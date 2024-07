Parhaat rahastot ja ETF:t pienyhtiösijoittajille

Viime aikoina eurooppalaisten pienyhtiöiden osakkeet eivät ole tuottaneet sijoittajille suurta iloa. Morningstar Europe Small Cap -indeksin kolmen vuoden vuosituotto oli -0,38 %, kun taas Morningstar Europe Large-Mid Cap -indeksin vastaava tuotto oli +6,41 % (luvut euroina 15. heinäkuuta 2024).

Jos aikahorisonttia laajennetaan viiteen vuoteen, tilanne paranee ja saavutetaan positiivinen taso. Eurooppalaisten pienyhtiöiden osakkeet tuottavat silti 2-3 % vähemmän vuosittain verrattuna suuryritysten osakkeisiin, eli 5,56 % verrattuna 8 %:iin, käyttäen samaa vertailuindeksiä kuin ennen.

Tilanne voi kuitenkin pian muuttua. Euroopan keskuspankin odotetut koronlaskut saattavat kiihdyttää pienyhtiöosakkeiden elpymistä, sillä ne tyypillisesti vahvistuvat keskuspankkien rahapolitiikan löystyessä.

Parhaat rahastot ja ETF:t eurooppalaisiin pienyhtiöihin sijoittamiseen



Edellisessä taulukossa on esitetty kymmenen suurinta Europe Small Cap Equity -luokkaan sijoittavaa rahastoa varojen määrän perusteella. Alla on esitetty viisi suurinta rahastoa samassa luokassa varojen määrän mukaan, sisältäen Morningstarin mitaliluokitukset (arvot ovat euroissa 15. heinäkuuta 2024).

T. Rowe Price European Smaller Companies Equity Fund A EUR

Medalist Rating: Kulta

Tuotto tänä vuonna: 7,32%.

Kulut: 1,77%.





Tämä strategia sisältää tyypillisesti enemmän kasvuosakkeita verrattuna muihin eurooppalaisten pienyhtiöiden strategioihin. Markkinakapitalisaation näkökulmasta se on kuitenkin linjassa vertaisryhmiensä kanssa. Salkussa on ylipainoa viestintäpalveluissa 9,1 % ja terveydenhuollossa 4,4 % verrattuna kategorian keskiarvoon. Alat, joissa on aliedustusta suhteessa vertailuindeksiin, ovat teknologia ja kuluttajasykliset tuotteet. Salkussa on 95 osaketta, ja se on suhteellisen keskittynyt.

SPDR® MSCI Europe Small Cap Value Weighted UCITS ETF (ZPRX)

Medalist Rating : Kulta

Tuotto tänä vuonna: 7,23%.

Kulut: 0,30 %.





Tämä ETF replikoi MSCI Europe Small Cap Value Weighted -indeksiä, joka perustuu MSCI Europe Small Cap -emoindeksiin ja sisältää pienyhtiöiden osakkeita 15 Euroopan maasta. Indeksi uudelleenpainottaa pääindeksin jokaisen osakkeen, suosien niitä, joiden arvostus on alhaisempi. Painotukset määräytyvät markkinahintojen sijaan olennaisten kirjanpitotietojen, kuten myynnin, kirjanpitoarvon, tuloksen ja likviditeetin, perusteella.

WisdomTree Europe Small Cap Dividend UCITS ETF (DFEE)

Medalist Rating: Kulta

Tuotto tänä vuonna: 7,23%.

Kulut: 0,30 %.





Strategia kallistuu pienten yritysten suuntaan, joiden arvostus ylittää vertaisyritysten keskiarvon. ETF antaa lisäpainoa niille yrityksille, jotka tarjoavat parhaat osingot verrattuna vertaisiinsa. Tämä ilmenee salkun korostuneena painotuksena yrityksiin, jotka tarjoavat korkeaa tuottoa tai toteuttavat osakkeiden takaisinostoja.

Liontrust GF European Smaller Companies Fund A3 Acc EUR

Medalist Rating: Hopea

Tuotto tänä vuonna: 14,38%.

Kulut: 0,92%.





Tämän rahaston Sharpe-luku (riskikorjatun tuoton mittari) on yleensä ylittänyt luokkaindeksin viimeisten viiden vuoden aikana. Tämä erinomainen riskikorjattu tulos ei kuitenkaan ole aiheuttanut suurempaa volatiliteettia sijoittajien näkökulmasta. Strategia on ottanut riskin, joka on samalla tasolla kuin vertailuindeksin keskihajonta. Rahastonhoitaja on myös onnistunut tuottamaan positiivista alfaa: osakesalkku on ylittänyt luokkaindeksin viimeisten seitsemän vuoden aikana, ja sen vuotuinen tuotto on ollut 2,5 prosenttia korkeampi. Lisäksi sen seitsemän vuoden vuosituotto on ollut 3,3 prosenttia korkeampi kuin vertaisryhmän keskiarvo.

Herkempi suhdanteille

"Pienet pääomasijoitukset ovat herkempiä suhdannevaihteluille, ja taantumahuolet ovat iskeneet niihin voimakkaammin", kertoo Quaestio SGR:n osakesalkunhoitaja Oscar Soppelsa Morningstarin haastattelussa. Small cap -yritykset ovat yleensä velkaantuneempia, ja korkojen nousu vaikuttaa niihin voimakkaammin, mikä voi johtaa korkeampiin rahoituskustannuksiin. Eurooppalaiset small cap -yritykset kärsivät tällä hetkellä talouden elpymisen hitaudesta, vaikka makrotaloudelliset indikaattorit ovatkin varovaisen positiivisia, Soppelsa jatkaa.

"Lisäksi," huomauttaa Jean-Baptiste Sergeant, Candriamin eurooppalaisten osakkeiden vanhempi salkunhoitaja, "Eurooppa on kärsinyt Ukrainan sodan ja energiakriisin seurauksena tapahtuneista pääoman ulosvirtauksista, jotka ovat erityisesti vaikuttaneet vähiten likvideihin sijoituskohteisiin, eli pienyhtiöiden osakkeisiin."

"Toinen tärkeä seikka small cap -yritysten ymmärtämisessä rahoitusehtojen ja korkojen ohella on kansallinen talousympäristö. Small cap -yritykset ovat tyypillisesti herkempiä kansalliselle taloudelliselle aktiviteetille," Sergeant tähdentää.

Aallon pohja? Riippuu EKP:stä

Oscar Soppelsan esittää, että "vahvistuva euro saattaisi hyödyttää pienemmän markkina-arvon yrityksiä, jotka keskittyvät enemmän kotimarkkinoille ja ovat vähemmän herkkiä valuuttakurssien vaihteluille. Lisäksi fuusioiden ja yritysostojen kasvu sekä suunnitelmat yritysostoista voivat edistää näiden yritysten arvostusta."

Jean-Baptiste Sergeant uskoo pienyhtiöiden arvostuksen olevan nousussa, sillä "pienyhtiöiden arvostus on historiallisesti katsoen houkuttelevalla tasolla, varsinkin kun otetaan huomioon korkeat pitkät korot." Sergeantin mukaan toinen kasvua ajava tekijä on pienyhtiöiden tuloskasvun nopeutuminen tietyillä sektoreilla, kuten syklisissä kulutustavaroissa, teollisuudessa, terveydenhuollon laitteissa ja teknologiassa.

Paljon mahdollisuuksia, mutta varo riskejä

"Huolimatta joistakin rohkaisevista merkeistä, oljenkorsiin tarttuminen saattaa altistaa salkun merkittäville laskusuuntauksille, joten on oltava erittäin kurinalainen ja kärsivällinen yrittäessään ostaa pohjalla," Soppelsa sanoo. "Siksi emme sulkisi pois mahdollisuutta lisätä tätä allokaatiota taktisesti, jos kuilu taloudellisten perustekijöiden (esim. PMI-indeksi) ja small cap -yhtiöiden suorituskyvyn välillä syvenee."

Vaikka Candriamin eurooppalaiset osakestrategiat suosivat pienyhtiöitä 10 prosentin verran verrattuna vertailuindeksiin, Jean-Baptiste Sergeant neuvoo olemaan varovainen: "Pienyhtiöiden dynamiikan odotetaan kyllä paranevan, mutta valikoivuus on edelleen tämän segmentin avain. Aiomme lisätä sijoituksia seuraavan kuuden kuukauden aikana, mutta olemme samalla hyvin valikoivia ja keskitymme ensisijaisesti defensiivisiin toimialoihin, kuten terveydenhuoltoon ja kiinteistösektoriin," hän sanoo.



Morningstar, 2024 - Tämän asiakirjan tiedot on tarkoitettu vain koulutustarkoituksiin ja annetaan ainoastaan tiedoksi. Ne eivät ole kehotuksia tai suosituksia ostaa tai myydä mitään tässä mainittuja arvopapereita. Kaikki kommentit ovat kirjoittajan mielipiteitä, eikä niitä tule pitää henkilökohtaisina suosituksina. Tämän asiakirjan tietoja ei tule käyttää ainoana lähteenä sijoituspäätöstä tehtäessä. Suosittelemme ottamaan yhteyttä rahoitusneuvojaan tai muuhun rahoitusalan asiantuntijaan ennen sijoituspäätöksen tekemistä.