Pörssilistatut osakerahastot eli ETF:t ovat usein edullisia sijoitusvälineitä, joiden avulla sijoittajat voivat seurata suosittuja indeksejä tai hyödyntää kokeneiden varainhoitajien valintoja yrittäessään päihittää markkinat. Parhaat niistä toimivat salkun rakennuspalikoina, ja toisin kuin avoimet sijoitusrahastot, kaikki ETF-rahastot ovat kaupankäynnin kohteena koko päivän ajan pörssissä.

Lokakuussa 2024 huonoimmin menestyivät Xtrackers MSCI Europe Information Technology ESG Screened UCITS ETF XS8R ja BNP Paribas Easy FTSE EPRA Nareit Developed Europe ex UK Green CTB GREAL. Tämän artikkelin tiedot ovat peräisin Morningstar Directistä.



Huonoiten tuottaneiden ETF:ien seulonta

Löytääksemme kuukauden huonoiten tuottaneet osake-ETF:t seuloimme Morningstarin Equity-kategorian ETF:t, jotka ovat saatavilla Suomessa. Jätimme pois ETN:t (Exchange Traded Notes) ja ETF:t, joiden kokonaisvarat olivat alle 25 miljoonaa Yhdysvaltain dollaria (22,9 miljoonaa euroa).

Huonoiten tuottaneista ETF-rahastoista neljä kuului kiinteistöt - epäsuora Eurooppa -kategoriaan, jossa rahastot laskivat lokakuussa 6,65 %.

10 huonoiten tuottanutta ETF:ää lokakuussa 2024

1. Xtrackers MSCI Europe Information Technology ESG Screened UCITS ETF XS8R

2. BNP Paribas Easy FTSE EPRA Nareit Developed Europe ex UK Green CTB GREAL

3. iShares Global Clean Energy UCITS ETF INRG

4. Xtrackers FTSE Developed Europe Real Estate UCITS ETF D5BK

5. iShares STOXX Europe 600 Technology UCITS ETF (DE) EXV3

6. XACT Svenska Småbolag XACT Smabolag

7. iShares STOXX Europe 600 Real Estate UCITS ETF (DE) EXI5

8. SPDR FTSE EPRA Europe ex UK Real Estate UCITS ETF ZPRP

9. Xtrackers MSCI Europe Consumer Staples ESG Screened UCITS ETF DXSK

10. SPDR MSCI Europe Technology UCITS ETF STK

Huonoiten tuottaneiden osake-ETF:ien tunnusluvut

Xtrackers MSCI Europe Information Technology ESG Screened UCITS ETF

• Morningstar Rating: 2 stars

• Expense Ratio: 0.17%

• Morningstar Category: Equity Technology

Huonoiten lokakuussa pärjäsi 38 miljoonan euron Xtrackers MSCI Europe Information Technology ESG Screened UCITS ETF, joka laski 10,04 %. Xtrackersin passiivisesti hallinnoitu ETF alitti lokakuussa teknologiakategoriaan kuuluvien rahastojen keskimääräisen 3,04 %:n tuoton. Viimeisten 12 kuukauden aikana Xtrackers MSCI Europe Information Technology ESG Screened UCITS ETF on noussut 10,11 %, mikä sijoittaa sen luokkansa 96. persentiiliin ja alittaa keskimääräisen rahaston 36,95 %:n tuoton.

Xtrackers MSCI Europe Information Technology ESG Screened UCITS ETF huomioi ympäristöön, yhteiskuntaan ja hallinnointiin liittyvät kriteerit. Rahastolla on Morningstarin mitaliluokitus Bronze





BNP Paribas Easy FTSE EPRA Nareit Developed Europe ex UK Green CTB

• Morningstar Rating: 1 star

• Expense Ratio: 0.41%

• Morningstar Category: Property - Indirect Europe

BNP Paribas Easy FTSE EPRA Nareit Developed Europe ex UK Green CTB, jonka arvo on 58 miljoonaa euroa, oli 8,82 %:n tappiollaan listamme toiseksi heikoiten menestynyt ETF lokakuussa. Passiivisesti hallinnoitu BNP Paribas ETF laski enemmän kuin kiinteistö - epäsuora Eurooppa -luokan rahastojen keskimääräinen 6,65 %:n tappio. Viimeisten 12 kuukauden aikana BNP Paribas Easy FTSE EPRA Nareit Developed Europe ex UK Green CTB saavutti 18,08 %:n tuoton, mikä sijoittaa sen luokkansa 95. prosenttiosuuteen ja alittaa keskimääräisen rahaston 25,11 %:n tuoton.



Neutral-luokiteltu BNP Paribas Easy FTSE EPRA Nareit Developed Europe ex UK Green CTB lanseerattiin lokakuussa 2019.

iShares Global Clean Energy UCITS ETF

• Morningstar Rating: 2 stars

• Expense Ratio: 0.65%

• Morningstar Category: Equity Alternative Energy

Kolmanneksi huonoiten lokakuussa menestyi 2,5 miljardin euron iShares Global Clean Energy UCITS ETF, joka laski 8,58 %. Passiivisesti hallinnoitu iSharesin ETF laski enemmän kuin vaihtoehtoisten energialähteiden osakeluokan rahastojen keskimääräinen 3,10 %:n lasku. Viimeisten 12 kuukauden aikana ETF on laskenut 0,90 % ja sijoittunut luokkansa 82. prosenttiyksikköön, mikä on huonompi kuin luokan keskimääräinen yhden vuoden tuotto, joka on 11,46 %.



iShares Global Clean Energy UCITS ETF:llä on Morningstarin mitaliluokitus Neutral. Se lanseerattiin heinäkuussa 2007.

Xtrackers FTSE Developed Europe Real Estate UCITS ETF

• Morningstar Rating: 3 stars

• Expense Ratio: 0.33%

• Morningstar Category: Property - Indirect Europe

819 miljoonan euron Xtrackers FTSE Developed Europe Real Estate UCITS ETF oli lokakuun neljänneksi huonoiten tuottanut ETF 8,25 %:n tappiollaan. Passiivisesti hallinnoitu Xtrackersin ETF kehittyi huonommin kuin kiinteistöt - epäsuora Eurooppa -luokan rahastojen keskimääräinen 6,65 %:n tappio. Viimeisen vuoden aikana ETF on noussut 26,15 % ja sijoittunut luokkansa 52. prosenttiyksikköön, mikä on parempi kuin luokan keskimääräinen yhden vuoden tuotto, joka on 25,11 %.

Silver-luokiteltu Xtrackers FTSE Developed Europe Real Estate UCITS ETF lanseerattiin maaliskuussa 2010.

iShares STOXX Europe 600 Technology UCITS ETF (DE)

• Morningstar Rating: 2 stars

• Expense Ratio: 0.46%

• Morningstar Category: Equity Technology

Viidenneksi heikoin oli 205 miljoonan euron iShares STOXX Europe 600 Technology UCITS ETF (DE), joka putosi lokakuussa 8,14 %. Passiivisesti hallinnoitu iSharesin ETF jäi osaketeknologiakategorian rahastojen keskimääräisestä 3,04 %:n tuotosta. Viime vuoden aikana iShares STOXX Europe 600 Technology UCITS ETF (DE) nousi 18,98 % ja sijoittui 84. prosenttiosuuteen luokassaan. Se alitti luokan keskimääräisen yhden vuoden tuoton, joka oli 36,95 %.

iShares STOXX Europe 600 Technology UCITS ETF (DE) on saanut Morningstarin mitaliluokituksen Bronze. Se lanseerattiin huhtikuussa 2001.

XACT Svenska Småbolag

• Morningstar Rating: 2 stars

• Expense Ratio: 0.33%

• Morningstar Category: Sweden Small/Mid-Cap Equity

Kuudenneksi huonoiten lokakuussa tuottanut ETF oli 197 miljoonan euron XACT Svenska Småbolag, joka menetti 8,09 %. Passiivisesti hallinnoitu Handelsbankenin ETF laski enemmän kuin Ruotsin pienen/keskikokoisen osakekategorian rahastojen keskimääräinen 6,49 %:n tappio. Viimeisten 12 kuukauden aikana XACT Svenska Småbolag on noussut 35,59 %, mikä sijoittaa sen luokkansa 71. prosenttiyksikköön. Se alittaa keskimääräisen rahaston 39,39 %:n tuoton.

XACT Svenska Småbolagin Morningstar-mitoitusluokitus on neutraali. Se lanseerattiin helmikuussa 2016.

iShares STOXX Europe 600 Real Estate UCITS ETF (DE)

• Morningstar Rating: 2 stars

• Expense Ratio: 0.51%

• Morningstar Category: Property - Indirect Europe

104 miljoonan euron arvoinen iShares STOXX Europe 600 Real Estate UCITS ETF (DE) oli 7,88 %:n tappiollaan lokakuun seitsemänneksi huonoiten tuottanut ETF. Passiivisesti hallinnoitu iShares ETF laski enemmän kuin kiinteistöt - epäsuora Eurooppa -luokan rahastojen keskimääräinen 6,65 %:n tappio. Viimeisten 12 kuukauden aikana iShares STOXX Europe 600 Real Estate UCITS ETF (DE) on noussut 27,64 %, mikä sijoittaa sen luokkansa 33. prosenttiosuuteen ja se ylittää keskimääräisen rahaston 25,11 %:n tuoton.



iShares STOXX Europe 600 Real Estate UCITS ETF (DE) -rahastolla on negatiivinen Morningstar Medalist -luokitus, mikä tarkoittaa, että analyytikkomme odottavat sen olevan yksi luokkansa huonoimmin tuottavista rahastoista ja pitävät epätodennäköisenä, että se tuottaa positiivista tuottoa kulujen jälkeen.

SPDR FTSE EPRA Europe ex UK Real Estate UCITS ETF

• Morningstar Rating: 2 stars

• Expense Ratio: 0.30%

• Morningstar Category: Property - Indirect Europe

Kahdeksanneksi huonoiten lokakuussa menestyi 100 miljoonan euron SPDR FTSE EPRA Europe ex UK Real Estate UCITS ETF, joka laski 7,84 %. Passiivisesti hallinnoitu State Streetin ETF laski enemmän kuin kiinteistö - epäsuora Eurooppa -luokan rahastojen keskimääräinen 6,65 %:n lasku. Viimeisten 12 kuukauden aikana ETF nousi 28,91 % ja sijoittui luokkansa 17. prosenttiosuuteen, mikä on parempi kuin luokan keskimääräinen yhden vuoden tuotto, joka oli 25,11 %.

Elokuussa 2015 lanseeratun SPDR FTSE FTSE EPRA Europe ex UK Real Estate UCITS ETF:n Morningstar Medalist -luokitus on Neutral.

Xtrackers MSCI Europe Consumer Staples ESG Screened UCITS ETF

• Morningstar Rating: 3 stars

• Expense Ratio: 0.17%

• Morningstar Category: Equity Consumer Goods & Services

57 miljoonan euron Xtrackers MSCI Europe Consumer Staples ESG Screened UCITS ETF oli lokakuussa yhdeksänneksi huonoiten tuottanut ETF, sillä sen arvo laski 7,66 %. Passiivisesti hallinnoitu Xtrackersin ETF suoriutui huonommin kuin kulutustavarat ja -palvelut -kategorian rahastojen keskimääräinen 1,13 %:n tappio. Kuluneen vuoden aikana ETF on laskenut 4,48 % ja sijoittunut 100. prosenttiyksikköön. Rahaston tuotto on huonompi kuin luokan keskimääräinen yhden vuoden tuotto, joka on 17,40 %.



Xtrackers MSCI Europe Consumer Staples ESG Screened UCITS ETF:llä on Morningstarin mitaliluokitus Neutral. Se lanseerattiin heinäkuussa 2007.

SPDR MSCI Europe Technology UCITS ETF

• Morningstar Rating: 2 stars

• Expense Ratio: 0.18%

• Morningstar Category: Equity Technology

Kymmenenneksi heikoin oli 82 miljoonan euron SPDR MSCI Europe Technology UCITS ETF, joka menetti lokakuussa 7,60 %. Passiivisesti hallinnoitu State Streetin ETF alitti teknologiakategorian rahastojen keskimääräisen 3,04 %:n tuoton. Kuluneen vuoden aikana SPDR MSCI Europe Technology UCITS ETF on noussut 20,70 % ja sijoittui 12 kuukauden jakson aikana teknologialuokan 83. prosenttiosuuteen. Se alitti luokan keskimääräisen yhden vuoden tuoton, joka oli 36,95 %.



Pronssiluokiteltu SPDR MSCI Europe Technology UCITS ETF lanseerattiin joulukuussa 2014.

Mitä ETF:t ovat?

Pörssinoteeratut rahastot ovat sijoitusinstrumentteja, joilla käydään päivän mittaan kauppaa pörsseissä, aivan kuten yksittäisillä osakkeilla. Ne eroavat perinteisistä sijoitusrahastoista, joita kutsutaan avoimiksi rahastoiksi ja joita voidaan ostaa tai myydä vain yhteen hintaan joka päivä. Historiallisesti ETF-rahastot ovat seuranneet indeksejä, mutta viime vuosina yhä useampia ETF-rahastoja on hallinnoitu aktiivisesti. ETF-rahastot kattavat erilaisia omaisuusluokkia, kuten osakkeita, joukkovelkakirjoja, hyödykkeitä ja viime aikoina myös kryptovaluuttoja.

ETF:t: Lisäideoita harkittavaksi

Sijoittajat, jotka haluavat löytää lisää parhaiten menestyviä tai edullisimpia ETF-rahastoja, voivat tehdä seuraavaa:

ETF Screener -työkalun avulla voit löytää parhaat ETF:t omien kriteerien mukaan. Voit etsiä rahastoja niiden maksujen, Morningstarin mitaliluokitusten, johtajien toimikausien ja muiden tekijöiden perusteella.

Käy ETF-sivullamme pysyäksesi ajan tasalla ajankohtaisista Morningstarin ETF-tutkimuksista ja -analyyseistä.

Vertaile rahastoja ja ETF-rahastoja ja seuraa helposti niiden arvostuksia, luokituksia ja kuluja.

