Kuukauden parhaat osake-ETF:t suomalaisille sijoittajille

Pörssilistatut osakerahastot eli ETF:t ovat usein edullisia sijoitusvälineitä, joiden avulla sijoittajat voivat seurata suosittuja indeksejä tai hyödyntää kokeneiden varainhoitajien valintoja yrittäessään päihittää markkinat. Parhaat niistä toimivat salkun rakennuspalikoina, ja toisin kuin avoimet sijoitusrahastot, kaikki ETF-rahastot ovat kaupankäynnin kohteena koko pörssipäivän ajan.

Marraskuussa 2024 parhaiten tuottaneisiin osake-ETF:iin kuuluivat teknologia-rahastot Global X Blockchain UCITS ETF BKCH ja WisdomTree Blockchain UCITS ETF WBLK. Tämän artikkelin tiedot ovat peräisin Morningstar Directistä.

Parhaiten tuottaneiden ETF:ien vertailu

Löytääksemme kuukauden parhaiten tuottaneet osake-ETF:t seuloimme Morningstarin Equity-kategorian ETF:t, jotka ovat saatavilla Suomessa. Jätimme pois ETN:t (Exchange Traded Notes) ja ETF:t, joiden kokonaisvarat olivat alle 25 miljoonaa Yhdysvaltain dollaria (23,7 miljoonaa euroa).

10 parhaiten tuottanutta ETF:ää marraskuussa 2024

1. Global X Blockchain UCITS ETF BKCH

2. WisdomTree Blockchain UCITS ETF WBLK

3. Invesco CoinShares Global Blockchain UCITS ETF BCHN

4. WisdomTree Cloud Computing UCITS ETF WCLD

5. Invesco KBW NASDAQ Fintech UCITS ETF FTEK

6. First Trust Cloud Computing UCITS ETF SKYU

7. iShares S&P US Banks ETF BNKS

8. Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF MLPS

9. Invesco Consumer Discretionary S&P US Select Sector UCITS ETF XLYS

10. iShares US Regional Banks ETF IAT

Parhaiten menestyneiden osake-ETF:ien tunnusluvut

Global X Blockchain UCITS ETF

28 miljoonan euron Global X Blockchain UCITS ETF oli marraskuussa parhaiten tuottanut ETF, saavuttaen 44,15 %:n tuotot. Passiivisesti hallinnoitu Global X ETF ylitti merkittävästi Morningstarin osaketeknologiakategorian keskimääräisen rahaston 7,34 %:n tuoton kuukauden aikana. Viimeisten 12 kuukauden aikana Global X Blockchain UCITS ETF on tuottanut huikeat 142,54 %, mikä on selvästi parempi kuin luokkansa keskimääräisen rahaston 32,94 %:n tuotto. Tämän tuloksen myötä ETF sijoittuu 2. prosenttiluokkaan.

Global X Blockchain UCITS ETF:llä on Morningstarin mitaliluokitus Neutral, ja se lanseerattiin tammikuussa 2022.





WisdomTree Blockchain UCITS ETF

Morningstar Rating: N/A

Kulusuhde: 0,45%

Morningstar-kategoria: Osaketeknologia

Marraskuussa toiseksi parhaiten tuottanut ETF oli 25 miljoonan euron WisdomTree Blockchain UCITS ETF, joka saavutti 41,33 %:n tuotot. Passiivisesti hallinnoitu WisdomTree ETF ylitti merkittävästi keskimääräisen osaketeknologia-rahaston tuoton, joka oli vain 7,34 %. Viimeisten 12 kuukauden aikana WisdomTree Blockchain UCITS ETF on tuottanut huikeat 145,82 %, mikä on selvästi parempi kuin luokkansa keskimääräisen rahaston 32,94 %:n tuotto. Tämän tuloksen myötä ETF sijoittuu 2. prosenttiluokkaan.

Pronssiluokiteltu WisdomTree Blockchain UCITS ETF lanseerattiin syyskuussa 2022.





Invesco CoinShares Global Blockchain UCITS ETF

Morningstar Rating: 2 tähteä

Kulusuhde: 0,65%

Morningstar-kategoria: Osaketeknologia

706 miljoonan euron arvoinen Invesco CoinShares Global Blockchain UCITS ETF sijoittui kolmanneksi marraskuussa, saavuttaen 25,71 %:n tuotot. Passiivisesti hallinnoitu Invesco ETF ylitti osaketeknologiakategorian rahastojen keskimääräisen tuoton, joka oli 7,34 %. Viimeisten 12 kuukauden aikana Invesco ETF on tuottanut 72,93 %, mikä on selvästi enemmän kuin luokkansa keskimääräisen rahaston 32,94 %:n tuotto. Tämän tuloksen myötä ETF sijoittuu 5. prosenttiluokkaan.

Maaliskuussa 2019 lanseerattu Invesco CoinShares Global Blockchain UCITS ETF on saanut Morningstarilta Bronze-mitaliluokituksen.





WisdomTree Cloud Computing UCITS ETF

Morningstar Rating: 1 tähti

Kulusuhde: 0,40%

Morningstar-kategoria: Osaketeknologia

313 miljoonan euron arvoinen WisdomTree Cloud Computing UCITS ETF sijoittui marraskuussa neljänneksi, saavuttaen 22,24 %:n tuotot. Passiivisesti hallinnoitu WisdomTree ETF ylitti keskimääräisen teknologiaosakkeiden rahaston tuoton, joka oli 7,34 %. Viimeisten 12 kuukauden aikana rahasto on tuottanut 30,05 %, mikä on hieman vähemmän kuin luokkansa keskimääräisen rahaston 32,94 %:n tuotto. Tämän myötä ETF sijoittuu 55. prosenttiluokkaan kyseisellä ajanjaksolla.

WisdomTree Cloud Computing UCITS ETF:llä on pronssinen Morningstar Medalist -luokitus, ja se lanseerattiin syyskuussa 2019.





Invesco KBW NASDAQ Fintech UCITS ETF

Morningstar Rating: 2 tähteä

Kulusuhde: 0,49%

Morningstar-kategoria: Osaketeknologia

Viidenneksi parhaiten tuottanut ETF oli 72 miljoonan euron Invesco KBW NASDAQ Fintech UCITS ETF, joka nousi marraskuussa 21,73 %. Tämä passiivisesti hallinnoitu Invesco ETF ylitti osaketeknologiakategorian rahastojen keskimääräisen tuoton, joka oli 7,34 %. Viime vuoden aikana Invesco KBW NASDAQ Fintech UCITS ETF on noussut 68,85 %, mikä on selvästi parempi kuin luokkansa keskimääräisen rahaston 32,94 %:n tuotto. Tämän tuloksen myötä ETF sijoittui 6. prosenttiluokkaan.

Maaliskuussa 2017 lanseerattu Invesco KBW NASDAQ Fintech UCITS ETF on saanut Morningstarilta Bronze-mitaliluokituksen.





First Trust Cloud Computing UCITS ETF

Morningstars Rating: 3 tähteä

Kulusuhde: 0,60%

Morningstar-kategoria: Osaketeknologia

418 miljoonan euron First Trust Cloud Computing UCITS ETF sijoittui kuudenneksi marraskuussa, saavuttaen 19,17 %:n tuotot. Passiivisesti hallinnoitu First Trust ETF ylitti Morningstarin osaketeknologiakategorian keskimääräisen rahaston 7,34 %:n tuoton. Viimeisten 12 kuukauden aikana First Trust Cloud Computing UCITS ETF on tuottanut 53,82 %, mikä on selvästi parempi kuin luokkansa keskimääräisen rahaston 32,94 %:n tuotto. Tämän tuloksen myötä ETF sijoittuu 8. prosenttiluokkaan.

Pronssiluokiteltu First Trust Cloud Computing UCITS ETF lanseerattiin joulukuussa 2018.





iShares S&P US Banks ETF

Morningstar Rating: 1 tähti

Kulusuhde: 0,35%

Morningstar-kategoria: Osakkeet, Rahoituspalvelut

Marraskuussa seitsemänneksi parhaiten tuottanut ETF oli 598 miljoonan euron iShares S&P US Banks ETF, joka nousi 17,30 %. Passiivisesti hallinnoitu iShares ETF ylitti keskimääräisen osakerahaston tuoton, joka oli 7,45 %. Viimeisten 12 kuukauden aikana iShares S&P US Banks ETF on tuottanut 65,08 %, mikä on selvästi parempi kuin luokkansa keskimääräisen rahaston 38,22 %:n tuotto.

iShares S&P US Banks ETF:llä on Morningstarin Neutral mitaliluokitus, ja se lanseerattiin toukokuussa 2018.





Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF

Morningstar Rating: 2 tähteä

Kulusuhde: 0,50%

Morningstar-kategoria: Osakkeet, Energia

423 miljoonan euron arvoinen Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF sijoittui kuukauden kahdeksanneksi, saavuttaen 17,15 %:n tuotot. Passiivisesti hallinnoitu Invesco ETF ylitti osake-energialuokan rahastojen keskimääräisen tuoton, joka oli 7,25 %. Viimeisten 12 kuukauden aikana Invesco ETF on tuottanut 34,33 %, mikä on selvästi enemmän kuin luokkansa keskimääräisen rahaston 14,63 %:n tuotto. Tämän tuloksen myötä ETF sijoittuu 17. prosenttiluokkaan.

Pronssiluokiteltu Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF lanseerattiin toukokuussa 2013.





Invesco Consumer Discretionary S&P US Select Sector UCITS ETF

Morningstars Rating: 5 tähteä

Kulusuhde: 0,14%

Morningstar-kategoria: Osakkeet, Kulutustavarat & Palvelut

Invesco Consumer Discretionary S&P US Select Sector UCITS ETF sijoittui marraskuussa yhdeksänneksi, nousten 16,98 %. 78 miljoonan euron arvoinen passiivisesti hallinnoitu Invesco ETF ylitti keskimääräisen osakeyhtiön kulutushyödykkeiden ja -palveluiden rahaston, jonka tuotto oli 4,62 %. Viimeisten 12 kuukauden aikana rahasto on tuottanut 38,08 %, mikä on selvästi enemmän kuin luokkansa rahastojen keskimääräinen tuotto, joka oli 17,07 %. Tämän myötä rahasto sijoittui 10. prosenttiluokkaan.

Joulukuussa 2009 lanseerattu Invesco Consumer Discretionary S&P US Select Sector UCITS ETF on saanut Morningstarilta Neutral mitaliluokituksen.





iShares US Regional Banks ETF

Morningstar Rating: 1 tähti

Kulusuhde: 0,40%

Morningstar-kategoria: Rahoitus

Kymmenenneksi parhaiten tuottanut ETF oli 773 miljoonan euron iShares US Regional Banks ETF, joka nousi marraskuussa 16,84 %. Passiivisesti hallinnoitu iShares ETF ylitti rahoitusalan luokan rahastojen keskimääräisen tuoton, joka oli 14,12 %. Viimeisen vuoden aikana iShares US Regional Banks ETF on noussut 63,80 %, mikä on parempi kuin luokkansa keskimääräisen rahaston 51,58 %:n tuotto. Tämän tuloksen myötä ETF sijoittuu 11. prosenttiluokkaan.

iShares US Regional Banks ETF:llä on Morningstarin Neutral mitaliluokitus, ja se lanseerattiin toukokuussa 2006.

Mitä ETF:t ovat?

Pörssinoteeratut rahastot ovat sijoitusinstrumentteja, joilla käydään päivän mittaan kauppaa pörsseissä, aivan kuten yksittäisillä osakkeilla. Ne eroavat perinteisistä sijoitusrahastoista, joita kutsutaan avoimiksi rahastoiksi ja joita voidaan ostaa tai myydä vain yhteen hintaan joka päivä. Historiallisesti ETF-rahastot ovat seuranneet indeksejä, mutta viime vuosina yhä useampia ETF-rahastoja on hallinnoitu aktiivisesti. ETF-rahastot kattavat erilaisia omaisuusluokkia, kuten osakkeita, joukkovelkakirjoja, hyödykkeitä ja viime aikoina myös kryptovaluuttoja.

Parhaat ETF:t: Lisäideoita harkittavaksi

Sijoittajat, jotka haluavat löytää lisää parhaiten menestyviä tai edullisimpia ETF-rahastoja, voivat tehdä seuraavaa:

ETF Screener -työkalun avulla voit löytää parhaat ETF:t omien kriteerien mukaan. Voit etsiä rahastoja niiden maksujen, Morningstarin mitaliluokitusten, johtajien toimikausien ja muiden tekijöiden perusteella.

Käy ETF-sivullamme pysyäksesi ajan tasalla ajankohtaisista Morningstarin ETF-tutkimuksista ja -analyyseistä.

Vertaile rahastoja ja ETF-rahastoja ja seuraa helposti niiden arvostuksia, luokituksia ja kuluja.





Tämän artikkelin on koonnut Bella Albrecht, toimittanut Lauren Solberg ja tarkistanut Johanna Englundh.