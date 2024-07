10 parasta pohjoismaista osinko-osaketta vuoden 2024 toisella neljänneksellä

Osinko-osakkeet, jotka yhdistävät vahvan taseen korkeaan tuottoon, voivat tarjota sijoittajille vakaita tuloja, suojaa markkinoiden laskuilta ja edistää sijoitusten nopeaa kasvua.

Vuoden 2024 toisella kvartaalilla parhaiten menestyneet osingonmaksajat olivat norjalainen varustamo MPC Container Ships (MPCC), norjalainen varustamo BW LPG Ltd (BWLPG) ja norjalainen öljy- ja kaasuyhtiö Avance Gas Holding (AGAS)

Löytääksemme kvartaalin kymmenen parhaiten menestynyttä osinko-osaketta tarkastelimme Morningstar Nordic GR EUR -indeksiä, joka mittaa Pohjoismaiden laajojen alueellisten markkinoiden suorituskykyä ja kattaa markkina-arvoltaan suurimman 97 prosentin osakkeista. Keskityimme yhtiöihin, joiden osinkotuotto on vähintään 1,5 prosenttia.

Parhaat pohjoismaiset osinko-osakkeet vuoden 2024 toisella neljänneksellä

MPC Container Ships MPCC BW LPG Ltd BWLPG Avance Gas Holding AGAS Höegh Autoliners HAUTO A.P. Moller-Maersk MAERSK B Gram Car Carriers GCC Odfjell ODF Wallenius Wilhelmsen WAWI Stolt-Nielsen SNI Kemira KEMIRA

Miten osinko-osakkeet ovat menestyneet viimeisen vuoden aikana?

Morningstar Nordic Dividend Yield Focus -indeksi, joka seuraa korkealaatuisten osinkoa maksavien pohjoismaisten osakkeiden kehitystä, on noussut 3,3 % viimeisen kuukauden aikana ja 9,3 % viimeisen vuoden aikana.

Pohjoismaiset osakemarkkinat ovat nousseet Morningstar Nordic -indeksillä mitattuna 6,1 % viimeisen kuukauden aikana ja 27,3 % vuoden aikana.

Toisen vuosineljänneksen parhaiten tuottaneiden osinko-osakkeiden tuotot ja tunnusluvut

MPC Container Ships

Norjalaisen MPC Container Ships -varustamon osakekurssi nousi 90,4 prosenttia toisella vuosineljänneksellä ja 55,1 prosenttia viimeisten 12 kuukauden aikana. Osakkeen kurssi on 22,51 Norjan kruunua ja osinkotuotto on 24,4 %. MPC Container Ships maksaa sijoittajille 12 kuukauden aikana osinkoa 5,77 Norjan kruunua osakkeelta. Osakkeen kvantitatiivinen Morningstar-luokitus on 3 tähteä.

BW LPG Ltd

Norjalaisen laivanvarustamon BW LPG Ltd:n arvo kasvoi 72,7 % toisella neljänneksellä ja on noussut 119,9 % viimeisen 12 kuukauden aikana. Osakkeen hinta ollessa 198,30 Norjan kruunua, sen osinkotuotto on 21,48 %, ja viimeisen 12 kuukauden osinko on ollut 35,14 Norjan kruunua osaketta kohden. Yhtiön kvantitatiivinen Morningstar-luokitus on neljä tähteä.

Avance Gas Holding

Norjalainen öljy- ja kaasuyhtiö Avance Gas Holdingin arvo nousi 56,3 % toisella neljänneksellä ja on noussut 133,0 % viimeisten 12 kuukauden aikana. Osakkeen hinta, 170,60 Norjan kruunua, antaa sille 53,24 prosentin osinkotuoton. Avance Gas Holding maksaa sijoittajille osinkoa 21,83 Norjan kruunua osakkeelta 12 kuukauden ajalta. Osakkeella on Morningstarin kvantitatiivinen luokitus 4 tähteä.

Höegh Autoliners

Norjalaisen varustamon Höegh Autolinerin osakekurssi nousi 43,3 prosenttia toisella vuosineljänneksellä ja 162,6 prosenttia viimeisten 12 kuukauden aikana. Höegh Autolinerin osakkeella käydään kauppaa 125,80 Norjan kruunulla osakkeelta, ja sen osinkotuotto on 19,97 %. Osinko viimeisten 12 kuukauden ajalta on ollut 29,44 Norjan kruunua osakkeelta. Sen kvantitatiivinen Morningstar-luokitus on 3 tähteä.

A.P. Moller-Maersk

Tanskalainen varustamoyhtiö A.P. Moller-Maersk nousi 39,1 % toisella neljänneksellä ja on noussut 8,8 % viimeisten 12 kuukauden aikana. Osakkeen kurssi on 12 105 Tanskan kruunua osakkeelta ja sen osinkotuotto on 4,25 %. A.P. Moller-Maersk on maksanut sijoittajille osinkoa 502,73 Tanskan kruunua osakkeelta viimeisten 12 kuukauden ajalta. Osakkeella, jolla ei ole taloudellista vallihautaa, käydään kauppaa 29 %:n alennuksella suhteessa sen arvioituun käypään arvoon, joka on 16 935,53 Tanskan kruunua osakkeelta, mikä tarkoittaa, että se on kohtalaisen aliarvostettu. Sen Morningstar-luokitus on 4 tähteä.

Gram Car Carriers

Norjalaisen merenkulkuyhtiö Gram Car Carriersin arvo kasvoi 34,8 prosenttia toisella neljänneksellä ja 80,2 prosenttia viimeisten 12 kuukauden aikana. Gram Car Carriersin osakkeen osinkotuotto on 259,50 Norjan kruunua per osake, mikä on 12,1 %, ja osinko viimeisen 12 kuukauden ajalta on 23,30 Norjan kruunua per osake. Sen kvantitatiivinen Morningstar-luokitus on 3 tähteä.

Odfjell

Norjalaisen varustamon Odfjellin arvo nousi 34,0 % toisella neljänneksellä ja 121,2 % viimeisten 12 kuukauden aikana. Odfjellin osakkeen kurssi on 183,60 Norjan kruunua osakkeelta, ja sen osinkotuotto on 7,22 %. Yhtiön osinko on 12,69 Norjan kruunua osakkeelta viimeisten 12 kuukauden ajalta. Sen kvantitatiivinen Morningstar-luokitus on 3 tähteä

Wallenius Wilhelmsen

Norjalaisen varustamon Wallenius Wilhelmsenin osakekurssi nousi 31,7 prosenttia toisella vuosineljänneksellä ja 61,6 prosenttia viimeisten 12 kuukauden aikana. Wallenius Wilhelmsenin osakkeen kurssi on 108,90 Norjan kruunua osakkeelta, ja sen osinkotuotto on 11,34 %. Se on maksanut sijoittajille 8,79 Norjan kruunua osakkeelta osinkoa viimeisten 12 kuukauden aikana. Osakkeen kvantitatiivinen Morningstar-luokitus on 4 tähteä.

Stolt-Nielsen

Norjalaisen Stolt-Nielsenin osakekurssi nousi 30,4 % toisella neljänneksellä ja on noussut 95,0 % viimeisten 12 kuukauden aikana. Osakkeen hinta, 505 Norjan kruunua, antaa sille 6,49 prosentin osinkotuoton. Stolt-Nielsen maksaa sijoittajille osinkoa 24,25 Norjan kruunua osakkeelta. Osakkeen kvantitatiivinen Morningstar-luokitus on 3 tähteä.

Kemira

Suomalainen kemianteollisuuden yritys Kemira nousi 29,9 prosenttia toisella neljänneksellä ja 60,5 prosenttia viimeisten 12 kuukauden aikana. Kemiran osakkeen hinta on 22,76 euroa, mikä vastaa 2,99 prosentin osinkotuottoa ja 0,65 euron osinkoa kultakin osakkeelta viimeisen 12 kuukauden aikana. Sen kvantitatiivinen Morningstar-luokitus on 3 tähteä.

Mikä on Morningstar Nordic Index?

Morningstar Nordic -indeksi mittaa Pohjoismaiden laajojen alueellisten markkinoiden suorituskykyä ja kattaa markkina-arvoltaan suurimman 97 prosentin osakkeista. Indeksi ei sisällä ympäristöön, yhteiskuntaan tai hallintotapaan liittyviä kriteerejä.

Mikä on Morningstar Nordic Dividend Yield Focus -indeksi?

Morningstar Nordic Dividend Yield Focus -indeksi kuvaa korkealaatuisten, osinkoa maksavien arvopapereiden salkun kehitystä.

Morningstar Nordic Dividend Yield Focus -indeksi kuvaa korkealaatuisista, osinkoa maksavista arvopapereista koostuvan salkun kehitystä. Se on Morningstar Nordic -indeksin (joka edustaa 97 % osakemarkkinoiden markkina-arvosta) osajoukko, joka sisältää vain osinkoa maksavia osakkeita. Osakkeita tarkastellaan taloudellisten vallihautojen ja rahoituksellisen vahvuuden perusteella verrattuna muihin osakkeisiin niiden toimialalla. Tämän jälkeen indeksiin sisällytetään 25 parhaiten tuottavaa osaketta, jotka painotetaan osinkojen dollarimääräisellä arvolla. Katso koko menetelmä täältä.

Parhaat osakkeet osingonmetsästäjille: Lisäideoita harkintaan

Sijoittajien, jotka etsivät parhaiten menestyviä tai suuria osinkoja maksavia edullisia osakkeita, kannattaa harkita seuraavia vaihtoehtoja:

Tutustu tarkemmin Morningstar Nordic Dividend Yield Focus -indeksiin. Osakkeita, joilla on 4 tai 5 Morningstar-tähteä, pidetään arvostusindikaattoreidemme mukaan aliarvostettuina.

Hyödynnä seulontatyökalujamme löytääksesi kriteereidesi mukaan sopivimmat osakkeet. Voit etsiä sijoitusideoita osinkotuoton, P/E-suhteen ja monien muiden keskeisten tunnuslukujen perusteella.





Yritykset, joita Morningstarin analyytikot eivät virallisesti seuraa, saavat kvantitatiivisia luokituksia. Nämä yritykset on tilastollisesti yhdistetty analyytikoiden arvioimiin yrityksiin, mikä mahdollistaa malliemme laskemaan kvantitatiivisen vallihaudan, käyvän arvon ja epävarmuusluokituksen.

Tämän artikkelin on toimittanut Lauren Solberg ja tarkistanut Johanna Englundh.

Tehtävänämme on tarjota sijoittajille enemmän tietoa, ja tämä artikkeli on koottu Morningstarin tiedoista ja riippumattomista tutkimuksista automaatiotekniikkaa hyödyntäen. Alkuperäisen artikkelin ovat kirjoittaneet Morningstarin toimittajat ja päätoimittajat.