Onko nyt hyvä hetki ostaa osakkeita?

Koska monet markkinat ovat kehittyneet vahvasti tänä vuonna, yksi sijoittajien mielessä jatkuvasti pyörivistä kysymyksistä on, onko nyt hyvä aika ostaa osakkeita. Ovatko he myöhästyneet rallista vai tuleeko vielä uusia mahdollisuuksia?

Huolimatta osakemarkkinoiden hyvästä kehityksestä tähän mennessä kuluvana vuonna, Morningstarin mittareiden mukaan ne eivät ole kalliita. Ne eivät myöskään ole halpoja, ja alueiden ja toimialojen välillä on merkittäviä eroja.

Ovatko markkinat oikein arvostetut?

Vuosi on osoittautumassa osakemarkkinoiden kannalta erittäin myönteiseksi. Maailmanlaajuisten osakemarkkinoiden kehitystä seuraava Morningstar Global Markets NR -indeksi on noussut euromääräisesti 21,9 % marraskuun 7. päivään mennessä.

Tämä hyvä kehitys ei kuitenkaan ole tehnyt markkinoista yliarvostettuja.

Osakeanalyytikkoryhmämme seuraamien 1 596 yhtiön keskimääräinen luokitus on 3,1, mikä viittaa suunnilleen kohtuulliseen arvostukseen. Alla olevasta kuviosta nähdään kuitenkin, että 26 % yhtiöistä on kalliita (1 tai 2 tähteä), kun taas 37 % on aliarvostettuja (4 tai 5 tähteä). Tämä tarkoittaa, että yli kolmannes analysoiduista yrityksistä vaikuttaa olevan edullisesti hinnoiteltuja.

Jos otetaan huomioon kunkin yhtiön markkina-arvo, painotettu keskiarvo laskee 2,8:aan, mikä tekee markkinoista hieman yliarvostetut. Jos tarkastelemme vain maailman 10 suurinta yritystä markkina-arvoltaan, painotettu keskiarvoluokitus olisi myös 2,8.

Ovatko eurooppalaiset osakkeet houkuttelevampia kuin yhdysvaltalaiset osakkeet?

Luokitusten jakautuminen Euroopan ja Yhdysvaltojen välillä osoittaa, että vanha mannerta pidetään jonkin verran houkuttelevampana kuin Yhdysvaltoja. Euroopassa 4- ja 5 tähden osakkeiden osuus on 33 % (kolmannes osakkeista), kun taas Yhdysvalloissa vastaava osuus on 23 %. Lisäksi "kalliiden" osakkeiden (1 ja 2 tähteä) osuus on suurempi Atlantin toisella puolella: 32 prosenttia Yhdysvalloissa verrattuna Euroopan 29 prosenttiin.

Mitkä osakesektorit ovat halpoja/kalliita?

Voimme myös laskea sektorikohtaisesti niiden osakkeiden prosenttiosuuden, joilla on 1 tai 2 tähteä sekä niiden, joilla on 4 tai 5 tähteä.

Tulokset näkyvät alla olevassa taulukossa. Eniten 4 tai 5 tähteä saaneita yrityksiä on defensiivisessä kuluttajasektorissa, jossa osuus on 52 %. Sektori, jolla on vaikeinta löytää hyviä sijoitusmahdollisuuksia, on epäilemättä rahoitusala: vain 22 % osakkeista saa 4 tai 5 tähteä, ja se on myös sektori, jossa on eniten 1 tai 2 tähteä saaneita osakkeita (38 %).

Ovatko osakkeet halpoja vai kalliita?

Yksi tapa arvioida, onko osake kallis vai halpa, on Morningstarin osakeluokitus. Tämä luokitus mittaa yritysten ali- tai yliarvostuksen tasoa analyytikoiden laskelmien perusteella eri puolilla maailmaa.

Luokitus huomioi myös arvioihin liittyvän epävarmuustason. Kahdella yhtiöllä voi olla hyvin samanlainen hinta/käypä arvo -suhde, mutta niillä ei välttämättä ole samaa Morningstar-luokitusta.

Kirjoittaja tai kirjoittajat eivät omista tässä artikkelissa mainittujen arvopapereiden osakkeita. Tutustu Morningstarin toimituskäytäntöihin.