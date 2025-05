Nämä huippuyhtiöt ovat Euroopan osinkoaristokraatteja

Osinkoa maksavat osakkeet ovat jo pitkään olleet suosittuja sijoittajien keskuudessa, erityisesti tuottoa tavoittelevien sijoittajien parissa. Niitä pidetään usein suhteellisen turvallisena sijoituskohteena, ja ne tarjoavat houkuttelevan vaihtoehdon niille, jotka tavoittelevat passiivista tuloa.

Osingoilla onkin ollut merkittävä rooli sijoittajien kokonaistuotoissa viime vuosikymmenten aikana. Esimerkiksi vuodesta 1960 alkaen peräti 85 % S&P 500 -indeksin kumulatiivisesta kokonaistuotosta on tullut uudelleen sijoitetuista osingoista ja korkoa korolle -ilmiöstä.

Mikä on osinkoaristokraatti?

Osinkoja ei tietenkään voida taata. Mikä tahansa yritys voi vähentää tai jopa keskeyttää osingonmaksun kokonaan. Esimerkiksi vuosien 2008–2009 finanssikriisin sekä vuonna 2020 pandemian aiheuttaman kriisin aikana monet eurooppalaiset pankit joutuivat keskeyttämään tai vähentämään osinkojaan sääntelyyn, taloudelliseen tilanteeseen ja rahoitusmarkkinoiden paineisiin liittyvien syiden vuoksi.

Tässä yhteydessä esiin nousevat niin sanotut osinkoaristokraatit. Tämä osakeluokka on historiallisesti tarjonnut sijoittajille markkinoita parempia tuottoja ja osoittanut vakaata kehitystä. Osinkoaristokraatit ovat yrityksiä, jotka ovat korottaneet osinkoaan joka vuosi vähintään 25 vuoden ajan – myös vaikeina aikoina.

Eurooppalaisten aristokraattien metsästys

Termi "osinkoaristokraatit" viittaa alun perin yhdysvaltalaisiin osakkeisiin. Kuten Morningstarin tuoreessa artikkelissa esitetään, S&P 500 -indeksiin kuuluu tällä hetkellä yli 60 osinkoaristokraattia.

Euroopalla on kuitenkin oma valikoitu ryhmä osakkeita, jotka ovat maksaneet osinkoa tasaisesti viimeisten 25 vuoden ajan. Morningstar Europe Indeksiin kuuluvista 1 272 yrityksestä 1 176 on maksanut osinkoa jossain vaiheessa historiansa aikana.

Jotta yritys pääsee "osinkoaristokraattien" listalle, sen on kuitenkin maksettava osinkoa tasaisesti 25 vuoden ajan. Vain 226 yritystä Eurooppa-indeksissä on maksanut osakkeenomistajilleen osinkoa joka vuosi viimeisten 25 vuoden aikana. Vielä harvempi määrä on korottanut osinkojaan vuosi vuodelta.

Morningstar-indeksien strategisti Dan Lefkovitz toteaa: "Yrityksillä, joilla on laajat kilpailuedut, on ollut vähemmän taipumusta leikata osinkojaan kuin yrityksillä, joiden kilpailuedut ovat rajallisemmat."

Vain viisi yritystä on korottanut osinkojaan jatkuvasti viimeisten 25 vuoden aikana. Niihin kuuluvat kaksi suurta sveitsiläistä lääkeyhtiötä, Roche Holding (ROG) ja Novartis (NOVN), irlantilainen Kerry Group (KRZ), yksi maailman suurimmista elintarviketeknologiayrityksistä, Spectris (SXS), joka toimittaa mittauslaitteita tutkimukseen ja teollisuuskäyttöön, sekä kiinteistöyhtiö Primary Health Properties (PHP), jotka molemmat ovat kotoisin Isosta-Britanniasta.

Morningstarin mittareiden mukaan viidestä eurooppalaisesta osinkoaristokraatista vain kahdella on laaja taloudellinen suoja. Ne ovat Roche ja Novartis. Nämä kaksi samaan toimialaan kuuluvaa yritystä ovat paitsi kasvattaneet osinkojaan joka vuosi viimeisten 25 vuoden aikana, myös nauttivat laajasta taloudellisesta suojasta ja korkeasta osinkotuotosta.

Molemmat yritykset ovat kasvattaneet osinkojaan merkittävästi viimeisten 25 vuoden aikana. Roche on kasvattanut osinkoa 9,5 % vuodessa viimeisten 25 vuoden aikana, vaikka kasvu on hidastunut sekä viimeisten viiden vuoden (2,1 %) että kymmenen vuoden (2,0 %) aikana. Yhtiö maksaa vuotuisen osingon maaliskuussa, ja tänä vuonna 2025 se on myös nostanut osinkoa 9,30 Sveitsin frangiin viime vuoden 9,10 frangista.

Novartis on sekin osoittanut vahvaa osingonkasvua pitkällä aikavälillä. Yhtiö on kasvattanut osinkoaan keskimäärin 5,8 prosenttia vuodessa viimeisten 25 vuoden aikana. Viimeisen kymmenen vuoden aikana keskimääräinen vuosikasvu on ollut 3,1 prosenttia, ja viimeisen viiden vuoden aikana 5,7 prosenttia. Kuten Roche, myös Novartis maksaa vuotuisen osinkonsa maaliskuussa. Vuodelle 2025 osinkoa korotettiin 3,20 frangista 3,30 frangiin.

Osakkeiden vertailu: Roche vs. Novartis

Vaikka molemmilla suurilla sveitsiläisillä lääkeyhtiöillä, Novartisilla ja Rochella, on lähes yhtä korkea osinkotuotto – 3,9 prosenttia Novartisilla ja 3,8 prosenttia Rochella – niiden kehitys viime vuosina on ollut eritahtista. Roche on kehittynyt kolmen viime vuoden aikana vaatimattomammin, kun taas Novartis on jatkanut vakaata kasvuaan.

Kun tarkastellaan Morningstarin arvioita yhtiöiden käyvästä arvosta, Roche näyttäytyy selvästi aliarvostettuna. Sen osakkeen hinta on tällä hetkellä noin 30 prosenttia alle yhtiön arvioidun käyvän arvon. Novartis sen sijaan on hieman yliarvostettu, sillä sen osakkeen arvioidaan olevan noin 10 prosenttia yli käyvän arvon.

Rochen Morningstar-luokitus

Analyytikko: Karen Andersen, CFA

Rochen osingosta Morningstarin equity director Karen Andersen sanoo: "Pidämme Rocheen nykyistä osingonmaksutasoa (noin 8 miljardia Sveitsin frangia vuodessa) sopivana, koska se maksimoi osakkeenomistajien tuoton, mutta jättää silti jonkin verran vapaata kassavirtaa velkojen takaisinmaksuun erääntyessä tai pienempien yhteistyöhankkeiden tai yritysostojen tukemiseen."

Novartisin Morningstar-luokitus

Analyytikko: Jay Lee

Novartisin osinkopolitiikasta Morningstarin terveysalan analyytikko Jay Lee sanoo: "Mielestämme Novartisin osingot ja osakkeiden takaisinostot ovat suunnilleen oikealla tasolla. Novartis on yleensä pyrkinyt maksamaan osinkoa noin 50 % normalisoidusta tuloksesta, mikä vaikuttaa olevan oikea taso kypsemmälle toimialalle. Lisäksi Novartis on osoittanut halukkuutta ostaa osakkeita takaisin yleisesti neutraaleina aikoina."

