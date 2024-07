Osavuosikatsauksen kynnyksellä: Pitäisikö Microsoftin osaketta ostaa, myydä vai pitää?

30. heinäkuuta, kaupankäynnin päättymisen jälkeen

Azure kasvoi 31 % edellisvuodesta verrattuna kolmannen neljänneksen 28 %

ohjeistukseen. Tekoälyn osuus kasvusta oli 7 prosenttiyksikköä. Sekä suurten sopimusten määrä että sopimusten laajuus olivat vahvoja. Johto kommentoi, että se jätti jonkin verran liikevaihtoa pöydälle, koska tekoälykapasiteetti ei ollut riittävä. Yhtiö suunnittelee tekevänsä merkittäviä investointeja; odotamme investointien yltävän 15-20 miljardin dollarin välille, mikä kasvattaa vuotuisen kokonaissumman jopa 50 miljardiin dollariin. Talousjohtaja Amy Hood mainitsi, että tehostaminen jatkuu myös ensi vuonna.

Activision Blizzardin integraatio etenee suunnitellusti. Raporttien mukaan Microsoft suunnittelee Game Passin hintojen nostamista.

Kaupallisten varausten ja jäännösvoittositoumusten kasvu.

Yleiset kysyntätrendit. Microsoft raportoi aikaisessa vaiheessa, mikä auttaa arvioimaan ohjelmistojen yleistä kysyntää. Viime vuosineljänneksen tulokset olivat yleisesti ottaen vakaita; suuret sopimukset, varaukset ja RPO:n kasvu olivat kaikki hyviä.

Microsoftin käyvän arvon arvio

Kolmen tähden luokituksen perusteella uskomme, että Microsoftin osake on oikein arvostettu verrattuna pitkän aikavälin käypään arvoomme, joka on 435 dollaria osakkeelta. Tämä tarkoittaa, että vuoden 2024 tilikauden enterprise value/sales-kerroin on 12 ja oikaistu price/earnings-kerroin on 37.

Mallinnamme liikevaihdon viiden vuoden vuotuisen kasvuvauhdin olevan noin 13 %, mukaan lukien Activisionin hankinta. Uskomme kuitenkin, että makro- ja valuuttatekijät saattavat vaikuttaa liikevaihtoon lähitulevaisuudessa. Uskomme, että liikevaihdon kasvu perustuu Azureen, Office 365:een, Dynamics 365:een, LinkedIniin ja kehittyvään tekoälyn käyttöönottoon. Azure on mielestämme kriittisin yksittäinen tulonlähde seuraavien kymmenen vuoden aikana, erityisesti kun hybridiympäristöt, joissa Microsoft on vahva, edistävät pilvipalveluiden laajamittaista käyttöönottoa. Azuren, DBMS:n, Dynamics 365:n ja Office 365:n yhdistelmä voi tarjota markkinoita suurempaa kasvua, kun tietohallintopäälliköt jatkavat toimittajien yhdistämistä. Uskomme myös, että More Personal Computing kasvaa hieman BKT:tä nopeammin seuraavien kymmenen vuoden aikana.

Microsoftin keskeiset Morningstar-arviot

• Fair Value Estimate: $435.00

• Morningstar Rating: ★★★

• Morningstar Economic Moat Rating: Laaja

• Morningstar Uncertainty Rating: Medium

Taloudellisen vallihaudan luokitus

Arvioimme, että Microsoftilla on laaja kokonaisvaltainen vallihauta, joka perustuu ensisijaisesti vaihtokustannuksiin sekä toissijaisesti verkostovaikutuksiin ja kustannusetuihin. Uskomme, että Microsoftin vallihauta mahdollistaa yhtiölle pääomakustannuksiaan korkeampien tuottojen saavuttamisen seuraavien 20 vuoden aikana.

Arvioimme, että Microsoftin tuottavuus- ja liiketoimintaprosessit-segmentillä on laaja vallihauta, joka perustuu vaihtokustannuksiin ja verkostovaikutuksiin. Tämä PBP-segmentti, joka muodostaa noin 30-35 prosenttia kokonaisliikevaihdosta, koostuu Office 365:stä, Dynamics 365:stä ja LinkedInistä.

Microsoftin älykäs pilvi -segmentti koostuu Azuresta, OpenAI:n, Nuancesta, GitHubista, Visual Studiosta, Microsoft Intelligent Data Platformista, Microsoft Fabricista, Windows Serveristä ja SQL-tietokannan hallintajärjestelmästä. Määritämme tälle segmentille laajan vallihaudan perustuen korkeisiin vaihtokustannuksiin, verkostovaikutuksiin ja kustannusetuihin.Älykäs pilvi -segmentti muodostaa noin 40-45 prosenttia yhtiön kokonaistuloista, ja pelkästään Azure käsittää 25-30 prosenttia yhtiön kokonaistuloista, mikä on suunnilleen kaksi kolmasosaa kyseisen segmentin tuloista.

Taloudellinen vahvuus

Uskomme, että Microsoftin taloudellinen asema on erinomainen sen vahvan taseen, kasvavan liikevaihdon sekä korkeiden ja kasvavien marginaalien vuoksi. Kesäkuussa 2023 Microsoftilla oli käteisenä ja vastaavina varoina 111 miljardia dollaria, kun taas yhtiön velat olivat 47 miljardia dollaria, mikä merkitsee 64 miljardin dollarin nettokassaa. Bruttovelkaantumisaste on 0,5 kertaa tilikauden 2023 EBITDA. Perusskenaariossamme oletamme, että liikevaihto kasvaa terveellä vauhdilla julkisen Azure-pilvipalvelun, Office 365:n myyntiponnistelujen, tekoälyn käyttöönoton ja laajempien digitaalisen muutoksen aloitteiden ansiosta. Näemme vahvojen marginaalien paranevan edelleen tulevina vuosina. Vapaan kassavirran marginaali on ollut keskimäärin 31 % kolmen viime vuoden aikana, ja odotamme sen paranevan.

Riskit ja epävarmuus

Microsoftin riskit vaihtelevat sen tuotteiden ja segmenttien välillä. Yhtiön hallitseva asema asiakaspalvelinarkkitehtuurin markkinoilla viimeisen 30 vuoden ajan merkitsee, että huomattavat korkean katteen tulot ovat riskialttiita, erityisesti käyttöjärjestelmien, Office-ohjelmistojen ja palvelinjärjestelmien osalta. Microsoft on onnistunut kasvattamaan tulojaan jatkuvasti kehittyvässä teknologiamaisemassa siirtämällä nykyisten asiakkaidensa työtehtäviä pilvipalveluihin ja houkuttelemalla uusia asiakkaita suoraan Azureen. Yhtiön täytyy jatkossakin kasvattaa pilvipohjaisten tuotteiden liikevaihtoa nopeammin kuin fyysisissä toimitiloissa olevien tuotteiden liikevaihto vähenee.

Microsoft on aktiivinen yritysostojen tekijä. Vaikka monet pienet yritysostot jäävät vähemmälle huomiolle, yhtiöllä on ollut useita korkean profiilin epäonnistumisia, kuten Nokia ja aQuantive. LinkedIn-yritysosto oli kallis, mutta se on osoittautunut onnistuneeksi ja näyttää toimivan hyvin.Ei ole täysin varmaa, kuinka tärkeä rooli Permiran johtamalla Informatican LBO:lla oli, mutta Informatica ei ole toiminut merkittävänä kasvun katalysaattorina.GitHub oli kallis mutta strateginen hankinta, joka näyttää menestyvän, kun taas ZeniMax-kauppa on kiihdyttänyt yhtiön first-party videopelien julkaisua. Vaikka Nuancen integrointi sujui suhteellisen helposti, 69 miljardin dollarin Activision-kauppa, joka saatiin päätökseen lokakuussa 2023, on todennäköisesti ollut hieman monimutkaisempi.

MSFT optimistit sanovat

Julkista pilveä katsotaan yleisesti yritysten tietotekniikan tulevaisuudeksi, ja Azure on eturintamassa palveluna, joka tukee kehitystä aluksi hybridiympäristöissä ja myöhemmin kokonaan julkisissa pilvipalveluissa.

Microsoft 365 hyötyy edelleen kalliimpien laitteiden lisämyynnistä, minkä pitäisi jatkua seuraavien vuosien aikana.

Microsoftilla on käyttöjärjestelmä- ja Office-sektoreilla vahvat markkina-asemat, jotka ovat merkittäviä tulonlähteitä Azuren kasvun edistämisessä.

MSFT pessimistit sanovat

Tilauspohjaisten mallien käyttöönotto on hidastunut, erityisesti Office-ohjelmiston kohdalla, joka on yleisesti tunnustettu kypsäksi tuotteeksi.

Microsoftilla ei ole merkittävää läsnäoloa mobiililaitteiden markkinoilla.

Microsoft ei ole johtava toimija tärkeimmissä kasvulähteissään, erityisesti Azuren ja Dynamicsin alueilla.