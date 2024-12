5 syytä, miksi osakemarkkinat jatkavat ennätyslukemissa

Vuosi 2024 on ollut erinomainen osakesijoittajille. Yhdysvaltain osakemarkkinat ovat rikkoneet ennätyksiä lähes joka viikko, huolimatta korkeista arvostuksista, poliittisesta epävarmuudesta ja korkeista koroista, jotka ovat pysyneet korkeina koko syksyn ajan. Morningstar US Market Index on tuottanut yli 29 % dollarimääräisesti vuoden 2024 aikana, ja se on matkalla kohti parasta vuotta sitten vuoden 2019. Osakkeet ovat nousseet noin 75 % viimeisimmästä karhumarkkinoiden pohjasta lokakuussa 2022.

Analyytikot ja rahastonhoitajat viittaavat useisiin tekijöihin suuren rallin taustalla:

Tekoälyn buumi

Yhdysvaltain vaalien jälkeinen selkeys

Yhdysvaltain talouden kestävyys

Yhdysvaltain keskuspankin koronalennukset

Osakemarkkinoiden rallin laajeneminen





Tarkastellaan näitä tekijöitä hieman tarkemmin.

Tekoälyn momentum

Aivan kuten vuonna 2023, megakokoiset teknologiayhtiöt ovat vastanneet suurimmasta osasta markkinoiden tuotoista myös vuonna 2024. Suuri osa näiden osakkeiden noususta johtuu tekoälyyn kohdistuvasta jatkuvasta innostuksesta, eikä Morningstarin analyytikoiden mukaan tämän trendin odoteta laantuvan lähitulevaisuudessa.

Nvidia (NVDA), joka on johtava tekoälyteknologian tuottaja, on noussut yli 187 prosenttia vuoden alusta lähtien ja vastaa noin 17 prosentista markkinoiden kokonaisvoitoista Morningstar Directin tietojen mukaan. "Nvidian tuloksen ja arvostuksen merkittävin nousu viimeisten 18 kuukauden aikana on johtunut suurten pilvipalvelu- ja kuluttajainternet-yritysten tekoälymenoista, jotka ovat kasvaneet merkittävästi", sanoo osakeanalyytikko Brian Colello. "Nämä yritykset ovat viestineet, etteivät ne odota tekoälymenojen hidastuvan vuonna 2025."

Teknologiasektori, johon kuuluvat muun muassa Nvidia, Apple (AAPL), Microsoft (MSFT) ja puolijohdeyhtiöt kuten Broadcom (AVGO), vastaa 39 prosentista Yhdysvaltain markkinaindeksin kokonaisnoususta.

Vaalitulokset tuovat selkeyttä

Donald Trumpin voitto Yhdysvaltain presidentinvaaleissa marraskuussa päätti kuukausia kestäneen epävarmuuden. Osakemarkkinat nousivat laajasti, ja Yhdysvaltain markkinaindeksi nousi vaalipäivän jälkeen keskiviikkona 2,6 prosenttia. Sijoittajat iloitsivat näkymistä, että republikaanihallinnon ja kongressin myötä sääntelyä voitaisiin lieventää, yritysveroja alentaa ja talouskasvua edistää.

Tietyt sektorit nousivat erityisesti vaalien jälkeen. Rahoituspalveluiden osakkeet, jotka ovat yleensä herkkiä sääntely-ympäristön muutoksille, nousivat 6,3 prosenttia vaalien jälkeen. Energiaosakkeet nousivat 4,3 % ja teollisuusosakkeet 4,2 %. Ainoastaan rahoitusosakkeet ovat edelleen tuottaneet paremmin kuin markkinat.

Morningstarin Style Boxin sisällä small-cap-osakkeet nousivat voimakkaasti. Näiden pienempien toimijoiden odotetaan hyötyvän protektionistisemmasta kauppapolitiikasta (kuten tulleista) ja helpommasta sääntely-ympäristöstä fuusioille ja yritysostoille.

Kestävä talous

Osakemarkkinoita on tukenut myös Yhdysvaltain talouden jatkuva vahvuus, joka on yllättänyt ennusteet taantumasta vuonna 2024, vaikka korot ovat olleet korkeammat kuin monet markkinatoimijat odottivat. Vaikka taloudessa on ollut haasteita, inflaatio on laskenut, ja huoli työmarkkinoiden suuresta vahingosta on hälvennyt. Kuluttajat jatkavat kuluttamista, mikä tukee talouden tervettä kasvua. BKT kasvoi 2,8 prosenttia kolmannella neljänneksellä.

CPI vs. Core CPI

Analyytikkojen mukaan nykytilanteessa on kaikki edellytykset harvinaisen pehmeälle laskulle, jossa inflaatio palaa terveelle tasolle ilman, että talous kärsii merkittävästi. "Odotamme edelleen pehmeää laskua, jossa BKT:n kasvu pysyy selvästi taantuman yläpuolella, vaikka inflaatio laskee Fedin 2 prosentin tavoitteeseen", kirjoitti Morningstarin pääekonomisti Preston Caldwell neljännen vuosineljänneksen näkymissään.

Vihdoinkin koronalennuksia

Inflaation hidastuminen johti yhden historian aggressiivisimman koronnostosyklin päättymiseen. Fed aloitti kevennyspolitiikkansa alentamalla liittovaltion ohjauskorkoa syyskuussa. Osakemarkkinat odottivat siirtoa innokkaasti, ja kun se toteutettiin, Fedin viesti siitä, että keskuspankki oli luottavainen inflaation laskun jatkuvan, rauhoitti kuitenkin sijoittajat.

Korkojen laskua pidetään yleisesti ottaen osakemarkkinoita tukevana, sillä se halventaa lainanottoa ja liiketoimintaa, vaikka tietyt sektorit hyötyvät siitä enemmän kuin toiset.

Ehkä tärkeämpää kuin itse koronlasku on sen taustalla olevat perustelut. "On mietittävä, miksi Fed laskee korkoja", sanoi Lara Castleton, Janus Henderson Investorsin salkunrakennuksesta ja strategiasta vastaava johtaja Yhdysvalloissa syyskuussa. Keskuspankki, joka laskee korkoja suunnitelmallisesti pehmeää laskua silmällä pitäen, tukee osakkeita enemmän kuin reaktiivinen keskuspankki, joka laskee korkoja taantuman torjumiseksi.

Fedin odotetaan yleisesti jatkavan korkojen laskua vuonna 2025, kun inflaatio liikkuu kohti tavoitetta, vaikka keskustelua käydäänkin leikkausten vauhdista ja laajuudesta.

Valtionlainojen tuotot ja Federal Funds -korko

Yhä laajemmat markkinat

Vaikka tekoälypohjaiset osakkeet, kuten Nvidia, ovat nousseet, huoli liian keskittyneistä markkinoista on lieventynyt vuoden aikana. Kun teknologiasektori koki laskua elokuussa, pienet ja arvo-osakkeet nousivat johtoon, ja monet sijoittajat kokivat, että tämä oli jo pitkään ollut odotettua. Teknologiaosakkeet ovat toipuneet, mutta Morningstarin Yhdysvaltain päämarkkinastrategi David Sekera uskoo, että rotaatiolla on edelleen "tilaa".

Morningstarin analyytikoiden seuraamien osakkeiden tulos kasvoi noin 6 prosenttia kolmannen neljänneksen raportointikauden aikana, Morningstar Directin ja FactSetin tietojen mukaan. Nämä voitot eivät kuitenkaan rajoittuneet pelkästään Big Techiin. Kuluttajasykliset osakkeet kasvattivat tulostaan 20 prosenttia, ja terveydenhuollon osakkeiden voitot nousivat 15 prosenttia.

Tulevana vuonna Morningstarin strategit suosittelevat pienten yhtiöiden ja arvo-osakkeiden ylipainottamista, sillä nämä osakkeet käyvät keskimäärin kauppaa alennuksella käypään arvoonsa verrattuna ja voivat hyötyä vuoden 2025 markkinadynamiikasta. Toisaalta suurten yhtiöiden ja kasvuosakkeiden nousupotentiaali on rajallisempi, ja ne vaikuttavat kalliilta.

Sektorikohtaisesti Sekera näkee nousupotentiaalia energiaosakkeissa, perusmateriaaleissa ja terveydenhuollossa. "Markkinoilla, jotka ovat siirtymässä yliarvostetulle alueelle mutta joissa on edelleen vahvaa myötätuulta, salkkujen asemointi on mielestämme yhä tärkeämpää", hän kirjoitti vuoden 2025 näkymissään. "Sijoittajien tulisi pyrkiä alipainottamaan niitä alueita, jotka eivät ole pelkästään yliarvostettuja, vaan joissa on myös suurempi laskuriski."

Kirjoittaja(t) ei omista tässä artikkelissa mainittujen arvopapereiden osakkeita. Lue lisää Morningstarin toimituskäytännöstä.