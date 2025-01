Osakemarkkinat lyhyesti: Miksi hyvät uutiset voivat olla huonoja uutisia osakesijoittajille?

Yhdysvaltain osakekurssit laskivat viime viikolla, ja Morningstar US Market Index putosi lähes 2 % odotettua vahvempien työllisyyslukujen seurauksena. Sijoittajien näennäisen paradoksaaliselta vaikuttava reaktio myönteisiin talousuutisiin heijastaa kasvavaa huolta siitä, että hitaampi inflaatio voi johtaa harvempiin koronlaskuihin vuonna 2025. Morningstarin Yhdysvaltain ekonomisti Preston Caldwell on kuitenkin edelleen optimistinen inflaation suhteen ja ennustaa, että henkilökohtaisten kulutusmenojen hintaindeksi laskee alle 2 %:n vuonna 2025. Prestonin arvion viimeisimmästä työpaikkaraportista voi lukea täältä, ja hänen tuoreimmat talousnäkymänsä voi ladata täältä.

Joukkovelkakirjojen tuotot nousivat, mutta ei ole syytä huoleen

Inflaatiohuolet heijastuivat myös valtion joukkolainojen tuottoihin, jotka nousivat viikon aikana 0,17 prosenttiyksikköä. 10-vuotinen joukkolaina sulkeutui perjantaina 4,77 prosenttiin. Tämä merkitsee 4,22 prosenttiyksikön nousua vuoden 2020 heinäkuun tuottoon verrattuna, mutta se on edelleen linjassa keskimääräisen tuoton kanssa, joka ulottuu maailmanlaajuisen finanssikriisin alkuun vuonna 2008. Vaikka lyhyemmän aikavälin tuotot ovat edelleen korkeammat kuin finanssikriisiä edeltänyt 2,77 %:n keskiarvo, tämä keskiarvo sisälsi vuoden 2000 teknologiakuplan jälkeisen erittäin matalan korkotason jakson.

Diskonttokorot ja osaketuotto

Kun pitkät korot ovat lähellä normaalia tasoa ja lyhyempien korkojen odotetaan laskevan edelleen, on syytä kysyä, miksi osakekurssit laskivat niin jyrkästi perjantaina. Ilmeisin syy on se, että markkinoiden suurimmat ja arvostetuimmat yritykset toimivat teknologian ja viestinnän kasvualoilla. Vaikka nämä yritykset ovat erittäin kannattavia, suurin osa niiden voitoista kohdistuu tulevaisuuteen, moninkertaisen kasvun odotusten kautta.

Näiden voittojen nykyarvo määräytyy sen mukaan, millä korkokannalla tulevaisuuden voitot diskontataan ottaen huomioon epävarmuus siitä, toteutuvatko odotukset. Tällaiset diskonttauskorot määräytyvät osittain pitkän aikavälin korkotasojen mukaan. Koska korkeat arvostukset johtuvat matalista koroista, myönteiset talousuutiset voivat olla osalle sijoittajista negatiivisia, kun hinnat mukautuvat korkeampien diskonttokorkojen mukaiseen tasoon.

Arvo-osakkeet voivat olla hyvässä asemassa

Kun nopeasti kasvavat yritykset hallitsevat markkinoita, korkohuolet voivat vaikuttaa merkittävästi indekseihin ja niitä seuraaviin sijoittajiin. On kuitenkin syytä huomata, että sellaisten yhtiöiden arvostukset, jotka ovat vähemmän riippuvaisia tulevasta kasvusta, voivat kehittyä paremmin. Nämä yritykset keskittyvät yleensä markkinoiden arvo-osaan, mikä ilmenee esimerkiksi siitä, että Morningstar US Value -indeksi tuotti viime viikolla paremmin kuin Morningstar US Growth -indeksi. On kuitenkin liian aikaista väittää, että tämä merkitsisi markkinoiden tunnelmien käännekohtaa.

Arvo- ja kasvuosakkeiden välillä vallitseva arvostusero voi johtaa merkittäviin eroihin tuotoissa, mikä on tärkeä huomio. Voit tarkastella tätä arvostuseroa tarkemmin Morningstarin markkinasivulta. Tämä on myös muistutus siitä, että pidempiaikaiset joukkovelkakirjalainat tarjoavat todennäköisemmin hajautushyötyjä yrityksille, jotka ovat alttiimpia heikommille taloudellisille olosuhteille. Tämä on verrattavissa yrityksiin, jotka ovat yliarvostettuja liiallisen optimismiin perustuvan tulevaisuuden kasvun odotusten vuoksi

Seuraavaksi: Taiwan Semiconductorin tulos

Teknologiasijoittajat keskittyvät tällä viikolla Taiwan Semiconductor Manufacturing Companyn (2330) tuoreimpiin tuloksiin. TSMC on maailman suurin sirujen sopimusvalmistaja, jonka markkinaosuus ylittää 60 prosenttia, ja se on keskeinen toimittaja muun muassa Applen (AAPL) ja Nvidian (NVDA) tuotteille. äiden tulosten odotetaan vaikuttavan sijoittajien näkemyksiin näistä yhdysvaltalaisista teknologiayrityksistä.

Inflaatiodataa odotettavissa

Inflaatio on jälleen esillä, kun tiistaina ja keskiviikkona julkaistaan tuottajahintaindeksi (PPI) ja kuluttajahintaindeksi (CPI). Taloustieteilijöillä on kiireinen viikko, sillä Yhdysvaltain keskuspankki Federal Reserve julkaisee tiistaina ”Beige Book” -raporttinsa, joka sisältää anekdootteja talouden tilasta, ja torstaina saadaan viimeisimmät vähittäismyyntiluvut. Viime viikon yllätyksen jälkeen odotettavissa on jonkin verran volatiliteettia, kun nämä tiedot joko vahvistavat tai kumoavat kuvan vahvasta taloudesta. Voit seurata tulos- ja talousjulkistuksia tästä kalenterista.

Kirjoittaja tai kirjoittajat eivät omista tässä artikkelissa mainittujen arvopapereiden osakkeita. Tutustu Morningstarin toimituskäytäntöihin.