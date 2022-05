Viime vuonna Hermitage Capital Managementin perustaja ja toimitusjohtaja Bill Browder kertoi Chicagossa järjestetyssä Morningstarin sijoituskonferenssissa tarinan rahasta, valtion tukemista murhista ja manipuloinnista.

Tunnin mittaisessa puheessaan hän kuvaili matkaansa innokkaan kommunistin pojasta ammattisijoittajaksi ja Venäjän valtion viholliseksi.

Seitsemän kuukautta kyseisen puheen jälkeen, hän on saapunut Lontoon studiollemme keskustelemaan toimittajamme Ollie Smithin kanssa (kuva alla).

Tässä keskustelussa Browder kertoo näkemyksiään Venäjän sotilaallisista epäonnistumisista, Vladimir Putinin mielentilasta sekä henkilökohtaisesta kamppailustaan maailman korruptoituneimman maan rikosten paljastamiseksi.

Haastattelun aikana Browder väittää, että:

Putin aloitti sodan, koska hän oli huolissaan valta-asemastaan nähtyään levottomuudet Kazakstanissa ja Valko-Venäjällä

Paljon pahempaa saattaa olla vielä edessä, sillä Putinin sotilaalliset vaihtoehdot ovat käymässä vähiin, ja hän kohdistaa sotatoimia siviileihin saadakseen tahtonsa läpi

Korruptio Venäjän armeijassa on heikentänyt joukkojen taistelukykyä, joilla on nyt vastassa valmistautunut ja motivoitunut Ukrainan armeija

Alempaa voit lukea koko keskustelun.

“Täydellinen katastrofi”

Ollie Smith:Bill Browder on yhdysvaltalainen rahoittaja, joka suututti Vladimir Putinin 2000-luvun alussa Gazpromiin tehdyillä sijoituksilla. Viime vuonna hän ihastutti yleisöä Morningstarin sijoituskonferenssissa, ja nyt muutamaa kuukautta myöhemmin hän on saapunut Lontoon studiollemme keskustelemaan Ukrainan tilanteesta, Vladimir Putinista ja uudesta kirjastaan.

Bill, olen todella innoissani tavatessani sinut. Kiitos paljon, että ehdit tulla tänne. Oletko samaa mieltä siitä, että sotatoimet Ukrainassa ovat olleet katastrofi Vladimir Putinille?

Bill Browder: Täydellinen katastrofi. Putin luuli, että joukot vain marssisivat Kiovaan, ukrainalaiset antautuisivat kahdessa päivässä, Zelensky pakenisi ja että he nostaisivat Venäjän lipun salkoon Kiovassa. Hän ei osannut aavistaa, mitä hänellä ja hänen armeijallaan olisi edessään. Ukrainalaiset joukot ovat kouluttautuneet kahdeksan vuotta tätä varten.

Kaikki sanovat, että sota alkoi 24. helmikuuta, mutta se ei ole totta. Tämä sota alkoi jo vuonna 2014. Vuonna 2014 Venäjä liitti laittomasti Krimin, ja lähetti palkkasotilaita taistelemaan Itä-Ukrainassa. Yksi suurimmista tekemistämme synneistä lännessä on se, että olemme jotenkin laittaneet Itä-Ukrainan tilanteen johonkin outoon pikku laatikkoon, kutsumalla palkkasotilaita Venäjän tukemiksi separatisteiksi, jolloin kyseessä ei mukamas ole sota. ”Se ei ole Venäjän hyökkäys Ukrainaan.” Se oli Venäjän hyökkäys Ukrainaan. Ukrainalaiset ovat käyttäneet viimeiset kahdeksan vuotta valmistautuakseen taistelemaan venäläisiä vastaan. Heidän armeijansa oli katastrofi vielä vuonna 2014, kun he kohtasivat ensimmäisen venäläisen hyökkäyksen.

OS: Mutta ei enää.

BB: Nyt he ovat sodan väsyttämiä kovan luokan sotilaita, he osaavat taistella ja he taistelevat paljon paremman asian puolesta kuin venäläiset. He taistelevat kotinsa, vapautensa ja lastensa puolesta, kun taas venäläiset eivät edes tiedä, minkä puolesta he taistelevat.

OS: Selvä. Siirrymme keskustelemaan Vladimir Putinista hetken kuluttua. Mutta tarkoitan, että koetko sotilaallisen epäonnistumisen johtuneen nimenomaan tiedustelun epäonnistumisesta vai jonkinlaisesta henkilökohtaisesta epäonnistumisesta? Mikä siellä on mennyt pieleen?

BB: Venäjällä on menty pieleen siinä, että se on maailman korruptoitunein maa. Jokaisessa valtion virastossa, ministeriössä ja osastossa 80 prosenttia rahoista on varastettu kyseisen osaston vastuuhenkilön toimesta. Eikä tilanne Venäjän armeijassa eroa tilanteesta valtiovarainministeriössä tai polttoaine- ja energiaministeriössä. Se on siis kuin mafian läänitys, ja armeijalta on varastettu kaikki rahat. Olen kuullut uskomattomia tarinoita, joissa venäläiset sotilaat ovat menneet Ukrainaan panssarivaunujensa kanssa, ja ilman että he ovat edes taistelleet, ukrainalaiset ovat tarjonneet heille henkilökohtaisesti 25 000 dollaria panssarivaunusta, joka maksaa 2 miljoonaa dollaria, ja he ovat ottaneet rahat.

OS: Melkein kuten Venäjän yksityistäminen alun perin. Se oli tarjousmyynti!

BB: Juuri niin. Ja miksi he ottavat rahat? Koska sotilaille ei ole maksettu.

OS: Niin.

BB: Ja nämä ovat niitä tyyppejä, jotka tienaavat paljon rahaa. Pieniä rahasummia saa siitä, että myydään bensaa tankkien bensatankeista. Joten heiltä loppuu bensa ennen kuin he ehtivät edes Ukrainaan tai moottoritielle.

OS: Armeijan sisällä on siis kaikenlaisia mikrokonflikteja.

BB: No, se ei vain toimi. Koko juttu ei toimi. Joten siellä on joukko ihmisiä, jotka eivät ole motivoituneita, jossa tilanne on täysin korruptoitunut, ja jossa lentokoneet eivät voi lentää, koska MiG:ien varaosat on myyty Intian armeijalle, joka käyttää myös MiG:ejä ja jolla on erittäin tehokkaat ilmavoimat. Niinpä Putin oli rinta rottingilla ja kaikessa mahtipontisuudessaan lähettänyt täysin tyhjänpäiväisen armeijan sotimaan ihmisiä vastaan, jotka ovat täysin koulutettuja ja valmiita kuolemaan maansa puolesta, ja se on ollut täysi katastrofi.

“Hän on psykopaatti”

OS: Siirrytään keskustelemaan Vladimir Putinista. Olette varmasti tietoisia huhuista, joita hänen mielentilastaan ja fyysisestä terveydentilasta liikkuu, että jokin on mennyt hänellä henkilökohtaisesti pahasti pieleen. Mitä ajattelette hänestä, hänen eristäytyneisyydestään ja ajattelutavastaan?

BB: Toisaalta hänen käytöksensä on muuttunut rajusti. Aiemmin hän piti aina toisen jalan sivistyneessä maailmassa, oli Gerhard Schröderin ja Silvio Berlusconin ystävä, isännöi jalkapallon maailmanmestaruuskisoja ja kaikkea sellaista, kävi Davosissa.

Toisaalta hän murhasi, hyökkäsi valtioihin, pommitti siviilejä, ja hän pystyi pitämään nämä kaksi asiaa tasapainossa. Pääasiallinen seikka, joka on nyt muuttunut, on se, että hän on ottamassa jalan pois sivistyneestä maailmasta ja siirtymässä täysin rikolliseen maailmaan. Hänellä on aina ollut historiaa joukkomurhaajana, kauheana rikollisena ja jonain, jonka teot eivät ole ristiriidassa hänen käyttäytymisensä kanssa. Tarkoitan, miten Vladimir Putin on päässyt valtaan?

OS: KGB:n ja hänen...

BB: Hän nousi valtaan nimenomaan järjestämällä useita kotimaisia terrori-iskuja, joissa useita Moskovan kerrostaloja pommitettiin. Kävi ilmi, että yhtä kerrostaloa ei pommitettu, ja FSB:n agentit, hänen salaisen poliisinsa agentit, jäivät kiinni pommin asentamisesta. Mikä oli näiden pommien tarkoitus? Syyttää siitä tšetšeeneitä ja aloittaa sota Tšetšeniassa, jotta hänen suosionsa nousisi, koska hän oli tavallaan kova sota-ajan presidentti. Hänen presidenttikautensa perisynti oli siis kotimainen terrori-isku, joka tappoi satoja venäläisiä oikeuttaakseen sodan, jossa tapettiin kymmeniätuhansia tšetšeeneitä.

OS: Ja tässä me taas olemme.

BB: Juuri niin. Onko se siis epänormaalia? Onko hän muuttunut? Onko hän tullut hulluksi? Ei. Vladimir Putin on ollut tällainen alusta alkaen.

OS: Uskotko hänen olevan henkilökohtaisesti sairas?

Browder: Kyllä, hän on ollut mielisairas alusta alkaen. Hän on psykopaatti.

OS: Entä fyysisesti? Luuletko, että hän hakee jonkinlaista viimeistä ”hurraa-huutoa” ennen väistämätöntä loppua?

BB: En. Mielestäni hän on ollut mielisairas mies alusta alkaen. Hän on psykopaatti. Hänellä ei ole minkäänlaista kykyä empatiaan. Hänen sydämensä ei alkaisi lyödä nopeammin edes silloin, jos joku kidutettaisiin kuoliaaksi hänen edessään. Hänen lähin verrokkinsa on Hannibal Lecter. Ainoa ero on, että hän oli kannibaali ja Putin ei nauti ihmislihasta, mutta muuten hahmo on sama. Ja sellainen Putin on.

Onko hän nyt sairaampi kuin ennen? Ei, hän on vain pelokkaampi. Uskon, että Putinia motivoi menemään Ukrainaan pelko siitä, että jotain tapahtuu ja se tuhoaa hänet ja hänen hallintonsa, ja että hän menettää lopulta vallan. Luulen, että Putin oli huolissaan siitä.

OS: Okei.

BB: Hän näki saman tapahtuvan tammikuussa Kazakstanissa. Diktaattori, joka oli ollut siellä kauemmin kuin hän, joutui viikonlopussa maan alle, koska he nostivat kaasun hintaa. Ja Putin näki sen. Hän näki, kuinka Valko-Venäjällä vaalit lavastanut Lukašenko oli vähällä menettää vallan. Ja Putin sanoi "Tarvitsen sodan", kuten presidenttikautensa alussa, pysyäkseen vallassa, ja siitä Ukrainassa on kyse.

OS: Lopuksi vielä Putinista, onko hänellä mitään keinoa palata takaisin? Voiko hän jotenkin saada jalkansa takaisin sivistyneeseen maailmaan?

BB: Ei, Yhdysvaltojen presidentti on julistanut hänet teurastajaksi, sotarikolliseksi ja joukkomurhaajaksi.

OS: Mihin tämä sitten päättyy? Kun hänen päänsä on kepin päässä vai...?

BB: Tämä voi päättyä kahdella tavalla. On Kim Jong-un skenaario, jossa hän jatkaa hylkiövaltio-Venäjän johdossa, tehden keskivertovenäläisten elämästä yhä huonompaa ja huonompaa, jännittää lihaksiaan ja pelottelee länttä elämänsä loppuun saakka. Vaihtoehtoisesti ukrainalaiset voittavat tämän sodan. Venäläiset eivät siedä häviäjää presidenttinä, ja he pitävät hänestä huolen. Meidän ei tarvitse tehdä mitään.

“Urani on ohi”

OS: Joten, tässä on siis korkeat panokset. Okei... Siirryn seuraavaksi siihen, että puhutte tästä asiasta, koska olette olleet historiallisesti hyvin äänekäs tästä asiasta, mutta olette myös joutuneet kärsimään huomattavasti henkilökohtaisesti tehdessänne niin. Tarkoitan, että puheessanne Morningstarin sijoituskonferenssissa viime vuonna puhuitte tekaistuista syytteistä ja Interpolin väärennetystä pidätysmääräyksestä ja pidätyksestänne Espanjassa. Teidän uusi kirja on ilmestynyt. Haluan kysyä teiltä kirjasta. Mutta ennen kaikkea haluan tietää, mitä pidätte henkilökohtaisena kustannuksena. Tuntuuko sinusta siltä, että otat tietoisesti riskin urallesi tai elämällesi puhuessasi Venäjästä?

BB: Urani oli jo kauan sitten ohi. Henkeni on vaarassa. Minut on uhattu tappaa ja kidnapata. Kahdeksan Interpolin pidätysmääräystä. Minut on tuomittu poissaolevana kahdessa venäläisessä tapauksessa 18 vuodeksi venäläiselle vankileirille. Minut on yritetty luovuttaa Britanniasta. He ovat lähettäneet tiedusteluasiantuntijoiden ja tutkijoiden ryhmiä seuraamaan liikkeitäni. Se on pirun pelottava elämää, jota minun on elettävä tehdessäni tätä.

Mutta kaiken taustalla on ollut asianajajani Sergei Magnitskin murha vuonna 2009. Hän paljasti massiivisen hallituksen ja Putinin korruptiohuijauksen. Hän paljasti sen, ja hänet pidätettiin, häntä kidutettiin ja lopulta hänet tapettiin. Siitä lähtien en ole ollut valmis luopumaan asiasta, ja olen pyrkinyt saamaan oikeutta Sergeille. Se johti Magnitski-lain hyväksymiseen, jolla jäädytetään Putinin ja hänen kumppaneidensa varoja, ja se johti siihen, että Putin allekirjoitti käytännössä fatwan minua vastaan, Putinin fatwan, lähti perääni ja yritti tuhota minut.

OS: Kerro sitten hieman lisää kirjasta. Onko sillä erityistä motivaatiota?

BB: Tämä on toinen kirjani. Sen nimi on Freezing Order. Ensimmäinen kirjani oli nimeltään Red Notice. Se kertoo urastani ja elämästäni siihen asti, kunnes asiat muuttuivat huonoiksi Venäjällä. Sen jälkeen siinä kerrotaan, miten Sergei Magnitski löysi tämän rikoksen, paljasti sen, pidätettiin, miten häntä kidutettiin ja kuinka hänet tapettiin, ja se päättyy Magnitski-lain hyväksymiseen.

Toisessa kirjassani, uudessa kirjassa, on kyse rahojen jäljittämisestä. Niiden 230 miljoonan dollarin jäljittämisestä, jotka Sergei Magnitski havaitsi varastetuksi hallitukselta, ja selvittämisestä minne ne rahat menivät. Ja kun tavallaan kuorimme sipulia ja tutkimme asiaa, saimme selville, että kaikenlaiset virkamiehet saivat näitä rahoja ja myös Vladimir Putin sai osan näistä rahoista. Ja sitten kirjassa kuvataan kaikkia niitä eri tapoja, joilla Vladimir Putin yritti pysäyttää minut ja kaikki ympärilläni olevat ihmiset, mukaan lukien tappamalla lisää ihmisiä, yrittämällä tappaa lisää ihmisiä, pidättämällä ihmisiä, pidättämällä minut, mikä johti aina siihen, että hän sekaantui Yhdysvaltain presidentinvaaleihin ja yritti saada Donald Trumpin valituksi.

Mitä Ukrainalle tapahtuu seuraavaksi?

OS: Toki. Lopuksi, Bill, kiitos paljon, että tulit tänne. Saanko kysyä, mitä ajattelet seuraavista kuudesta kuukaudesta? Morningstarin sijoituskonferenssissa pitämästäsi puheesta on kulunut noin kuusi kuukautta. Mitä odotat seuraavalta puolelta vuodelta?

BB: Ensimmäinen asia on, etten odota sodan loppuvan. Ukrainalaiset eivät aio luopua alueistaan, eikä Putin aio vaihtaa takavaihteelle. Joten mihin se johtaa meidät? Putin on mies, joka ei voi hyväksyä nöyryytystä, ja häntä on nöyryytetty. Mitä hän siis tekee? Hän eskaloi. Miten hän eskaloi? En voi sanoa tarkemmin, koska en tiedä, mutta jotain paljon pahempaa kuin mitä olemme tähän mennessä nähneet. Hän ei pysty kohtaamaan ukrainalaisia sotilaallisesti kovin tehokkaasti. Niinpä on helppoa hyökätä puolustuskyvyttömien ihmisten, siviilien kimppuun. Uskon, että seuraava askel hänen konfliktissaan on paljon, paljon pahempi verilöyly kuin mikään aiemmin näkemämme.

OS: Tässä mielessä siis kaikki lyhytaikaiset uutiset strategisista hyökkäyksistä Ukrainassa voivat siis olla vain odotustilanne jollekin paljon pahemmalle?

BB: Se on ennusteeni.

OS: Okei. Bill, kiitos paljon ajastasi. Lisätietoja Ukrainasta ja sen vaikutuksista rahoitusmarkkinoihin löydät Morningstarin verkkosivuilta eri puolilta maailmaa. Seuraavaan kertaan, olen Ollie Smith Morningstarilta.