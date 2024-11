Ennen tulosjulkistusta, onko Nvidia yli- vai aliarvostettu?

Nvidia (NVDA) julkaisee kolmannen neljänneksen tulosraporttinsa 20. marraskuuta Yhdysvaltain pörssin sulkeuduttua. Tässä Morningstarin näkemys siitä, mitä Nvidian raportista kannattaa seurata.

Nvidian tärkeimmät Morningstar-tunnusluvut



Mitä etsiä Nvidian raportista?

Nvidian datakeskusliiketoiminta on edelleen ainoa segmentti, jolla on merkitystä: Nvidia on jo jonkin aikaa raportoinut neljännesvuosiennusteidensa yläpuolella olevasta tuloksesta ja ohjeistanut tulevan neljänneksen tuloksen ylittävän FactSetin konsensusarviot. Odotamme lisää samaa, sillä johto vihjasi jo, että yhtiö myi uudet Blackwell-tuotteensa loppuun tulevan 12 kuukauden ajaksi. Toimitusrajoitukset näyttävät edelleen olevan Nvidian tekoälypiiribisneksen tärkein katto. Mallimme olettaa, että yhtiö myy kaiken mahdollisen, mitä se voi valmistaa seuraavan 12 kuukauden aikana. Olemme jälleen kiinnostuneita kommenteista siitä, ovatko Nvidian valmistuskumppanit laajentumassa (tai kuinka nopeasti ne laajenevat) vastaamaan yhtiön tekoälyprosessoriyksiköiden kysyntään.

Datakeskusten laajeneminen on pitkän aikavälin arvostuksen keskeinen ajuri : Nvidian tuloksen ja arvostuksen suurin kasvu viimeisten 18 kuukauden aikana on johtunut suurten pilvipalvelu- ja kuluttajainternet-yritysten tekoälymenojen merkittävästä kasvusta. Odotamme lisätietoa niiden tulevista menosuunnitelmista. Nämä yritykset ovat ilmoittaneet, etteivät ne odota tekoälymenojen laskevan vuoden 2025 aikana. Näiden megakapitalisoitujen teknologia-asiakkaiden ulkopuolella etsimme yritysten menojen trendejä ohjelmistotoimittajilla, rahoituspalveluyrityksillä, terveydenhuoltoyhtiöillä ja sen kaltaisilla yrityksillä, jotka myös vaikuttavat olennaisilta. Donald Trumpin uudelleenvalinta Yhdysvaltain presidentiksi voi vaikuttaa siruteollisuuden menoihin ja hallituksen rajoituksiin, joten olemme kiinnostuneita siitä, mitä Nvidia sanoo tästä.

Meillä on edelleen tärkeitä kysymyksiä tekoälyn tulevaisuudesta: Mikä osuus tekoälyn työmääristä on harjoittelua verrattuna päättelyyn? Nvidia hallitsee koulutusta, mutta on sanonut, että 40 prosenttia sen GPU:ista käytetään päättelyyn. Mitä yhtiö näkee suurten kielimallien kehittämisen suhteen pilvessä vs. reunalla? Mitä yritys näkee asiakkailta, jotka toteuttavat ”moonshot”-hankkeita, kuten genetiikan, lääkkeiden löytämisen, robotiikan ja autonomisen ajamisen alalla?

Nvidian osakekurssi

Nvidian käyvän arvon arvio

Nvidian osake on mielestämme yliarvostettu verrattuna pitkän aikavälin käyvän arvon arviointiimme, joka on 105 Yhdysvaltain dollaria osakkeelta, mikä merkitsee noin 2,5 biljoonan dollarin osakearvoa. Käyvän arvon arviomme mukaan hinta/korjattu tuloskerroin verovuodelle 2025 (joka päättyy tammikuussa 2025 eli käytännössä kalenterivuonna 2024) on 37-kertainen ja hinta/korjattu tuloskerroin verovuodelle 2026 on 27-kertainen.

Käypää arvoa ja Nvidian osakekurssia ohjaavat Nvidian näkymät datakeskuksissa ja tekoälyn näytönohjaimissa, niin hyvässä kuin pahassa. Nvidian DC-liiketoiminta on jo saavuttanut räjähdysmäisen kasvun, joka on kasvanut tilikauden 2020 3 miljardista dollarista 15 miljardiin dollariin tilikaudella 2023 ja yli kolminkertaistunut 47,5 miljardiin dollariin tilikaudella 2024. DC-tulot näyttävät olevan tarjonnan rajoittamia, ja uskomme Nvidian jatkavan tasaista liikevaihdon kasvua jokaisella tilikauden 2025 neljällä vuosineljänneksellä tarjonnan lisääntyessä. Perustuen Nvidian vahvaan ennusteeseen tilikauden 2025 alusta, mallinnamme DC-tulojen kasvavan 133 % 111 miljardiin dollariin tilikaudella 2025. Mallinnamme 23 %:n vuotuisen kasvuvauhdin kolmeksi seuraavaksi vuodeksi, koska odotamme johtavien yritys- ja pilvipalveluasiakkaiden datakeskusinvestointien kasvavan voimakkaasti. Pidämme kohtuullisena, että Nvidia voi joutua keskipitkällä aikavälillä varastokorjauksen tai tekoälyn kysynnän tauon kohteeksi. Ilman tätä mallintamaamme yhden vuoden poikkeamaa odotamme keskimääräisen vuotuisen DC-kasvun olevan 10 %, ja pidämme tätä kohtuullisena pitkän aikavälin kasvuvauhtiarvona tekoälyn kypsyessä.

Lue lisää Nvidian käyvän arvon arviosta.

Nvidian osakekurssi verrattuna Morningstarin käyvän arvon arvioon

Taloudellisen vallihaudan arviointi

Annamme Nvidialle laajan taloudellisen vallihaudan, joka perustuu sen GPU:ita koskeviin aineettomiin hyödykkeisiin ja yhä useammin sen omiin ohjelmistoihin liittyviin vaihtokustannuksiin, kuten sen tekoälytyökalujen Cuda-alustaan, jonka avulla kehittäjät voivat käyttää yhtiön GPU:ita tekoälymallien rakentamiseen.

Nvidia oli varhaisessa vaiheessa johtava GPU:iden kehittäjä ja suunnittelija, ja ne kehitettiin alun perin tietokoneiden ja pelikonsolien grafiikan prosessointitehtävien purkamiseen. Yhtiö on noussut selväksi markkinajohtajaksi erillisten näytönohjainten alalla (Mercury Researchin mukaan yli 80 %). Tämä johtoasema johtuu GPU-suunnitteluun liittyvästä teollis- ja tekijänoikeuksista sekä niihin liittyvistä ohjelmistoista, kehyksistä ja työkaluista, joita kehittäjät tarvitsevat työskennelläkseen näiden GPU:iden kanssa. Mielestämme uudet esittelyt, kuten ray tracing -tekniikka ja tekoälyyn perustuvien tensorisydänten käyttö pelisovelluksissa, ovat merkkejä siitä, että Nvidia ei ole menettänyt GPU:n johtoasemaansa. Nopea tarkastelu GPU:n hinnoista pelialalla ja DC:ssä osoittaa, että yhtiön keskimääräiset myyntihinnat voivat usein olla kaksi kertaa korkeammat kuin sen lähimmän kilpailijan, Advanced Micro Devicesin (AMD).

Lue lisää Nvidian taloudellisesta vallihaudasta.

Taloudellinen vahvuus

Nvidian taloudellinen tilanne on erinomainen. Huhtikuussa 2024 yhtiöllä oli 31,4 miljardia dollaria käteisvaroja ja sijoituksia, kun taas lyhytaikaista ja pitkäaikaista velkaa oli 9,7 miljardia dollaria. Puolijohdeyrityksillä on yleensä suuret käteisvarat, jotka auttavat niitä selviytymään siruteollisuuden sykleistä. Laskusuhdanteiden aikana tämä antaa niille puskuria ja joustavuutta jatkaa investointeja tutkimukseen ja kehitykseen, mikä on välttämätöntä niiden kilpailu- ja teknologia-aseman säilyttämiseksi. Nvidian osinko on käytännössä merkityksetön yhtiön taloudellisen terveyden ja tulevaisuuden näkymien kannalta, ja suurin osa yhtiön osakkeenomistajille maksamista osingoista maksetaan osakkeiden takaisinostojen muodossa.

Lue lisää Nvidian taloudellisesta vahvuudesta.

Riskit ja epävarmuus

Annamme Nvidialle Morningstarin epävarmuusluokituksen Erittäin Korkea (Very High). Näkemyksemme mukaan Nvidian arvostus on sidoksissa sen kykyyn kasvaa datakeskus- ja tekoälysektoreilla, hyvässä ja pahassa. Nvidia on alan johtava toimija tekoälymallien koulutuksessa käytettävien grafiikkasuorittimien alalla, ja sen osuus tekoälyn päättelytyökuormituksissa (eli mallin suorittaminen ennusteen tai tuloksen tekemiseksi) käytettävien sirujen kysynnästä on suuri.

Nvidian johtavasta tekoälyasemasta kilpailevat monet teknologiajohtajat. Mielestämme on väistämätöntä, että johtavat hyperscale-toimittajat, kuten Amazonin AWS, Microsoft, Google ja Meta Platforms, pyrkivät vähentämään riippuvuuttaan Nvidiasta ja monipuolistamaan puolijohteiden ja ohjelmistojen toimittajakantaansa, mukaan lukien omien ratkaisujen kehittäminen. Googlen TPU:t ja Amazonin Trainium- ja Inferentia-sirut on suunniteltu tekoälytyökuormia silmällä pitäen, kun taas Microsoft ja Meta ovat ilmoittaneet suunnitelmistaan puolijohdesuunnittelun alalla. Nykyisistä puolijohdetoimittajista AMD laajentaa nopeasti GPU-valikoimaansa palvelemaan näitä pilvipalvelujen johtajia. Myös Intelillä on nykyään tekoälykiihdytintuotteita, ja se keskittyy todennäköisesti jatkossakin tähän mahdollisuuteen.

Lue lisää Nvidian riskeistä ja epävarmuustekijöistä.

NVDA Härät sanovat

Nvidian GPU:t tarjoavat alan johtavaa rinnakkaisprosessointia, jota historiallisesti tarvittiin PC-pelisovelluksissa, mutta joka on laajentunut kryptolouhintaan, tekoälyyn ja ehkä jopa tulevaisuuden sovelluksiin.

Nvidian datakeskusten GPU:t ja Cuda-ohjelmistoalusta ovat vakiinnuttaneet yhtiön hallitsevaksi toimittajaksi tekoälymallien kouluttamisessa, käyttötarkoituksessa, jonka odotetaan kasvavan räjähdysmäisesti tulevina vuosina.

Yhtiöllä on autonomisen ajamisen markkinoilla etulyöntiasema, joka voi johtaa sen Drive PX -alustan laajamittaiseen käyttöönottoon autonomisessa ajamisessa.



NVDA Karhut sanovat

Nvidia on tällä hetkellä johtava tekoälypiirien toimittaja, mutta muut tehokkaat siruvalmistajat ja teknologiajätit keskittyvät omien sirujen kehittämiseen.

Vaikka Cuda on tällä hetkellä johtava tekoälyn koulutusohjelmistojen ja -työkalujen toimittaja, johtavat pilvipalvelujen tarjoajat haluaisivat todennäköisesti nähdä enemmän kilpailua tällä alalla ja saattavat siirtyä vaihtoehtoisiin avoimen lähdekoodin työkaluihin, jos niitä syntyy.

Nvidian pelinäytönohjainliiketoiminta on usein kokenut nousuja ja laskuja PC-kysynnän ja viime aikoina myös kryptovaluuttojen louhinnan perusteella.



Tämän artikkelin on koonnut Kayleigh Hall.

Kirjoittaja(t) ei omista tässä artikkelissa mainittujen arvopapereiden osakkeita. Lue lisää Morningstarin toimituskäytännöstä.