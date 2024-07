"Laiminlyödyt" Small- ja Mid-Cap-osakkeet voivat loistaa tekoälyn varjossa

Pienten ja keskisuurten yritysten osakkeilla on ollut vaikeaa viime vuosina. Helmikuun 28. päivän 2021 jälkeen Morningstar US Small-Mid Cap Extended -indeksi on noussut 14,32 %, kun taas Morningstar US Large-Mid Cap -indeksi on noussut 45,85 %. Tämä saattaa joidenkin mielestä tarkoittaa, että pienillä osakkeilla on kasvupotentiaalia.

Toukokuun lopussa suurten yhtiöiden osakkeet olivat käyvän arvon tasolla, kun taas "Yhdysvaltain small-cap-yritysten osakkeet olivat aliarvostetuimpia pitkän aikavälin käypään arvoonsa verrattuna, sillä ne tarjosivat noin 20 prosentin alennuksen käypään arvoon nähden," kertoo David Sekera, Morningstarin Yhdysvaltain päämarkkinastrategi. Mid-cap-yhtiöiden osakkeet olivat näiden välissä, 7 prosentin alennuksella, hän lisää.

Sekera jatkaa, että suurimmat alennukset, 25 prosenttia, löytyivät arvo-osakkeista, kun taas kasvu- ja ydinosakkeet tarjosivat 16 prosentin alennuksen, mutta ne arvostettiin korkeammalle niiden korkeamman kasvuvauhdin vuoksi. Hänen johtopäätöksensä on: "Näiden alennusten perusteella sijoittajien tulisi ylipainottaa salkussaan pienten yritysten osakkeita." Small-cap- ja mid-cap-osakkeet alennusmyynnissä: Salkunhoitajat Tämä on päätelmä, jota monet salkunhoitajat tukevat. He löytävät kuitenkin mahdollisuuksia Yhdysvaltojen lisäksi myös maailmanlaajuisesti. Capital Groupin osakesijoitusjohtaja Kent Chan väittää, että pienet ja keskisuuret osakkeet näyttävät aliarvostetuilta niiden tuottaman käteisvarojen määrän perusteella: "Tämä pätee sekä kehittyvillä että kehittyneillä markkinoilla." Kanadassa Jeff Mo ja Samir Taghiyev, kolmen tähden pronssiluokitellun Mawer New Canada A -rahaston salkunhoitajat, ovat yhtä luottavaisia: "Etsimme korkealaatuisia, houkuttelevia yrityksiä, ja löydämme niitä lähinnä pienistä ja keskisuurista yhtiöistä." Chan uskoo, että pienempien osakkeiden laiminlyönti voi johtua Nvidian (NVDA), mega-cap-yhtiöiden ja tekoälyteknologian vaikutuksesta markkinoihin. Hän viittaa myös toiseen tekijään: "Niin paljon likviditeettiä on virrannut Yhdysvaltoihin, Yhdysvaltain dollariin ja Yhdysvaltain joukkovelkakirjamarkkinoille. Lisääntynyt likviditeetti lisää riskinottoa, ja likviditeettivetoisten markkinoiden siirtyminen vie aikaa." Tekoäly leviää small- ja mid-cap-osakkeisiin Koska tekoäly on sijoitusmarkkinoiden yleisteema, on mielenkiintoista huomata, kuinka tärkeä panos pienillä ja keskisuurilla toimijoilla on. Chan uskoo, että tämä panos jätetään usein huomiotta. Nvidian takana, hän huomauttaa, "on tietoturva, tietojen organisointi, ja nämä ovat yleensä pienten yritysten vastuulla." Chan pitää houkuttelevina esimerkiksi taiwanilaista Global Unichip Corp

(3443), joka suunnittelee siruja ja ulkoistaa niiden valmistuksen Taiwan Semiconductor Manufacturing Companylle (TSM). Toinen kiinnostava toimija on eMemory (3529), joka suunnittelee sirujen muistikomponentteja ja pyrkii kutistamaan siruja energian säästämiseksi tekoälyn kasvavan energiatarpeen vuoksi. Taghiyev tarkastelee tekoälyn narratiivia myös perinteisten suurten yhtiöiden ulkopuolelta. Tämä johtaa hänet IT-konsultointiin ja tarkemmin sanottuna kanadalaiseen Softchoiceen (CFTC.TO), klassiseen tietotekniikan jälleenmyyjään, joka on kääntynyt tekoälyn puoleen auttaakseen yrityksiä suunnittelemaan ja ottamaan tekoälyä käyttöön toiminnassaan. "Se on Microsoftin suurin kumppani, ja Amazon luottaa Softchoiceen asiakkaiden lopputarpeiden ymmärtämisessä", Taghiyev toteaa. "Voittipa tekoälykilpailun kuka tahansa, Softchoicella on suhde asiakkaisiin, ja kaikki voittajat tulevat sen luokse." Jeff Mo on myös kiinnostunut IT-alasta, mutta täysin tekoälykertomuksen ulkopuolella. Hän on sijoittanut Match Groupiin (MTCH), maailman suurimpaan online-deittipalveluun. Vaikka sen liiketoiminta kasvoi voimakkaasti covidin aikana, aktiivisuus on sen jälkeen vähentynyt. Mo tunnustaa tämän, mutta lisää: "Pitkällä aikavälillä, erityisesti Yhdysvaltojen ulkopuolella, deittisovelluksilla on paljon kasvupotentiaalia." Intia on pienyhtiöiden uusi Kiina Chanille Intia on tuleva yltäkylläisyyden maa, ja hän uskoo, että se tulee toistamaan Kiinan ilmiömäisen kasvun kehityksen. Chan muistelee, että 1990-luvulla Kiina investoi voimakkaasti suuriin infrastruktuurihankkeisiin, kuten syväsatamiin ja rautateihin, aivan kuten Intia tekee parhaillaan. Sen jälkeen Kiina alkoi vaiheittain kehittyä tekstiilialalla, kulutuselektroniikassa ja älypuhelimissa, ja nykyään se kilpailee älykkäiden lääkkeiden suunnittelussa ja sähköajoneuvoissa. Nyt saattaa olla Intian vuoro, ja "se kykenee vastaamaan Kiinan haasteeseen työvoiman suhteen," Chan toteaa. Capital Groupin johtaja pitää mahdollisuuksina hyvin perustuotantoa harjoittavia yrityksiä, joiden tulevaisuus on sidoksissa Intian infrastruktuurihankkeisiin. Erityisesti hän mainitsee Larson & Toubroa (LTOD), "[joka on] luultavasti Intian vakiintunein infrastruktuuriyritys", ja Tube Investments of Indiaa (TIINDIA). "Vaikka keskitymmekin paljon teknologiaan, uudelleensijoittamisen yhteydessä huomaamme, että suuri osa on edelleen vanhan maailman teollisuutta", hän toteaa. Juuri tätä Samir Taghiyev löytää Montrealin Stella-Jonesilta (SJ), infrastruktuuripylväiden ja rautatukien valmistajalta, yritykseltä, joka täydellisesti edustaa 'vanhan maailman' yhtiötä ja josta kirjoitin hiljattain. Yrityksellä on johtava asema Pohjois-Amerikan ylikuormitetun sähköpylväsverkon täydennyksessä, ja sen pitäisi löytää lisää elinvoimaa sähköautomarkkinoiden kasvusta. Capital Groupin ja Mawerin salkunhoitajat suosivat osakkeiden valinnassa bottom-up -lähestymistapaa, mikä tarkoittaa, että he eivät ensisijaisesti etsi lupaavia toimialoja ja sen jälkeen niiden sisältä yksittäisiä helmiä. Sen sijaan he etsivät arvoa sieltä, missä sitä vain löytyy, ja Taghiyev sekä Mo keskittyvät erityisesti niihin yrityksiin, jotka "luovat kestävää vaurautta ja joiden tuotto ylittää pääomakustannukset", Taghiyev toteaa. Small-cap-kasvuosakeet tekoälyn ulkopuolella Tästä näkökulmasta salkunhoitajat löytävät arvoa monilta aloilta, kaikki tekoälysektorin ulkopuolelta. Kent Chan on esimerkiksi sijoittanut hollantilaiseen keksivalmistajaan Lotus Bakeriesiin (LOTB), jonka osakkeen arvo on noussut yli 300 prosenttia viimeisen viiden vuoden aikana, ja hän pitää sitä yhtenä suosikeistaan "hitaan ja vakaan yhtiön" kategoriassa. Jeff Mo etenee samoilla linjoilla. Hän on havainnut houkuttelevan omistusosuuden müncheniläisessä Pathward Financialissa (FM7), joka toimii vaikeuksissa olevalla alueellisella pankkisektorilla. Pathward on toinen kahdesta hallitsevasta toimijasta erittäin monimutkaisilla prepaid-korttimarkkinoilla. Näillä korteilla olevien rahojen on mentävä jonnekin, ja 33 prosenttia niistä päätyy pankkitalletustileille, joista maksetaan paljon alhaisempaa korkoa kuin perinteisistä pankeista, vaikka niistä peritäänkin käsittelymaksu. Monet salkunhoitajien mainitsemat yritykset jäävät markkinoiden huomion ulkopuolelle. Onko riskinä, että ne pysyvät jatkossakin varjoissa? Samir Taghiyev ei ole tästä huolissaan ja viittaa Benjamin Grahamiin: "Lyhyellä aikavälillä markkinat ovat äänestyskone, mutta pitkällä aikavälillä ne ovat punnituskone," Taghiyev toteaa. Hän lisää: "Koska keskitymme yrityksiin, jotka luovat vaurautta ja tekevät sitä jatkuvasti, olemme hyvässä asemassa, jos markkinat ymmärtävät sen. Jos markkinat eivät ymmärrä, meillä menee silti hyvin. Kun yritykset tuottavat hyviä tuloksia, markkinat lopulta tunnustavat sen."

