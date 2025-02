Alkoholiosakkeet huonolla tuulella tariffien uhatessa

Alkoholi on tärkeä eurooppalainen vientiala, joka on suoraan alttiina Yhdysvaltojen tulleille. Vaikka Trump on toistaiseksi keskittynyt Kiinaan, Kanadaan ja Meksikoon, eurooppalaisiin tuotteisiin kohdistuvia tulleja odotetaan pian. Tämä on jo vaikuttanut alkoholijuomateollisuuden osakekursseihin.

Nykyiset ja tulevat tullit lisäävät alkoholintuottajien kustannuksia, mikä luo lisää paineita alalle, jonka kysyntä on jo vähentynyt terveellisten elämäntapojen vuoksi. Myös inflaatio on nostanut alkoholin hintaa kuluttajille. Viimeisimmän iskun on antanut Yhdysvaltain ylilääkäri Vivek Murthy, joka vaatii alkoholiin samanlaisia syöpävaroituksia kuin savukkeisiin.

Lukeaksesi artikkelin liity Morningstarin perustason jäseneksi. Rekisteröidy ilmaiseksi Oletko jo jäsen? SISAAN.