35 uutta yliarvostettua osaketta tässä kuussa

Seulomme kuukausittain Morningstarin seuraamia Euroopan pörsseihin listattuja yhtiöitä löytääksemme uusia yliarvostettuja osakkeita.

Viimeisen kuukauden aikana 35 osakkeen Morningstar-luokitus laski 2 tähden luokkaan ja viisi muuta osaketta nousi 1 tähden tasolle. Morningstarin analyytikkojen mukaan 3 tähden osakkeet ovat kohtuullisesti arvostettuja, kun taas 4 tai 5 tähden osakkeita pidetään aliarvostettuina.

Viisi uutta kahden tähden eurooppalaista osaketta, järjestettynä markkina-arvon mukaan, ovat:

Novartis NOVN

Zurich Insurance Group ZURN

Ferrari RACE

National Grid NG.

BAE Systems BA.





Viisi uutta yhden tähden eurooppalaista osaketta, järjestettynä markkina-arvon mukaan, ovat:

UniCredit UCG

Dassault Aviation AM

Coca-Cola Hellenic Bottling Company CCH

Euronext ENX

Nemetschek Group NEM





Kaikki tämän artikkelin tuotot on ilmoitettu osakkeen perusvaluutassa, ja kaikki tiedot ovat peräisin Morningstar Directistä.

Uudet yliarvostetut osakkeet toukokuun 13. päivästä alkaen

Morningstar Europe -indeksi nousi viime kuussa 12,82 %, minkä seurauksena Euroopan osakemarkkinat ovat nyt kokonaisuutena lievästi aliarvostetut ja jäävät markkina-arvolla painotettuna 4 % alle arvioidun käyvän arvon.

Morningstarin analyytikoiden seuraamista 298 Euroopassa noteeratusta osakkeesta:

45 % osakkeista on aliarvostettuja, 35 % kohtuullisesti arvostettuja ja 21 % yliarvostettuja.

36 osaketta on hiljattain muuttunut yliarvostetuiksi.

Yksi osake on hiljattain muuttunut aliarvostetuksi.

Yksi osake siirtyi neljän tähden luokituksesta viiden tähden luokitukseen.

29 osaketta siirtyi viiden tähden luokituksesta neljän tähden luokitukseen.

Uusista aliarvostetuista osakkeista yksikään ei siirtynyt kolmen tähden luokituksesta viiden tähden luokitukseen.

61 osaketta ei enää luokitella yliarvostetuiksi.





Morningstarin analyytikot määrittävät jokaiselle seuraamalleen osakkeelle käyvän arvon arvion, joka toimii osakkeen sisäisenä arvon mittarina, ja epävarmuusluokituksen, joka kuvaa käyvän arvon mahdollisen vaihteluvälin. Korkeampi epävarmuusluokitus tarkoittaa suurempaa hyväksyttävää hintavaihtelua, jolloin osake katsotaan kohtuullisesti arvostetuksi.

Näitä kahta mittaria käytetään yhdessä määrittämään Morningstarin tähtiluokitus.

Tämän kuukauden uusien 2-tähden osakkeiden tunnusluvut

Novartis NOVN

Morningstar Rating: ★★

Yhden kuukauden tuotto: 4,66 %





Lääkeyhtiö Novartisin osake on laskenut 4,48 % viimeisten kolmen kuukauden aikana, mutta noussut 0,35 % vuoden aikana. Yhtiön osakkeen käyvän arvon arvio laskettiin kuukauden aikana 91 Sveitsin frangista 83 frangiin. Kuukauden lopussa osake noteerattiin 9 %:n preemiolla suhteessa uuteen käypään arvoon, ja sen epävarmuusluokitus oli keskitasoa. Novartisilla on laaja taloudellinen vallihauta, ja se kuuluu suurten yhtiöiden joukkoon.

Zurich Insurance Group ZURN

Morningstar Rating: ★★

Yhden kuukauden tuotto: 7,67 %





Monialainen vakuutusyhtiö Zurich Insurance Groupin osake on noussut 5,36 % viimeisten kolmen kuukauden aikana ja 31,83 % vuoden aikana. Tällä suurella yhtiöllä on kapea taloudellinen vallihauta. Osake noteerataan 6 %:n preemiolla suhteessa sen 540 Sveitsin frangin käypään arvoon, ja sen epävarmuusluokitus on matala.

Ferrari RACE

Morningstar Rating: ★★

Yhden kuukauden tuotto: 19,93 %





Autonvalmistaja Ferrarin osake on laskenut 6,49 % viimeisten kolmen kuukauden aikana, mutta noussut 17,43 % vuoden aikana. Osake noteerataan 16 %:n preemiolla suhteessa sen arvioituun 380 euron käypään arvoon, ja yhtiön epävarmuusluokitus on keskitasoa. Ferrari on suuri kasvuyhtiö, jolla on laaja taloudellinen vallihauta.

National Grid NG.

Morningstar Rating: ★★

Yhden kuukauden tuotto: -0,54 %





Säännellyn sähköyhtiö National Gridin osake on noussut 4,63 % viimeisten kolmen kuukauden aikana ja 4,44 % vuoden aikana. Osake noteerataan 4 %:n preemiolla suhteessa sen arvioituun 970 GBX:n käypään arvoon, ja epävarmuusluokitus on matala. Tällä suurella yhtiöllä ei ole taloudellista vallihautaa.

BAE Systems BA.

Morningstar Rating: ★★

Yhden kuukauden tuotto: 2,18 %





Ilmailu- ja puolustusalan yritys BAE Systemsin osake on noussut 35,70 % viimeisten kolmen kuukauden aikana ja yhteensä 26,74 % vuoden aikana. Tällä suurella kasvuyhtiöllä on laaja taloudellinen vallihauta. BAE Systemsin osake noteerataan 8 %:n preemiolla suhteessa sen arvioituun 1 550 GBX:n käypään arvoon, ja sen epävarmuusluokitus on keskitasoa.

Tämän kuukauden uusien 1-tähden osakkeiden tunnusluvut

UniCredit UCG

Morningstar Rating: ★

Yhden kuukauden tuotto: 22,77 %





Alueellisen pankkikonsernin UniCreditin osake on noussut 23,27 % viimeisten kolmen kuukauden aikana ja yhteensä 62,20 % vuoden aikana. Tällä suurella yhtiöllä ei ole taloudellista vallihautaa. Osake noteerataan 58 %:n preemiolla suhteessa sen arvioituun 35 euron käypään arvoon, ja epävarmuusluokitus on korkea.

Dassault Aviation AM

Morningstar Rating: ★

Yhden kuukauden tuotto: 3,29 %





Ilmailu- ja puolustusalan yhtiö Dassault Aviationin osake on noussut 37,95 % viimeisten kolmen kuukauden aikana ja 47,21 % vuoden aikana. Osake noteerataan 33 %:n preemiolla suhteessa sen arvioituun 227 euron käypään arvoon, ja epävarmuusluokitus on keskitasoa. Dassault Aviation on suuri kasvuyhtiö, jolla on laaja taloudellinen vallihauta.

Coca-Cola Hellenic Bottling Company CCH

Morningstar Rating: ★

Yhden kuukauden tuotto: 6,13 %





Alkoholittomien juomien valmistaja Coca-Cola Hellenic Bottling Companyn osake on noussut 18,24 % viimeisten kolmen kuukauden aikana ja yhteensä 42,62 % vuoden aikana. Osake noteerataan 46 %:n preemiolla suhteessa sen arvioituun 2 590 GBX:n käypään arvoon, ja epävarmuusluokitus on keskitasoa. Tällä suurella yhtiöllä on kapea taloudellinen vallihauta.

Euronext ENX

Morningstar Rating: ★

Yhden kuukauden tuotto: 6,64 %





Finanssitietoyhtiö Euronextin osake on noussut 26,17 % viimeisten kolmen kuukauden aikana ja 73,66 % vuoden aikana. Tällä suurella kasvuyhtiöllä on kapea taloudellinen vallihauta. Osake noteerataan 43 %:n preemiolla suhteessa sen arvioituun 102 euron käypään arvoon, ja epävarmuusluokitus on keskitasoa.

Nemetschek Group NEM

Morningstar Rating: ★

Yhden kuukauden tuotto: 19,73 %





Ohjelmistoyhtiö Nemetschek Groupin osake on laskenut 1,05 % viimeisten kolmen kuukauden aikana, mutta noussut 45,31 % vuoden aikana. Yhtiön käyvän arvon arvio nousi kuukauden aikana 68 eurosta 77 euroon. Kuukauden lopussa osake noteerattiin 58 %:n preemiolla suhteessa uuteen käypään arvoon, ja sen epävarmuusluokitus oli korkea. Osakkeella on kapea taloudellinen vallihauta.

Tämä artikkeli on luotu automaation avulla, ja Morningstarin toimittajat ovat tarkistaneet sen. Lue lisää Morningstarin automaation käytöstä.

Kirjoittaja(t) ei omista tässä artikkelissa mainittujen arvopapereiden osakkeita. Lue lisää Morningstarin toimituskäytännöstä