Seitsemän erinomaista sijoituskirjaa, jotka kannattaa lukea

Rahoituksen opiskelu voi tuntua pelottavalta, monimutkaiselta ja haastavalta.

Taloudellisen lukutaidon ensiaskeleiden ottaminen on usein vaikeinta. Valitettavasti internet ei ole aina apuna tässä prosessissa. Pelkkä sijoitustermien etsiminen voi johtaa monimutkaisten taloustermien viidakkoon tai pahimmillaan tällaisten harhaanjohtavien otsikoiden lukemiseen.

On myös toinen, vähemmän pelottava tapa tutustua talousaiheisiin: tartu kirjaan. Ei mihin tahansa kirjaan, vaan johonkin parhaista aloittelijoille tarkoitetuista sijoituskirjoista. Olipa kyseessä ensikosketus alaan tai syvemmän tiedon etsiminen, löydät kirjalistastamme varmasti sopivan teoksen jokaiseen tarpeeseen.

Mitkä ovat parhaat sijoitusaiheiset kirjat?

Nämä ovat sijoitusharrastajien ja Morningstarin asiantuntijoiden parhaita suosituksia.

The Little Book of Common Sense Investing: The Only Way to Guarantee Your Fair Share of Stock Market Returns, kirjoittanut John Bogle

Sijoituslegenda John Bogle jätti merkittävän perinnön: hän uudisti sijoitusrahastoteollisuuden ja puolusti sijoittajien etuja väsymättä. Hän oli myös indeksirahastojen edelläkävijä, joiden ansiosta sijoittajat pystyivät hajauttamaan sijoituksiaan osakemarkkinoilla erittäin pienin kuluin, mikä mahdollisti heidän pitää suuremman osan ansaitsemistaan varoista itsellään.

Kirjassaan hän selittää, miksi pienet palkkiot ovat merkittäviä tuottojen kannalta. Kirja käsittelee myös aiheita kuten keskiarvon palautumista ja verokuluja. Se on helppolukuinen ja lyhyempi kuin monet muut sijoituskirjat, sisältäen lainauksia useilta arvostetuilta talousvaikuttajilta, jotka tukevat Boglen argumentteja.

The Bogleheads' Guide to Investing, kirjoittanut Taylor Larimore, Mel Lindauer, ja Michael LeBoeuf

Vanguardin perustajan John Bogle'n neuvot ovat toistuva teema tässä kattavassa oppaassa, joka on suunnattu kaiken tasoisille sijoittajille. Teos on jaettu 23 lyhyeen ja ytimekkääseen lukuun, jotka tarjoavat käytännöllisiä neuvoja ja käsittelevät useita sijoittamisen aspekteja, kuten sopivan taloudellisen elämäntavan valitsemista ja tunteiden hallintaa sijoitusten yhteydessä. Opas sisältää myös linkkejä ulkoisiin resursseihin ja lisätietoa niille lukijoille, jotka haluavat perehtyä syvemmin Bogleheadsin käsittelemiin aiheisiin.

Bogleheadit ovat sijoitusentusiasteja, jotka noudattavat John Boglea ja hänen oppejaan. He omaksuvat filosofian, joka painottaa varhaista sijoittamisen aloittamista, elämistä varojensa rajoissa, säännöllistä säästämistä, kattavaa hajauttamista, yksinkertaisuutta ja sijoitussuunnitelman noudattamista markkinatilanteesta riippumatta. Jäsenet vaihtavat ajatuksia talousuutisista ja -teorioista foorumillaan.

Morningstar's 30-Minute Money Solutions: A Step-by-Step Guide to Managing Your Finances, kirjoittanut Christine Benz

Vaikka ymmärtäisitkin sijoittamisen perusteet, niiden soveltaminen omaan talouteesi voi olla haasteellista. Niiden toteuttaminen pienissä, hallittavissa vaiheissa voi olla vieläkin vaikeampaa.

Tämän kirjan lumo on sen selkeydessä. Christine Benz, Morningstarin henkilökohtaisen talouden johtaja, jakaa taloussuunnittelun niin yksinkertaisiin osiin, että se on kenelle tahansa ymmärrettävissä. Teos aloittaa perusteista, kuten nettovarallisuuden määrittämisestä ja järjestelmällisen organisoinnin kehittämisestä, ja siirtyy askel askeleelta kohti monimutkaisempia teemoja, kuten eläkesijoittamista ja perintösuunnittelua.

I Will Teach You to Be Rich, kirjoittanut Ramit Sethi

Talousneuvoja ja New York Timesin bestseller-kirjailija Ramit Sethi tarjoaa 20-35-vuotiaille suunnatun kuuden viikon ohjelman, joka sisältää henkilökohtaisen talouden neljä tärkeää osa-aluetta: pankkitoiminta, säästäminen, budjetointi ja sijoittaminen. Sethi esittelee menetelmiä opintolainojen ja velkojen maksamiseen, kuukausittaisten säästöjen ja menojen tasapainottamiseen sekä asunnon tai auton hankinnan suunnitteluun.

Uusimmassa painoksessa on lisätty lukijoiden tarinoita ja psykologisia oivalluksia. Sethi pyrkii näyttämään, kuinka sijoituksia voi tehdä niin, että ne kasvavat yhdessä henkilökohtaisten tavoitteiden kanssa, ja kuinka rahaa voi käyttää toivomiinsa asioihin ilman syyllisyyden tunnetta.

The Intelligent Investor: The Definitive Book on Value Investing, kirjoittanut Benjamin Graham

Benjamin Graham on arvosijoittamisen perustaja ja toimi Warren Buffetin mentorina, joka on nykypäivän sijoituslegenda. Hänen teoksessaan hahmotellaan yrityksen arvonmäärityksen periaatteet, jotka keskittyvät taloudelliseen arvoon ennemmin kuin lyhytaikaisiin kaupankäyntistrategioihin. Graham esitteli kirjassaan useita tärkeitä sijoituskonsepteja, kuten "turvamarginaalin", joka on olennainen osa osakkeiden Morningstar-luokitusta.

Uudistettu painos sisältää Wall Street Journalin henkilökohtaisen talouden kolumnisti Jason Zweigin kommentteja, jotka tarjoavat lisätietoja ja päivittävät alkuperäistä tekstiä. Zweigin lisäysten ansiosta kirja on kasvanut yli 500-sivuiseksi – se on kattava, mutta perusteellinen opas sijoittamiseen. Jos kirjan läpikäyminen tarkoittaa muutaman luvun ohittamista, en tuomitse sinua.

A Random Walk Down Wall Street: The Time-Tested Strategy for Successful Investing, kirjoittanut Burton Malkiel

Jos Benjamin Graham opettaa yrityksen arvon arvioinnin taitoja, Burton Malkiel selittää, miksi se ei välttämättä ole hyödyllistä. Princetonin taloustieteilijänä Malkiel väittää, että markkinoiden tehokkuus johtuu siitä, että ihmiset analysoivat yritysten arvoja. Tehokkuus tarkoittaa sitä, että yrityksen osakkeen hinta kuvastaa sen todellista arvoa, ja hinta muuttuu uuden tiedon myötä. Malkielin mukaan on parempi pyrkiä saavuttamaan markkinoiden tuotto kuin yrittää voittaa markkinat, mikä on hänen mielestään riittävän hyvä strategia.

Teos ilmestyi ensi kertaa vuonna 1973, ja sen uusimmissa painoksissa on käsitelty ajankohtaisia teemoja. Näitä ovat esimerkiksi pörssilistatut rahastot ja sijoitusstrategiat, kuten älykäs beta (jota Morningstar mieluummin kutsuu strategiseksi betaksi, mutta puhun asiaa sivuten).

The Essays of Warren Buffett: Lessons for Corporate America, kirjoittanut Warren Buffett

Warren Buffettia pidetään usein nykyaikaisen sijoittamisen mestarina. Hän on tullut tunnetuksi Berkshire Hathawayn pitkäaikaisena toimitusjohtajana, johtaen yhtiötä yli viiden vuosikymmenen ajan. Berkshire Hathaway keskittyy sijoittamaan korkealaatuisiin, vahvan kasvupotentiaalin omaaviin yrityksiin. Buffett kuitenkin hankkii näitä yrityksiä vain, kun ne ovat saatavilla houkuttelevan varmuusmarginaalin puitteissa, mikä kumpuaa hänen mentorinsa Benjamin Grahamin opetuksista. Tämä strategia on tehnyt Buffetista poikkeuksellisen osakepoimijan. Berkshire Hathawayn kasvu on ollut merkittävästi nopeampaa kuin S&P 500 -indeksin, mikä osoittaa hänen sijoitusstrategiansa olevan tehokas.

Warren Buffett kirjoittaa vuosittain kirjeen Berkshire Hathawayn osakkeenomistajille. Nämä kirjeet julkaistaan yhtiön verkkosivuilla, joten ne ovat kaikkien luettavissa. Buffettin kirjoitustyyli on selkeä ja ymmärrettävä sijoittajille eri tasolta, ja hänellä on usein myös hyvä huumorintaju. "The Essays of Warren Buffett" kokoaa nämä kirjeet yhdeksi jatkuvaksi ja yhtenäiseksi teokseksi.