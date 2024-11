Tässä kuussa yliarvostetuiksi muuttuneet osakkeet

Seulomme joka kuukausi Morningstarin seuraamia, Euroopassa listattuja yhtiöitä löytääksemme uusia yliarvostettuja osakkeita.

Kuluneen kuukauden aikana kahden osakkeen Morningstar-luokitus vaihtui 2 tähteen, kun taas toisen osakkeen Morningstar-luokitus nousi 1 tähden tasolle. Osakkeet, jotka on luokiteltu 3 tähdellä, ovat Morningstarin analyytikoiden mukaan reilusti arvostettuja, kun taas osakkeet, jotka on luokiteltu 4 tai 5 tähdellä, katsotaan aliarvostetuiksi.

Kaksi uutta 2 tähden eurooppalaista osaketta, lajiteltuba markkina-arvon mukaan, ovat:

Ashtead Group AHT

InterContinental Hotels Group IHG





Ainoa uusi 1 tähden eurooppalainen osake on:

Kongsberg Gruppen KOG





Uudet yliarvostetut osakkeet marraskuun 19. päivästä alkaen

Morningstar Europe -indeksi laski 4,37 % viimeisen kuukauden aikana, minkä vuoksi Euroopan osakemarkkinat ovat kokonaisuudessaan lievästi aliarvostetut, sillä ne liikkuvat 7 %:n alennuksessa käyvän arvon arvioonsa nähden pääomapainotettuna.

Morningstarin analyytikoiden sueraamista 255:stä Euroopassa noteeratusta osakkeesta:

51 % on aliarvostettuja, 35 % reilusti arvostettuja ja 13 % yliarvostettuja

Kaksi osaketta on äskettäin siirtynyt yliarvostettujen joukkoon

22 osaketta on hiljattain siirtynyt aliarvostettujen joukkoon

Yksi siirtyi kahden tähden luokituksesta yhden tähden luokitukseen

Uusista yliarvostetuista osakkeista nolla siirtyi kolmen tähden luokituksesta yhden tähden luokitukseen

14 ei ole enää yliarvostettuja

Morningstarin analyytikot määrittävät jokaiselle seuraamalleen osakkeelle käyvän arvon arvion, joka toimii osakkeen sisäisenä arvon mittarina, ja epävarmuusluokituksen, joka kuvaa käyvän arvon arvion mahdollisen vaihteluvälin. Korkeampi epävarmuusluokitus tarkoittaa suurempaa hyväksyttävää hintavaihtelua, jossa osake katsotaan reilusti arvostetuksi.

Näitä mittareita sekä osakkeen nykyhintaa käytetään yhdessä määrittämään Morningstar-luokitus.

Tämän kuukauden uusien 2-tähden osakkeiden tunnusluvut





Ashtead Group AHT

Morningstar-luokitus: 2 tähteä

Yhden kuukauden tuotto: 4.13%

Vuokraus- ja leasingyhtiö Ashtead Groupin osake on noussut 16,01 % viimeisten kolmen kuukauden ja 19,04 % viimeisen vuoden aikana. Osake käy kauppaa 16 % yli käyvän arvon, joka on 5 300 GBX, ja sen epävarmuusluokitus on Medium. Ashtead Group on nopeasti kasvava yhtiö, jolla ei kuitenkaan ole taloudellista vallihautaa.





InterContinental Hotels Group IHG

Morningstar-luokitus: 2 tähteä

Yhden kuukauden tuotto: 10.03%

Majoitusyhtiö InterContinental Hotels Groupin osake on noussut 27,31 % viimeisten kolmen kuukauden ja 58,03 % viimeisen vuoden aikana. Suuren kasvun osakkeella on laaja taloudellinen vallihauta. Osake käy kauppaa 24 % yli käyvän arvon, joka on 7 650 GBX, ja sen epävarmuusluokitus on Medium.

Tämän kuukauden uuden 1 tähden osakkeen tunnusluvut





Kongsberg Gruppen KOG

Morningstar-luokitus: 1 tähti

Yhden kuukauden tuotto: 10.99%

Ilmailu- ja puolustusalan yritys Kongsberg Gruppenin osake on noussut 14,05 % viimeisten kolmen kuukauden ja 170,08 % viimeisen vuoden aikana. Suuren kasvun osakkeella on laaja taloudellinen vallihauta. Osake käy kauppaa 46 % yli käyvän arvon, joka on 850 Norjan kruunua, ja sen epävarmuusluokitus on Medium.