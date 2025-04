3 tekoälyosaketta, joita kannattaa seurata vuonna 2025

Valerio Baselli:Hei ja tervetuloa Morningstarille. Koettuaan valtavan rallin vuonna 2024 tekoälyosakkeet ovat viime viikkoina laskeneet markkinoiden myllerryksen ja DeepSeek-häiriön keskellä.

Tänään seurassani on Josh Sambrook-Smith, GAM Investmentsin globaali osakesijoitusjohtaja.

Josh, mikä on näkemyksesi tekoälyalan viimeaikaisesta myynnistä? Oliko tämä korjausliike tarpeellinen? Ja onko nyt hyvä hetki sijoittaa?

Tekoälysektorin korjaus: tilaisuus vai varoitus?

Josh Sambrook-Smith: Niin, mielestäni tässä on meneillään useita tekijöitä. Ensinnäkin DeepSeek-uutinen käynnisti ensimmäisen myyntikierroksen. Tämä johtui siitä, että uusi malli tuli markkinoille ja osoitti, että suuria kielimalleja voidaan kouluttaa huomattavasti halvemmalla kuin markkinat olivat odottaneet. Tämä tarkoittaa, että mallin kouluttamiseen ei tarvitse käyttää niin paljon rahaa eikä siihen tarvita niin paljon laitteistoa. Tämän seurauksena ala alkoi myydä. Taustalla olivat korkeat arvostukset lähes kaikilla tekoälyyn liittyvillä alueilla, mikä toi mukanaan riskejä. Tämä oli siis huono uutinen, jonka markkinat olivat jo osittain ennakoineet, ja osakkeet alkoivat laskea.

Mielestäni toinen tärkeä tekijä oli se, että tiedot, joihin markkinat suhtautuivat välinpitämättömästi ennen tätä uutista, toimivat nyt myyntisignaalina. Microsoft puhuu datakeskusten muuttamisesta, ja Microsoftin toimitusjohtaja viittaa ylirakentamiseen. Lisäksi uutiset siitä, että jotkut näytönohjainten suunnittelijat ja alan yritykset ovat vähentäneet tilauksiaan TSMC:ltä, ovat myös vaikuttaneet myyntiin. Viimeinen seikka on mielestäni se, että markkinoilla vallitsee tällä hetkellä suuri epävarmuus Yhdysvalloista tulevien tulliuutisten vuoksi. Ihmiset eivät tienneet tarkalleen, mitä oli tulossa, ja markkinat vihaavat epävarmuutta.

Tekoälyinnovaatiot, joita kannattaa seurata vuonna 2025

Baselli: Kyllä, juuri niin. Mitkä ovat tämän valossa tärkeimmät tekoälyalan innovaatiot, joita odotat tulevaisuudessa?

Sambrook-Smith : Mielestäni mielenkiintoisin kehitys tällä hetkellä on epigeneettinen tekoäly, joka on itsenäisesti toimiva ja kykenee tekemään päätöksiä. Se voi käytännössä ottaa suuren osan työtehtävistäsi ja hoitaa ne puolestasi. Tällainen tekoäly hyödyntää useita teknologioita, kuten suuria kielimalleja (esim. ChatGPT), koneoppimista ja luonnollisen kielen käsittelyä. Kaikki tämä vaatii tehokasta laitteistoa, mutta yhdistämällä nämä teknologiat se voi toimia lähes täydellisenä virtuaalisena avustajana.

Tälle teknologialle on monia jännittäviä sovellusmahdollisuuksia. Vaikka se on vielä alkuvaiheessa, ilmeisimmät sovellukset liittyvät järjestelmätason tehtäviin, kuten lentojen varaamiseen, neuvottelujen käymiseen, laskujen maksamiseen ja henkilökohtaisen talouden hoitamiseen. Toivottavasti nämä sovellukset kehittyvät nopeasti. Tällöin voimme nähdä tekoälyn luovan videoita, musiikkia ja hoitavan muita luovia tehtäviä itsenäisesti.

Lopulta, ehkä jonain päivänä, nämä teknologiat voivat tehdä todella mullistavia asioita, kuten löytää parannuskeinoja sairauksiin, kehittää uusia kemiallisia yhdisteitä tai suunnitella täysin uusia materiaaleja. Näen jo nyt todisteita tästä Googlen ja AlphaFold-mallin avulla, joka on löytänyt uusia lääkkeitä ja kemiallisia yhdisteitä, joita käytetään oikeassa maailmassa.

Yhdysvaltojen ja Kiinan välinen tekoälytaistelu: mitä se tarkoittaa globaalille teknologiakentälle?

Baselli: Se on hyvin mielenkiintoista. Näimme, mitä tapahtui, kun DeepSeek lanseerasi paljon halvemman tekoälymallinsa R1:n. Uskotko, että tekoälystä tulee uusi taistelukenttä Yhdysvaltojen ja Kiinan välillä? Uskotko, että kiinalaiset teknologiayritykset voivat todella heikentää Yhdysvaltojen tekoälyjättien asemaa?

Sambrook-Smith: Mielestäni se on jo nyt taistelukenttä. Mielestäni kaikki, mitä Bidenin hallinto Yhdysvalloissa on tehnyt, on osoittanut, että vientivalvonta vaikeuttaa kiinalaisten yritysten mahdollisuuksia ostaa Nvidian valmistamia erittäin kehittyneitä grafiikkapiirejä sekä vientivalvonta vaikeuttaa kiinalaisten yritysten mahdollisuuksia ostaa tuotantolaitteita. Esimerkiksi ASML:n EUV-työkalut vaikeuttavat suuresti kiinalaisten yritysten mahdollisuuksia valmistaa näitä tuotteita. Ilman pääsyä sirujen valmistukseen tarvittavien työkalujen piirien valmistukseen on siis selvästi olemassa jonkinlainen ristiriita.

Luulen, että jos tarkastellaan laajemmin itse mallinnusaluetta, kuten DeepSeekiä ja ChatGPT:tä maailmassa, mallissa tapahtuu jatkossakin paljon innovaatiota. Kiinalaisten yritysten on pakko innovoida eri tavoin, koska niillä ei ole pääsyä laitteistoon. Tämä on luultavasti johtanut DeepSeekin perustamiseen. Uskon siis, että nämä kaksi maata kulkevat erilaisia polkuja, mutta viime kädessä ne jatkavat innovointia. Ja uskon, että näin tulee tapahtumaan seuraavan vuoden aikana.

3 tekoälyosaketta, joihin kannattaa sijoittaa nyt

Baselli: Lopuksi, ollakseni konkreettisempi, voisitko nimetä kolme yhtiötä, kolme tekoälyosaketta, joista pidät erityisen paljon tällä hetkellä ja selittää lyhyesti miksi?

Sambrook-Smith: Kyllä. Minun kolme osakettani olisivat Broadcom, jonka ticker on AVGO. He ovat räätälöityjen sirujen suunnittelija, jonka taustalla on oikeastaan se, että räätälöityjen kiihdytinpiirien kysyntä on räjähdysmäisesti kasvava. Ensinnäkin ostajat haluavat päästä eroon Nvidian verosta. Nvidia on erittäin kallis markkinoille parhaiden laitteiden osalta, mutta ne maksavat paljon. Toiseksi suuret ostajat, kuten Google, Amazon ja Microsoft, haluavat laitteistoja, jotka on räätälöity erityisesti heidän omia sovelluksiaan varten. Niillä on oma vaatimusluettelonsa. Niiden on pystyttävä käyttämään virtaa mahdollisimman tehokkaasti, jotta ne voivat todella tarjota asiakkailleen parhaita mahdollisia palveluja. Tämä on siis tilaisuus suunnitella omat sirunsa. Broadcom on maailman suurin ja kekseliäin sirusuunnittelija. Sillä on pitkä kokemus räätälöityjen sirujen suunnittelusta. Heillä on paljon kokemusta eturintamassa toimimisesta. Seitsemän nanometriä, kolme, kaksi ja niin edelleen... Heillä on pitkä lista suurimmista ja hienostuneimmista ostajista. Googlen, ByteDancen, Microsoftin ja mahdollisesti jopa Applen. Monet suuret yritykset käyttävät Broadcomia näiden laitteiden suunnitteluun. Se on siis yksi niistä.

Toinen on ASM International ASM. Se on siis hollantilainen yritys. He ovat erikoistuneet johonkin, jota kutsutaan atomivarastointipinnoitukseksi. Se on siis pieni kone, joka laskee levylle hyvin ohuen metalli- tai oksidikalvon. Se on hieman mystistä ja naurettavaa, mutta tämän teknologian käyttömahdollisuudet ovat räjähdysmäisesti kasvussa. Syynä on se, että jotta tekoäly voisi kehittyä, transistorien ja mikrosirujen on oltava yhä pienempiä. Ja siihen tarvittava teknologia on yhä kehittyneempää. Atomikerroskasvatus on periaatteessa yksi ainoista tekniikoista, joita on käytettävissä tietynlaiseen kehittyneeseen puolijohteiden valmistukseen.

Kolmantena on Applied Materials AMAT. Se on siis amerikkalainen yritys, mutta maailman suurin puolijohteiden laitevalmistaja. Se toimittaa tuotteita kaikille suurimmille valimoille Intelin TSMC:stä Samsungiin. Heillä on kuitenkin yksi laajimmista ja kehittyneimmistä työkalupaketeista. Ne suorittavat pinnoitusta, puhdistusta ja kaikenlaisia tärkeimpiä valmistusprosesseja. Tiedämme, että lähivuosina näiden tuotteiden kysyntä kasvaa, kun kehittyneempää valimokapasiteettia rakennetaan. Applied Materials on siis yksi parhaassa asemassa olevista yrityksistä tällä alalla. Sen pääoman tuotto on myös erittäin korkea. Fantastinen liiketoiminta. Ja se tuottaa arvoa vielä monta vuotta.

Baselli: Kiitos paljon ajastasi, Josh. Olen Valerio Baselli Morningstarilta. Kiitos, että katsoitte.

Kirjoittaja(t) ei omista tässä artikkelissa mainittujen arvopapereiden osakkeita. Lue lisää Morningstarin toimituskäytännöistä.