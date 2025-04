Miksi Yhdysvaltain Fedin riippumattomuus on tärkeää

Keskeiset päätelmät

Federal Reserven riippumattomuus on jälleen tarkastelun kohteena, ja hälytyskellot soivat tällä kertaa kovempaa. Kuluneen viikon aikana presidentti Donald Trump on palannut vanhaan pelikirjaansa ja vaatinut korkojen alentamista samalla kun hän kritisoi Yhdysvaltain keskuspankin puheenjohtajaa Jerome Powellia – republikaania, jonka Trump nimitti tehtäväänsä ensimmäisen kerran vuonna 2018. Trump nosti sävyä maanantaina varoittaen, että talous voi hidastua, jos Powell ei laske korkoja pian.

Presidentti on mennyt pidemmälle kuin vain kehottanut Powellia alentamaan korkoja; hän on nostanut esiin mahdollisuuden pakottaa puheenjohtaja pois tehtävästään. "Powellin ero ei voi tulla tarpeeksi pian!" hän kirjoitti sosiaalisessa mediassa torstaina.

Analyytikot sanovat kuitenkin, että ennenaikainen koronlasku – ja sellaisen valtion viraston johtajan syrjäyttäminen, joka on suunniteltu toimimaan riippumattomasti toimeenpanovallasta – voisi aiheuttaa ongelmia. Epäilykset Fedin uskottavuudesta voisivat johtaa inflaation ja pitkien korkojen nousuun, mikä tarkoittaa korkeampia lainakustannuksia yrityksille ja korkeampia kuluttajakustannuksia luottokorteista, autolainoista, asuntolainoista ja muusta. Puhumattakaan korkeamman inflaation vaikutuksesta kotitalouksien päivittäisiin elinkustannuksiin.

Vähemmän konkreettista on, että politisoitunut Fed voisi heikentää maailmanlaajuisten sijoittajien uskoa Yhdysvaltoihin pääomiensa sijoituskohteena (joihin hallitus luottaa velkansa rahoittamiseksi).

Trumpin retoriikka on saanut hälytyskellot soimaan markkina-analyytikoilla, joista monet uskovat, että Powellin irtisanominen horjuttaisi maailmanlaajuisia rahoitusmarkkinoita, heikentäisi Yhdysvaltain dollarin uskottavuutta ja loisi vaarallisen ennakkotapauksen keskuspankista, joka voi taipua poliittisen paineen alla.

”Olen hyvin, hyvin huolissani”, sanoo James Angel, Georgetownin yliopiston McDonough School of Business -yliopiston rahoituksen apulaisprofessori, "koska tämä ei ole yksittäinen tapaus, jossa poliitikko valittaa Fedistä."

Trump ei ole ensimmäinen presidentti, joka arvostelee Fedin toimintaa. Vaikka yhteisymmärrys on, että hän ei yrittäisi pakottaa Powellia pois tehtävästään, presidentti on toistuvasti kääntänyt politiikkanormit ylösalaisin. Wall Street piti Trumpin uudelleenvalintaa viime vuonna myönteisenä asiana osakemarkkinoille. Nyt valtavat tullimaksujen korotukset ovat yllättäneet analyytikot, Yhdysvaltain osakemarkkinat flirttailevat karhumarkkinoiden kanssa, Yhdysvaltain dollari on laskussa ja Yhdysvaltain valtionlainojen tuotot nousevat, kun ulkomaiset sijoittajat kyseenalaistavat Yhdysvaltain sijoitusten perinteisen roolin turvasatamana.

Voiko Trump erottaa Powellin?

Kiristyneet jännitteet tulevat aikana, jolloin Fed on jo ennestään vaikeassa asemassa. Yhdysvaltain politiikan, erityisesti kauppapolitiikan, maisema on muuttunut dramaattisesti viime kuukausien aikana. Keskuspankkiireilla "ei ole paljonkaan selvyyttä siitä, mitä tulee tapahtumaan", sanoo Derek Tang, rahapolitiikkaa tutkivan LHMeyer-tutkimusyrityksen toinen perustaja. "Powell ja hänen kollegansa kokevat, että paras strategia selviytyä tästä on pitää käsi vakaana ja odottaa jonkin aikaa", hän sanoo. Samaan aikaan Trump ajaa kovasti korkojen alentamista talouden vauhdittamiseksi.

Powell on kuitenkin vakuuttanut, ettei Fed aio taipua poliittisen painostuksen edessä. Viime syksynä hän totesi painokkaasti, ettei hän aio luopua tehtävästään, jos häneltä sitä pyydetään, ja totesi, ettei presidentti voi ”lain mukaan” erottaa häntä. Hän on myös korostanut, että keskuspankki ei kiirehdi laskemaan korkoja, vaikka markkinat heilahtelevat ja kasvu- ja inflaationäkymät heikkenevät kauppasodan keskellä. ”Toistaiseksi meillä on hyvät edellytykset odottaa suurempaa selvyyttä ennen kuin harkitsemme muutoksia poliittiseen linjaamme”, Powell sanoi Economic Club of Chicagon tilaisuudessa.

Fed on pitänyt ohjauskorkonsa 4,25-4,50 prosentin vaihteluvälillä vuoden alusta lähtien korkean inflaation ja epävarmojen tulli- ja kasvunäkymien keskellä. Keskuspankki laski ohjauskorkoaan viime syksynä täydellä prosenttiyksiköllä.

Valtion joukkovelkakirjojen tuotto ja federal funds -korko

Tang kertoo, että lähestyvä korkeimman oikeuden tapaus, joka koskee sitä, voiko Trump erottaa Powellin kaltaisen valtion virkamiehen, lisää levottomuutta. ”On aina ollut oletus, että Fed on riippumaton virasto”, hän sanoo. ”Tämä oletus on nyt koetuksella, ja se saa monet ihmiset tuntemaan olonsa hyvin epämukavaksi,” erityisesti rahoitusmarkkinoilla.

Aiemmat hallitukset ovat arvostelleet Fediä, mutta analyytikot sanovat, että tämän tapauksen vakavuus ja katkeruus on hälyttävää. ”Trump on aivan erilainen”, Tang lisää. ”Meillä on aiemmin ollut presidenttejä, jotka ovat painostaneet Fediä eri tavoin, mutta eivät yhtä paljon.” Hänen mukaansa ei ole itsestään selvää, että Trump erottaa Powellin, vaikka korkein oikeus päättäisikin, että hänellä on siihen valtuudet. ”Trump ei välttämättä aio toteuttaa sitä, koska rahoitusmarkkinat periaatteessa romahtaisivat”, hän sanoo. Hän viittaa siihen, että presidentti teki tullimaksuista täyskäännöksen, kun joukkovelkakirjamarkkinoilla alkoi näkyä merkkejä stressistä.

Kompromissin tehneen Fedin inflaatioriskit

Fed on tilivelvollinen kongressille, mutta se tekee rahapoliittiset päätökset, jotka liittyvät sen toimeksiantoon – matala, vakaa inflaatio ja maksimaalinen työllisyys – erillään sekä lainsäädäntö- että toimeenpanovallasta. Tämä on suunnitelmallista.

"Maa toisensa jälkeen on huomannut, että keskuspankin riippumattomuus on välttämätöntä inflaation hillitsemiseksi", Angel sanoo. "Kun poliitikkojen annetaan hallita rahan määrää, heillä on paha tapa painaa liikaa rahaa." Hän selittää, että lyhyellä aikavälillä Fed voi alentaa korkoja ostamalla valtion joukkovelkakirjoja, mikä painaisi tuottoja alaspäin ja johtaisi alhaisempiin korkoihin, pankkien lainanannon lisääntymiseen sekä kotitalouksien ja yritysten kulutuksen lisääntymiseen.

Mutta siinä on kääntöpuolensa. "Valitettavasti kun raha kulkee talouden läpi, kaikki ylimääräinen raha, joka jahtaa samaa määrää tavaroita ja palveluja, nostaa niiden hintoja, mikä pahentaa inflaatiota myöhemmin", Angel selittää. "Lisärahan painaminen on juuri nyt väärä asia."

Inflaatiota on vaikea korjata – siitä ovat todisteena viime vuosien sitkeät hintapaineet. Korkeammat hinnat painavat kuitenkin kuluttajien mielialaa, ja poliitikot käyttävät niitä usein kiintopisteenä. "Fed on aina kiven ja kankaan välissä", Angel sanoo. "Jos se painaa liikaa rahaa, se aiheuttaa inflaatiota. Jos se painaa liian vähän, se aiheuttaa talouden pysähtymisen."

Yhdysvaltain uskottavuus heikentynyt

Toinen mahdollinen seuraus Powellin erottamisesta olisi luottamuksen heikkeneminen Yhdysvaltain omaisuuseriin kansainvälisten sijoittajien luotettavana ja turvallisena turvapaikkana. Jos Yhdysvaltojen rahoitus- ja poliittinen järjestelmä koetaan epävakaaksi ja kriittiset politiikat arvaamattomiksi, ulkomaiset sijoittajat saattavat vaatia rahoilleen korkeampaa tuottoa näiden riskien kompensoimiseksi. Powell näyttää vihjanneen tähän asiaan viimeaikaisissa lausunnoissaan sanomalla, että jos epävarmuus säilyy suurena, "se vaikuttaisi investointeihin yleisesti" ja Yhdysvallat olisi "vähemmän houkutteleva kohdealue".

Tang selittää, että epävarmassa ympäristössä Yhdysvaltoihin sijoittamisen riskipreemion pitäisi olla korkeampi. Hänen mukaansa tämä merkitsee korkeampia joukkovelkakirjojen tuottoja ja alhaisempia omaisuuserien hintoja. Jos Fediä pidetään epäluotettavana tai poliittisesti vaarassa olevana, ulkomaiset sijoittajat voivat myös hakeutua muualle – Wall Streetin kielellä "capital flight".

Joukkovelkakirjojen tuotot ovat nousseet viime viikkoina ja Yhdysvaltain dollari on heikentynyt, joten "on edelleen olemassa huoli siitä, että Yhdysvaltoihin tapahtuu pääomapako", Strategasin analyytikot kirjoittivat maanantaina. "Hallinnon ja Fedin puheenjohtajan välinen jatkuva riita ei auta asiaa."

Angel jatkaa: "Yhdysvaltain dollari ja Yhdysvaltain valtion joukkovelkakirjalaina ovat rahoituspalveluja, joita tarjoamme koko maailmalle. Ja se, mitä Trump tekee, on Yhdysvaltojen perusviennin romuttamista."

