Nämä tekoälyosakkeet ovat nyt ostamisen arvoisia

Vaikka tekoälystä puhutaan paljon, tekniikka on vielä lapsenkengissä. Tällä hetkellä muutama iso teknologiayritys hallitsee markkinoita, mutta tekoälyyn sijoittamista harkitsevat saattavat pohtia, mitkä yritykset pärjäävät parhaiten alan kehittyessä. Jotkut sijoittajat ovat kuitenkin valmiita hyppäämään mukaan epävarmuudesta huolimatta.

Tekoälyosakkeet kärsivät uutisista kiinalaisesta tekoälylaboratorio DeepSeekistä tammikuun lopussa ja tullimaksuista huhtikuussa. Morningstar Global Next Generation Artificial Intelligence Index on noussut 10,41 % tänä vuonna 6. kesäkuuta mennessä, kun taas laaja Morningstar US Market Index on noussut 2,51 %.

Parhaat tekoälyosakkeet juuri nyt

Parhaat tekoälyosakkeet löytyvät Morningstar Global Next Generation Artificial Intelligence Indexistä.

Tämän listan tekoälyosakkeet olivat indeksin parhaita osakkeita, saivat Morningstar Ratingin 4 tai 5 tähteä ja olivat aliarvostettuja 6. kesäkuuta 2025.

Amazon.com AMZN Alphabet GOOGL Taiwan Semiconductor Manufacturing TSM Tencent Holdings TCEHY Adobe ADBE Alibaba BABA Marvell Technology MRVL Baidu BIDU EPAM Systems EPAM





Tässä on lisätietoja kustakin parhaaksi valitusta tekoälyosakkeesta, mukaan lukien Morningstarin osakeanalyytikoiden kommentit. Kaikki tiedot ovat ajantasaisia 6. kesäkuuta 2025 tilanteen mukaan.

Amazon

Morningstar-luokitus: 4 tähteä

Morningstar Economic Moat rating: Laaja

Morningstar Uncertainty rating: Keskimääräinen

Toimiala: Internet-vähittäiskauppa





Edullisten tekoälyosakkeiden listamme alkaa internet-jälleenmyyjä Amazon.comilla.

Amazon on maailman johtava verkkokauppa ja merkittävä kolmansien osapuolien markkinapaikka. Yhtiön vähittäiskauppaan liittyvä liiketoiminta kattaa noin 75 % sen kokonaisliikevaihdosta, ja sitä täydentävät Amazon Web Servicesin tarjoamat pilvipalvelut, kuten tallennus, tietokannat ja muut teknologiaratkaisut. Morningstarin arvion mukaan Amazonin osake on tällä hetkellä noin 11 % aliarvostettu verrattuna sen todelliseen arvoon, joka on 240 dollaria osakkeelta.

Amazon hallitsee markkinoitaan, erityisesti verkkokaupan ja pilvipalveluiden alalla. Yhtiöllä on monia kilpailuetuja, ja se on noussut verkkokaupan selkeäksi johtajaksi koon ja laajuutensa ansiosta, jotka tarjoavat kuluttajille vertaansa vailla olevan valikoiman edullisia tuotteita. Pitkän aikavälin trendi kohti verkkokauppaa jatkuu vahvana, ja yritys jatkaa markkinaosuuden kasvattamista koostaan huolimatta. Amazon Prime yhdistää verkkokauppa- ja sisältöpalvelut ja tarjoaa vakaan virran korkeakatteisia toistuvia tuloja asiakkailta, jotka tekevät useammin ostoksia Amazonin verkkosivustoilla. Vastineeksi kuluttajat saavat miljoonien tuotteiden toimituksen vuorokauden kuluessa, eksklusiivistavideosisältöä ja muita palveluita, mikä luo voimakkaan positiivisen kierteen, jossa asiakkaat ja myyjät houkuttelevat toisiaan. Kindle ja muut laitteet vahvistavat ekosysteemiä entisestään houkuttelemalla uusia asiakkaita ja tekemällä samalla arvolupauksesta vastustamattoman nykyisten käyttäjien säilyttämiseksi.

Amazon Web Servicesin (AWS) kautta Amazon on myös selkeä johtaja julkisten pilvipalveluiden alalla. Lisäksi yrityksen mainosliiketoiminta on jo nyt merkittävää ja kasvaa edelleen, kun mainokset ovat tulleet Amazonin suoratoistokanaviin, jotka tarjoavat houkuttelevan vaihtoehdon markkinoijille, jotka haluavat tavoittaa suuren yleisön ja saada käyttöönsä erilaisia omia datapisteitä juuri näistä kuluttajista. AWS:n ja mainonnan kasvu todennäköisesti ylittää verkkokaupan kasvun ja on tärkein kasvun moottori seuraavien viiden vuoden aikana. Tämä on ratkaisevaa, sillä kukin näistä segmenteistä tuottaa yrityksen keskimääräistä korkeampia katteita, mikä puolestaan mahdollistaa sekä liikevoiton että osakekohtaisen tuloksen kasvun nopeammin kuin liikevaihto, kun katteet jatkavat kasvuaan.

Vähittäiskaupan näkökulmasta odotamme, että jatkuva innovaatio auttaa kasvattamaan markkinaosuutta edelleen lockdownin jälkeisessä maailmassa. Näemme myös jatkuvan leviämisen elintarvikkeiden ja ylellisyystuotteiden kaltaisissa kategorioissa, jotka eivät ole toistaiseksi saavuttaneet samaa menestystä kuin muut vähittäiskaupan kategoriat. AWS:n tekninen kehitys ja yritysasiakkaisiin panostaminen ovat tekijöitä, jotka auttavat yritystä säilyttämään johtavan asemansa tällä alalla. Kaiken kaikkiaan näemme hyvän liikevaihdon ja vapaan kassavirran kasvun tulevina vuosina.

- Dan Romanoff, Morningstarin vanhempi analyytikko

Alphabet

Morningstar-luokitus: 5 tähteä

Morningstar Economic Moat rating: Laaja

Morningstar Uncertainty rating: Korkea

Toimiala: Internet-sisältö ja informaatio





Alphabet on holdingyhtiö, joka omistaa kokonaan internetjätti Googlen, ja Googlen palvelut muodostavat lähes 90 % Alphabetin tuloista. Mielestämme Google on edelläkävijä tekoälyn alalla, ja sen investoinnit tekoälyyn ovat jatkoa sen työlle suojella ydinliiketoimintaansa, Google Searchia. Tämä edullinen tekoälyosake on 27 % alle arvioidun todellisen arvon, joka on 237 dollaria osakkeelta.

Pidämme Alphabetia konglomeraattina, joka koostuu johtavista yrityksistä. Ratkaisuillaan, jotka ulottuvat mainonnasta pilvipalveluihin ja itseajaviin autoihin, Alphabet on kasvanut todelliseksi teknologiajättiläiseksi, joka tuottaa kymmeniä miljardeja dollareita vapaata kassavirtaa vuosittain. Vaikka Alphabetin ydinliiketoimintaan liittyvät kilpailuoikeuskysymykset ovat olleet otsikoissa, luotamme Alphabetin yleiseen vahvuuteen ja ennustamme, että yhtiö säilyttää johtavan asemansa useilla eri vertikaalisilla markkinoilla, mukaan lukien hakukoneteknologia, tekoäly, video ja pilvipalvelut.

Alphabetin ydinstrategia on säilyttää vahva mainosliiketoimintansa, jossa suurin osa mainostuloista tulee Google Searchista. Tätä varten yhtiö on tehnyt vuosien varrella merkittäviä investointeja hakutoimintojensa parantamiseksi ja varmistaakseen, että sen hakukone pysyy tiiviisti integroituna siihen, miten sadat miljoonat käyttäjät pääsevät käsiksi internetin tietoihin.

Pidämme yrityksen investointeja tekoälyyn jatkona näille ponnisteluille suojella ydintuotteitaan, Google Searchia. Uskomme, että hyödyntämällä generatiivista tekoälyä Google voi parantaa hakulaatuaan tekoälypohjaisten yhteenvetojen avulla ja myös parantaa mainosliiketoimintaansa lisäämällä kykyään kohdentaa mainoksia relevantille asiakkaille.

Antitrust-rintamalla emme ennakoi merkittävää heikkenemistä Googlen hakutoiminnassa valtion tai oikeudellisten toimien seurauksena. Vaikka mahdollisia lopputuloksia on useita riippuen toteutettavista toimenpiteistä, uskomme Googlen säilyttävän johtavan asemansa hakua ja tekstipohjaista mainontaa koskevilla markkinoilla pitkällä aikavälillä.

Hakutoimintojen lisäksi suhtaudumme myönteisesti Alphabetin Google Cloud Platformiin (GCP). Uskomme, että työkuorman siirtyminen julkiseen pilvipalveluun ja tekoälyn käyttöönoton ja käytön kasvu ovat tärkeitä kasvutekijöitä GCP:lle seuraavien viiden vuoden aikana. Samalla uskomme, että GCP:n merkitys Alphabetin kokonaisliiketoiminnassa kasvaa sekä liikevaihdon että kannattavuuden kannalta GCP:n kasvaessa.

- Malik Ahmed Khan, analyytikko, Morningstar

Taiwan Semiconductor Manufacturing

Morningstar-luokitus: 4 tähteä

Morningstar Economic Moat rating: Laaja

Morningstar Uncertainty rating: Keskitaso

Toimiala: Puolijohteet





Taiwan Semiconductor Manufacturing on ensimmäinen kahdesta puolijohdeyrityksestä listallamme parhaista tekoälyosakkeista. Uskomme, että kysyntä Yhdysvalloista ja muista länsimaista riittää tukemaan Taiwan Semiconductorin tekoälyliikevaihdon kasvua seuraavien viiden vuoden aikana. Osake näyttää tällä hetkellä aliarvostetulta 22 % verrattuna arvioituun todelliseen arvoomme, joka on 262 dollaria osakkeelta.

Taiwan Semiconductor Manufacturing Company on maailman suurin sopimusvalmistaja eli foundry. Yhtiön markkinaosuus oli yli 60 % vuonna 2024. Yhtiö valmistaa integroituja piirejä asiakkailleen omien suunnittelujensa pohjalta. TSMC on pitkään hyötynyt siitä, että puolijohdevalmistajat ympäri maailmaa ovat siirtyneet integroitujen komponenttien valmistajista fabless-suunnittelijoiksi. Kuten kaikki foundryt, yritys vastaa kustannuksista ja investoinneista, jotka liittyvät tehtaiden ylläpitoon asiakkailleen erittäin syklisessä markkinassa. Foundryt ovat taipuvaisia rakentamaan ylikapasiteettia kysynnän ollessa vahvaa, mikä voi johtaa kapasiteetin vajaakäyttöön laskusuhdanteissa, mikä puolestaan heikentää kannattavuutta.

Fabless-puolijohdeyritysten nousu on ylläpitänyt valmistajien kasvua, mikä puolestaan on lisännyt kilpailua. Useimmat näistä uusista kilpailijoista ovat kuitenkin rajoittuneet halpavalmistukseen, koska huipputeknologian valmistaminen vaatii suuria kustannuksia ja teknistä osaamista. Pidentääkseen huipputeknologian tai solmujen mahdollistamia ylimääräisiä tuottoja TSMC keskittyy aluksi logiikkatuotteisiin, joita käytetään pääasiassa keskusprosessoreissa ja mobiilipiireissä, ja siirtyy sitten kustannustietoisempiin sovelluksiin. Tämä strategia on ollut menestyksekäs, mikä näkyy siinä, että yritys on yksi kahdesta puolijohteiden valmistajasta, joilla on edelleen huipputeknologian solmuja, kun kymmenet kilpailijat ovat jääneet jälkeen.

Huomioimme kaksi TSMC:n pitkän aikavälin kasvutekijää. Ensinnäkin puolijohdeyritysten konsolidoitumisen odotetaan luovan kysyntää integroiduille järjestelmille, jotka on valmistettu edistyneimmillä solmuilla. Toiseksi orgaaninen kasvu tekoälyn, esineiden internetin ja korkean suorituskyvyn tietokoneiden sovelluksissa voi jatkua vuosikymmeniä. Tekoäly ja korkean suorituskyvyn tietojenkäsittely ovat keskeisessä roolissa ihmisten ja koneiden syöttämien tietojen nopeassa käsittelyssä monimutkaisten ongelmien, kuten autonomisen ajamisen ja kielenkäsittelyn, ratkaisemiseksi, mikä korostaa energiatehokkaampien sirujen tarvetta. Halvemmat puolijohteet ovat mahdollistaneet anturien, ohjausyksiköiden ja moottoreiden integroinnin tehokkuuden parantamiseksi kodeissa, toimistoissa ja tehtaissa.

- Phelix Lee, analyytikko, Morningstar

Lue lisää Taiwan Semiconductor Manufacturingista täältä.

Tencent Holdings

Morningstar-luokitus: 4 tähteä

Morningstar Economic Moat rating: Laaja

Morningstar Uncertainty rating: Keskitaso

Toimiala: Internet-sisältö ja informaatio





Parhaiden tekoälyosakkeidemme joukossa Tencent näyttää olevan aliarvostettu 27 % verrattuna arvioituun todelliseen arvoomme, joka on 91 dollaria. Tencentilla on johtava asema Kiinan internet-alalla, ja sen monipuolinen tuote- ja palvelutarjonta on merkittävän osan väestön päivittäisessä käytössä. Tencentin tekoälyinvestointien välittömimmät ja mitattavimmat vaikutukset tulevat näkyviin mainosteknologian kehittymisenä, mikä parantaa sisältösuosituksia ja alentaa mainosten luomiskustannuksia.

Viimeisen vuosikymmenen aikana Tencent on hyötynyt mobiilipelien suosiosta ja omistaa erittäin suosittuja pelejä, kuten Honor of Kings ja PUBG Mobile. Pelit ovat edelleen tärkein tulonlähde ja tuottavat arviolta 60 % liiketoiminnan liikevaihdosta. Ainutlaatuisen pääsyn käyttäjätietoihin ja merkittävien taloudellisten resurssien avulla Tencent on hyvissä asemissa jatkaakseen innovatiivisten, korkealaatuisten ja kestävien franchising-konseptien kehittämistä.

Pelien lisäksi Tencentin imperiumiin kuuluvat mainonta, maksupalvelut, pilvipalvelut, musiikin suoratoisto ja useat muut toiminnot. Näemme WeChat-verkostossa merkittävää hyödyntämätöntä arvoa, kun mainonnan tuotto kasvaa.

WeChatin asema Kiinan suurimpana sovelluksena tekee siitä ensiluokkaisen markkinointikanavan. Mainostuloissa on suuria mahdollisuuksia tulevaisuudessa, mikä johtuu käyttäjien sitoutumisen kasvusta Tencentin alustoilla, mikä puolestaan johtaa mainostarjonnan kasvuun, mainosmäärän kasvuun ja mainonnan kohdentamisen tehostumiseen.

Pelit ja mainonta ovat edelleen Tencentin tärkeimmät tulonlähteet, mutta yrityksen johtava asema finanssiteknologiassa, pilvipalveluissa ja yritysohjelmistoissa tarjoaa merkittävää potentiaalia pitkän aikavälin arvonluontiin. Kiinan talouden koon ja laajan digitalisaation ansiosta Tencent on hyvissä asemissa hyödyntämään näitä mahdollisuuksia muuttamalla palvelunsa merkittäviksi tulonlähteiksi.

Tencentin vahvuus sijoitusjättinä on vauhdittanut yrityksen laajentumista strategisten osakesijoitusten avulla. Integroimalla sijoituskohteidensa palvelut WeChat-sovellukseen ja muihin alustoihin Tencent vähentää asiakashankintakustannuksiaan ja nopeuttaa kasvua. Tämä strategia on osoittautunut erittäin menestyksekkääksi ja muuttanut monet pienet, tappiolliset yritykset kannattaviksi pörssiyhtiöiksi. Tencentin kypsyessä ja Kiinan talouden kehittyessä odotamme kuitenkin tulevaisuudessa vähemmän merkittäviä investointimahdollisuuksia tämän kokoluokan yrityksiin.

- Ivan Su, vanhempi analyytikko, Morningstar

Lue lisää Tencentistä täältä.

Adobe

Morningstar-luokitus: 4 tähteä

Morningstar Economic Moat rating: Laaja

Morningstar Uncertainty rating: Korkea

Toimiala: Ohjelmistot – sovellukset





Seuraavana listallamme parhaista tekoälyosakkeista, joita kannattaa ostaa juuri nyt, on Adobe, jonka osakkeet ovat 29 % alle arvioidun todellisen arvon, joka on 590 dollaria osakkeelta. Adobe tarjoaa luovien ammattilaisten luotettavia ohjelmistotuotteita, kuten Photoshop, Illustrator ja InDesign, ja uskomme, että yritys on luonut laajan taloudellisen vallihaudan liiketoimintansa ympärille.

Adobe on valloittanut sisällöntuotannon ohjelmistomarkkinat ikonisilla ratkaisuillaan Photoshop ja Illustrator, jotka molemmat kuuluvat nyt laajempaan Creative Cloud -palveluun. Yritys on lisännyt sarjaan uusia tuotteita ja ominaisuuksia orgaanisen kehityksen ja yritysostojen avulla voidakseen tarjota kattavimman valikoiman työkaluja painetun, digitaalisen ja videosisällön luomiseen. Adobe Expressin lanseeraus joulukuussa 2021 auttaa laajentamaan yrityksen asiakaskuntaa entisestään, koska se sisältää Creative Cloudin suosittuja ominaisuuksia, mutta on saatavana edullisempina ja ilmaisina versioina. Firefly 2023:n lanseeraus on tärkeä tekoälyratkaisu, jonka pitäisi myös houkutella uusia käyttäjiä. Uskomme, että Adobe keskittyy oikeaan asiaan hankkimalla uusia käyttäjiä, ja uskomme, että näiden käyttäjien muuttaminen asiakkaiksi tulee olemaan yhä tärkeämpää ajan myötä.

Toimitusjohtaja Shantanu Narayen antoi Adobelle uuden kasvun moottorin vuonna 2009 ostamalla Omniture, johtavan verkkoanalyysiratkaisun, joka muodostaa perustan digitaalisen käyttökokemuksen segmentille, jota Adobe on käyttänyt alustana lisätäkseen valikoimaansa useita muita markkinointi- ja mainontaratkaisuja. Adobe hyödyntää Creative Cloudin luonnollisia ristiinmyyntimahdollisuuksia markkinoinnin ja mainonnan liiketoiminta-alueisiin ja operatiivisiin prosesseihin. Magenton, Marketo ja Workfrontin hankintojen jälkeen odotamme Adoben jatkavan fuusioidensa ja yritysostojensa keskittymistä digitaalisen kokemuksen segmenttiin ja muihin uusiin alueisiin.

Document Cloud perustuu yhteen Adoben ensimmäisistä tuotteista, Acrobat, ja yrityksen luomaan yleisesti käytettyyn PDF-tiedostomuotoon. Nyt se on kasvamassa 4 miljardin dollarin liiketoiminnaksi. Älypuhelinten ja tablettien yleistyminen yhdistettynä BYOD-trendiin (bring your own device) ja mobiiliin työvoimaan on tehnyt kaikilla näytöillä käytettävän tiedostomuodon entistäkin merkityksellisemmäksi.

Adobe arvioi markkinapotentiaalikseen yli 200 miljardia Yhdysvaltain dollaria.

Yhtiö hyödyntää laajaa pilvipalvelutarjontaansa, mukaan lukien tekoälyalusta Adobe Sensei, luodakseen yhtenäisen käyttökokemuksen asiakkailleen. Tavoitteena on hankkia uusia asiakkaita, kasvattaa myyntiä nykyisille asiakkaille tarjoamalla korkeakatteisia ratkaisuja sekä edistää digitaalisten mediatuotteiden ristiinmyyntiä eri palveluiden välillä.

- Dan Romanoff, vanhempi analyytikko, Morningstar

Lue lisää Adobesta täältä.

Alibaba

Morningstar-luokitus: 4 tähteä

Morningstar Economic Moat rating: Laaja

Morningstar Uncertainty rating: Korkea

Toimiala: Internet-vähittäiskauppa





Alibaba on maailman suurin verkko- ja mobiilikaupan yhtiö bruttomyyntimäärillä mitattuna. Yhtiön arvokkain ja eniten kassavirtaa tuottava liiketoiminta on Kiinan vähittäiskauppadivisioona. Arviomme mukaan Alibaban osakkeet ovat noin 20 prosenttia aliarvostetut verrattuna arvioituun todelliseen arvoomme, joka on 150 dollaria osakkeelta.

Alibaba on kuitenkin menettänyt markkinaosuutta Kiinassa erityisesti Pinduoduolle (PDD) ja Douyinille. Lyhyellä aikavälillä ei ole nähtävissä nopeaa ratkaisua tilanteeseen. Vaikka Alibaban aktiivisten kuluttajien määrä Kiinan vähittäismarkkinoilla ylitti PDD:n tilikaudella, joka päättyi maaliskuussa 2021. Viime vuosina Douyin on vienyt markkinaosuutta etenkin kauneudenhoidon ja vaatteiden segmenteissä. Douyin on samalla siirtynyt perinteiselle hakupohjaisen verkkokaupan alueelle, missä se kilpailee suoraan Alibaban kanssa. Alibaban aktiivisten kuluttajien määrä lähestyy ylärajaansa Kiinan markkinoilla, ja yhtiön osuus maan verkkokaupan bruttotavaramäärästä laski 72 prosentista 62 prosenttiin tilikausien 2022 ja 2023 välillä. Uskomme, että yhtiön markkinapaikkatoimintojen kannattavuus heikkenee pitkällä aikavälillä, kun strateginen painopiste siirtyy Taobaohon, jonka take rate on matalampi kuin Tmallin. Samalla kilpailu markkinoilla kiristyy.

Tästä huolimatta Taobao- ja Tmall-markkinapaikat muodostavat edelleen Alibaban tärkeimmän kassavirran lähteen. Ne tukevat muun muassa AliCloudin kasvua ja yrityksen globalisaatiostrategiaa, jossa näemme pitkän aikavälin kasvupotentiaalia. AliCloud jatkaa investointejaan keskipitkällä aikavälillä, jaheikosti kannattavien toimintojen supistukset voivat ajan myötä parantaa segmentin kannattavuutta. Kansainvälisellä puolella Alibaban digitaalisen kaupan yksikkö on saavuttanut vahvaa liikevaihdon kasvua, erityisesti AliExpressin kautta tapahtuvan rajat ylittävän kaupankäynnin ansiosta.

Odotamme Alibaban palauttavan tulevaisuudessa enemmän pääomaa osakkeenomistajille. Tämä toteutunee muun muassa ydinliiketoimintaan kuulumattomien sijoitusten myynnin myötä. Olemme tyytyväisiä siihen, että yhtiö on laajentanut osakkeiden takaisinosto-ohjelmaansa 25 miljardilla dollarilla. Kokonaisohjelman arvo nousee tämän myötä 35,3 miljardiin dollariin maaliskuuhun 2027 mennessä. Johto on lisäksi asettanut tavoitteekseen nostaa sijoitetun pääoman tuoton (ROIC) yksinumeroisista luvuista kaksinumeroisiin lähivuosina. Yhtiön tase oli vahva: likvidejä varoja ja sijoituksia oli joulukuussa 2023 yhteensä 829 miljardia CNY.

- Chelsey Tam, vanhempi analyytikko, Morningstar

Lue lisää Alibabasta täältä.

Marvell Technology

Morningstar-luokitus: 4 tähteä

Morningstar Economic Moat rating: Kapea

Morningstar Uncertainty rating: Korkea

Toimiala: Puolijohteet





Seuraavana listallamme parhaista tekoälyosakkeista on Marvell Technology. Marvell on fabless-piirisuunnittelija, joka keskittyy langallisiin verkkoihin, joissa yrityksellä on toiseksi suurin markkinaosuus. Yritys palvelee datakeskusten, operaattoreiden, yritysten, autoteollisuuden ja kuluttajien loppumarkkinoita. Marvellin osakkeet ovat aliarvostettuja 24 % verrattuna arvioituun todelliseen arvoomme, joka on 90 dollaria osakkeelta.

Pidämme Marvell Technologyä vahvana kilpailijana verkkopiireissä, kiitos monivuotisen liiketoiminnan uudelleenjärjestelyn, joka on sisältänyt yritysostoja, divestointeja ja orgaanista kehitystä keskittymiseksi pilvipalvelukeskuksien markkinoille. Uskomme, että Marvellilla on vahva kasvupotentiaali, vaikuttava kannattavuus ja terve kilpailuasema. Marvellilla on yksi maailman laajimmista verkkopiirien tuotevalikoimista, joka kattaa kytkin-, prosessi- ja optiset sirut, ja uskomme, että yhtiö on hyvin varustautunut kasvamaan nopeammin kuin sen markkinat, kun tulevaisuuden verkkokonfiguraatiot käyttävät enemmän sisältöä. Odotamme Marvellin jatkavan markkinaosuuden kasvattamista myös kasvavalla markkinalla. Uskomme erityisesti, että Marvell hyötyy investoinneista generatiiviseen tekoälyyn vahvan asemansa optisten sirujen alalla ja kasvavan asiakaskohtaisten kiihdyttimien liiketoiminnan ansiosta.

Odotamme Marvellin jatkavan kilpailua verkko-piirien kärjessä sirujättien, kuten Broadcomin, Nvidian ja Intelin, kanssa. Marvellin miljardien dollarien investoinnit tutkimukseen ja kehitykseen, sekä orgaanisesti että yritysostoilla, ovat tuottaneet suunnitteluosaamista, ja pidämme sen vahvoja asiakassuhteita sekä pilvipalvelujen tarjoajiin että verkkolaitteiden toimittajiin vakaana. Marvell voittaa suunnittelutoimeksiannot hyödyntämällä laajaa immateriaalioikeuksien valikoimaansa räätälöityjen tai mukautettujen ratkaisujen luomiseen ja ansaitsee samalla vaikuttavat voitot. Mielestämme Marvell ansaitsee tiukan taloudellisen moat-luokituksen.

Marvellin viimeaikainen taloudellinen kehitys on ollut epätasaista yrityksen muutoksen ja siirtymisen pilvipalveluihin aikana. Uskomme, että uudelleenorganisointi ja muutosta edistäneet yritysostot ovat nyt takanapäin. Odotamme tulevaisuudessa pienempiä, täydentäviä yritysostoja, mutta näemme Marvellin keskittyvän nyt orgaaniseen kasvuun ja markkinaosuuksiin. Uskomme, että yrityksellä on kasvava markkina, koska seuraavan sukupolven verkot ja tekoälyverkot käyttävät entistä tehokkaampaa prosessointia ja optista sisältöä, ja Marvellin ristiinmyynti nykyisille asiakkaille on vielä alkuvaiheessa. Odotamme Marvellin jatkavan voimakkaita investointeja tutkimukseen ja kehitykseen puolustaakseen kilpailuetuaan yrityksiä kuten Nvidia, Intel, Broadcom ja Ciscon chip-liiketoimintaa vastaan.

- William Kerwin, vanhempi analyytikko, Morningstar

Lue lisää Marvell Technologyista täältä.

Baidu

Morningstar-luokitus: 5 tähteä

Morningstar Economic Moat Rating: Laaja

Morningstar Uncertainty Rating: Korkea

Toimiala: Internet-sisältö ja informaatio

Baidu hallitsee yli 50 % Kiinan hakukonemarkkinoista. Hakukonepalvelunsa ohella yhtiö on teknologiavetoinen toimija, jolla on vahvaa kasvupotentiaalia useilla tekoälyn sovellusalueilla, kuten videostriimauksessa, puheentunnistuksessa ja autonomisessa ajamisessa. Arviomme mukaan Baidun osake on tällä hetkellä selvästi aliarvostettu. Se noteerataan noin 41 % alle käyvän arvomme, joka on 157 Yhdysvaltain dollaria osakkeelta.

Baidun online-mainonta muodosti 72 % yhtiön ydinliikevaihdosta vuonna 2023 ja säilyy todennäköisesti sen tärkeimpänä tulonlähteenä keskipitkällä aikavälillä, kiitos yhtiön vahvan markkina-aseman. Pitkällä aikavälillä riskejä kuitenkin muodostuu, jos Baidu ei kykene rakentamaan toista merkittävää liiketoiminta-aluetta – erityisesti ottaen huomioon kasvavan kilpailun toimijoilta kuten Tencent ja ByteDance.

Baidu on siirtämässä strategista painopistettään yhä enemmän pilvipalveluihin ja tekoälyyn. Yhtiön generatiivinen tekoälymalli Ernie toimii sen lippulaivatuotteena tällä alueella. Baidu on tässä kehityksessä eturintamassa, ja sen odotetaan hyötyvän Kiinan kasvavasta panostuksesta tekoälyyn. Mallin menestys riippuu kuitenkin toteutuksesta – virheet voivat antaa kilpailijoille, joilla on suuremmat resurssit, mahdollisuuden kuroa etumatkaa kiinni.

Yritys muuttaa identiteettiään investoimalla generatiiviseen tekoälyyn, pilvipalveluihin ja autonomiseen ajamiseen, mutta on vielä epäselvää, johtavatko nämä satsaukset kaupalliseen menestykseen. Rohkaisevaa on, että Baidun tekoälypilvipalveluiden osuus ydinliikevaihdosta on kasvanut 12 prosentista (vuonna 2020) 18 prosenttiin vuonna 2023. Vaikka kasvu on ollut vahvaa, kilpailu on kovaa – alan suurimmilla toimijoilla, kuten Alibaballa, Huaweilla ja Tencentillä, on edelleen merkittävästi suuremmat markkinaosuudet.

Autonomisen ajamisen markkinan potentiaali on valtava – yhtiön mukaan jopa yhdeksänkertainen online-mainontaan verrattuna – mutta kaupallinen läpimurto on yhä epävarma. Tuloja syntyy tällä hetkellä vain vähän, ja on epäselvää, milloin teknologia saavuttaa massamarkkinat ja kuinka nopeasti.

Baidun omistama suoratoistopalvelu iQiyi jatkaa konsernin liiketoiminnan marginaalien heikentämistä korkeiden sisältökustannusten vuoksi. Palvelun on jatkuvasti kehitettävä tai ostettava uutta sisältöä pitääkseen asiakkaat – kilpailu on kovaa ja markkinoille pääsyn esteet matalat. Tilaajamäärä on pysynyt noin 100 miljoonassa jo viiden vuosineljänneksen ajan, mikä rajoittaa kasvuodotuksia. Näkymät iQiyin osalta ovatkin selvästi heikommat kuin ydinliiketoiminnan.

- Kai Wang, vanhempi analyytikko, Morningstar

Lue lisää Baiduista täältä.

EPAM Systems

Morningstar-luokitus: 4 tähteä

Morningstar Economic Moat Rating: Kapea

Morningstar Uncertainty Rating: Keskimääräinen

Toimiala: IT-palvelut

Tämän tekoälyosakkeiden listan päättää EPAM Systems, globaali IT-palveluyhtiö, jolla on vahva asema digitaalisen kehityksen ytimessä. EPAM tarjoaa asiakkailleen insinööripalveluja, ylläpitoa, optimointia, konsultointia ja suunnittelua. Toisin kuin monet perinteiset IT-palveluntarjoajat, kuten Accenture tai Tata Consultancy Services, EPAM keskittyy erityisesti digitaalisiin alustateknologioihin ja tuotekehitykseen infrastruktuurinhallinnan sijaan. Arviomme mukaan EPAM:n osake on tällä hetkellä noin 11 prosenttia aliarvostettu verrattuna sen todelliseen arvoon, jonka olemme määrittäneet 200 dollariksi.

Yhtiön kilpailuetu perustuu sen vahvaan insinööriosaamiseen, jota on rakennettu monivuotisen teknisen innovaation, suunnittelun ja ohjelmistokehityksen kautta. Näillä ratkaisuilla EPAM auttaa asiakkaitaan optimoimaan liiketoimintaansa räätälöityjen digitaalisten sovellusten avulla.

Insinööripalvelujen kysyntä on kasvanut erityisesti covid-19-pandemian jälkeen, joka toi esiin tarpeen joustaville, räätälöidyille IT-ratkaisuille. Uskomme, että kysyntä jatkuu myös tulevaisuudessa, sillä digitaaliset muutosprojektit ja tekoälypohjaiset ratkaisut vaativat laajamittaista ohjelmistokehitystä ja järjestelmien siirtoa pilveen. Tämän jälkeen tarvitaan jatkuvaa optimointia ja hienosäätöä.

EPAM:n liiketoiminta perustuu pääosin harkinnanvaraisiin IT-investointeihin, mikä tekee sen mallista herkemmän suhdannevaihteluille. Yrityksen kasvu on ollut vahvaa suotuisassa makrotaloudellisessa ympäristössä, mutta voi kohdata haasteita talouden heikentyessä. Siitä huolimatta odotamme digitaalisen muutoksen ja konsultoinnin kasvavan kysynnän tukevan ydinliiketoimintaa pitkällä aikavälillä ja tarjoavan ristiinmyyntimahdollisuuksia.

Strateginen henkilöstön laajentaminen tukee EPAM:n kykyä hyödyntää näitä trendejä. Aiemmin suuri osa henkilöstöstä on sijainnut Ukrainassa, mikä on ollut kustannusetu, mutta yhtiö on sittemmin kasvattanut läsnäoloaan muun muassa Intiassa ja Latinalaisessa Amerikassa.

Kaiken kaikkiaan EPAM on rakentanut itselleen vahvan ja erottuvan aseman kilpailulla IT-palvelualalla. Sen syvä insinööriosaaminen, keskittyminen teknologiaan ja globaalit resurssit tekevät siitä houkuttelevan sijoituskohteen pitkän aikavälin teknologiatrendeihin uskoville.

- Eric Compton, johtaja, Morningstar

Lue lisää EPAMista täältä.

Mikä on Morningstar Global Next Generation Artificial Intelligence Index?

Morningstar Global Next Generation Artificial Intelligence Index tarjoaa sijoittajille altistumisen johtaville tekoälyteknologioille – mukaan lukien generatiivinen tekoäly sekä siihen liittyvät tuotteet ja palvelut.

Indeksi koostuu yhtiöistä, jotka ovat osa Morningstar Global Markets Indexiä, kattaen noin 97 % kehittyneiden ja kehittyvien markkinoiden sijoituskelpoisesta markkina-arvosta maailmanlaajuisesti. Yritysten on oltava Morningstarin osakeanalyytikoiden seurannassa ja niiden on saatava vähintään yksi piste vähintään yhdestä määritellystä tekoälyteemasta voidakseen tulla valituiksi indeksiin.

Morningstar Equity Researchin Next Generation Artificial Intelligence -komitea on määritellyt neljä keskeistä alateemaa:

Generatiivinen tekoäly: Yritykset, jotka kehittävät järjestelmiä alkuperäisen sisällön – kuten tekstin, kuvan tai äänen – tuottamiseen. Esimerkkinä tästä ovat suuret kielimallit, kuten ChatGPT.

AI-data ja infrastruktuuri: Teknologia ja laitteistot, jotka mahdollistavat tekoälyn kehittämisen, käyttöönoton ja ylläpidon. Näihin kuuluvat esimerkiksi puolijohteet ja datakeskukset.

AI-ohjelmistot: Yritys- ja kuluttajaohjelmistot, joissa hyödynnetään tekoälyä käyttäjäkokemuksen parantamiseksi tai toiminnan tehostamiseksi.

AI-palvelut: Konsultointi- ja ulkoistuspalveluyritykset, jotka tukevat organisaatioita tekoälyn käyttöönotossa ja integroinnissa liiketoimintaan.

Morningstarin osakeanalyytikot pisteyttävät yritykset näiden alateemojen perusteella standardoidun arviointiprosessin mukaisesti. Vain 50 korkeimmat pisteet saanutta yritystä valitaan mukaan indeksiin. Osakkeet painotetaan kelluvan markkina-arvon mukaan, mutta painotuksia säädetään tarvittaessa niin, että vähintään 80 % indeksin arvosta muodostuu yrityksistä, joilla on merkittävä altistuminen generatiiviselle tekoälylle.

Indeksi tasapainotetaan neljännesvuosittain ja päivitetään vuosittain.

Lue lisää Morningstar Global Next Generation Artificial Intelligence Indexistä.

Kirjoittaja(t) ei omista tässä artikkelissa mainittujen arvopapereiden osakkeita. Lue lisää Morningstarin toimituskäytännöstä