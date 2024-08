Miksi Vestasia ja Ørstediä rangaistaan tulosraporttiensa jälkeen?

Johanna Englundh: Tervetuloa Morningstarille. Maailman tarvitessa enemmän puhdasta energiaa kuin koskaan, tuulivoimayhtiöt kohtaavat monia haasteita. Näitä ovat muun muassa kasvavat kustannukset, miljardien suuruiset alaskirjaukset projektien peruuntuessa ja pitkäaikaisten ostajien etsinnän vaikeus. Kaksi maailman johtavaa toimijaa on juuri julkaissut toisen vuosineljänneksen tuloksensa, ja Matthew Donen, Morningstarin vanhempi analyytikko, liittyy tänään seuraani ja syventyy kaikkeen draamaan.

Matthew, aloitetaan Vestasista. He julkistivat tuloksensa eilen. Mikä oli näkemyksesi raportista?



Matthew Donen: Kyllä, Vestasin osakkeenomistajille tämä viikko on ollut täynnä tapahtumia. Vestas antoi maanantaina yllättäen tulosvaroituksen vain muutama päivä ennen tulosten julkistamista, mikä aiheutti sijoittajien yllätyksen ja osakekurssin 8 prosentin laskun. Yhtiön tuulivoimaloiden huoltokustannusten 300 miljoonan dollarin korjaus johti toisen neljänneksen liiketappioon. Tämä on Vestasin toinen perättäinen tappiollinen neljännes, vaikka yhtiö oli ennustanut 4-5 prosentin voittomarginaalia. Tämä oli selvästi sijoittajille yllätys. Vaikka emme odota toisen neljänneksen pettymyksen vaikuttavan koko vuoden tuloksiin, tarvitaan merkittävää parannusta loppuvuoden tuloksissa. Olemme myös laskeneet käypää arvoarviotamme 3 prosentilla 180 Tanskan kruunuun.

Englundh: Kuten mainitsit, Vestasin osakkeet laskivat maanantaina, mutta samaa tapahtui myös Ørstedin kanssa tänään, kun se raportoi toisen vuosineljänneksen tuloksensa. Mikä tässä tapauksessa yllätti markkinat? Tarkoitan, että alalla on ollut merkkejä haasteista jo jonkin aikaa, eikö niin?



Donen: Niin, sijoittajat inhoavat yllätyksiä. Sekä Vestas että Ørsted tarjosivat yllätyksiä toisen neljänneksen tulosraporteissaan. Vestasin tapauksessa huoltoliiketoiminta kärsi tappiosta, minkä vuoksi yhtiö raportoi neljänneksen liiketappiosta. Ørsted ilmoitti 500 miljoonan dollarin alaskirjauksesta, mikä yllätti sijoittajat, ja sen nettotappio neljännekseltä oli yli 1,5 miljardia Tanskan kruunua.



Englundh: Jos siis tarkastelemme Vestasin ja Ørstedin osakekursseja vuoden alusta lähtien, on nähtävissä kaksi erilaista tarinaa. Ørsted on noussut noin 4 prosenttia, kun taas Vestas on laskenut noin 26 prosenttia. Miksi näin on?



Donen: Uskon, että se liittyy paljolti sijoittajien suhtautumiseen näihin molempiin liiketoimintoihin vuoden 2024 kynnyksellä. Vestasin tapauksessa vauhti oli varsin myönteinen, sillä se teki voittoa vuoden 2023 jälkipuoliskolla. Vestasin tulos ensimmäisellä ja toisella vuosineljänneksellä on tietenkin ollut pettymys, sillä se on ollut kaksi peräkkäistä vuosineljännestä liiketappiollinen. Ørstedin kohdalla tunnelmat ovat olleet erityisen negatiiviset heidän ilmoittaessaan miljardien dollarien arvonalennuksista ja peruutuksista, eritoten Yhdysvalloissa. Markkinoiden näkemyksessä näyttää jääneen huomioimatta osa Ørstedin kasvumahdollisuuksista. Vaikka Ørsted kohtasi ongelmia tämän päivän tuloksissa, se kuitenkin vahvisti koko vuoden näkymänsä, mikä on myönteinen ja rauhoittava signaali sijoittajille. Uskon, että molempien yhtiöiden sijoittajat odottavat useampia peräkkäisiä vakaita vuosineljänneksiä ennen kuin luottamus palautuu täysin.



Englundh: Kun tarkastellaan tuulivoima-alaa kokonaisuutena, mitkä ovat mielestäsi tärkeimmät tulevaisuuden mahdollisuudet ja haasteet?



Donen: Suurin mahdollisuus on nopeuttaa siirtymistä uusiutuvaan energiaan. Tämä heijastui mielestäni COP 28:n tavoitteeseen kolminkertaistaa uusiutuvan energian kapasiteetti vuoteen 2030 mennessä. Sähkön kysyntä kasvaa myös datakeskusten ja tekoälyn käytön myötä. Suurimpia haasteita ovat tuulivoimaloiden hintojen nousu, mikä voi vähentää investointeja uusiutuvan energian projekteihin, sekä tulevat vaalit tietyillä alueilla, joissa puhtaan energian näkemykset ovat voimakkaasti jakautuneet.



Englundh: Kiitos, että liityit seuraani tänään, Matthew. Seuraavaan kertaan, olen Johanna Englundh Morningstarilta.