on 44-kertainen ja hinta/korjattu tuloskertoimen kerroin tilikaudelle 2026 on 30-kertainen.

Käypää arvoa ja Nvidian osakekurssia ohjaavat Nvidian näkymät datakeskuksissa ja tekoälynäytönohjaimissa, niin hyvässä kuin pahassa. Nvidian DC-liiketoiminta on jo saavuttanut räjähdysmäisen kasvun, joka on 3 miljardista dollarista tilikaudella 2020 15 miljardiin dollariin tilikaudella 2023 ja sen jälkeen yli kolminkertaistuu 47,5 miljardiin dollariin tilikaudella 2024. DC-tuotot ovat edelleen tarjonnan rajoittamia, ja lähitulevaisuuden tuotot kasvavat, kun lisää tarjontaa tulee käyttöön. Nvidian tähänastisen vahvan suorituskyvyn perusteella mallinnamme DC-tulojen kasvavan 141 % 114 miljardiin dollariin tilikaudella 2025. Mallimme mukaan liikevaihto kasvaa 55 % vuonna 2026 177 miljardiin dollariin, 20 % vuonna 2027 213 miljardiin dollariin ja 13 % vuonna 2028 240 miljardiin dollariin, mikä tarkoittaa 23 %:n vuotuista yhdistettyä kasvuvauhtia kolmena seuraavana vuonna. Kasvun pääasiallisena taustatekijänä on johtavien yritys- ja pilvipalveluasiakkaiden datakeskusinvestointien jatkuva kasvu. Pidämme kohtuullisena, että Nvidia voi joutua kohtaamaan varastojen korjauksen tai tauon tekoälyn kysynnässä jossain vaiheessa keskipitkällä aikavälillä, joten mallinnamme vain 5 prosentin kasvun tilikaudella 2029. Jos tätä mallinnettua yhden vuoden laskua ei oteta huomioon, odotamme, että DC:n keskimääräinen vuotuinen kasvu on 10 prosenttia sen jälkeen, ja pidämme tätä kohtuullisena pitkän aikavälin kasvuvauhtiarviona tekoälyn kypsyessä.

Lue lisää Nvidian käyvän arvon arviosta.

Nvidian osake verrattuna Morningstarin käyvän arvon arvioon

undefined

Taloudellisen vallihaudan arviointi

Arvioimme Nvidialle laajaa vallihautaa, joka perustuu sen GPU:iden immateriaalioikeuksiin ja yhä useammin sen omiin ohjelmistoihin liittyviin vaihtokustannuksiin, kuten sen tekoälytyökalujen Cuda-alustaan, jonka avulla kehittäjät voivat käyttää yhtiön GPU:ita tekoälymallien rakentamiseen.

Nvidia oli varhaisessa vaiheessa johtava GPU:iden suunnittelija, jotka kehitettiin alun perin tietokoneiden ja pelikonsolien grafiikan prosessointitehtävien purkamiseen. Yhtiö on noussut selväksi markkinajohtajaksi erillisten näytönohjainten alalla (Mercury Researchin mukaan yli 80 prosenttia). Tämä johtoasema johtuu GPU-suunnitteluun liittyvistä teollis- ja tekijänoikeuksista sekä niihin liittyvistä ohjelmistoista, kehyksistä ja työkaluista, joita kehittäjät tarvitsevat työskennelläkseen näiden GPU:iden kanssa. Mielestämme uudet esittelyt, kuten ray tracing -tekniikka ja tekoälyyn perustuvien tensorisydänten käyttö pelisovelluksissa, ovat merkkejä siitä, että Nvidia ei ole menettänyt GPU:n johtoasemaansa. Nopea tarkastelu GPU:n hinnoista pelialalla ja datakeskuksissa osoittaa, että yhtiön keskimääräiset myyntihinnat voivat usein olla kaksi kertaa korkeammat kuin sen lähimmän kilpailijan, Advanced Micro Devicesin (AMD).

Lue lisää Nvidian taloudellisesta vallihaudasta.

Taloudellinen vahvuus

Nvidian taloudellinen tilanne on erinomainen. Lokakuussa 2024 yhtiöllä oli 38,5 miljardia dollaria käteistä ja sijoituksia, kun taas lyhytaikaista ja pitkäaikaista velkaa oli 8,5 miljardia dollaria. Puolijohdeyrityksillä on yleensä suuret käteisvarat, jotka auttavat niitä selviytymään siruteollisuuden sykleistä. Laskusuhdanteiden aikana tämä tarjoaa puskuria ja joustavuutta jatkaa investointeja tutkimukseen ja kehitykseen, jotka ovat välttämättömiä niiden kilpailu- ja teknologia-aseman säilyttämiseksi. Nvidian osinko on käytännössä merkityksetön yhtiön taloudellisen terveyden ja tulevaisuuden näkymien kannalta, ja suurin osa yhtiön osakkeenomistajille maksamista osingoista maksetaan osakkeiden takaisinostojen muodossa.

Lue lisää Nvidian taloudellisesta vahvuudesta.

Riski ja epävarmuus

Annamme Nvidialle Morningstarin epävarmuusluokituksen “Very High”. Näkemyksemme mukaan Nvidian arvostus on sidoksissa sen kykyyn kasvaa datakeskus- ja tekoälysektoreilla, hyvässä ja pahassa. Nvidia on alan johtava toimija tekoälymallien harjoittelussa käytettävien GPU-suorittimien alalla, ja sen osuus tekoälyn päättelytehtävissä käytettävien sirujen kysynnästä on suuri (eli mallin ajaminen ennusteen tai tuloksen tekemistä varten).

Nvidian johtavasta tekoälyasemasta kilpailevat monet teknologiajohtajat. Mielestämme on väistämätöntä, että johtavat hyperscale-toimittajat, kuten Amazonin AWS, Microsoft, Google ja Meta Platforms, pyrkivät vähentämään riippuvuuttaan Nvidiasta ja monipuolistamaan puolijohde- ja ohjelmistotoimittajakantaansa, mukaan lukien omien ratkaisujen kehittäminen. Googlen TPU:t ja Amazonin Trainium- ja Inferentia-sirut on suunniteltu tekoälytyökuormia silmällä pitäen, kun taas Microsoft ja Meta ovat ilmoittaneet suunnitelmistaan puolijohdesuunnittelun alalla. Nykyisistä puolijohdetoimittajista AMD laajentaa nopeasti GPU-valikoimaansa palvelemaan näitä pilvipalvelujen johtajia. Myös Intelillä on nykyään tekoälykiihdytintuotteita, ja se keskittyy todennäköisesti jatkossakin tähän mahdollisuuteen.

Lue lisää Nvidian riskeistä ja epävarmuustekijöistä.

NVDA härät sanovat

Nvidian GPU:t tarjoavat alan johtavaa rinnakkaisprosessointia, jota historiallisesti tarvittiin PC-pelisovelluksissa, mutta joka on laajentunut kryptominingiin, tekoälyyn ja ehkä jopa tulevaisuuden sovelluksiin.

Nvidian datakeskusten GPU:t ja Cuda-ohjelmistoalusta ovat vakiinnuttaneet yhtiön hallitsevaksi toimittajaksi tekoälymallien kouluttamisessa, käyttötapauksessa, jonka pitäisi kasvaa räjähdysmäisesti tulevina vuosina.

Nvidia laajenee voimakkaasti tekoälyn alalla, ei ainoastaan toimittamalla alan johtavia GPU:ita vaan myös siirtymällä verkkoihin, ohjelmistoihin ja palveluihin.





NVDA karhut sanovat

Nvidia on tällä hetkellä johtava tekoälypiirien toimittaja, mutta muut tehokkaat siruvalmistajat ja teknologiajätit keskittyvät omien sirujen kehittämiseen.

Vaikka Cuda on tällä hetkellä johtava tekoälyn koulutusohjelmistojen ja -työkalujen toimittaja, johtavat pilvipalveluntarjoajat haluaisivat todennäköisesti nähdä enemmän kilpailua tällä alalla ja saattavat siirtyä vaihtoehtoisiin avoimen lähdekoodin työkaluihin, jos niitä syntyy.

Nvidian pelinäytönohjainliiketoiminta on usein kokenut nousuja ja laskuja PC-kysynnän ja viime aikoina myös kryptovaluuttojen louhinnan perusteella.

Tämän artikkelin on koonnut Gautami Thombare.

Kirjoittaja(t) ei omista tässä artikkelissa mainittujen arvopapereiden osakkeita. Lue lisää Morningstarin toimituskäytännöstä.