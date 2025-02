Parhaat teknologiaosakkeet ostettavaksi

Teknologiasektorin osakkeet tarjoavat sijoittajille kasvulupauksen, johon harva muu sektori pystyy. Teknologia on nimittäin synonyymi innovaatiolle, joka synnyttää uusia tuotteita, palveluja ja ominaisuuksia.

Viimeisten 12 kuukauden aikana Morningstarin U.S. Technology Index nousi 30,16 %, kun taas Morningstarin U.S. Market Index nousi 23,92 %. Morningstarin seuraamat teknologiaosakkeet näyttävät keskimäärin 5 % yliarvostetuilta, mutta alalla on edelleen mahdollisuuksia.

Teknologiasektorin osakkeiden 12 kuukauden kehitys





10 parasta teknologiaosaketta ostettavaksi nyt

Näiden teknologiayhtiöiden osakkeet, joiden Morningstar Economic Moat -luokitus on laaja tai kapea, ovat aliarvostetuimpia käyvän arvon arvioidemme mukaan 19. helmikuuta 2025.

Sensata Technologies ST Nice NICE Sabre Corporation SABR Endava DAVA Taiwan Semiconductor Manufacturing Company 2330 ON Semiconductor ON Adobe ADBE Fidelity National Information Services FIS Manhattan Associates MANH NXP Semiconductors NXPI





Seuraavassa on lisätietoja kustakin parhaasta ostettavasta teknologiaosakkeesta, mukaan lukien Morningstarin analyytikoiden kommentit, jotka käsittelevät kutakin yhtiötä. Kaikki tiedot ovat 19. helmikuuta 2025 alkaen.

Sensata Technologies

Morningstar Hinta/käypä arvo: 0,59

Morningstar Epävarmuusluokitus: Korkea

Morningstar Economic Moat Rating: Kapea

Toimiala: Tieteelliset ja tekniset instrumentit





Teknisiä instrumentteja valmistava Sensata Technologies on halvin osake parhaiden ostettavien teknologiaosakkeiden listallamme. Yhtiö on maailmanlaajuinen antureiden toimittaja kuljetus- ja teollisuussovelluksiin. Sensatan osakkeella käydään kauppaa 41 % alle käyvän arvon arviomme, joka on 51 dollaria osakkeelta.

”Pidämme Sensata Technologiesia erilaistuneena anturien ja sähköisen suojauksen tarjoajana, ensisijaisesti kuljetusmarkkinoille. Yhtiö keskittyy hyödyntämään sähköistymisen, tehokkuuden ja liitettävyyden sekulaarisia trendejä. Vaikka henkilöauto- ja raskaiden ajoneuvojen markkinat ovat syklisiä, sähköajoneuvot ja tiukentuvat päästömääräykset antavat Sensatalle mahdollisuuden houkutella uusia asiakkaita. Tämän ansiosta yhtiö on historiallisesti pystynyt kasvattamaan mittalaitetuotannon kasvua noin 4 %. Uskomme, että tällainen kasvu on mahdollista seuraavien 10 vuoden aikana, ottaen huomioon odotuksemme, että ajoneuvokanta siirtyy kohti sähköajoneuvoja ja Sensatan kasvava kohderyhmä korkeamman jännitteen instrumenttien osalta.

Uskomme, että Sensatan kyky kasvattaa osuuttaan instrumenttien USD-osuudesta on osoitus anturisuunnittelun aineettomista hyödykkeistä, sillä yhtiö tekee tiivistä yhteistyötä alkuperäisten laitevalmistajien ja Tier 1 -toimittajien kanssa rakentaakseen tuotteensa uusiin pistorasioihin. Uskomme myös, että Sensatan myymien järjestelmien kriittinen luonne aiheuttaa asiakkaiden vaihtokustannuksia, mikä johtaa siihen, että Sensatan ja sen 10 tärkeimmän asiakkaan suhteet kestävät keskimäärin noin kolme vuosikymmentä. Vaihtokustannusten ja aineettomien hyödykkeiden vuoksi uskomme, että Sensatan taloudellinen vallihauta on kapea, ja odotamme yhtiön saavuttavan ylituottoa sijoitetulle pääomalle seuraavien 10 vuoden aikana.

Odotamme, että Sensata keskittyy seuraavan vuosikymmenen aikana orgaaniseen kasvuun sähköisten instrumenttien ja yhä sähköisempien teollisuussovellusten alalla. Yhtiö on perinteisesti ollut aktiivinen yritysostojen tekijä, mutta keskittyy nyt orgaanisiin investointeihin, velan vähentämiseen ja osakkeenomistajien tuottojen kasvattamiseen keskipitkällä aikavälillä, minkä hyväksymme. Sensata vaihtoi toimitusjohtajaa telematiikkamarkkinoille suuntautuneen virheellisen strategisen siirtymisen jälkeen ja luopui epäonnistuneesta Insights-liiketoiminnastaan. Pidämme yhtiön keskittymisestä sähköistämiseen, joka on mielestämme houkuttelevin saatavilla oleva kasvumahdollisuus. Uskomme kuitenkin, että uuden johdon on osoitettava sijoittajille kykynsä tuottaa johdonmukaista orgaanista kasvua. Yhtiön kyky lisätä sähköisten instrumenttien osuutta ja ylittää taustalla oleva maailmanlaajuinen ajoneuvotuotanto ovat sijoitusteesimme tärkeimmät vaikuttimet.”

William Kerwin, Morningstarin analyytikko.

Lue lisää Sensata Technologiesista täältä.

NICE

Morningstarin hinta/käypä arvo: 0,62.

Morningstarin epävarmuusluokitus: Medium

Morningstar Economic Moat Rating: Kapea

Toimiala: Ohjelmistot - sovellukset





Nice on ohjelmistoyritys, joka palvelee asiakassuhdemarkkinoita sekä talousrikollisuuden ja sääntelyn noudattamisen markkinoita. Nice käy kauppaa 38 % alle käyvän arvon arviomme ja sillä on kapea vallihauta. Mielestämme osakkeen arvo on 290 dollaria osakkeelta.

"Nice tarjoaa pilvipohjaisia ja paikallisia ohjelmistoratkaisuja, jotka on suunnattu ensisijaisesti asiakassuhdemarkkinoille sekä talousrikollisuuden ja säännösten noudattamisen markkinoille. Suurin osa liikevaihdosta kertyy Yhdysvalloista, mutta kansainvälinen laajentuminen on entistä tärkeämpi prioriteetti.

Customer Engagement -segmentin osuus yhtiön liikevaihdosta on noin 80 %, ja siihen kuuluu myös Nizzan orastava julkisen turvallisuuden liiketoiminta. CXone, Nizzan lippulaivatuote Customer Engagement -segmentissä, on pilvipohjainen Contact Centre as a Service (CCaaS) -alusta, joka tarjoaa saumattoman ratkaisun, jossa yhdistyvät contact center -ohjelmisto ja työntekijöiden sitoutumisen hallinta. CXone on alan johtava tuote, josta tulee yhä tärkeämpi mahdollistettaessa monikanavaista vuorovaikutusta siirryttäessä digitaaliseen asiakassuhteeseen. Koska vain 15-20 % yhteyskeskusvastaavista käyttää pilvipalveluja, mukaan lukien minimaalinen osuus yritysmarkkinoilla, jäljellä oleva mahdollisuus on merkittävä. Odotamme voimakasta kasvua keskipitkällä aikavälillä, kun asiakkaat siirtyvät käyttämään pilvipalveluja.

Nice saa noin 20 % liikevaihdostaan FC&C-liiketoiminnastaan, joka edustaa pilvipohjaisia ratkaisuja riskienhallintaan, petostentorjuntaan, rahanpesun torjuntaan ja vaatimustenmukaisuuteen. Odotamme, että vaatimustenmukaisuuden kustannusten nousu, rahoituspalveluyritysten digitalisoituminen, digitaalisten varojen aiheuttama häiriö ja tiedon räjähdysmäinen lisääntyminen kiihdyttävät rahoituspalvelualan pilvipalvelujen käyttöönottoa. Nizzalla on nyt pilvipohjaisia ratkaisuja kaikenkokoisille organisaatioille, kuten X-Sight yritysmarkkinoille ja Xceed pk-yrityksille.

Vuosien 2022-26 strategisella syklillä Nice tavoittelee kaksinumeroista kokonaisliikevaihdon kasvua, yli 80 % kokonaisliikevaihdosta pilvituotteista ja yli 30 %:n Non-GAAP-liikevoittomarginaalia."

Rob Hales, Morningstarin analyytikko.

Lue lisää NICEstä täältä.

Sabre Corporation

Morningstarin hinta/käypä arvo: 0,70.

Morningstarin epävarmuusluokitus: Erittäin korkea

Morningstar Economic Moat Rating: Kapea

Toimiala: Ohjelmistot - infrastruktuuri





Sabren osuus lentojen varausvolyymista on toiseksi suurin maailmanlaajuisella jakelujärjestelmäalalla. Sabre Corporation käy kauppaa 30 % alle käyvän arvon arviomme, ja sen vallihaudan luokitus on kapea. Mielestämme osakkeen arvo on 4,87 dollaria osakkeelta.

"Huolimatta siitä, että kuluttajien säästöt vähenevät lähiaikoina ja liikematkustuksen pitkän aikavälin kysyntä on epävarmaa, odotamme Sabren säilyttävän asemansa globaalien jakelujärjestelmien alalla seuraavien 10 vuoden aikana. Tämä näkemys perustuu liikematkustamisen asteittaiseen elpymiseen ja Sabren johtavaan lentoyhtiö- ja matkatoimistoasiakasverkostoon sekä sen vankkaan asemaan näiden lentoyhtiöiden ja matkatoimistojen teknologiaratkaisuissa. Sabren yli 30 prosentin osuus lentomatkustuksen GDS-transaktioista on toiseksi suurin kolmesta yhtiöstä (kapeakatseisen Amadeuksen jälkeen ja ennen yksityisomistuksessa olevaa Travelportia), jotka yhdessä hallitsevat noin 100 prosenttia markkinoiden volyymista. Sabre on johtava toimija myös teknologisten ratkaisujen tarjoamisessa matkatoimistoille.

Sabren GDS-järjestelmällä on verkkoetu, joka on sen kapean vallihaudan lähde. Kun toimittajien (lähinnä lentoyhtiöiden) sisältö lisääntyy, yhä useammat matkatoimistot käyttävät järjestelmää, ja kun yhä useammat matkatoimistot käyttävät järjestelmää, toimittajat tarjoavat enemmän sisältöä. Tätä verkostoetua vahvistaa teknologia, joka yhdistää GDS:n sisällön matkatoimistojen back-office-toimintoihin ja toimittajien tietotekniikkaratkaisuihin, mikä johtaa tarkempiin tietoihin, jotka myös helpottavat varausten tekemistä. Yhtiön verkostoetua pitäisi tukea seuraavan sukupolven alustoilla, kuten SabreMosaicilla, joka on avoimen lähdekoodin pilvipohjainen tekoälyratkaisu, joka helpottaa lentoyhtiöiden tarjonnan räätälöintiä ja lisää sisällön myyntiä.

Sabren GDS-alustan kopiointi edellyttäisi satojen lentoyhtiöiden sisällön yhdistämistä ja liittämistä alustaan, joka on yhteydessä myös matkatoimistoihin, mikä vaatisi merkittäviä kustannuksia ja aikaa. Vaikka uskomme, että GDS:llä on merkittäviä etuja yhdistämisen, käsittelyn ja back-office-toimintojen osalta, Etravelisin kaltaiset teknologia-arkkitehtuurit mahdollistavat sen, että loppukäyttäjät voivat käyttää GDS:n sisällön lisäksi myös kilpailevien alustojen tarjontaa, mikä voisi viedä osan volyymista Sabren kaltaisilta yrityksiltä. GDS-järjestelmiin kohdistuu myös jonkinlainen riski siitä, että suuremmat lentoyhtiöt luovat suoria suhteita suurempiin matkatoimistoihin, vaikka odotamme, että nämä suhteet ovat pikemminkin poikkeus kuin sääntö ja että Sabre on edelleen yhdistävä alusta molemmissa tapauksissa."

Dan Wasiolek, Morningstarin analyytikko.

Lue lisää Sabre Corporationista täältä.

Endava

Morningstarin hinta/käypä arvo: 0,73

Morningstarin epävarmuusluokitus: Korkea

Morningstar Economic Moat Rating: Kapea

Toimiala: Ohjelmistot - infrastruktuuri





Endava on uuden sukupolven IT-palveluyritys, joka ensisijaisesti auttaa asiakkaita digitaalisessa muutoksessa luomalla heille räätälöityjä ohjelmistoja. Endava on edullinen teknologiaosake, joka käy kauppaa 27 %:n alennuksella käyvän arvon arviostamme, joka on 42 dollaria osakkeelta. Ohjelmistoinfrastruktuuriyritys on saamassa kapean taloudellisen vallihaudan.

"Endava, jonka kotipaikka on Iso-Britannia, on IT-palveluyritys, joka keskittyy digitaalisen transformaation ja teknologiapalveluiden tarjoamiseen. Yhtiö tuottaa tuloja pääasiassa veloittamalla asiakkaita maksuperusteisesti palveluista, kuten konsultoinnista/neuvonnasta, räätälöidystä ohjelmistokehityksestä ja -integraatiosta sekä laadunvarmistuksesta ja testauksesta. Endava on vahvasti alttiina rahoituspalvelusektorille, jossa lähes puolet sen liikevaihdosta syntyy. Rahoituspalveluissa Endava tunnetaan asiantuntemuksestaan maksujen ja pääomasijoitusten alalla.

Monien kilpailijoidensa tapaan Endavan ydinstrategia on laskeutua ja laajentua, mikä tarkoittaa suurten asiakkaiden hankkimista ja tulojen kasvattamista näissä suhteissa tarjoamalla näille asiakkaille yhä enemmän palveluja. Endavan 10 suurimman asiakkaan osuus on noin kolmannes konsernin liikevaihdosta, ja suurimman, Mastercardin, osuus on noin 10 prosenttia. Mastercard on ollut Endavan asiakas jo yli 20 vuotta.

Endava keskittyy rahoituspalveluihin sekä teknologia-, media- ja telekommunikaatiosektoreille. Yhtiö pyrkii monipuolistamaan toimialariskiä hankkimalla uusia asiakkaita uusilta vertikaalisilta aloilta. Endava tavoittelee erityisesti vähittäiskaupan ja terveydenhuollon asiakkaita, koska yhtiön nykyinen asiantuntemus on parhaiten siirrettävissä näille aloille.

Yhtiö on myös maantieteellisesti keskittynyt: noin 33 prosenttia liikevaihdosta kertyy Yhdistyneestä kuningaskunnasta ja noin 26 prosenttia Manner-Euroopasta. Liiketoiminnan monipuolistamiseksi Endava kasvaa pääasiassa Pohjois-Amerikassa.

Endavan toimitusmalli perustuu ketterään projektinhallintaan, jonka työntekijät hoitavat lähellä sijaitsevissa toimipisteissä, joita yhtiö aikoo laajentaa. Ketterän projektinhallinnan iteratiivisen luonteen joustavuus on tehokas tapa mukautua parhaiten asiakkaiden ainutlaatuisiin digitaalisen transformaation tavoitteisiin. Lisäksi näiden projektien epätyypillinen luonne edellyttää jatkuvaa vuoropuhelua ja vuorovaikutusta Endavan ja sen asiakkaiden välillä, mikä tarkoittaa, että toimitustiimit, joiden aikavyöhykkeet ovat samankaltaisia kuin asiakkaiden (nearshoring), ovat parhaita toimittamaan projektin onnistuneesti ja ajallaan.

Endavan tavoitteena on palata noin 20 prosentin vuotuiseen orgaaniseen liikevaihdon kasvuun ja suhteellisen vakaaseen 20 prosentin oikaistuun voittomarginaaliin ennen veroja."

Rob Hales, Morningstarin analyytikko.

Lue lisää Endavasta täältä.

Taiwan Semiconductor Manufacturing Company

Morningstarin hinta/käypä arvo: 0,74.

Morningstarin epävarmuusluokitus: Medium

Morningstar Economic Moat Rating: Laaja

Toimiala: Puolijohteet





Taiwan Semiconductor Manufacturing on maailman suurin siruvalimo, jonka markkinaosuus on yli 60 %. Yhtiöllä on laaja taloudellinen vallihauta, ja sen osakkeet näyttävät 26 % aliarvostetuilta suhteessa käyvän arvon arviomme 273 dollariin.

"Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. on maailman suurin sirujen sopimusvalmistaja eli valimo, jonka markkinaosuus on yli 60 %. Yhtiö valmistaa integroituja piirejä asiakkaille näiden omien IC-suunnitelmien pohjalta. TSMC on jo pitkään hyötynyt siitä, että puolijohdeyritykset ympäri maailmaa ovat siirtyneet integroitujen komponenttien valmistajista ”tehtaattomiksi suunnittelijoiksi”. Kuten kaikki valimot, yritys ottaa asiakkailleen vastatakseen tehtaiden toiminnasta aiheutuvista kustannuksista ja pääomamenoista erittäin suhdanneherkillä markkinoilla. Valimoilla on taipumus lisätä ylikapasiteettia kysynnän kasvaessa, mikä voi johtaa vajaakäyttöön laskusuhdanteiden aikana, mikä heikentää kannattavuutta.

Fabless-puolijohdeyritysten syntyminen on tukenut valimoiden kasvua, mikä puolestaan on lisännyt kilpailua. Useimmat näistä uusista kilpailijoista ovat kuitenkin rajoittuneet matalan jalostusasteen tuotantoon, koska huipputeknologiaan liittyvät kustannukset ja insinööriosaaminen ovat liian korkeat. Pidentääkseen huippuluokan prosessitekniikoiden eli noodien mahdollistamia ylituottoja TSMC keskittyy aluksi logiikkatuotteisiin, joita käytetään pääasiassa keskusyksiköissä ja mobiilisiruissa, ja keskittyy sitten kustannustietoisempiin sovelluksiin. Tämä strategia on ollut menestyksekäs, mistä on osoituksena se, että yhtiö on yksi niistä kahdesta valimosta, joilla on edelleen johtavia nodeja, kun kymmenet kilpailijat ovat jääneet jälkeen.

TSMC:n pitkän aikavälin kasvutekijöitä on kaksi. Ensinnäkin puolijohdeyritysten konsolidoitumisen odotetaan luovan kysyntää integroiduille järjestelmille, jotka on valmistettu kaikkein edistyneimmillä solmuilla. Toiseksi tekoälyn, esineiden internetin ja suuritehoisten laskentajärjestelmien orgaaninen kasvu voi jatkua vuosikymmeniä. Tekoälyllä ja suurteholaskennalla on keskeinen rooli ihmisten ja koneiden tuottaman tiedon nopeassa käsittelyssä monimutkaisten ongelmien, kuten autonomisen ajamisen ja kielenkäsittelyn, ratkaisemiseksi, mikä on lisännyt energiatehokkaampien sirujen tarvetta. Halvemmat puolijohteet ovat mahdollistaneet antureiden, ohjainten ja moottoreiden integroinnin, mikä parantaa tehokkuutta kodeissa, toimistoissa ja tehtaissa."

Phelix Lee, Morningstarin analyytikko.

Lue lisää Taiwan Semiconductor Manufacturing Companysta täältä.

ON Semiconductor

Morningstarin hinta/käypä arvo: 0,77

Morningstarin epävarmuusluokitus: Korkea

Morningstar Economic Moat Rating: Kapea

Toimiala: Puolijohteet





Onsemi on auto- ja teollisuusmarkkinoille keskittynyt tehopuolijohteiden ja antureiden toimittaja. Yhtiö saa kapean taloudellisen vallihaudan luokituksen, ja sen osakkeet näyttävät 23 % aliarvostetuilta suhteessa 72 dollarin käypään arvoarvioon.

"Uskomme, että Onsemi on vahva siruvalmistaja, joka on suuntautumassa portfolionsa eriytyneisiin osiin kasvun ja katteen laajentamisen nopeuttamiseksi. Odotamme, että yhtiö ylittää perusmarkkinoidensa kasvun seuraavan viiden vuoden aikana, kun se räätälöi siru- ja anturisalkkunsa seuraamaan sähköistymisen ja liitettävyyden sekulaarisia suuntauksia, joiden avulla se voi myydä uusiin pistorasioihin. Onsemi on johtava autosovellusten, kuten kehittyneiden kuljettajan apujärjestelmien, kuvantunnistimien toimittaja, ja sen puolijohteet mahdollistavat tehonsiirron ja -muuntamisen sähköisissä instrumenteissa ja uusiutuvissa energialähteissä - kaikki nämä seikat pitävät mielestämme Onsemi-liiketoiminnan myynnin kasvun perusmarkkinoita nopeampana.

Uskomme, että Onsemi on pitkällä aikavälillä altis suhdannevaikutuksille, mutta että sen salkun tasapainottaminen johtaa kestävämpiin tuottoihin suhdannevaihteluiden aikana. Yhtiön lisääntynyt keskittyminen tarttuviin vertikaalisiin toimialoihin sekä sen eriytyneet anturi- ja piikarbiditeknologiat vaikuttavat osaltaan kapeaan taloudelliseen vallihautaan. Onsemi-yhtiön leipälajina ovat perinteisesti olleet enemmän hyödykkeitä muistuttavat sirut, mutta odotamme yhtiön keskittyvän jatkossa arvokkaampiin sovelluksiin autoteollisuuden ja teollisuuden loppumarkkinoilla ja saavan siten tasaisempaa tuottoa sijoitetulle pääomalle.

Odotamme Onsemin keskittyvän keskipitkällä aikavälillä marginaalien kasvattamiseen. Johto on panostanut voimakkaasti tuotannon karsimiseen ja tehostamiseen, ja odotamme sen näkevän näiden ponnistelujen hedelmät. Uskomme myös, että yhtiö keskittyy jatkossakin investoinneissaan auto- ja teollisuusmarkkinoille, joilla kasvu on suurempaa ja marginaalit korkeammat kuin perinteisillä kuluttaja- ja älypuhelinmarkkinoilla. Odotamme myös, että kehittyneempien piikarbidisirujen osuus myynnistä kasvaa seuraavien viiden vuoden aikana. Uskomme, että johdolla on toteutusriski saavutettaessa korkeaa 53 prosentin non-GAAP-bruttokatetavoitettaan, mutta odotamme, että keskittyminen korkeamman marginaalin vertikaalisiin liiketoiminta-alueisiin ja parannettu valmistusjalanjälki nostavat sen alle 50 prosentin tasolle seuraavien viiden vuoden aikana edellisestä alle 38 prosentin keskisyklin marginaalista."

William Kerwin, Morningstarin analyytikko.

Lue lisää ON Semiconductorista täältä.

Adobe

Morningstarin hinta/käypä arvo: 0,77.

Morningstarin epävarmuusluokitus: Korkea

Morningstar Economic Moat Rating: Broad

Toimiala: Ohjelmistot - sovellukset





Adobe tarjoaa sisällön luomiseen, dokumenttien hallintaan sekä digitaaliseen markkinointiin ja mainontaan liittyviä ohjelmistoja ja palveluja luovien alojen ammattilaisille ja markkinoijille. Yhtiöllä on laaja taloudellinen vallihauta, ja sen osakkeet näyttävät 23 % aliarvostetuilta suhteessa käyvän arvon arviomme 590 dollariin.

"Adobe on tullut hallitsevaksi sisällönluontiohjelmistoissa ikonisilla Photoshop- ja Illustrator-ratkaisuillaan, jotka molemmat ovat nyt osa laajempaa Creative Cloudia. Yhtiö on lisännyt uusia tuotteita ja ominaisuuksia pakettiin orgaanisen kehityksen ja täydentävien yritysostojen avulla, mikä on mahdollistanut kattavimman valikoiman työkaluja, joita käytetään painetun, digitaalisen ja videosisällön luomiseen. Adobe Expressin lanseeraus joulukuussa 2021 auttaa laajentamaan yhtiön tuotevalikoimaa entisestään, sillä se sisältää suosittuja ominaisuuksia koko Creative Cloudista, mutta on saatavilla edullisempana ja ilmaisena versiona. Fireflyn lanseeraus vuonna 2023 on tärkeä tekoälyratkaisu, jonka pitäisi myös houkutella uusia käyttäjiä. Uskomme Adoben keskittyvän uusien käyttäjien saamiseen sateenvarjonsa alle ja uskomme, että näiden käyttäjien konvertointi tulee ajan mittaan yhä tärkeämmäksi.

Toimitusjohtaja Shantanu Narayen antoi Adobelle toisen kasvujalan vuonna 2009 ostamalla Omnituren, johtavan web-analytiikkaratkaisun, joka muodostaa digitaalisen kokemuksen segmentin perustan ja jota Adobe on käyttänyt alustana lisätäkseen erilaisia muita markkinointi- ja mainosratkaisuja. Adobe hyötyy siitä, että Creative Cloud -palvelusta on luonnollisesti ristiinmyyntimahdollisuuksia markkinoinnin ja mainonnan liiketoimintaan ja toimintaan. Magenton, Marketon ja Workfrontin yritysostojen jälkeen odotamme Adoben keskittyvän jatkossakin yritysostopyrkimyksissään digitaalisen kokemuksen segmenttiin ja muihin nouseviin aloihin.

Document Cloud -liiketoiminnan taustalla on yksi Adoben ensimmäisistä tuotteista, Acrobat, ja yhtiön luoma, kaikkialla läsnä oleva PDF-tiedostomuoto, josta on nyt tulossa neljän miljardin dollarin liiketoiminta. Älypuhelinten ja tablettien yleistyminen sekä ”tuo oma laite mukanasi” -malli ja liikkuva työvoima ovat tehneet tiedostomuodosta, jota voi käyttää millä tahansa näytöllä, tärkeämmän kuin koskaan.

Adobe uskoo, että se hyökkää yli 200 miljardin dollarin markkinoille. Yhtiö ottaa käyttöön ja hyödyntää eri pilvipalveluidensa ominaisuuksia (kuten Sensei-tekoälyä) luodakseen yhtenäisemmän käyttökokemuksen, voittaakseen uusia asiakkaita, myydäkseen käyttäjille kalliimpia ratkaisuja ja myydäkseen digitaalisia mediatuotteita ristiin."

Dan Romanoff, Morningstarin vanhempi analyytikko.

Lue lisää Adobesta täältä.

Fidelity National Information Services

Morningstarin hinta/käypä arvo: 0,79.

Morningstarin epävarmuusluokitus: Medium

Morningstar Economic Moat Rating: Kapea

Toimiala: Tietotekniikkapalvelut





Fidelity National Information Services tarjoaa pankeille keskeisiä tietojenkäsittely- ja niihin liittyviä palveluja, mutta sen liiketoiminta on laajentunut ajan myötä. Yhtiö saa kapean taloudellisen vallihaudan, ja sen osakkeet näyttävät 21 % aliarvostetuilta suhteessa 88 dollarin käypään arvoarvioon.

"Fidelity National Information Servicesin Worldpayn osto vuonna 2019 oli yksi kolmesta vastaavasta lyhyessä ajassa tehdystä muutoskaupasta. FIS on kuitenkin viime aikoina päättänyt peruuttaa Worldpayn kaupan, koska se kamppaili Worldpayn liiketoiminnan operatiivisten ongelmien kanssa.

Huonon suorituskyvyn jälkeen FIS:n johto vaihtui vuoden 2022 lopussa. Worldpay-liiketoiminnan suorituskykyyn turhautunut uusi tiimi päätti aluksi, että FIS:n olisi irrotettava Worldpay. Kyseenalaistimme sen, oliko spin-off oikea ratkaisu. FIS:n kilpailijoilla, Fiservillä ja Global Paymentsillä, ei ole ollut FIS:ää vaivanneita ongelmia. Tämä viittaa mielestämme siihen, että FIS:n viimeaikaiset ongelmat johtuvat pikemminkin toiminnallisista virheistä (erityisesti liian vähäisistä investoinneista pk-yrityksiin) ja että yhdistämisen taustalla ollut strategia ei välttämättä ollut virheellinen.

Myöhemmin johto päätti myydä 55 prosentin osuuden Worldpaystä yksityiselle GTCR-yhtiölle. Kaupassa Worldpayn arvo oli 17,5 miljardia dollaria eli 9,8-kertainen EBITDA vuonna 2023, mukaan lukien yritys- ja erilliset lisäkustannukset, ja mahdollisesti vielä miljardi dollaria tulevaisuudessa GTCR:n tuottojen perusteella. Mielestämme Worldpayn voi olla parempi olla yksityisenä yhtiönä, koska uskomme, että liiketoiminta tarvitsee merkittäviä investointeja kasvun palauttamiseksi. Tätä varten pidämme hyvänä, että GTCR on sitoutunut investoimaan enintään 1,25 miljardia dollaria yritysostoihin. Toisaalta uskomme, että FIS myi enemmistöosuuden hieman alihintaan. Lisäksi nämä kaksi yhtiötä ovat edelleen sidoksissa toisiinsa, ja Worldpaystä on tullut yksityinen yhtiö, mikä mahdollisesti vähentää sen tervehdyttämispyrkimysten avoimuutta. Kaiken kaikkiaan, jos Worldpaystä olisi pitänyt luopua, olisimme pitäneet parempana puhdasta irtautumista.

Myönteistä on, että FIS palasi myynnin jälkeen ensisijaisesti pankkiteknologian tarjoajaksi. Vaikka tämä liiketoiminta on heikommin kasvava, se on hyvin ennustettava ja vakaa, ja uskomme, että tällä segmentillä on FIS:n liiketoiminnoista vahvin vallihauta. Sijoittajilla on kuitenkin todennäköisesti hyvin rajallinen näkemys Worldpayn suorituskyvystä, jonka osuus kokonaisarvosta on edelleen merkittävä."

Brett Horn, Morningstarin analyytikko.

Lue lisää Fidelity National Information Servicesistä täältä.

Manhattan Associates

Morningstarin hinta/käypä arvo: 0,80.

Morningstarin epävarmuusluokitus: Medium

Morningstar Economic Moat Rating: Broad

Toimiala: Ohjelmistot - sovellukset





Manhattan Associates tarjoaa ohjelmistoja, jotka auttavat käyttäjiä hallitsemaan toimitusketjujaan, varastojaan ja monikanavaisia toimintojaan. Manhattan Associates käy kauppaa 20 % alle käyvän arvon arviomme, ja sillä on laaja taloudellinen vallihauta. Mielestämme tämän osakkeen osakkeet ovat 230 dollarin arvoisia osakkeelta.

"Manhattan Associates on mielestämme selkeä markkinajohtaja varastonhallintajärjestelmäohjelmistojen markkinarakossa. Toimitusketjut ovat monimutkaisia, ja kaikki häiriöt varaston toiminnassa voivat aiheuttaa merkittäviä heijastusvaikutuksia kaikkiin ketjun solmukohtiin, jotka jäävät kiinni tahmeisiin asiakassuhteisiin. Normalisoimalla covid, näemme yhtiön pystyvän saavuttamaan alhaisen kaksinumeroisen liikevaihdon vuotuisen kasvun seuraavan viiden vuoden aikana ja vielä paremman tuloskasvun. Manhattan Associates hyödyntää etumatkaansa ohjelmistoratkaisujensa pilviversioilla, mikä on myös johtanut marginaalin kasvuun ja kasvun kiihtymiseen, minkä uskomme johtavan parempiin tuottoihin.

Manhattan Associates tarjoaa ohjelmistoja, jotka auttavat käyttäjiä hallitsemaan toimitusketjujaan, varastojaan ja kaikkikanavaista toimintaansa. Asiakkaat ovat yleensä vähittäismyyjiä, tukkukauppiaita, valmistajia ja logistiikkatoimittajia. Uskomme, että nämä ratkaisut ovat ratkaisevan tärkeitä asiakkaiden toiminnalle, sillä niiden avulla käyttäjät voivat optimoida varastoja koko toimitusketjussa, hallita varastoja ja täyttää tilauksia sekä hallita varastoja vähittäismyymälöissä, myyntipisteissä, tilauksissa ja omnichannel-toiminnoissa. Koska Manhattan tarjoaa kaikki nämä erilliset, mutta toisiinsa liittyvät ratkaisut yhdellä alustalla, uskomme, että se on erittäin houkutteleva ratkaisu asiakkaille, koska se tarjoaa yhtenäisen näkymän. Manhattan erottuu muista tarjoajista tekemällä suuren osan käyttöönotosta ja päivityksistä.

Manhattan Associates palvelee yli 1 000:ta blue chip -asiakasta. Näillä asiakkailla on yleensä monimutkaisempia toimitusketjuja, jakelukeskuksia, varastoja ja vähittäismyyntialueita. Uskomme, että WMS-markkinat ovat noin 3 miljardin dollarin suuruiset, mutta omnichannel-markkinoiden lisääminen luo nopeammin kasvavan 10 miljardin dollarin suuruisen mahdollisuuden. Yhtiön ylläpitosopimusten uusimisaste on noin 95 prosenttia ja pilviratkaisujen uusimisaste lähes 100 prosenttia. Näemme Active Omnichannel SaaS -ratkaisun erittäin tärkeänä kehityskohteena, jonka pitäisi viedä yritystä eteenpäin seuraavan vuosikymmenen aikana. Näkemyksemme mukaan Active Omni antaa perinteisille vähittäiskauppiaille mahdollisuuden kilpailla tehokkaammin Amazonin kanssa."

Dan Romanoff, Morningstarin analyytikko.

Lue lisää Manhattan Associatesista täältä.

NXP Semiconductors

Morningstarin hinta/käypä arvo: 0,82.

Morningstarin epävarmuusluokitus: Medium

Morningstar Economic Moat Rating: Broad

Toimiala: Puolijohteet





Puolijohdeyhtiö NXP Semiconductors täydentää parhaiden ostettavien teknologiaosakkeiden listamme. NXP Semiconductors on johtava suorituskykyisten sekasignaalituotteiden toimittaja. Osake on 18 % aliarvostettu suhteessa käyvän arvon arviomme 300 dollariin osakkeelta.

"NXP Semiconductors on yksi suurimmista puolijohdetoimittajista automarkkinoille ja merkittävä toimija analogisten ja sekasignaalisirujen markkinoilla yleensä. Uskomme, että yhtiöllä on vahva asema auto-, teollisuus-, mobiili- ja viestintäinfrastruktuurimarkkinoilla kytkentäkustannusten ja aineettomien hyödykkeiden yhdistelmän ansiosta. Vaikka yhtiö myy syklisille toimialoille, näiden kilpailuetujen vahvuus antaa meille varmuuden siitä, että yhtiö tuottaa ylituottoa suhteessa pääomakustannuksiin seuraavan vuosikymmenen aikana ja sen jälkeen.

Freescalen ja entisen NXP:n fuusio vuonna 2015 johti autoteollisuuden puolijohteiden voimanpesään, jonka osuus yhtiön kokonaistuloista on yli puolet. Monien sirujen valmistuksen alalla toimivien kilpailijoidensa tavoin NXP:llä on hyvät mahdollisuudet hyötyä turvallisemmista, vihreämmistä ja älykkäämmistä autoista tulevina vuosina. Yhtiö on yksi markkinajohtajista autojen puolijohdekomponenttien alalla, erityisesti mikrokontrolleriyksiköissä (MCU), jotka toimivat autojen monien elektronisten toimintojen aivoina. Suhtaudumme optimistisesti NXP:n aktiivisissa turvajärjestelmissä käytettävien tuotteiden, kuten 77 gigahertsin tutkamoduulien ja akunhallintajärjestelmien kehittämiseen tulevissa sähköisissä instrumenteissa, erityisesti Volkswagenissa.

NXP:n näkymät ovat kuitenkin valoisat myös teollisuus- ja esineiden internet -segmentillä, mikä johtuu sen vahvasta asemasta MCU- ja sulautettujen prosessoreiden alalla sekä sellaisten uudempien ristikkäisten MCU-yksiköiden kehittämisestä, joissa yhdistyvät jotkin molempien edut.

Viestintäinfrastruktuurin alalla NXP:n pitäisi pysyä keskeisenä 5G:n langattomien infrastruktuurilaitteiden tehovahvistimien toimittajana. Lopuksi NXP:n mobiililompakkoratkaisujen pitäisi pysyä alan kultaisena standardina ja Applen, Googlen ja muiden tarjoamien mobiilimaksutekniikoiden selkärankana."

Brian Colello, Morningstarin strategi.

Miten löytää lisää hyviä teknologiaosakkeita ostettavaksi?

Sijoittajat, jotka haluavat laajentaa parhaiden teknologiaosakkeiden etsintää, voivat toimia seuraavasti:

Tutustu Morningstarin kattavaan luetteloon teknologiaosakkeista, joita voit tutkia tarkemmin.

Käytä Morningstar Investor screener -ohjelmaa luodaksesi lyhyen luettelon analysoitavista ja seurattavista teknologiaosakkeista.

Lue viimeisimmät uutiset merkittävistä teknologiaosakkeista Morningstarin vanhemmalta analyytikolta Dan Romanoffilta.





Kirjoittaja tai kirjoittajat eivät omista tässä artikkelissa mainittujen arvopapereiden osakkeita. Lue lisää Morningstarin toimituskäytännöstä.