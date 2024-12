Miten Euroopan suurimmat ETF-rahastot pärjäsivät marraskuussa?

Tarkistamme kuukausittain Euroopassa sijaitsevien suurimpien osake- ja korkorahastojen sekä aktiivisten pörssilistattujen rahastojen kehityksen.

Morningstar Europe -indeksi nousi marraskuussa 1,24 %, ja Morningstar Eurozone Core Bond Index nousi 2,05 %. Kuluneen vuoden aikana Euroopan osakemarkkinat ovat nousseet 14,17 %, kun taas joukkovelkakirjamarkkinat ovat vahvistuneet 7,17 %.

Morningstarin US Market Index nousi marraskuussa 9,43 % ja on vahvistunut vuoden aikana 38,82 %. Morningstar US Core Bond Index nousi marraskuussa 3,83 % ja on noussut vuoden aikana 10,30 %.

Maailmanlaajuisesti osakkeet nousivat marraskuussa 6,67 %, mitattuna Morningstar Global Markets -indeksillä. Joukkovelkakirjalainat nousivat vastaavasti 3,16 %, mitattuna Morningstar Global Core Bond -indeksillä. Viime vuoden aikana maailmanlaajuiset osakkeet ovat nousseet 30,25 %, ja maailmanlaajuiset joukkovelkakirjat ovat nousseet 7,88 %.

Suurimpien Eurooppaan sijoittautuneiden osake-ETF:ien kehitys

Kymmenestä suurimmasta Euroopassa sijoitetusta osake-ETF:stä parhaiten menestyi viime kuussa 18,6 miljardin euron iShares MSCI USA ESG Enhanced UCITS ETF, joka nousi 9,22 %. Huonoimmin menestyi 22,5 miljardin euron iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF, joka laski 0,66 %.

Tässä on lisätietoja Euroopassa sijaitsevien suurimpien osake-ETF:ien kehityksestä.

iShares VII PLC - iShares Core S&P 500 UCITS ETF

105,8 miljardin euron iShares VII PLC:n iShares Core S&P 500 UCITS ETF nousi marraskuussa 8,80 %. Rahaston tuotto ylitti US Large-Cap Blend Equity -luokan keskimääräisen tuoton, joka oli 8,16 %, ja rahasto sijoittui 26. prosenttipisteelle. Viimeisen vuoden aikana iShares-rahasto nousi 37,94 %, kun sen luokan keskimääräinen tuotto oli 34,80 %. Toukokuussa 2010 lanseerattu rahasto on noussut 13,50 % kolmen viime vuoden aikana ja 16,43 % viiden viime vuoden aikana.

iShares Core MSCI World UCITS ETF

Marraskuussa iShares Core MSCI World UCITS ETF nousi 7,50 %, kun taas keskimääräinen Global Large-Cap Blend Equity -luokan rahasto nousi 5,29 %. Rahasto sijoittui kahdeksanneksi prosenttiyksiköiden joukkoon. 90,1 miljardin euron rahasto on noussut viime vuoden aikana 32,08 %, mikä on parempi kuin sen luokan keskimääräinen tuotto, joka oli 25,05 %. Syyskuussa 2009 lanseerattu iShares-rahasto on noussut 11,21 % kolmen viime vuoden aikana ja 13,46 % viiden viime vuoden aikana.

Vanguard S&P 500 UCITS ETF

Vanguard S&P 500 UCITS ETF nousi marraskuussa 8,79 %, mikä on parempi kuin US Large-Cap Blend Equity -luokan keskimääräinen tuotto, joka oli 8,16 %. 61 miljardin euron rahasto on noussut viime vuoden aikana 37,94 %, kun sen luokan keskimääräinen tuotto oli 34,80 %. Toukokuussa 2012 lanseerattu Vanguardin rahasto on noussut 13,50 % viimeisten kolmen vuoden aikana ja 16,43 % viimeisten viiden vuoden aikana.

Invesco S&P 500 UCITS ETF

Invesco S&P 500 UCITS ETF nousi marraskuussa 8,81 %, mikä on parempi kuin US Large-Cap Blend Equity -luokan keskimääräinen tuotto, joka oli 8,16 %. 34,5 miljardin euron rahasto on noussut viime vuoden aikana 38,20 %, kun sen luokan keskimääräinen tuotto oli 34,80 %. Toukokuussa 2010 lanseerattu Invescon rahasto on noussut 13,74 % kolmen viime vuoden aikana ja 16,68 % viiden viime vuoden aikana.

Vanguard FTSE All-World UCITS ETF

Vanguard FTSE All-World UCITS ETF nousi marraskuussa 6,49 %, mikä on parempi kuin Global Large-Cap Equity -luokan keskimääräinen tuotto, joka oli 5,29 %. Tämä rahasto, jonka koko on 31,3 miljardia euroa, on kasvanut viime vuoden aikana 29,82 %, kun sen luokan keskimääräinen tuotto oli 25,05 %. Toukokuussa 2012 lanseerattu Vanguardin rahasto on kasvanut 9,99 % viimeisten kolmen vuoden aikana ja 12,22 % viimeisten viiden vuoden aikana.

Suurimpien Eurooppaan sijoittautuneiden korko-ETF:ien kehitys

10 suurimmasta Eurooppaan sijoittautuneesta korko-ETF:stä parhaiten menestyi viime kuussa 6,5 miljardin euron iShares $ Treasury Bond 20+yr UCITS ETF, joka nousi 4,73 %. Huonoimmin menestyi 8,4 miljardin euron iShares € High Yield Corp Bond UCITS ETF, joka nousi 0,44 %.

Tässä on lisätietoja suurimpien Euroopassa sijaitsevien korko-ETF:ien kehityksestä.

iShares $ Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF

18,5 miljardin euron iShares $ Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF nousi marraskuussa 3,17 %. Rahaston tuotto oli suunnilleen sama kuin USD:n ultralyhytaikaisten joukkolainojen luokan keskimääräisen rahaston 3,17 prosentin tuotto, joten se sijoittui 55. prosenttiyksikköön. Viimeisen vuoden aikana iShares-rahasto nousi 8,79 %, kun sen luokan keskimääräinen tuotto oli 8,97 %. Helmikuussa 2019 lanseerattu rahasto on noussut 5,80 % viimeisten kolmen vuoden aikana ja 3,24 % viimeisten viiden vuoden aikana.

iShares Core € Corp Bond UCITS ETF

Marraskuussa iShares Core € Corp Bond UCITS ETF nousi 1,56 %, kun taas keskimääräinen euromääräinen yrityslainarahasto nousi 2,23 %. Rahasto sijoittui suorituskyvyltään 21. prosenttiyksikköön. 15,2 miljardin euron rahasto on noussut viime vuoden aikana 7,88 %, mikä on huonompi tulos kuin sen luokan keskimääräinen tuotto, joka oli 8,69 %. Maaliskuussa 2009 lanseerattu iShares-rahasto on laskenut 0,80 % kolmen viime vuoden aikana ja menettänyt 0,20 % viiden viime vuoden aikana.

iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF

iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF nousi marraskuussa 3,13 %, mikä on parempi kuin maailmanlaajuisten hajautettujen joukkolainojen luokan keskimääräinen tuotto, joka oli 2,80 %. 10,4 miljardin euron rahasto on noussut viime vuoden aikana 7,99 %, kun sen luokan keskimääräinen tuotto oli 7,05 %. Marraskuussa 2017 lanseerattu iShares-rahasto on laskenut 1,86 % viimeisten kolmen vuoden aikana ja menettänyt 0,66 % viimeisten viiden vuoden aikana.

iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF

iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF nousi marraskuussa 3,08 %, mikä vastasi suunnilleen USD-valtioiden joukkolainojen lyhyen aikavälin luokan keskimääräistä tuottoa, joka oli 3,05 %. 10,3 miljardin euron rahasto on noussut viime vuoden aikana 8,47 %, kun sen luokan keskimääräinen tuotto oli 8,27 %. Kesäkuussa 2006 lanseerattu iShares-rahasto on noussut 3,46 % kolmen viime vuoden aikana ja 2,23 % viiden viime vuoden aikana.

iShares $ Corp Bond UCITS ETF

9 miljardin euron iShares $ Corp Bond UCITS ETF nousi marraskuussa 4,47 %. Rahaston tuotto ylitti USD-yrityslainojen luokan keskimääräisen tuoton 3,84 %, joten se sijoittui suorituskyvyltään 12. prosenttiyksikköön. Viime vuoden aikana iShares-rahasto nousi 12,21 %, kun sen luokan keskimääräinen tuotto oli 11,52 %. Maaliskuussa 2003 lanseerattu rahasto on laskenut 0,37 % kolmen viime vuoden aikana ja noussut 1,21 % viiden viime vuoden aikana.

Euroopassa sijoittautuneiden suurimpien aktiivisten ETF:ien kehitys

Passiivisissa ETF-rahastoissa on salkkuja, joiden omistukset on suunniteltu seuraamaan indeksin kehitystä, kun taas aktiivisia ETF-rahastoja hallinnoivat salkunhoitajat, jotka tekevät päätökset omistettavista sijoituksista. Kuten indeksiä seuraavat ETF:t, aktiiviset ETF:tkin käyvät kauppaa pörssissä, ja ne ovat yleensä edullisempia ja verotehokkaampia kuin perinteiset aktiivisesti hallinnoidut sijoitusrahastot.

Kymmenestä suurimmasta Euroopassa sijaitsevasta aktiivisesta ETF:stä parhaiten menestyi viime kuussa 427,9 miljoonan euron arvoinen JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - JPM Nasdaq Equity Premium Income Active UCITS ETF, joka nousi 8,99 %. Huonoimmin menestyi 1,9 miljardin euron PIMCO ETFs PLC - Euro Short Maturity UCITS ETF, joka nousi 0,24 %.

Tässä on lisätietoja suurimpien Euroopassa sijaitsevien aktiivisten ETF-rahastojen kehityksestä.

JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - US Research Enhanced Index Equity (ESG)

12,4 miljardin euron JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - US Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF nousi marraskuussa 8,50 %. Rahaston tuotto oli suunnilleen sama kuin yhdysvaltalaisen Large Cap Blend Equity -luokan keskimääräisen rahaston 8,16 prosentin tuotto, joten se sijoittui suorituskyvyltään 43. prosenttiyksikköön. Rahasto kehittyi suunnilleen samalla tavalla kuin sen vertailuindeksi, S&P 500.

Viime vuoden aikana JPMorganin rahasto nousi 38,15 %, kun sen luokan keskimääräinen tuotto oli 34,80 %. Lokakuussa 2018 lanseerattu rahasto on noussut 13,91 % viimeisten kolmen vuoden aikana ja 17,42 % viimeisten viiden vuoden aikana.

JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - Global Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF

PMorgan ETFs (Ireland) ICAV - Global Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF nousi marraskuussa 7,10 %, mikä oli parempi kuin maailmanlaajuisen suurten yritysten sekoitusosakkeiden luokan keskimääräinen tuotto, joka oli 5,29 %. Rahasto sijoittui suorituskyvyltään 15. prosenttiyksikköön ja jäi vertailuindeksistään, MSCI World -indeksistä, 0,41 prosenttiyksikköä.

7,9 miljardin euron rahasto on noussut viime vuoden aikana 31,86 %, kun sen luokan keskimääräinen tuotto oli 25,05 %. Lokakuussa 2018 lanseerattu JPMorganin rahasto on noussut 11,96 % viimeisten kolmen vuoden aikana ja 14,48 % viimeisten viiden vuoden aikana.

PIMCO ETFs PLC - US Dollar Short Maturity UCITS ETF

Marraskuussa PIMCO ETFs PLC - US Dollar Short Maturity UCITS ETF nousi 3,23 %, kun taas keskimääräinen erittäin lyhytaikainen USD-obligaatiorahasto nousi 3,17 %. Rahasto sijoittui tuoton osalta 23. prosenttiyksikköön ja kehittyi suunnilleen vertailuindeksinsä, FTSE Treasury Bill 3 Month Indexin, mukaisesti.

2 miljardin euron rahasto on noussut viime vuoden aikana 9,37 %, mikä on suunnilleen samaa kuin luokan keskimääräinen tuotto, joka oli 8,97 %. Helmikuussa 2011 lanseerattu PIMCOn rahasto on noussut 5,61 % kolmen viime vuoden aikana ja 3,21 % viiden viime vuoden aikana.

PIMCO ETFs PLC - Euro Short Maturity UCITS ETF

JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - Europe Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF

JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - Europe Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF nousi marraskuussa 0,71 %, mikä oli parempi kuin Euroopan suurten yritysten sekoitusosakkeiden luokan keskimääräinen tuotto, joka oli 0,25 %. Rahasto sijoittui suorituskyvyltään 31. prosenttiyksikköön ja jäi vertailuindeksistään, MSCI Europe -indeksistä, 0,35 prosenttiyksikköä.

1,8 miljardin euron rahasto on noussut viime vuoden aikana 12,17 %, kun sen luokan keskimääräinen tuotto oli 10,83 %. Lokakuussa 2018 lanseerattu JPMorganin rahasto on noussut 6,74 % viimeisten kolmen vuoden aikana ja 7,71 % viimeisten viiden vuoden aikana.