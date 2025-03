Tekeekö Norjan keskuspankki ensimmäisen koronlaskunsa maaliskuussa?

Norges Bank on yksi viimeisistä länsimaiden keskuspankeista, joka ei ole vielä aloittanut ohjauskorkonsa laskua. Markkinat ovat jo pitkään odottaneet ensimmäistä koronlaskua keväällä. Joulukuun rahapoliittisessa tiedotustilaisuudessa keskuspankki ilmoitti, että koronlasku on erittäin todennäköinen maaliskuussa 2025. Koska helmikuun inflaatio oli selvästi ennustettua korkeampi, koronlaskua on kuitenkin lykätty.

Näin ollen ekonomistien ja ennustajien keskuudessa vallitsee huomattavia erimielisyyksiä ennen korkoilmoitusta. Jotkut ennustavat ensimmäistä koronlaskua, kun taas toiset uskovat, että ohjauskorko pysyy ennallaan lähitulevaisuudessa.

Ohjauskorko Norjassa

Tällä hetkellä 4,50 %

Seuraava korkoilmoitus odotetaan 27. maaliskuuta

Seuraavat korkoilmoitukset ovat 8. toukokuuta, 19. kesäkuuta ja 14. elokuuta.

Siitä, alentaako vai pitääkö Norges Bank ohjauskoron ennallaan maaliskuun kokouksessa, vallitsee erimielisyyttä.





Koronlasku maaliskuussa, kesällä vai ei lainkaan?

Maaliskuun koronlasku oli pitkään itsestäänselvyys, mutta helmikuun suuren inflaatioyllätyksen jälkeen näin ei selvästikään enää ole, SEB arvioi analyysissään.

Tämä oli selvä takaisku Norges Bankille, ja lisäksi muut tekijät viittaavat inflaation hidastumiseen. "Olemme merkittävästi nostaneet lyhyen aikavälin CPI-ATE-ennustettamme", pankki kirjoitti ennen korkoilmoitusta. SEB arvioi, että korkoa alennetaan 50 prosentin todennäköisyydellä maaliskuussa, sen jälkeen kun Norges Bankin alueellinen yrityskysely oli neutraali.

Tutkimus osoitti, että norjalaiset yritykset näkevät kasvun lisääntyvän ensimmäisellä neljänneksellä ja odottavat vakaata kasvua toisella neljänneksellä.

Danske Bank uskoo kuitenkin pitäytyvänsä ohjeistuksessaan ensimmäisestä koronlaskusta maaliskuussa, josta se on ilmoittanut viime vuoden kesäkuusta lähtien.

"Laskeva inflaatio, hieman normaalia alhaisempi kapasiteetin käyttöaste ja rajoittava rahapolitiikka viittaavat koronlaskuun", pankki kirjoitti analyysissään ja totesi odottavansa 25 peruspisteen "haukkamaista" leikkausta.

Nordean pääekonomisti Kjetil Olsen ja makro- ja valuuttakurssistrategi Sara Midtgaard eivät kuitenkaan ole yhtä optimistisia koronlaskun suhteen - ei maaliskuussa eikä lähitulevaisuudessa.

"Maanantaina päädyimme siihen, että helmikuun inflaatiotulos merkitsi sitä, että korkoa ei leikata maaliskuussa. Eilisen alueellisen yrityskyselyn raportin jälkeen olemme hyvin luottavaisia sen suhteen, että Norges Bank päätyy samaan johtopäätökseen", Kjetil Olsen ja Sara Midtgaard perustelevat ja lisäävät, että he uskovat Norges Bankin antavan vielä signaalin koronlaskun toteuttamisesta kesän jälkeen.

"Uskomme kuitenkin, että koronlaskua ei tule tänä eikä ensi vuonna", he kirjoittavat.

Matala työttömyys, korkea inflaatio ja optimismi vähittäiskaupassa ja rakentamisessa

Jo ennen helmikuun vahvaa inflaatiolukemaa Norjan koronlaskujen tarve oli vähentynyt huomattavasti, Nordea sanoo ja korostaa, että rekisteröity työttömyys laski tammi- ja helmikuussa 2,0 prosenttiin viime kesän 2,1 prosentista.

"Työttömien määrä on itse asiassa laskenut kolme kuukautta peräkkäin. Tämä on mielestämme hyvin merkittävää rahapolitiikan kannalta. Norges Bank on antanut merkkejä tulevista koronlaskuista, koska se on pelännyt työttömyyden lisääntyvän, jos se ei laske korkoja. Kun työttömyys pysyy alhaisena ja on itse asiassa laskenut viime aikoina, ja kun inflaatio on paljon odotettua korkeampi ja selvästi tavoitteen yläpuolella, tarve elvyttää taloutta koronlaskuilla poistuu", he toteavat.

Alueellinen suhdanneraportti antoi lisätukea tälle näkemykselle, sillä kapasiteetin käyttöaste nousi hieman vastoin Norges Bankin arviota, jonka mukaan kapasiteetin käyttöaste laskisi tulevaisuudessa."

"Vähittäiskaupan optimismi on palannut, ja rakennusala on piristynyt. Raportin mukaan kasvu on nopeampaa kuin Norges Bank oli olettanut, ja se pysyy jatkossa hieman trendin yläpuolella", Nordean ekonomistit kommentoivat.

Handelsbanken on samaa mieltä ja ennustaa, että maaliskuun kokouksessa ohjauskorko pysyy ennallaan ja että ensimmäinen koronlasku siirretään myöhempään syksyyn.

"Ei ole epäilystäkään siitä, että Norges Bank arvioi tilanteen väärin joulukuussa, kun se vähätteli taustalla olevia hintapaineita. Tällä kertaa odotamme merkittävää uudelleenarviointia, mikä johtaa ensi viikolle suunnitellun koronlaskun lykkäämiseen", kirjoittaa Handelsbankenin makrotalouden asiantuntija Karine Alsvik.

Kuinka paljon ruotsin keskuspankki, EKP ja SNB ovat leikanneet korkoja?

Sveitsin keskuspankki oli johtava toimija suurista eurooppalaisista keskuspankeista, kun se leikkasi korkojaan 0,25 prosenttiyksiköllä maaliskuussa ja teki toisen leikkauksen kesäkuussa. Englannin keskuspankki oli viimeinen, joka teki korkoalennuksen, ja se laski korkojaan vasta elokuun kokouksessaan. Ruotsin keskuspankki (Riksbanken) puolestaan alensi ohjauskorkoaan ensimmäisen kerran toukokuussa. Maaliskuun 20. päivänä Riksbank päätti jättää ohjauskoron ennalleen, samalla tavoin kuin Englannin keskuspankki.

Tältä näyttää korkotilanne eräissä Euroopan keskeisissä keskuspankeissa juuri nyt:

