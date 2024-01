Paras pohjoismainen pörssi vuonna 2023: Kööpenhaminan pörssi

Vuosi 2023 sujui hyvin pohjoismaisilla osakemarkkinoilla Suomea lukuun ottamatta. Tanska menestyi ylivoimaisesti parhaiten, sillä Kööpenhaminan pörssi tuotti 25,2 %. Tukholman pörssi nousi 18,36 % ja Oslon pörssi 9,09 %. Suomessa tilanne oli synkempi, sillä Helsingin pörssi oli vastatuulessa suurimman osan vuodesta, eikä joulukuun nousukaan onnistunut nostamaan vuosituottoa positiiviseksi. Vuoden loppuun mennessä Helsingin pörssi oli sukeltanut 6,53 % miinukselle.

Tukholman pörssissä koettiin vuoden jyrkin nousu: lokakuun lopussa pörssin vuosituotto kävi miinuksella, mutta kääntyi sitten jyrkästi nousuun.

Tanskalainen lääkejätti raketoi vuonna 2023

Suurin syy Kööpenhaminan pörssin menestykseen vuonna 2023 oli tanskalainen lääkeyhtiö Novo Nordisk. Yhtiön osuus Morningstar Denmark -indeksistä on peräti 58,7 prosenttia, joten sillä on valtava vaikutus indeksin kehitykseen. Osake nousi vuoden aikana 50,36 %, ja sitä pidetään nyt markkina-arvolla mitattuna Euroopan suurimpana yhtiönä.

Lääkealalla on viime vuoden aikana tapahtunut valtavia muutoksia, mutta erityisesti laihdutuslääkkeet ovat saaneet runsasta huomiota ja nousseet otsikoihin. Etenkin Novo Nordiskin Ozempic ja Wegovy sekä Eli Lillyn Mounjaro ja Zepbound ovat olleet valokeilassa niiden vuoksi.

Kööpenhaminan pörssin suurimman tuoton teki kuitenkin korujen valmistaja ja vähittäismyyjä Pandora, joka nousi 94,5 prosenttia. Seuraavilla sijoilla on kaksi lääkeyhtiötä: Zealand Pharma (+85,3 %) ja Demant (+53,7 %).

Myös lääkeyhtiöt kuuluivat Tukholman pörssin parhaimmistoon: Bonesupport Holding (+133,93 %) ja Camurus (113,0 %). Perässä tulevat Alleima (+103,1 %) ja Better Collective (+101,7 %). Morningstar Sweden -indeksin kolmen suurimman yhtiön osuus indeksistä likkuu 5,8 ja 5,5 prosentin välillä. Ne ovat Atlas Copco, joka tuotti 42,9 %, Investor (+26,2 %) ja Nordea (+19,7 %).

Norjassa energiayhtiöt dominoivat osaketuottoja vuonna 2023: Avance Gas Holding tuotti 187,5 %, BW LPG 143,5 % ja Siem Offshore 108,5 %. Equinor, jolla on suurin paino (17,1 %) Morningstar Norway -indeksissä, tuotti vaatimattomat 2,3 %. DNB Bank, jolla on indeksin toiseksi suurin paino (10,5 %), nousi 17,5 %.

Suomessa Wärtsilä oli Morningstar Finland -indeksin paras menestyjä 70,3 prosentin vuosituotollaan. Sitä seurasivat lemmikkieläintarvikeyhtiö Musti (+67,2 %) ja vähittäiskauppaketju Puuilo (+58,8 %). Yli puolella indeksin osakkeista vuosituotto kääntyi miinuksen puolelle, ja prosentuaalisesti eniten laskivat Finnair, eQ, Revenio ja Nokia. Indeksin suurimpien osakkeiden kehitys oli synkkää: Sampo laski 5,7 %, UPM-Kymmene tuotti vaatimattomat 2,0 %, kun taas Kone laski 2,6 % ja Nokia syöksyi 26,9 %.

Heikentynyt Norjan kruunu söi euromääräisiä tuottoja

Seuraavaksi vertailemme pörssejä neutralisoimalla valuuttakurssien vaikutuksen esittämällä indeksien kehityksen euromääräisinä. Ruotsin ja Tanskan osalta tulos on myös euroina lähes sama. Tanskan kruunuina lasketun 25,2 prosentin nousun sijaan Morningstar Denmark -indeksi euromääräinen tuotto on 24,9 prosenttia. Morningstar Sweden -indeksissä ero on vieläkin pienempi: tuotto on 18,4 % Ruotsin kruunuissa ja 18,23 % euroissa.

Morningstar Norway -indeksi on tuottanut euromääräisenä huomattavasti vähemmän. Norjan kruunuissa laskettu 9,1 prosentin tuotto pienenee euromääräisenä 2,2 prosenttiin. Norjan kruunulla oli vaikea vuosi, sillä laski yli seitsemän prosenttia suhteessa euroon. Maailman vaihdetuimmista valuutoista (G10-valuutat) Norjan kruunu ja Japanin jeni tekivät suurimmat tappiot heikkenemällä noin kymmenen prosenttia suhteessa Yhdysvaltain dollariin.

Tanskassa korkeimmat tuotot viimeisten 10 vuoden aikana

Kööpenhaminan pörssi ei vuonna 2023 ainoastaan päihittänyt pohjoismaisia naapureitaan, vaan se on tehnyt huomattavasti korkeampaa vuosituottoa viimeisten kymmenen vuoden aikana. Morningstar Denmark -indeksi on tuottanut viimeisten kymmenen vuoden aikana huimaa 15,7 % vuosituottoa. Se on lähes kolme kertaa enemmän kuin Morningstar Finland -indeksillä, jonka vuosituotto on ollut 5,57 %. Suomen ja Tanskan pörssien välillä ovat Tukholman pörssi, jonka vuosituotto on ollut 9,68 %, ja Oslon pörssi, jonka vuosituotto on ollut 7,50 %.