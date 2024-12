Parhaiten ja huonoiten menestyneet suomalaiset osakkeet marraskuussa 2024

Morningstarin Finland-indeksi laski marraskuussa 3,2 %, mikä johtui erityisesti raaka-ainealan haasteista. Suomi-indeksi kattaa markkinakapasiteetilla mitattuna 97 % suurimmista suomalaisista sijoituskohteista, ja kuukausittain analysoimme indeksin osakkeiden parhaat ja heikoimmat suoriutujat. Artikkelin tiedot perustuvat Morningstar Direct -palvelun tuottamaan dataan.

Parhaiten tuottaneet osakkeet marraskuussa 2024

Tokmanni Group TOKMAN

Vaisala VAIAS

Kojamo KOJAMO

Fortum FORTUM

Alma Media ALMA





Huonoiten tuottaneet osakkeet marraskuussa 2024

Stora Enso STERV

Musti Group MUSTI

Finnair FIA1S

Nokia NOKIA

Revenio Group REG1V

Parhaiten menestyneiden osakkeiden tunnusluvut

Tokmanni TOKMAN

Sektori: Kuluttajat, deffensiivinen

Toimiala: Alennusmyymälät

Taloudellinen vallihauta Ei luokiteltu





Tokmanni Group nousi marraskuussa 16,6 %, mutta on laskenut 2,9 % vuoden aikana. Osakkeet ovat 26,2 % alempana kuin 28.2.2024 saavutettu viimeisin huipputaso. Yhtiön osakkeella on kvantitatiivinen Morningstar-luokitus, joka on 4 tähteä.*





Vaisala VAIAS

Sektori: Teknologia

Toimiala: Tieteelliset ja tekniset välineet

Taloudellinen vallihauta Ei luokiteltu





Vaisala nousi 8,7 % ja on kohonnut 36,4 % vuoden takaisesta tasostaan. Yhtiön osakkeella on kvantitatiivinen Morningstar-luokitus, joka on 2 tähteä.





Kojamo KOJAMO

Sektori: Kiinteistöt

Toimiala: Kiinteistöpalvelut

Taloudellinen vallihauta Ei luokiteltu





Kojamo nousi 6,8 %, mutta osakkeet olivat silti laskeneet 5,3 % vuoden aikana. Osakkeet ovat 20,5 % alempana kuin 28.12.2023 saavutettu viimeisin huipputaso. Yhtiön osakkeella on kvantitatiivinen Morningstar-luokitus, joka on 5 tähteä.





Fortum FORTUM

Sektori: Yleishyödylliset plavelut

Toimiala: Yleishyödylliset palvelut, uusiutuvat energialähteet

Taloudellinen vallihauta Ei luokiteltu





Fortum nousi 5,4 % ja on kohonnut 21,0 % viime vuoden aikana. Yhtiön osakkeella on kvantitatiivinen Morningstar-luokitus, joka on 3 tähteä.





Alma Media ALMA

Sektori: Viestintäpalvelut

Toimiala: Kustannustoiminta

Taloudellinen vallihauta Ei luokiteltu





Alma Media nousi 4,5 % ja on kohonnut 35,9 % vuoden takaisesta tasostaan. Yhtiön osakkeella on kvantitatiivinen Morningstar-luokitus, joka on 3 tähteä.

Huonoiten menestyneiden osakkeiden tunnusluvut

Stora Enso STERV

Sektori: Raaka-aineet

Toimiala: Paperit ja paperituotteet

Taloudellinen vallihauta Ei luokiteltu





Stora Enson osake laski 10,1 % marraskuussa ja on pudonnut 22,2 % vuoden takaisesta tasostaan. Osakkeet ovat nyt 35,4 % alle vuoden 2024 toukokuussa saavutetun huipputason. Yhtiön osake on saanut kvantitatiivisen Morningstar-luokituksen, joka on 5 tähteä.





Musti Group MUSTI

Sektori: Kuluttajat, syklinen

Toimiala: Henkilökohtaiset palvelut

Taloudellinen vallihauta: Ei luokiteltu



Musti Groupin osake laski 9,3 % ja on pudonnut 18,6 % viimeisen vuoden aikana. Osakkeet ovat nyt 23,3 % alempana kuin 25.9.2024 saavutettu viimeisin huipputaso. Yhtiön osakkeella on kvantitatiivinen Morningstar-luokitus 3 tähteä.





Finnair FIA1S

Sektori: Teollisuus

Toimiala: Lentoyhtiöt

Taloudellinen vallihauta: Ei luokiteltu



Finnairin osake laski 8,0 %, ja sen arvo on pudonnut 42,4 % koko vuoden aikana. Osakkeet ovat nyt 46,9 % alempana kuin 2.1.2024 saavutettu viimeisin huipputaso. Yhtiön osakkeella on kvantitatiivinen Morningstar-luokitus, joka on 3 tähteä.





Nokia NOKIA

Sektori: Teknologia

Toimiala: Tietoliikennelaitteet

Taloudellinen vallihauta: Ei luokiteltu





Nokian osake laski 8,0 %, mutta se on silti noussut 28,1 % vuoden takaisesta. Osakkeet ovat 13,0 % alle 29.10.2024 saavutetun viimeisimmän huipputason. Yhtiön osakkeella on Morningstar-luokitus, joka on 4 tähteä, ja sen kaupankäyntihinta on 28 % alennuksessa 5,50 euron käypään arvoarvioon nähden.





Revenio Group REG1V

Sektori: Terveydenhuolto

Toimiala: Lääketieteelliset laitteet

Taloudellinen vallihauta: Ei luokiteltu



Revenio Groupin osake laski 7,8 %, mutta se on silti noussut 19,5 % vuoden aikana. Osakkeet ovat 24,1 % alle 8.10.2024 saavutetun viimeisimmän huipputason. Yhtiön osakkeella on kvantitatiivinen Morningstar-luokitus, joka on 3 tähteä.





Yritykset, joita Morningstarin analyytikot eivät virallisesti seuraa, yhdistetään tilastollisesti analyytikoiden arvioimiin yrityksiin, jolloin mallimme voivat laskea kvantitatiivisen tähtiluokituksen

Tämä artikkeli on tuotettu automaation avulla, ja Morningstarin toimittajat ovat tarkistaneet sen.