60 uutta aliarvostettua osaketta tässä kuussa

Tarkastelemme kuukausittain Morningstarin seuraamia Euroopassa listattuja yhtiöitä uusien aliarvostettujen nimien löytämiseksi.

Viimeisen kuukauden aikana 58 osakkeen Morningstar-luokitus nousi neljän tähden luokkaan, ja 25 osaketta siirtyi viiden tähden kategoriaan. Morningstarin analyytikkojen mukaan 3 tähden luokituksella varustetut osakkeet ovat kohtuullisesti arvostettuja, kun taas 1 tai 2 tähden luokituksella varustettuja osakkeita pidetään yliarvostettuina.

Viisi uutta neljän tähden eurooppalaista osaketta, joilla on suurin markkina-arvo, ovat:

SAP SAP

LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton MC

AstraZeneca AZN

Shell SHEL

Siemens SIE





Viisi uutta viiden tähden eurooppalaista osaketta, joilla on suurin markkina-arvo, ovat:

Diageo DGE

BMW Group BMW

BASF BAS

Glencore GLEN

Infineon Technologies IFX





Koko luettelo uusista neljän tähden osakkeista löytyy tämän artikkelin lopusta. Kaikki tämän artikkelin tuotot on ilmoitettu osakkeen perusvaluutassa, ja kaikki tiedot ovat peräisin Morningstar Directistä.

Uudet aliarvostetut osakkeet 14. huhtikuuta alkaen

Morningstar Europe -indeksi laski 8,02 % viimeisen kuukauden aikana, minkä vuoksi Euroopan osakemarkkinat ovat kokonaisuutena huomattavasti aliarvostettuja, sillä ne ovat 11 %:n alennuksessa käypään arvoarvioonsa nähden pääomapainotettuna.

Morningstarin analyytikoiden seuraamista 296:sta Euroopassa noteeratusta osakkeesta:

64 % on aliarvostettuja, 26 % kohtuullisesti arvostettuja ja 11 % yliarvostettuja.

60 osaketta on hiljattain muuttunut yliarvostetuiksi.

Neljä on hiljattain muuttunut aliarvostetuiksi.

23 siirtyi neljän tähden luokituksesta viiden tähden luokitukseen.

Kaksi siirtyi viiden tähden luokituksesta neljän tähden luokitukseen.

Uusista aliarvostetuista osakkeista kaksi siirtyi kolmen tähden luokituksesta viiden tähden luokitukseen.

Yksi ei enää luokitella yliarvostetuksi.





Morningstarin analyytikot määrittävät jokaiselle seuraamalleen osakkeelle käyvän arvon arvion, joka toimii osakkeen sisäisenä arvon mittarina, ja epävarmuusluokituksen, joka kuvaa käyvän arvon arvion mahdollisen vaihteluvälin. Korkeampi epävarmuusluokitus tarkoittaa suurempaa hyväksyttävää hintavaihtelua, jolloin osake katsotaan kohtuullisesti arvostetuksi.

Näitä kahta mittareita käytetään yhdessä määrittämään Morningstarin tähtiluokitus.

Tämän kuukauden uusien 4-tähden osakkeiden tunnusluvut

SAP SAP

Morningstar Rating: ★★★★

Yhden kuukauden tuotto: -5,69%





Ohjelmistosovellusyritys SAP on laskenut 7,52 % viimeisten kolmen kuukauden aikana, mutta noussut yhteensä 35,42 % viimeisen vuoden aikana. Osakkeella kkäydään kauppaa 14 %:n alennuksella suhteessa 265 euron käypään arvoon, ja sen epävarmuusluokitus on Medium. SAP on suuri kasvuyritys, jolla on laaja taloudellinen vallihauta.

LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton MC

Morningstar Rating: ★★★★

Yhden kuukauden tuotto: -12,39%





Luksustavarayhtiö LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton on laskenut 18,57 % viimeisten kolmen kuukauden aikana ja yhteensä 30,88 % viimeisen vuoden aikana. Tällä suurella kasvuosakkeella on laaja taloudellinen vallihauta. LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton käy kauppaa 18 %:n alennuksella käyvän arvon arviosta, joka on 650 euroa, ja sen epävarmuusluokitus on Medium.

AstraZeneca AZN

Morningstar Rating: ★★★★

Yhden kuukauden tuotto: -13,96 %





Lääkevalmistaja AstraZeneca on laskenut 1,51 % viimeisten kolmen kuukauden aikana ja yhteensä 4,79 % viimeisen vuoden aikana. Osakkeella käydään kauppaa 17 %:n alennuksella käyvän arvon arviosta, joka on 12 400 GBX, ja sen epävarmuusluokitus on Medium. AstraZeneca on suuri kasvuyritys, jolla on laaja taloudellinen vallihauta.

Shell SHEL

Morningstar Rating: ★★★★

Yhden kuukauden tuotto: -10,59 %





Öljy- ja kaasuyhtiö Shell on laskenut 10,99 % viimeisten kolmen kuukauden aikana ja 16,58 % viimeisen vuoden aikana. Osakkeen hinta on 19 % alle sen käyvän arvon arvion, joka on 2 900 GBX, ja epävarmuusluokitus on korkea. Tällä suurella arvo-osakkeella ei ole taloudellista vallihautaa.

Siemens SIE

Morningstar Rating: ★★★★

Yhden kuukauden tuotto: -19,87 %





Teollisuuden erikoiskoneiden valmistaja Siemens on laskenut 2,05 % viimeisten kolmen kuukauden aikana ja noussut 10,04 % viimeisen vuoden aikana. Siemensin käyvän arvon arvio nousi 212 euroon 198 eurosta kuukauden aikana. Se päätti kuukauden kaupankäynnin 12 %:n alennuksella uuteen käyvän arvon arvioonsa nähden, ja sen epävarmuusluokitus oli Medium. Siemens on suuri ydinyhtiö, jolla on laaja taloudellinen vallihauta.

Tämän kuukauden uusien 5-tähden osakkeiden tunnusluvut

Diageo DGE

Morningstar Rating: ★★★★★

Yhden kuukauden tuotto: 2,11 %





Alkoholijuomayhtiö Diageo on laskenut 8,42 % viimeisten kolmen kuukauden aikana ja yhteensä 21,67 % viimeisen vuoden aikana. Tällä suurella arvo-osakkeella on laaja taloudellinen vallihauta. Diageo käy kauppaa 19 %:n alennuksella käyvän arvon arvioon nähden, joka on 2 590 GBX, ja sen epävarmuusluokitus on matala.

BMW Group BMW

Morningstar Rating: ★★★★★

Yhden kuukauden tuotto: -16,37 %





Autovalmistaja BMW Group on laskenut 9,63 % viimeisten kolmen kuukauden aikana ja 33,40 % viimeisen vuoden aikana. Osakkeella käydään kauppaa 41 %:n alennuksella käypään arvoarvioonsa nähden, joka on 117 euroa, ja sen epävarmuusluokitus on korkea. BMW Group on suuri arvoyhtiö, jolla ei ole taloudellista vallihautaa.

BASF BAS

Morningstar Rating: ★★★★★

Yhden kuukauden tuotto: -20,09 %





Kemikaaliyhtiö BASF on laskenut 1,16 % viimeisten kolmen kuukauden aikana ja yhteensä 13,00 % viimeisen vuoden aikana. Tällä suurella arvo-osakkeella on kapea taloudellinen vallihauta. BASF käy kauppaa 30 %:n alennuksella käyvän arvon arvioon nähden, joka on 60 euroa, ja sen epävarmuusluokitus on Medium.

Glencore GLEN

Morningstar Rating: ★★★★★

Yhden kuukauden tuotto: -18,92 %





Metalli- ja kaivosyhtiö Glencore on laskenut 29,26 % viimeisten kolmen kuukauden aikana ja 45,18 % viimeisen vuoden aikana. Glencoren käyvän arvon arviota leikattiin kuukauden aikana 460 GBX:ään 490 GBX:stä. Se päätti kuukauden kaupankäynnin 43 %:n alennuksella uuteen käyvän arvon arvioonsa nähden, ja sen epävarmuusluokitus on korkea. Glencore on suuri arvoyhtiö, jolla ei ole taloudellista vallihautaa.

Infineon Technologies IFX

Morningstar Rating: ★★★★★

Yhden kuukauden tuotto: -23,42 %





Puolijohdeyhtiö Infineon Technologies on laskenut 18,17 % viimeisten kolmen kuukauden aikana ja yhteensä 16,21 % viimeisen vuoden aikana. Osakkeen hinta on 38 % alle käyvän arvon arvion, joka on 43 euroa, ja epävarmuusluokitus on korkea. Osakkeella on kapea taloudellinen vallihauta.

Kirjoittaja(t) ei omista tässä artikkelissa mainittujen arvopapereiden osakkeita. Lue lisää Morningstarin toimituskäytännöstä