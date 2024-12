Morningstarin kirjavinkit vuodelle 2025

Joululahjojen antamisen lisäksi joulukuu on aika, jolloin Morningstarin henkilökunta jakaa kirjasuosituslistoja ja käyttää viimeisetkin vuotuiset koulutusapurahansa. Tämänvuotinen valikoima - joka sopii niin lahjaksi kuin omaksi iloksi - tarjoaa monenlaisia oivalluksia. Joissakin kirjoissa keskitytään huippuosaamisen saavuttamiseen, innovatiivisten ideoiden vaalimiseen ja haasteiden voittamiseen kasvun aikana. Toiset taas rohkaisevat lukijoita kyseenalaistamaan vanhoja oletuksia ja pohtimaan uusia näkökulmia. Olitpa sitten inspiraatiota etsivä lukija tai harkittuja ideoita lahjaksi etsivä, toivomme, että nämä suositukset inspiroivat mielekästä oppimista.

Hidden Potential: The Science of Achieving Greater Things

Kirjoittanut: Adam Grant

Suositellut Todd Trubey, vanhempi analyytikko

Grantista tuli kansallinen hahmo vuonna 2014 julkaistulla kiertuekirjallaan Give and Take. Hän on jatkanut menestystä kirjoilla, jotka pohjautuvat tieteellisiin tutkimuksiin. Grantin mukaan menestys ei ole rahaa, valtaa tai mainetta, vaan huippuosaamista. Tässä kirjassa hän keskittyy siihen, miten tulla paremmaksi niissä asioissa, joita pidät tärkeinä. Yksi Grantin suurimmista lahjoista kirjailijana on kyky tiivistää monimutkaisia käsitteitä niiden ytimeen, usein yhdistäen niitä toisiinsa: "Kohteliaisuus on palautteen pidättämistä, jotta joku tuntisi itsensä tänään hyväksi. Ystävällisyys on vilpittömyyttä siinä, miten he voivat olla parempia huomenna." Tämä lausahdus avaa osion, jossa käsitellään valmentajien etsimistä, jotka voivat auttaa sinua parantamaan vaikeita tehtäviä. Grant osaa myös korvata virheelliset käsitykset oikeilla: fiksumpi työskentely on tärkeämpää kuin ahkerampi työ, perfektionismi itse asiassa heikentää suoritusta, ja viivyttely on enemmän tunnekysymys kuin ajanhallintaongelma. Kirja on loistavaa luettavaa, jos haluat tosissasi parantaa työskentelyäsi.

Loonshots

Loonshots: How to Nurture the Crazy Ideas That Win Wars, Cure Diseases, and Transform Industries

Kirjoittanut: Safi Bahcall

Suosittelija: Alec Lucas, Director of Manager Research

Tämä on kirja, jonka lukeminen ei unohdu – tai ainakaan sen ei pitäisi unohtua. Bahcall, toisen polven fyysikko ja nykyään biotekniikka-alan yrittäjä, ehdottaa, että innovointia tulisi edistää ja ylläpitää pikemminkin ryhmärakenteen kuin kulttuurin muutoksilla. Hän huomauttaa, että ”sama henkilö voi toimia projektin tappavana konservatiivina yhdessä kontekstissa ja lippua heiluttavana yrittäjänä toisessa”, mikä johtaa metaforaan vedestä, joka on siirtymässä jäähän: on olemassa herkkä tasapaino sen välillä, että luodaan ”loonshots” eli ideoita, jotka aluksi hylätään ja joiden kannattajia pidetään hulluina, kunnes ideat osoittautuvat toimiviksi, ja että näitä ideoita vaalitaan aikuisiksi ja laajennetaan niiden soveltamisalaa.

Pieniä ryhmiä, joissa jokaisella jäsenellä on oma intressinsä lopputulokseen, voidaan verrata veteen, sillä ideat virtaavat vapaasti niiden välillä ilman, että niitä arvostellaan tai luokitellaan. Tällaiset ryhmät voivat luoda uusia yrityksiä ja muuttaa vanhoja, mutta ne törmäävät usein ongelmiin yritysten koon ja monimutkaisuuden kasvaessa. Tämä liiketoiminnan vaihe edellyttää ryhmän jäykkyyttä ja hierarkiaa, joka muistuttaa jäätä. Yritysjohtajien olisi viisasta olla valitsematta näiden kahden välillä, vaan jäsentää ryhmän vuorovaikutusta siten, että se tukee molempia, aivan kuten H2O voi olla sekä vettä että jäätä 32 fahrenheitin lämpötilassa. Bahcall antaa neuvoja siitä, miten tällaista vuorovaikutusta voidaan edistää ja tarjoaa matkan varrella mukaansatempaavia tarinoita siitä, miten innovaatiota on todellisuudessa tapahtunut maailmassa, kuten tutkan ja statiinien keksiminen sekä paljon muuta.

Miten jäädä eläkkeelle

How to Retire: 20 Lessons for a Happy, Successful, and Wealthy Retirement

Kirjoittanut: Christine Benz

Suositellut Todd Trubey, vanhempi analyytikko

Hoidetaan tämä ensin pois: Toki tämä on kotijoukkueen suositus, mutta kiistatta parasta tässä ihanassa ja hyödyllisessä kirjassa on se, että sen ajatukset eivät ole peräisin suoraan Morningstarin omalta Christine Benziltä. Pikemminkin hänen lahjansa koota yhteen erilaisia ideoita eri asiantuntijoilta ilmenee kirjan 20 oppitunnissa; jokaisessa luvussa on oma asiantuntija, jota Benz haastattelee. Kirjan toinen hieno piirre on se, että osioita ei tarvitse lukea tietyssä järjestyksessä – jos oppitunti 17, ”Mitä naisten on tehtävä toisin”, ei tunnu relevantilta, voit yksinkertaisesti ohittaa sen. Kaikki, jotka toivovat jäävänsä eläkkeelle tai ovat jo eläkkeellä (eli lähes kaikki), voivat löytää kirjasta jotain hyödyllistä.

Perustajan mentaliteetti

The Founder’s Mentality: How to Overcome the Predicable Crises of Growth

Kirjoittanut: Chris Zook ja James Allen

Suosittelija: Monika Calay, Director of Manager Research

The Founder's Mentalityn lukeminen tänä vuonna tuntui erityisen merkitykselliseltä, sillä Morningstar juhli 40-vuotisjuhliaan vuonna 2024. Vuosipäivämme aikana kuulimme tarinoita perustajiltamme ja ensimmäisiltä työntekijöiltämme, mikä antoi meille mahdollisuuden pohtia matkaamme. The Founder's Mentality on ajankohtainen kirja, joka tarjosi arvokkaita näkemyksiä siitä, miten voimme säilyttää yrittäjähenkisyytemme ja samalla skaalata tarjontaamme, jatkaessamme kasvuamme ja kehitystämme yrityksenä.

Kirjassa tarkastellaan kolmea keskeistä tekijää, jotka tekevät perustajajohtoisista yrityksistä menestyviä. Ensimmäinen on ”kapinallinen missio” – rohkea visio ja rajaton kasvuhorisontti; toinen on ”etulinjan pakkomielle” – asiakaslähtöisyys, etulinjan työntekijöiden voimaannuttaminen ja uusien ideoiden jatkuva kokeileminen; kolmas on ”omistajamielipide” – keskittyminen käteisvarojen hallintaan, toiminnanhalun säilyttämiseen ja tarpeettoman byrokratian vastustamiseen. Nämä ajatukset resonoivat hyvin sen kanssa, missä me organisaationa olemme. Morningstarin kasvaessa meidän on löydettävä tasapaino kasvun ja perusperiaatteidemme noudattamisen välillä. Tärkeimmät oppimani asiat olivat, että on tärkeää keskittyä asiakkaiden tarpeisiin, ylläpitää vahvoja yhteyksiä alaan ja omaksua iteratiivinen, prototyyppipohjainen lähestymistapa innovointiin sen sijaan, että investoimme liikaa todistamattomiin ideoihin.

Mitä opin Darwinilta sijoittamisesta?

What I Learned About Investing From Darwin

Kirjoittanut Pulak Prasad

Suositellut Francesco Paganelli, strategist

Otsikko tiivistää sen täydellisesti – tämä kirja on oivaltava ja erittäin viihdyttävä matka sijoittamiseen evoluutioteorian ja biologian kautta. Se korostaa vankan sijoitusprosessin omaksumisen tärkeyttä ja vetää samalla vakuuttavia rinnastuksia luonnon maailmaan, tarjoten opetuksia ja oivalluksia. Kirja on täynnä viisautta ja ajatuksia herättäviä anekdootteja, ja se on mielestäni ehdoton must-read.

Rahasto

The Fund: Ray Dalio, Bridgewater Associates, and the Unraveling of a Wall Street Legend

Kirjoittanut: Rob Copeland

Suositellut Dan Kemp, Chief Research and Investment Officer

Rob Copelandin kirjoittama The Fund oli vuoden 2024 mieleenpainuvin lukukokemukseni, sillä se kertoo Bridgewater Associatesin ja sen perustajan Ray Dalion historiasta. Koska olin aiemmin lukenut Dalion kirjoja ja ihaillut Bridgewaterin päätöksentekoprosessia, Copeland tarjoaa tuhoisan vastatarinan, joka paljastaa, kuinka vaikeaa on johdonmukaisesti toteuttaa näitä periaatteita ja ylläpitää ideologista meritokratiaa. Maailmassa, jossa sijoitussankarit usein paljastuvat vähäisemmiksi kuin miltä he aluksi vaikuttavat, Copeland iskee voimakkaasti Dalion ja hänen imperiuminsa kimppuun. Samalla hän muistuttaa sijoittajien nöyryyden tärkeydestä.

Mieti uudestaan

Think Again: The Power of Knowing What You Don’t Know

Kirjoittanut: Adam Grant

Suositellut Nour Al Twal, Associate Analyst

Tässä kirjassa korostetaan oletustemme, uskomustemme ja päätöstemme kykyä muuttua, sekä niiden vaikutusta toimintaamme. Kirja avautuu traagisella tarinalla vuodelta 1949, jolloin 15 eliittimaastopalomiehestä joutui onnettomuuteen ja suurin osa heistä menehtyi. Yksi heistä, Wagner Dodge, selvisi, koska hän kehitti uuden strategian, jonka muut tuolloin kokivat järjettömäksi. Dodge sytytti uuden tulipalon estääkseen alkuperäisen tulipalon laajentumisen, sillä uusi tuli vei polttoainetta. Tämä nykyisin pelastuspaloksi kutsuttu tekniikka ei kuulunut tuolloin vallitsevaan koulutukseen. Dodge selvisi, koska hän pystyi ajattelemaan tilanteen täysin uudella tavalla.

Grant uskoo, että älyllinen nöyryys – kyky suhtautua tuntemattomaan – on elintärkeää kasvun ja menestyksen kannalta. Hän kannustaa meitä kehittämään uudelleenajattelun taitoa ja omaksumaan aktiivisesti uusia näkökulmia. Organisaatioissa johtajat voivat omaksua innovaatiokulttuurin rohkaisemalla työntekijöitä kyseenalaistamaan ideoita, kokeilemaan uusia asioita ja oppimaan epäonnistumisista.