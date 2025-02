Nämä amerikkalaiset osinkoaristokraatit tarjoavat sijoittajille houkuttelevaa vakautta

Yhtiöitä, jotka ovat kasvattaneet vuotuisia osinkojaan vähintään 25 vuotta peräkkäin, kutsutaan yleisesti osinkoaristokraateiksi. S&P 500 Dividend Aristocrats -indeksi koostuu vain S&P 500 -osakkeista, joiden osingot ovat kasvaneet yhtäjaksoisesti vähintään 25 vuotta. Indeksiin voi sijoittaa useiden lisensoitujen sijoitustuotteiden, kuten ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF:n (NOBL), kautta.

S&P 500 Dividend Aristocrats -indeksissä on tällä hetkellä 67 yhtiötä. Yli 25 vuotta osinkojaan kasvattaneiden yritysten täydellinen luettelo on yli 100, mutta kaikki eivät kuulu S&P 500 -indeksiin. Enterprise Products Partners (EPD) on yksi esimerkki. Tämä master limited partnership -yritys on kasvattanut osinkojaan 26 vuoden ajan, mutta se ei ole S&P 500 -indeksissä, joten se ei ole mukana S&P 500 Dividend Aristocrats -indeksissä.

Tässä artikkelissa rajoitan keskustelun S&P 500:n osinkoaristokraatteihin.

S&P 500:n osinkoaristokraateilla on ainutlaatuisia ominaisuuksia

Koska indeksi mittaa osinkojen korotuksia kalenterivuoden aikana maksettujen osakekohtaisten osinkojen kokonaismäärän perusteella, yhtiön ei välttämättä tarvitse nostaa neljännesvuosittaista osinkoaan joka vuosi pitääkseen osinkoputkensa käynnissä. Jos yhtiö esimerkiksi yleensä julistaa osingonkorotuksen osingonmaksun yhteydessä keskellä vuotta, se voi jättää korotuksen tekemättä seuraavana vuonna ja silti säilyttää osinkosarjansa, jos se korottaa osinkoaan joskus seuraavana vuonna.

Toinen hienovarainen seikka on, että alle 25 vuotta vanhat yritykset voivat esiintyä S&P 500 Dividend Aristocrats -indeksissä. Esimerkiksi Kenvue (KVUE) irrotettiin Johnson & Johnsonista (JNJ) vuonna 2023, mutta sitä pidetään aristokraattina, koska J&J:llä on pitkä historia osinkojen korotuksista, vaikka Kenvuen ensi kuussa maksama osinko on vasta sen seitsemäs osingonmaksu. Sitä vastoin Altria (MO), joka on S&P:n jäsen ja jolle jotkut osakesijoittajat antavat tunnustusta siitä, että se on nostanut osinkojaan 55 vuotta peräkkäin, ei sisälly S&P 500 Dividend Aristocrats -indeksiin. Tämä johtuu oletettavasti siitä, että S&P ei anna Altrialle tunnustusta osingoista, jotka se maksoi ennen kuin se erotettiin Philip Morris Internationalista (PM) vuonna 2008.

Osinkoaristokraatit hyötyvät maturiteetista

Vuotuiset osinkojen korotukset ovat positiivinen merkki, mutta aivan kuten et koskaan ostaisi osaketta pelkästään tuoton perusteella, osinkojen korotukset eivät yksinään riitä tekemään osakkeesta sopivaa osinkosalkkuun. Määritelmän mukaan osinkoaristokraatit ovat joka tapauksessa kaikki kypsiä yhtiöitä, joiden tulos on riittävän vahva rahoittamaan ja kasvattamaan osinkojaan. Vähintään 25 vuotta kestänyt osinkoputki korostaa myös johtoryhmiä, jotka selvästi pitävät osinkojen säilyttämistä ja kasvattamista ensisijaisena tavoitteena jopa taloudellisen epävarmuuden tai tulosstressin aikana. Hyvä esimerkki on ExxonMobil (XOM), joka lisäsi vipuvaikutusta säilyttääkseen (ja kasvattaakseen hieman) osinkoa vuonna 2020.

Ei ole myöskään yllätys, että defensiiviset kuluttajaosakkeet, kuten Coca-Cola (KO), PepsiCo (PEP) ja Procter & Gamble (PG), ovat eniten - 16 nimeä - edustettuina osinkoaristokraattien listalla. Niitä seuraavat tiiviisti teollisuusosakkeet, joita on 14 osinkoaristokraattia. Rahoituspalvelusektorilla on yhdeksän nimeä, kun taas perusmateriaaleilla ja terveydenhuollolla on kummallakin seitsemän nimeä. Hieman yllättäen vain neljä S&P 500:n 32:sta yleishyödyllisestä yrityksestä on aristokraatteja.

S&P:n 67 aristokraatista Morningstarin osaketutkimusanalyytikot seuraavat tällä hetkellä 63:aa. Näistä 32:lla on laaja Economic Moat -luokitus, 21:llä kapea luokitus, ja 10:llä ei katsota olevan taloudellista vallihautaa.

Joidenkin osinkoaristokraattien tuotto voi olla maltillinen

Kaksikymmentäviisi peräkkäistä vuotta jatkunut osinkojen kasvu ei välttämättä johda korkeatuottoiseen osakkeeseen. Korkeimman osinkotuoton aristokraatti (Franklin Resources, BEN) tuottaa tällä hetkellä 6,3 %, mutta 25 niistä tuottaa alle 2,0 % ja yhdeksän alle 1 %, mukaan lukien West Pharmaceutical Services (WST), joka tuottaa vain 0,3 %.

Keskimäärin 69 osinkoaristokraattia tuottaa 2,5 %. Viimeisten viiden vuoden aikana nykyiset osinkoaristokraatit (pois lukien Kenvue) ovat tuottaneet keskimäärin 2,3 %. Lisäksi on huomattava, että ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF:n 12 kuukauden tuotto on vain 2,0 %.

Osinkoaristokraatit eivät ole immuuneja markkinavoimille

Leikkaavatko tai keskeyttävätkö osinkoaristokraatit harvemmin osinkojaan? Vaikka vuotuisten osinkojen korotusten sarja, olipa se kuinka pitkä tahansa, ei takaa osingon turvattavuutta, on kuitenkin kohtuullista olettaa, että osinkoaristokraatit pyrkivät säilyttämään ja kasvattamaan osinkojaan. Johtoryhmät viittaavat usein näiden sarjojen pituuteen tulosneuvotteluissa ja vuosikertomuksissa, mikä viittaa siihen, että pääoman kohdentamista koskevissa päätöksissä osinkojen säilyttäminen ja kasvattaminen asetetaan etusijalle. Ei kuitenkaan tarvitse katsoa kovin kauas taaksepäin löytääkseen esimerkkejä entisistä aristokraateista, jotka ovat leikanneet osinkojaan: VF (VFC) poistettiin indeksistä sen jälkeen, kun se oli leikannut osinkoaan (kahdesti!) vuonna 2023. AT&T (T) leikkasi osinkoaan 46 prosenttia vuonna 2022 eikä ole nostanut sitä sen jälkeen. Ja 3M (MMM) menetti asemansa osinkoaristokraattina vuonna 2024, kun johto ilmoitti, että osinkoa leikattaisiin 3M:n terveydenhuolto-osaston irrottamisen jälkeen. (Ennen tätä ilmoitusta 3M oli ollut korkeatuottoisin osinkoaristokraatti.)

Vuosi 2020 oli kuitenkin melko hyvä testi aristokraattien osinkojen kestävyydestä. Kun koronapandemia alkoi saman vuoden maaliskuussa, kulutuskysyntä romahti monilla toimialoilla. Kymmenet yritykset leikkasivat tai peruuttivat osinkojaan sinä vuonna. Jotkut tekivät niin varotoimenpiteenä, kun taas toiset tekivät niin, koska niiden oli saatava elvytysvaroja. Kaikkiaan 66 S&P 500:aan vuoden 2020 lopussa kuuluvaa yritystä maksoi tuona vuonna vähemmän osinkoja kuin vuonna 2019. Suurimpia nimiä olivat muun muassa Walt Disney (DIS) ja General Motors (GM) sekä joukko lentoyhtiöitä ja hotelleja. Osinkoaristokraateista Ross Stores (ROST) oli kuitenkin ainoa, joka leikkasi tai peruutti vuoden 2020 osinkonsa.

Joitakin kiinnostavampia osinkoaristokraatteja

Ottaen huomioon, että kaikki osinkoaristokraatit eivät ole houkuttelevia nykyisen tuoton tai arvostuksen näkökulmasta, olen suorittanut tarkemman seulonnan S&P 500 Dividend Aristocrats -indeksin 69 osakkeesta. Seulonnassa olen keskittynyt osakkeisiin, jotka täyttävät seuraavat kriteerit:

Laaja tai kapea vallihaudan luokitus;

Osinkotuotto vähintään 2,5 %;

Kaupankäynnin hinta korkeintaan 5 %:n preemion päässä Morningstarin käyvän arvon arvioon nähden

Näiden ehtojen täyttävät osakkeet muodostavat luettelon, johon kuuluu 19 osaketta. Näiden osakkeiden keskimääräinen tuotto on 3,5 %, ja niiden kaupankäynnin hinta on keskimäärin 11 % alennuksessa käypään arvoon verrattuna.

Pitkät vuosittaiset osinkojen korotussarjat ovat positiivinen merkki, ja niitä ylläpitävät yhtiöt voivat tarjota houkuttelevia sijoitusmahdollisuuksia, mikäli nykyinen tuotto, arvostus ja osinkojen kasvupotentiaali ovat kunnossa. Sijoittajien on kuitenkin tärkeää muistaa, että rajoittamalla tuloihin keskittyvä salkku vain osinkoaristokraatteihin, saattaa jäädä huomiotta nuorempia osingonmaksajia, joilla voi olla suuremmat mahdollisuudet osinkojen kasvuun lyhyellä aikavälillä. Näiden yhtiöiden nykyiset tuotot ja arvostukset voivat myös olla houkuttelevia sijoitusnäkökulmasta.

Tämän artikkelin versio julkaistiin ensimmäisen kerran Morningstar DividendInvestor-lehden toukokuun 2024 numerossa . Lataa DividendInvestor-lehti ilmaiseksi käymällä tällä verkkosivustolla.

Kirjoittaja(t) omistaa tässä artikkelissa mainittujen arvopapereiden osakkeita. Lue lisää Morningstarin toimituskäytännöstä.