Voivatko GRANOLAS-osakkeet päättää vuoden 2024 huippulukemiin?

Vuosi 2024 on ollut tapahtumarikas. Yhdysvalloissa teknologiaosakkeet ovat nousseet ja laskeneet tekoälyn muuttuvan sentimentin sekä yritysten tuloksen ja Yhdysvaltain keskuspankin ohjaaman taloussyklin myötä. Euroopassa vaalit ja koronlaskut ovat ravistelleet markkinoita.

Ei ihme, että tämä on vaikuttanut Euroopan parhaisiin yhtiöihin, joita Goldman Sachsin analyytikot nimesivät ”GRANOLAS”- yhtiöiksi vuonna 2020.

Mitkä ovat GRANOLAS-yhtiöt?

GRANOLAS on kokoelma suuria nimiä, jotka edustavat useita eri toimialoja Manner-Euroopassa ja Yhdistyneessä kuningaskunnassa:

• GSK (GSK)

• Roche (ROG)

• AstraZeneca (AZN)

• Novo Nordisk (NOVO B)

• Nestlé (NESN)

• Novartis (NOVN)

• L’Oréal (OR)

• LVMH (MC)

• ASML (ASML)

• SAP (SAP)

Morningstarin vanhemman osakemarkkinastrategin Michael Fieldin mukaan GRANOLAS ovat tuottaneet vaihtelevia tuloksia vuonna 2024. Hänen mukaansa ei ole selvää erottuvaa kuviota, joka vaikuttaisi siihen, miten kukin osake on kehittynyt.

”Vuosi on ollut arvaamaton GRANOLAS-yhtiöille”, hän sanoo.

”Tärkein ero Magnificent Seveniin on se, että ne painottuvat voimakkaasti teknologiaan.

”GRANOLAS-yhtiöt ovat hyvin hajautettuja eri sektoreille, ja niiden kehitys on ollut vaihtelevaa.”

Mitkä GRANOLAS-osakkeet ovat menestyneet hyvin?

Saksalainen monikansallinen ohjelmistoyritys SAP (SAP) johtaa edelleen joukkoa. Sen tuotto on ollut noin 57 % tänä vuonna.

Kolmannen vuosineljänneksen tuloksessaan SAP ilmoitti 8,4 miljardin euron kokonaistuloksesta, mikä on 9 %:n hyppäys vuoden 2023 kolmannen vuosineljänneksen tasosta. Menestyksen ytimessä oli sen pilviliiketoiminta, joka kasvoi 25 % edellisvuodesta 4,4 miljardiin euroon.

Liiketoiminta on asemoitunut uudelleen niin, että se myy pilvisovellustensa asiakastilauksia ja päihittää kilpailijat WorkSpacen ja Salesforcen yrityssovellusten saralla.

Tärkeimmät Morningstar-tunnusluvut SAP:lle

• Economic Moat: Kapea

• Fair Value Estimate: EUR 150

• Forward Dividend Yield: 1.02%

• Morningstar Rating: 1 tähti

• Sector: Teknologia

• Morningstar Uncertainty Rating: Medium

Tom Lemaigre, Janus Henderson Continental European Fund -rahaston salkunhoitaja, jolla on Morningstarin pronssinen mitaliluokitus, uskoo, että SAP:n tuotto on hyvin ansaittua, koska sen liikevaihtoputki on vahva.

”Pilvipalveluiden tilauskannassa on paljon näkyvyyttä”, hän sanoo, ‘[eli] niiden asiakkaiden määrä, joiden on siirryttävä SAP:n uuteen versioon, koska ne lopettavat edellisen version tuen joko vuodeksi 2027 tai 2028’.

”Ja jos joku jatkaa lisenssin käyttöä tämän jälkeen, heidän on maksettava heille melko paljon rahaa.”

Pitäisikö minun ostaa Novartisin osakkeita?

Pilar Lloret Martinez, Espanjassa sijaitsevan Nao Europa Responsable Fund -rahaston rahastonhoitaja , on optimistinen lääkeyhtiö Novartisin (NVS) suhteen. Osake, jonka osuus hänen rahastostaan on 4,77 %, on tuottanut tähän mennessä noin 8 % vuodessa.

”Lääkeala ei ole yleisesti ottaen puolustuskannalla”, hän sanoo.

”Mutta kun etsimme yrityksiä, jotka voivat olla sektorin sisällä defensiivisiä, etsimme Novartisin kaltaisia osakkeita, joilla on paljon suhteellisen uusia lääkkeitä pankissa.

”Sen lisäksi, että sillä on suhteellisen monipuolinen lääkeputki, sillä on myös hinnoitteluvoimaa.”

Tärkeimmät Morningstar-tunusluvut Novartisille

• Economic Moat: Laaja

• Fair Value Estimate: CHF 91

• Forward Dividend Yield: 3.42%

• Morningstar Rating: 3 tähteä

• Sector: Terveydenhuolto

• Morningstar Uncertainty Rating: Medium

Heinäkuussa 2023 sveitsiläinen lääkevalmistaja ilmoitti usean miljardin dollarin osakkeiden takaisinosto-ohjelmasta, kun se ei löytänyt kilpailijoita, jotka se koki riittävän kiinnostaviksi ostettaviksi.

Llorent-Martinez kuitenkin viittaa tähän päätökseen yhtenä syynä siihen, että yhtiö on niin houkutteleva ostos.

”Novartisilla on erittäin siisti tase”, hän jatkaa.

”Se ei yleensä osta muilta yrityksiltä. Usein yritykset, joilla on paljon käteistä, ostavat kilpailijan tai velkaantuvat sitä varten. Novartis on ollut siinä mielessä varsin kurinalainen.”

Novartis ilmoitti liikevaihdon kasvavan 10 % vuoden 2024 kolmannella neljänneksellä. Suuri osa siitä johtui sen Leqvio-lääkkeen 119 %:n myynnin kasvusta, jota käytetään lipoproteiinikolesterolin ja ateroskleroottista sydän- ja verisuonitautia sairastavien ihmisten hoitoon.

Miten ASML on menestynyt tänä vuonna?

Jos jokin yhtiö on yllättänyt Fieldin, se on ASML (ASML). Tämän vuoden heinäkuun ja marraskuun välisenä aikana sen osakekurssi on laskenut jyrkästi.

Lokakuussa puolijohdejätti julkaisi kolmannen neljänneksen tulokset, jotka osoittivat, että markkinoiden elpyminen oli odotettua hitaampaa.

Sen jälkeen hollantilainen konserni varoitti, että sen liikevaihto vuonna 2025 olisi 30-35 miljardia euroa, mikä on paljon vähemmän kuin sen aiemmin ilmoittamat arviot, joiden mukaan tulot voisivat nousta jopa 40 miljardiin euroon.

Yritys sai myös vähemmän asiakastilauksia kolmannella vuosineljänneksellä, noin 2,6 miljardin euron arvosta, mikä oli paljon vähemmän kuin analyytikoiden 5 miljardin euron odotukset.

ASML:n osakekurssi on viimeisten kuuden kuukauden aikana laskenut vajaat 27 % 618,40 euroon, mikä tekee siitä Morningstarin analyytikoiden mukaan aliarvostetun.

Tärkeimmät Morningstar-tunusluvut ASML:lle



• Economic Moat: Laaja

• Fair Value Estimate: EUR 850.00

• Forward Dividend Yield: 1%

• Morningstar Rating: 4 tähteä

• Sector: Teknologia

• Morningstar Uncertainty Rating: Korkea

Suuret ASML:n asiakkaat, kuten Intel (INTC)ja Samsung (SMSN), ovat lykänneet sirujen ja laitteiden ostamista markkinoiden epävakauden vuoksi.

Puolijohdejätti on myös joutunut Kiinan ja Yhdysvaltojen välisen geopoliittisen taistelun kohteeksi.

Alankomaat ja Yhdysvallat ovat rajoittaneet ASML:n edistyksellisimpiä litografiakoneita pysäyttääkseen Pekingin tekoälyvalmiudet. Se ei kuitenkaan estänyt kiinalaisia siruvalmistajia tuomasta sen vanhempia laitteita.

”Keskipitkällä ja pitkällä aikavälillä [ASML] voi monipuolistaa pois Kiinan-alttiuttaan”, Field sanoo.

”Lyhyellä aikavälillä se ei voi tehdä juuri mitään, vaan sen on lähetettävä Kiinaan kaikki, mitä se saa lähettää. ASML joutui hyvin paljon tekoälypeliin valmistamalla koneita, jotka tekevät siruja tekoälyä varten.

”Itse asiassa se on varsin monipuolinen koko puolijohdealalla. Mutta se on se, missä jännitys tuli osakkeisiin ja missä ihmiset näkivät kasvua. Nyt se haittaa niitä, koska tekoälyyn liittyvä innostus on poissa.”

Lloret-Martinez ei ole yhtä huolissaan geopoliittisesta riskistä. Hän väittää, että makrotaloudelliset epävarmuustekijät vaikuttavat todennäköisemmin hänen salkkunsa toiseen omistukseen, Taiwan Semiconductor Manufacturingiin (TSM).

”ASML [voisi olla uhattuna], jos olisi teknologia, joka voisi voittaa sen. Tiedämme, että ASML valmistaa tarkimpia puolijohdekoneita, joissa käytetään äärimmäistä ultraviolettiteknologiaa. Näitä koneita ei valmisteta missään muualla”, hän sanoo.

”Maailmalla ei siis ole varaa siihen, että ASML ei saa myydä koneitaan yrityksille, jotka siirtävät toimintojaan pois Kiinasta.”

Huolimatta kielteisestä retoriikasta ja sapelinkalistelusta hän ei usko, että yritys on pitkään takajaloillaan.

Voiko LVMH toipua luksusalan alamäestä?

LVMH (MC) on myös ollut yksi huonoimmin menestyneistä GRANOLAS-osakkeista tänä vuonna.

Sen osakekurssi on tähän mennessä laskenut 15 %. Diorin ja Louis-Vuittonin omistajan viimeisimmissä tuloksissa liikevaihto oli 19,1 miljardia euroa syyskuuhun 2024 päättyneiltä kolmelta kuukaudelta, mikä tarkoittaa 3 prosentin laskua orgaaniselta pohjalta.

LVMH:n myynti laski myös Aasiassa, pois lukien Japani, 16 % kolmannella neljänneksellä. Myynti Yhdysvalloissa pysyi ennallaan.

”LVMH:lla on vaikeat ajat. Sen orgaaniset kasvuluvut ovat olleet hyvin heikkoja yritykselle, joka yleensä esittää loistavia lukuja”, Lemaigre sanoo.

”Luksusmaailmassa on vaikeaa. Ihmiset arvioivat uudelleen, mitä luksus tarkoittaa. Ottivatko luksusyhtiöt liikaa kumulatiivista hinnoittelua Covidin aikana? Se on hyvin mahdollista.

LVMH:n tärkeimmät Morningstar-tunnusluvut

• Economic Moat: Laaja

• Fair Value Estimate: €650.00

• Forward Dividend Yield: 2.14%

• Morningstar Rating: 3 tähteä

• Sector: Kuluttaja, syklinen

• Morningstar Uncertainty Rating: Medium

Vuoden 2024 kolmannella vuosineljänneksellä LVMH:n tuotteiden kysyntä heikkeni erityisesti sen muoti- ja nahkatavaraosastolla. Heikompi kiinalainen kuluttajakysyntä oli myynnin laskun pääasiallinen syy, sillä asiakkaat käyttivät vähemmän rahaa maan vakavien taloudellisten haasteiden keskellä - eikä vähiten maan asuntomarkkinoilla.

Sijoittajat toivoivat, että Kiinan hallituksen äskettäinen elvytyspaketti parantaisi kuluttajien sentimenttiä, jolloin luksukseen voitaisiin jälleen käyttää rahaa. Luksusosakkeiden osakekurssien pieni nousu tämän uutisen jälkeen osoittaa kuitenkin, että ralli ei kestä.

”Luksustavarasektoria myydään usein homogeenisena”, Field toteaa.

”Luksustavarayhtiöiden laadussa, vetovoimassa ja kohdemarkkinoilla on kuitenkin valtavia eroja. Burberryn ja LVMH:n kaltaiset tuotemerkit ovat tavoiteltavampia, eli niiden tuotteita ostavat etenkin keskiluokkaiset ihmiset.

”Näiden osakkeiden volatiliteetti [osoittaa], että kyseessä on korkean riskin ja korkean tuoton skenaario. Nyt näyttää siltä, että luksukseen on todella uskottava pitkällä aikavälillä."

Mitä GRANOLAS-osakkeille tapahtuu vuonna 2025?

Vuonna 2025 Field odottaa, että tiettyjen GRANOLAS-osakkeiden arvostukset sopeutuvat uudelleen, jolloin aiemmat laahaajat pärjäävät hyvin ja paremmin menestyvät kamppailevat. Kuluttajaosakkeet on esimerkiksi yksi sektori, joka on kamppaillut tänä vuonna.

”Voit odottaa kuluttajaosakkeiden nousua seuraavan vuosineljänneksen aikana tai ehkä vielä pidemmälle. Unileverin tulokset olivat hyviä, ja [myynnin] volyymit kasvoivat. Se on myönteinen merkki.

”Joten ehkäpä näemme lähikuukausina, että tilanne tasoittuu. Osakkeet, jotka ovat menestyneet huonosti, alkavat menestyä paremmin - ja päinvastoin”, hän lisää.

Kirjoittaja tai kirjoittajat eivät omista tässä artikkelissa mainittujen arvopapereiden osakkeita. Tutustu Morningstarin toimituskäytäntöihin.