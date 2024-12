10 parasta blue-chip-osaketta pitkän aikavälin sijoittajille

Sijoittajat pitävät usein blue-chip-osakkeita salkkunsa ytimessä, mikä on järkevää, erityisesti koska nämä yhtiöt ovat toimialojensa johtavia yrityksiä, jotka ovat sijoittajille tuttuja.

Blue-chip-osakkeet ovat peräisin suurista, vakiintuneista ja taloudellisesti vakaita yrityksistä. Näillä yrityksillä on vahvat tuotemerkit ja hyvä maine, ja ne tuottavat luotettavaa tulosta. Blue-chip-yhtiöillä on yleensä tasaiset osingot, ja niitä pidetään usein vähemmän riskialttiina niiden taloudellisen vakauden vuoksi.

Sijoittajilla voi kuitenkin olla erilaisia tapoja määritellä blue chip -yritykset. Jotkut sijoittajat edellyttävät, että blue-chip-osakkeen on kuuluttava tiettyyn indeksiin, kuten Dow Jones Industrial Average -indeksiin. Toiset taas sisällyttävät blue-chip-osakkeiden luetteloonsa vain osinkoa maksavat yhtiöt. Jotkut saattavat asettaa blue-chip-yhtiöille myös tietyn markkina-arvokynnyksen.

Morningstarin listalla parhaista pitkällä aikavälillä ostettavista blue chip -osakkeista olevilla yhtiöillä on muutamia yhteisiä piirteitä:

Osakkeet ovat yhtiöistä, jotka sisältyvät Morningstarin luetteloon parhaista yhtiöistä, jotka kannattaa omistaa vuonna 2024; luettelossa olevilla yhtiöillä on laaja Morningstarin Economic Moat -luokitus ja ennustettavat kassavirrat, ja niitä johtavat johtoryhmät, jotka tekevät älykkäitä pääoman kohdentamispäätöksiä.

Nämä osakkeet näyttävät aliarvostetuilta, eli ne käyvät kauppaa Morningstarin käyvän arvon arvioita alempana.

Niiden markkina-arvo on yli 100 miljardia dollaria.





Nämä ovat markkina-arvoltaan suurimmat yhtiöt, jotka ovat mukana Morningstarin parhaiden omistettavien yhtiöiden listalla ja joiden osakkeet olivat vähintään 15 % aliarvostettuja 16. joulukuuta 2024

Anheuser-Busch InBev BUD Pfizer PFE Roche RHHBY Nike NKE Nestle NSRGY Sanofi SNY Danaher DHR Merck MRK Thermo Fisher Scientific TMO Bristol-Myers Squibb BMY





Seuraavaksi tarkastelemme hieman tarkemmin kutakin näistä pitkällä aikavälillä ostettavista blue chip -osakkeista. Tiedot perustuvat joulukuun 16. päivän tilanteeseen.

Anheuser-Busch InBev

Markkina-arvo: 105 miljardia dollaria

Morningstar Hinta/käypä arvo: 0.58

Morningstar Style Box: Suuri perusliiketoiminta

12 kuukauden tuotto: 1,66 %.

Morningstar Capital Allocation -luokitus: Esimerkillinen

Toimiala: Juomat-panimot





Anheuser-Busch InBev on aliarvostetuin yhtiö parhaiden ostettavien blue chip -osakkeiden listallamme. Se on saavuttanut valtavan maailmanlaajuisen skaalan ja alueellisen tiheyden aiempien yritysostojen, kuten Grupo Modelon ja SABMillerin, avulla. Morningstarin analyytikko Verushka Shetty toteaa, että panimon strategiana on hankkia lupaavan kasvupotentiaalin omaavia tuotemerkkejä, laajentaa jakelua ja puristaa kustannuksia toiminnoista häikäilemättömästi. "AB InBevillä on yksi vahvimmista kustannuseduista defensiivisessä kuluttajaseurannassamme, ja se on yksi tehokkaimmista toimijoista", hän lisää. Panimon vapaan kassavirran konversio on viime vuosina ollut jatkuvasti korkeampi kuin sen vertaisyhtiöiden, mutta sen on jatkettava taseensa keventämistä tuloksensa volatiliteetin vähentämiseksi. AB InBevin osakkeella käydään kauppaa 42 % alle 90 dollarin osakekohtaisen käyvän arvon arviomme.

Pfizer

Markkina-arvo: 143 miljardia dollaria

Morningstar Hinta/käypä arvo: 0,60

Morningstar Style Box: Suuri arvo

12 kuukauden tuotto: 6,65 %.

Morningstar Asset Allocation Rating: Standard

Toimiala: Lääkevalmistajat - yleinen





Pfizer on ensimmäinen seitsemästä terveydenhuoltoalan yrityksestä, jotka ovat päässeet parhaiden ostettavien blue chip -osakkeiden listallemme, ja se tarjoaa ryhmän korkeimmat trailing-tuotot. Lääkevalmistajien keskuudessa tunnettu Pfizerin osake on tällä hetkellä 40 prosentin alennuksessa käypään arvoarvioonsa nähden. Yhtiöllä on vahvat kassavirrat, jotka syntyvät useista eri lääkkeistä, kertoo Morningstarin strategi Karen Andersen. Lisäksi yhtiön suuri koko tarjoaa merkittäviä kilpailuetuja uusien lääkkeiden kehittämisessä. Odotamme tasaista kasvua vuoteen 2028 asti, jolloin patenttitappiot todennäköisesti lisääntyvät, mutta edistysaskeleet tuoteputkessa voivat helpottaa painetta. Mielestämme Pfizerin osake on 42 dollarin arvoinen.

Roche

Markkina-arvo: 231 miljardia dollaria

Morningstar Hinta/käypä arvo: 0,65

Morningstar Style Box: Suuri perusliiketoiminta

12 kuukauden tuotto: 3,80 %.

Morningstar Capital Allocation -luokitus: Esimerkillinen

Toimiala: Lääkevalmistajat - yleinen





Rochen osakkeella käydään kauppaa 35 % alle käyvän arvon arviomme, joka on 55 dollaria osakkeelta. Yhtiön laaja lääkevalikoima ja alan johtava diagnostiikka tarjoavat merkittäviä kilpailuetuja ja luovat perustan laajalle taloudelliselle vallihaudalle, johon arviomme pohjautuu", sanoo Morningstarin Andersen. "Tämä sveitsiläinen terveydenhuollon jättiläinen on ainutlaatuisessa asemassa ohjaamaan terveydenhuoltoa kohti turvallisempaa, yksilöllisempää ja kustannustehokkaampaa tulevaisuutta", hän lisää. Koska Roche keskittyy biologisiin lääkkeisiin ja sen innovatiivinen tuoteputki on vahva, odotamme yhtiön jatkavan kasvuaan, vaikka sen huippulääkkeet joutuvatkin kohtaamaan kovempaa kilpailua.

Nike

Markkina-arvo: 115 miljardia dollaria

Morningstar Hinta/käypä arvo: 0,66

Morningstar Style Box: Suuri perusliiketoiminta

12 kuukauden tuotto: 1,96 %.

Morningstar Asset Allocation -luokitus: Esimerkillinen

Toimiala: Jalkineet ja asusteet





Nike on yksi kolmesta terveydenhuoltosektorin ulkopuolisesta yhtiöstä parhaiden blue chip -osakkeiden listallamme. Nike on suurin urheilujalkinemerkki kaikissa tärkeimmissä kategorioissa ja markkinoilla, ja se hallitsee suosituilla kenkämalleillaan kategorioita, kuten juoksua ja koripalloa. "Näemme Niken johtavana urheiluvaatemarkkinoilla ja uskomme sen selviävän nykyisistä haasteista, kuten urheiluvaatteiden epätasaisesta kysynnästä keskeisillä markkinoilla", sanoo Morningstarin analyytikko David Swartz. Niken kuluttajastrategiaa ohjaa Triple Double -strategia, jonka tavoitteena on tuplata innovointi, nopeus ja suora yhteys kuluttajiin. Vaikka Kiinan taloudellinen elpyminen on ollut hidasta, kiitos heikentyneiden talousolosuhteiden, kotimaisen kilpailun ja poliittisten jännitteiden, uskomme silti, että Niken liikevaihdon kasvu siellä ja muilla kehittyvillä markkinoilla tarjoaa merkittäviä mahdollisuuksia. Niken osakkeella on tällä hetkellä 34 prosentin alennus käyvän arvon arviostamme, joka on 117 dollaria osakkeelta.

Nestlé

Markkina-arvo: 215 miljardia dollaria

Morningstar Hinta/käypä arvo: 0,71

Morningstar Style Box: Suuri perusliiketoiminta

12 kuukauden tuotto: 3,96 %.

Morningstar Asset Allocation Rating: Standard

Toimiala: Pakatut elintarvikkeet





Nestlé on myynnin perusteella maailman suurin elintarvike- ja juomavalmistaja. Sen monipuoliseen tuoteportfolioon kuuluu tunnettuja brändejä, kuten Nestlé, Nescafé, Perrier, Pure Life ja Purina. Nestlé joutuu kilpailemaan paikallisten toimijoiden kanssa, ja aiemmat virheaskeleet ovat johtaneet siihen, että yhtiö on jäänyt jälkeen uusimmista kuluttajatrendeistä tai myöhästynyt niiden omaksumisessa. Nykyinen johto on kuitenkin kääntänyt aiemmat suuntaukset päinvastaisiksi, sanoo Morningstarin analyytikko Diana Radu. Rakenteellisten kustannussäästöjen lisäksi johtoryhmä on onnistuneesti panostanut kasvun elvyttämiseen aktiivisella salkunhoidolla, vanhojen liiketoimintojen uudelleen asemoimisella ja lisäinvestoinneilla voimakkaasti kasvaviin sektoreihin, kuten kahviin, lemmikkieläinten hoitoon, veteen ja ravintoon. Nestlén osakkeella käydään kauppaa 29 % alle käyvän arvon arviomme, joka on 116 dollaria osakkeelta.





Sanofi

Markkina-arvo: 117 miljardia dollaria

Morningstar Hinta/käypä arvo: 0,73

Morningstar Style Box: Suuri ydinliiketoiminta

12 kuukauden tuotto: 4,44 %.

Morningstar Asset Allocation Rating: Standard

Toimiala: Lääkevalmistajat - yleinen





Sanofin laaja valikoima merkkilääkkeitä ja rokotteita sekä vankka tuoteputki luovat vahvat kassavirrat ja laajan taloudellisen vallihaudan. Morningstarin analyytikko Jay Lee arvioi, että nykyisten tuotteiden kasvun ja uusien tuotelanseerausten pitäisi auttaa kompensoimaan tulevia patenttitappioita. Sanofin nykyisessä tuoteportfoliossa on useita huippulääkkeitä, kuten immunologinen Dupixent. Yritysostojen historia ja vahva liiketoiminnan kassavirta tarkoittavat, että Sanofi voi hyödyntää uusia kasvumahdollisuuksia ulkoisten yhteistyöhankkeiden kautta. Odotamme, että yhtiön keskittyminen yritysostoihin immunologian ja harvinaisten sairauksien lääkkeisiin jatkuu useiden tällä alalla tehtyjen kauppojen myötä. Sanofin osakkeella käydään kauppaa 17 % alle käyvän arvon arviomme, joka on 61 dollaria osakkeelta.

Danaher

Markkina-arvo: 169 miljardia dollaria

Morningstar Hinta/käypä arvo: 0,82

Morningstar Style Box: Suuri perusliiketoiminta

12 kuukauden tuotto: 0,45 %.

Morningstari Asset Allocation Rating: Esimerkillinen.

Toimiala: Diagnostiikka ja tutkimus





Lääkintäteknologiayhtiö Danaher on liittynyt parhaiden ostettavien blue chip -osakkeiden luetteloon, sillä Morningstarin analyytikot nostivat yhtiön vallihaudan luokituksen kapeasta laajaksi. Yhtiö tarjoaa eriytyneitä teknologioita, joita suojaavat erilaiset immateriaalioikeudet, kuten patentit, tavaramerkit, tekijänoikeudet ja tuotemerkit, huomauttaa Morningstarin vanhempi analyytikko Julie Utterback. Danaher etsii houkuttelevia markkinoita ja tekee yritysostoja päästäkseen näille alueille tai laajentuakseen niillä, ja se myös luopuu omaisuudesta, joka ei ole enää liiketoiminnan kannalta keskeistä. Yrityksen yritysostoihin keskittyvä strategia on auttanut sitä nousemaan viiden suurimman toimijan joukkoon erittäin pirstaleisilla ja suhteellisen hitaasti kehittyvillä biotieteiden ja diagnostisten työkalujen markkinoilla. Danaherin osakkeella käydään kauppaa 18 %:n alennuksella käyvän arvon arviostamme, joka on 285 dollaria osakkeelta.

Merck

Markkina-arvo: 253 miljardia dollaria

Morningstar Hinta/käypä arvo: 0,83

Morningstar Style Box: Suuri arvo

12 kuukauden tuotto: 3,12 %.

Morningstar Asset Allocation Rating: Standard

Toimiala: Lääkevalmistajat - yleinen





Morningstarin Andersenin mukaan Merckin yhdistelmä, joka koostuu laajasta valikoimasta korkean katteen lääkkeitä ja lupaavasta uusien lääkkeiden tuoteputkesta, varmistaa sijoitetun pääoman vahvan tuoton pitkällä aikavälillä. Merckin tutkimus- ja kehitystoiminnan tuottavuus on parantunut useiden vuosien vaihtelevien tulosten jälkeen, kun yhtiö siirtyy enemmän sektoreille, joilla on tyydyttämätöntä lääketieteellistä tarvetta. Merckin uudet tuotteet ovat lieventäneet geneeristä kilpailua ja kompensoineet viimeaikaisia suuria patenttitappioita. Erityisesti syöpälääke Keytruda on merkittävä myyntimenestys, joka voi tuottaa miljardeja dollareita. Odotamme, että Keytrudan johtoasema ei-pienisoluisessa keuhkosyövässä ja useissa muissa syövissä on lähivuosina yhtiön keskeinen kasvun moottori, mutta lääkkeen patenttikato vuonna 2028 tuo paineita. Merckin osakkeella käydään kauppaa 17 % alle käyvän arvon arviomme, joka on 120 dollaria osakkeelta.

Thermo Fisher Scientific

Markkina-arvo: 203 miljardia dollaria

Morningstar Hinta/käypä arvo: 0,84

Morningstar Style Box: Suuri arvo

12 kuukauden tuotto: 0,29 %.

Morningstar Asset Allocation -luokitus: Esimerkillinen

Toimiala: Diagnostiikka ja tutkimus





Thermo Fisher selviytyy maailmanlaajuisesta biolääkkeiden kulutuksen laskusuhdanteesta paremmin kuin useimmat kilpailijansa. Koska yhtiö on johtava biotieteiden toimittaja ja sillä on vertaansa vailla oleva tuoteportfolio, resurssit ja tuotantokapasiteetti, se on onnistunut säilyttämään ja kasvattamaan osuuttaan asiakkaidensa lompakoista kaikissa kanavissa, sanoo Morningstarin aluejohtaja Alex Morozov. "Odotamme, että nykyinen budjettirajoitteinen ympäristö alkaa vähitellen helpottaa tulevana vuonna. Yhtiöllä on edelleen erinomaiset edellytykset hyödyntää biolääketieteen alan osakevoittoja ja hyötyä vahvasta pitkän aikavälin kysynnästä." Thermo Fisherin osakkeella käydään kauppaa 16 %:n alennuksella käyvän arvon arviostamme, joka on 630 dollaria osakkeelta.

Bristol-Myers Squibb

Markkina-arvo: 113 miljardia dollaria

Morningstar Hinta/käypä arvo: 0,85

Morningstar Style Box: Suuri arvo

12 kuukauden tuotto: 4,30 %.

Morningstar Asset Allocation -luokitus: Esimerkillinen

Toimiala: Lääkevalmistajat - yleinen





Pitkällä aikavälillä ostettavien parhaiden blue chip -osakkeiden luetteloa täydentää Bristol-Myers Squibb, jonka osakkeella käydään kauppaa 15 %:n alennuksella käyvän arvon arviostamme, joka on 66 dollaria osakkeelta. Bristol-Myers Squibb on taitava kumppanuuksissa ja yritysostoissa, ja se on rakentanut vahvan lääkesalkun sekä vankan tuoteputken. Yhtiö on tehnyt strategisia kumppanuuksia jakamaan kehityskustannuksia ja hajauttamaan kliinisten sekä lainsäädännöllisten epäonnistumisten riskejä. "Uskomme, että sydän- ja verisuonisairauksien kumppanuus Pfizerin kanssa on yksi tärkeimmistä kumppanuuksista", sanoo Morningstarin Andersen. Bristol asemoituu aggressiivisesti laajentuakseen ja haastamaan patenttitappioiden vaikutuksia. Karunan skitsofrenialääkkeen Cobenfyn äskettäinen hyväksyntä tuo huippumiljardin dollarin liikevaihdon neurologian alalta, joka on nyt vakiintunut Bristolin keskeiseksi painopistealueeksi.

Mikä on Morningstarin käyvän arvon arvio, Style Box ja Capital Allocation Rating?

Morningstarin käyvän arvon arvio edustaa sitä, minkä arvoiseksi Morningstarin analyytikot uskovat tietyn osakkeen. Käyvän arvon arviot perustuvat yrityksen taloudellisiin perustekijöihin ja siihen, kuinka paljon rahaa uskomme yrityksen voivan tuottaa tulevaisuudessa. Ne eivät perustu hetkellisiin mittareihin, kuten viimeaikaisiin tuloksiin tai osakkeen nykyiseen kurssinopeuteen.

Morningstarin Style Box on yhdeksän laatikon ruudukko, joka esittää graafisesti osakkeiden, joukkovelkakirjojen tai sijoitusrahastojen sijoitustyylin. Osakkeet luokitellaan useiden tekijöiden, kuten yhtiön historiallisen ja pitkän aikavälin kasvuennusteen sekä historiallisten ja tulevaisuuden hintakertoimien, perusteella joko arvo-, kasvu- tai ydinosakkeiksi. Osakkeet luokitellaan myös markkina-arvonsa perusteella joko small-cap-, mid-cap- tai large-cap-osakkeiksi.

Lopuksi, Morningstarin Capital Allocation Rating -luokitus on arvio siitä, miten hyvin yhtiö hallinnoi taseensa investointeja ja osinkoja. Analyytikot antavat kullekin yhtiölle yhden kolmesta luokituksesta - Exemplary, Standard tai Poor - sen perusteella, kuinka tehokkaasti johtoryhmä tuottaa osakkeenomistajille tuottoa

Näin löydät lisää blue chip -yrityksiä, joihin voit sijoittaa

Sijoittajat voivat tietysti käyttää monia muitakin kriteerejä löytääkseen blue chip -osakkeita, joita voi ostaa pitkällä aikavälillä. Tässä on joitakin työkaluja, joita sijoittajat voivat hyödyntää löytääkseen lisää blue chip -yhtiöitä, joita tutkia tarkemmin:

Sijoittajat voivat käyttää Morningstar Investor Screeneriä luodakseen oman listan blue chip -osakkeista, jotka täyttävät heidän erityiset kriteerinsä. Aseta sijoitustyypiksi osakkeet ja valitse sitten haluamasi markkina-arvokynnys "Criteria"-osiossa. Tämän jälkeen voit tarkentaa hakua lisäämällä arvostus-, kannattavuus- ja/tai osinkovaatimuksia. Lisäksi voit suodattaa hakutuloksia Morningstar-luokituksen tai taloudellisen vallihaudan perusteella.

Sijoittajat, jotka haluavat sijoittaa blue chip -yhtiöihin mieluummin hallinnoidun tuotteen, kuten pörssilistatun rahaston tai sijoitusrahaston kautta, voivat käyttää myös Morningstar Investor -seulontaohjelmaa. Valitse sijoitustyypiksi joko sijoitusrahasto tai ETF ja kirjoita "Search securities" -kohtaan hakusana "blue chip"."

Kirjoittaja(t) ei(vät) omista tässä artikkelissa mainittujen arvopapereiden osakkeita. Lue lisää Morningstarin toimituskäytännöstä.