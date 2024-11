Pörssilistatut osakerahastot eli ETF:t ovat usein edullisia sijoitusvälineitä, joiden avulla sijoittajat voivat seurata suosittuja indeksejä tai hyödyntää kokeneiden varainhoitajien valintoja yrittäessään päihittää markkinat. Parhaat niistä toimivat salkun rakennuspalikoina, ja toisin kuin avoimet sijoitusrahastot, kaikki ETF-rahastot ovat kaupankäynnin kohteena koko päivän ajan pörssissä.

Lokakuussa 2024 parhaiten tuottaneisiin osake-ETF:iin kuuluivat jalometallien rahasto Global X Silver Miners UCITS ETF SILV ja luonnonvaroihin erikoistunut rahasto Global X Uranium UCITS ETF URNU. Tämän artikkelin tiedot ovat peräisin Morningstar Directistä.

Parhaiten tuottaneiden ETF:ien vertailu

Löytääksemme kuukauden parhaiten tuottaneet osake-ETF:t seuloimme Morningstarin Equity-kategorian ETF:t, jotka ovat saatavilla Suomessa. Jätimme pois ETN:t (Exchange Traded Notes) ja ETF:t, joiden kokonaisvarat olivat alle 25 miljoonaa Yhdysvaltain dollaria (22,9 miljoonaa euroa).

Luettelossamme kolme rahastoa kuului jalometallien osakerahastojen luokkaan, jonka keskimääräinen arvo nousi lokakuussa 7,47 %.

10 parhaiten tuottanutta ETF:ää lokakuussa 2024





1. Global X Silver Miners UCITS ETF SILV

2. Global X Uranium UCITS ETF URNU

3. iShares S&P US Banks ETF BNKS

4. VanEck Junior Gold Miners UCITS ETF GDXJ

5. US(Irl) ETF PLC - Solactive Global Pure Gold Miners UCITS ETF GGMUSY

6. Invesco CoinShares Global Blockchain UCITS ETF BCHN

7. iShares US Regional Banks ETF IAT

8. Invesco KBW NASDAQ Fintech UCITS ETF FTEK

9. VanEck Defense ETF DFNS

10. Xtrackers S&P Select Frontier Swap UCITS ETF XSFD

Parhaiten menestyneiden osake-ETF:ien tunnusluvut





Global X Silver Miners UCITS ETF

• Morningstar Rating: N/A

• Expense Ratio: 0.70%

• Morningstar Category: Equity Precious Metals

133 miljoonan euron suuruinen Global X Silver Miners UCITS ETF oli lokakuun parhaiten tuottanut ETF 14,13 prosentin tuotollaan. Passiivisesti hallinnoitu Global X ETF päihitti Morningstarin jalometallit-kategorian keskimääräisen rahaston tuoton, joka oli 7,47 %. Viimeisten 12 kuukauden aikana Global X Silver Miners UCITS ETF on tuottanut 55,12 %, mikä on parempi kuin luokkansa keskimääräisen rahaston 46,88 %:n tuotto.



Global X Silver Miners UCITS ETF:llä on Morningstarin negatiivinen Medalist-luokitus, mikä tarkoittaa, että analyytikkomme odottavat sen olevan yksi luokkansa huonoimmin tuottavista rahastoista. He pitävät epätodennäköisenä, että rahasto tuottaa positiivista tuottoa kulujen jälkeen





Global X Uranium UCITS ETF

• Morningstar Rating: N/A

• Expense Ratio: 0.70%

• Morningstar Category: Equity Natural Resources

Toiseksi parhaiten lokakuussa menestyi 141 miljoonan euron arvoinen Global X Uranium UCITS ETF. Passiivisesti hallinnoitu Global X ETF tuotti 11,28 %, mikä oli parempi kuin keskimääräinen luonnonvararahasto, joka tuotti 0,73 %. Viimeisten 12 kuukauden aikana Global X Uranium UCITS ETF on tuottanut 21,56 %, mikä on parempi kuin luokkansa keskimääräisen rahaston 13,48 %:n tuotto.



Neutraaliluokiteltu Global X Uranium UCITS ETF lanseerattiin huhtikuussa 2022.





iShares S&P US Banks ETF

• Morningstar Rating: 1 tähti

• Expense Ratio: 0.35%

• Morningstar Category: Equity Financial Services

390 miljoonan euron arvoinen iShares S&P US Banks ETF oli kuukauden kolmannella sijalla tuottaen 8,50 %. Passiivisesti hallinnoitu iShares ETF ylitti lokakuussa rahoituspalvelujen osakeluokan rahastojen keskimääräisen 2,60 %:n tuoton. Viimeisten 12 kuukauden aikana iShares ETF on tuottanut 57,27 %, mikä on enemmän kuin luokkansa keskimääräisen rahaston 38,36 %:n tuotto, joten ETF on 5. prosenttiluokassa.



Toukokuussa 2018 lanseeratun iShares S&P US Banks ETF:n Morningstar-mitaliluokitus on neutraali.





VanEck Junior Gold Miners UCITS ETF

• Morningstar Rating: 2 stars

• Expense Ratio: 0.55%

• Morningstar Category: Equity Precious Metals

503 miljoonan euron VanEck Junior Gold Miners UCITS ETF sijoittui lokakuussa neljänneksi 8,48 %:n tuotollaan. Passiivisesti hallinnoitu VanEck ETF ylitti keskimääräisen jalometallirahaston 7,47 %:n tuoton. Viimeisten 12 kuukauden aikana rahasto on tuottanut 51,22 %, mikä on enemmän kuin luokkansa rahastojen 46,88 %:n tuotto, ja se sijoittui 42. prosenttiosuuteen kyseisellä ajanjaksolla.



VanEck Junior Gold Miners UCITS ETF:llä on neutraali Morningstarin mitaliluokitus. Se lanseerattiin maaliskuussa 2015.





US(Irl) ETF PLC - Solactive Global Pure Gold Miners UCITS ETF

• Morningstar Rating: 3 stars

• Expense Ratio: 0.40%

• Morningstar Category: Equity Precious Metals

Viidenneksi parhaiten tuottanut ETF oli 164 miljoonan euron arvoinen US(Irl) ETF PLC - Solactive Global Pure Gold Miners UCITS ETF, joka nousi lokakuussa 7,81 %. Tämä UBS

passiivisesti hallinnoima ETF suoriutui lähes samalla tasolla kuin jalometallien osakerahastojen keskimääräinen tuotto, joka oli 7,47 %.

Kuluneen vuoden aikana US(Irl) ETF PLC - Solactive Global Pure Gold Miners UCITS ETF on noussut 58,67 %, mikä ylittää luokan keskimääräisen rahaston 46,88 %:n tuoton ja sijoittaa sen 17. prosenttiyksikköön.



Marraskuussa 2012 lanseeratun US(Irl) ETF PLC - Solactive Global Pure Gold Miners UCITS ETF -rahaston Morningstar Medalist -luokitus on neutraali.





Invesco CoinShares Global Blockchain UCITS ETF

• Morningstar Rating: 2 stars

• Expense Ratio: 0.65%

• Morningstar Category: Equity Technology

554 miljoonan euron arvoinen Invesco CoinShares Global Blockchain UCITS ETF oli lokakuussa kuudenneksi parhaiten tuottanut ETF 7,69 %:n tuotollaan. Passiivisesti hallinnoidun Invesco ETF:n tuotto ylitti Morningstarin teknologiakategorian keskimääräisen rahaston 3,04 %:n tuoton. Viimeisten 12 kuukauden aikana Invesco CoinShares Global Blockchain UCITS ETF on tuottanut 57,32 %, mikä on parempi kuin luokkansa keskimääräisen rahaston 36,95 %:n tuotto, joten ETF on 8. persentiilissä.



Pronssiluokiteltu Invesco CoinShares Global Blockchain UCITS ETF lanseerattiin maaliskuussa 2019.

iShares US Regional Banks ETF

• Morningstar Rating: 1 star

• Expense Ratio: 0.40%

• Morningstar Category: Financial

Seitsemänneksi parhaiten tuottanut ETF oli lokakuussa 559 miljoonan euron iShares US Regional Banks ETF. Passiivisesti hallinnoitu iShares ETF tuotti 7,28 %, mikä oli parempi kuin keskimääräinen rahoitusrahasto, joka tuotti 5,22 %. Viimeisten 12 kuukauden aikana iShares US Regional Banks ETF on tuottanut 57,42 %, mikä on parempi kuin luokkansa keskimääräisen rahaston 43,00 %:n tuotto, joten ETF on 10. prosenttiosassa.



iShares US Regional Banks ETF:llä on Morningstarin mitaliluokitus neutral. Se lanseerattiin toukokuussa 2006.





Invesco KBW NASDAQ Fintech UCITS ETF

• Morningstar Rating: 2 stars

• Expense Ratio: 0.49%

• Morningstar Category: Equity Technology

58 miljoonan euron arvoinen Invesco KBW NASDAQ Fintech UCITS ETF sijoittui kuun kahdeksanneksi tuottaen 7,27 %. Passiivisesti hallinnoitu Invesco ETF ylitti osaketeknologiakategorian rahastojen keskimääräisen 3,04 %:n tuoton. Viimeisten 12 kuukauden aikana Invesco ETF on tuottanut 53,69 %, mikä on enemmän kuin luokkansa keskimääräisen rahaston 36,95 %:n tuotto, joten se on 11. prosenttiluokassa.



Pronssiluokiteltu Invesco KBW NASDAQ Fintech UCITS ETF lanseerattiin maaliskuussa 2017.





VanEck Defense ETF

• Morningstar Rating: N/A

• Expense Ratio: 0.55%

• Morningstar Category: Equity Industrial Materials

1,2 miljardin euron kokoinen VanEck Defense ETF sijoittui lokakuussa yhdeksänneksi 7,22 %:n nousullaan. Passiivisesti hallinnoitu VanEck ETF päihitti keskimääräisen teollisuusmateriaalirahaston 0,61 %:n tappion. Viimeisten 12 kuukauden aikana rahasto on tuottanut 53,15 %, mikä on enemmän kuin luokkansa rahastojen 25,42 %:n tuotto, ja se on sijoittunut 1. persentiiliin.

Maaliskuussa 2023 lanseeratulla VanEck Defense ETF:llä on Morningstarin mitaliluokitus negatiivinen.





Xtrackers S&P Select Frontier Swap UCITS ETF

• Morningstar Rating: 2 stars

• Expense Ratio: 2.75%

• Morningstar Category: Global Frontier Markets Equity

Kymmenenneksi parhaiten tuottanut ETF oli 84 miljoonan euron Xtrackers S&P Select Frontier Swap UCITS ETF, joka nousi lokakuussa 6,65 %. Passiivisesti hallinnoitu Xtrackersin ETF päihitti globaalien rajamarkkinoiden osakkeiden luokan rahastojen keskimääräisen tuoton, joka oli 2,36 %. Viime vuoden aikana Xtrackers S&P Select Frontier Swap UCITS ETF -rahasto nousi 33,46 %, mikä on parempi kuin luokkansa keskimääräisen rahaston 25,37 %:n tuotto, ja se sijoittui 18. persentiiliin.



Xtrackers S&P Select Frontier Swap UCITS ETF:lle ei ole vielä myönnetty Morningstar Medalist -luokitusta.

Mitä ETF:t ovat?

Pörssinoteeratut rahastot ovat sijoitusinstrumentteja, joilla käydään päivän mittaan kauppaa pörsseissä, aivan kuten yksittäisillä osakkeilla. Ne eroavat perinteisistä sijoitusrahastoista, joita kutsutaan avoimiksi rahastoiksi ja joita voidaan ostaa tai myydä vain yhteen hintaan joka päivä. Historiallisesti ETF-rahastot ovat seuranneet indeksejä, mutta viime vuosina yhä useampia ETF-rahastoja on hallinnoitu aktiivisesti. ETF-rahastot kattavat erilaisia omaisuusluokkia, kuten osakkeita, joukkovelkakirjoja, hyödykkeitä ja viime aikoina myös kryptovaluuttoja.

Parhaat ETF:t: Lisäideoita harkittavaksi

Sijoittajat, jotka haluavat löytää lisää parhaiten menestyviä tai edullisimpia ETF-rahastoja, voivat tehdä seuraavaa:

ETF Screener -työkalun avulla voit löytää parhaat ETF:t omien kriteerien mukaan. Voit etsiä rahastoja niiden maksujen, Morningstarin mitaliluokitusten, johtajien toimikausien ja muiden tekijöiden perusteella.

Käy ETF-sivullamme pysyäksesi ajan tasalla ajankohtaisista Morningstarin ETF-tutkimuksista ja -analyyseistä.

Vertaile rahastoja ja ETF-rahastoja ja seuraa helposti niiden arvostuksia, luokituksia ja kuluja.

Tämän artikkelin on koonnut Bella Albrecht, toimittanut Lauren Solberg ja tarkistanut Johanna Englundh.