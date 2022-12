Mikä eurooppalaisissa sijoittajissa on vikana?

LINKKI TUTKIMUKSEEN

Lukas Strobl: Oletko koskaan miettinyt, onko sijoitusfilosofiasi lähtöisin sinusta itsestäsi? Sillä voi olla paljon tekemistä sen kanssa, mistä olet kotoisin. Olen täällä Morningstarin Matias Möttölän kanssa. Hän on EMEA-alueen johtava rahastoanalyytikko, ja hän on tiiminsä kanssa tutkinut, mikä erottaa varakkaat yksityissijoittajat eri markkinoilla toisistaan ja miksi sijoituskulttuurimme vaikuttavat niin erilaisilta.

Matias, Euroopassa ollaan tietysti kaukana Yhdysvaltojen 401(k)-järjestelmän ohjaamasta osakkeiden massaomistuksesta. Miksi eurooppalaiset sijoittajat ovat niin erilaisia?

Matias Möttölä: Tutkimuksestamme käy selkeästi ilmi, että eurooppalaiset sijoittajat ovat yleensä paljon konservatiivisempia kuin esimerkiksi amerikkalaiset tai australialaiset. Se tarkoittaa, että eurooppalaiset säilyttävät säästönsä mieluummin käteistileillä, heillä saattaa olla joitakin vakuutuksia, ja heille kiinteistöt ovat suositumpi tapa luoda tai rakentaa varallisuutta kuin arvopaperit. Yhdysvalloissa tyypillistä riskinottoa on siis paljon harvinaisempaa nähdä Euroopassa.

LS: Mistä tämä riskiaversio johtuu?

MM: Tuo on erittäin hyvä kysymys. Syyt piilevät tietenkin yhteiskuntien erilaisuudessa. Yhdysvalloissa ja joissakin muissa maissa suurten elämäntavoitteiden saavuttaminen, kuten eläkkeen säästäminen tai lasten koulunkäynti, edellyttää paitsi säästöjä mutta myös niiden sijoittamista, sillä kertyneet markkinatuotot helpottavat tavoitteiden saavuttamista. Maissa, joissa suuri osa palveluista rahoitetaan verovaroin ja eläkejärjestelmät ovat yleensä kollektiivisia, meillä on vain paljon vähemmän riskinoton kannustimia. Euroopassa on luonnollisesti herännyt kysymyksiä ja keskustelua siitä, tarjoavatko nämä eläkejärjestelmät ihmisille eläkkeen, johon he voivat olla tyytyväisiä. Mutta silti täällä on erilaiset järjestelmät kuin Yhdysvalloissa, jossa eläkkeen ansaitsemiseksi on todellakin sijoitettava läpi työuran.

LS: Eurooppalaiset ovat siis edelleen suhteellisen rakastuneita käteiseen. Tämä on tietysti haitannut heidän tuottojaan likviditeettilähtöisen kurssinousun aikana. Voisiko se olla myönteistä nyt, kun korot nousevat?

MM: On tosiasia, että kun korot nousevat ja nämä käteistilit ja rahamarkkinarahastot alkavat tarjota ihmisille muutaman prosentin tuottoa, monet eurooppalaiset ovat tyytyväisiä niihin. Mutta jos ajattelemme mitä yritämme sijoittamisella saavuttaa, pidempiaikaisille säästöille haluaa saada ainakin inflaation ylittävää tuottoa. Sitä varten ei voi luottaa vain käteistileihin. On otettava ainakin jonkin verran markkinariskiä.

LS: Miten eurooppalaisten yksityissijoittajien on siis muututtava parantaakseen tuottoja?

MM: Tutkimuksemme yksityissijoittajien salkuista eri puolilla maailmaa osoittaa, että on olemassa monia tapoja ajatella sijoittamisesta. Ei siis ole olemassa oikeaa tai väärää tapaa. Voisimme kuitenkin keventää suhtautumistamme markkinariskiin tai osakemarkkinoihin. Se onnistuu helpommin, jos aloittaa sijoittamisen jo varhain, koska silloin, vaikka sijoittaisi vain pieniä summia joihinkin osakkeisiin tai osakerahastoihin, markkinoiden ylä- ja alamäet eivät paina niin paljon. Sitten kun sijoitukset ehkä tekevät myöhemmin suuria tappioita, ja säästöjä on kertynyt enemmän, se ei enää tunnu niin suurelta asialta. Sama pätee myös voittoihin. Et kiirehdi lunastamaan voittojasi liian aikaisin, vaan olet ymmärtänyt, että sijoittaminen on pitkän aikavälin toiminta, jossa tarvitaan kärsivällisyyttä. Mielestäni sijoittajien ja yhteisöjen olisi opittava tästä lisää esimerkiksi taloudellisen lukutaidon avulla.

Ei ole tietenkään olemassa aikakonetta, jonka avulla kukaan teistä voisi aloittaa sijoittamisen nuorempana, mutta taloudellisen lukutaidon kannalta teidän kaikkien tulisi seurata meitä täällä Morningstarissa. Jos haluatte lisätietoja Matiaksen kiehtovasta tutkimuksesta, lukekaa Global Investor Portfolio Study.

Kiitos, Matias. Olen Lukas Strobl Morningstarilta.