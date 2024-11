3 hyvää syytä myydä rahasto

Valerio Baselli: Hei ja tervetuloa Morningstarille. Milloin minun kannattaa myydä? Se on kysymys, jota kaikki sijoittajat kysyvät itseltään ennemmin tai myöhemmin.

Olemme jo luetelleet kolme huonointa syytä myydä rahasto, emmekä tekisi aiheelle oikeutta, jos emme listaisi myös hyviä syitä myydä sijoituksesi.

Siksi seurassani on Russel Kinnel, joka johtaa Morningstar Research Servicesin luokituksia.

Russel, minusta tuntuu, että hyvän syyn löytäminen myyntiin on jopa vaikeampaa kuin huonon syyn tunnistaminen. Luulen, että vastaus riippuu loppujen lopuksi jokaisesta yksilöstä. Mutta kysyn tietysti sinulta: Mikä on mielestäsi ensimmäinen hyvä syy myydä rahasto?

Russell Kinnel: Ensimmäinen syy ovat hyvät uutiset. Olet saavuttanut tavoitteesi. Säästät rahaa lapsesi yliopisto-opintoja, asuntoa, autoa tai eläkettä varten. Eläkkeelle siirtyminen on tietenkin jotain, jonka olet vähitellen omaksumassa, mutta joka tapauksessa olet saavuttanut tavoitteesi. Ole iloinen siitä, että rahastot ja sijoitukset ovat keino päämäärän saavuttamiseksi. Kyse ei ole siitä, että kerryttää eniten tai mitään. Kyse on tavoitteen saavuttamisesta ja sen toteuttamisesta. Eli kunhan saavutat tavoitteesi, niin ota nyt rahat pois ja käytä ne.

Baselli: Ehdottomasti. Mikä on toinen hyvä syy myydä?

Kinnel: No, tämä on laajempi aihe. Sanoisin, että rahaston perustavanlaatuiset muutokset. Ostit esimerkiksi pienyhtiörahaston, mutta varojen vuoksi se on siirretty Mid-capeihin. Joskus ETF-rahastot muuttavat strategiaansa kokonaan. Voit nähdä esimerkiksi nousevia palkkioita. Kyse on siis jostain merkittävästä perustavanlaatuisesta muutoksesta, jonka vuoksi rahasto ei enää palvele sitä tarkoitusta, jota varten se on ostettu. Joten ehkä on aika myydä.

Baselli: Entä viimeinen?

Kinnel: Jos perustelusi eivät enää päde, sanotaan vaikka, että luulit ostaneesi joukkolainarahaston, joka on defensiivinen. Se ei siis tienaa niin paljon rahaa rallien aikana. Mutta se on hyvä pelaamaan puolustusta. Nyt on ollut korkopiikkejä tai luottojen myyntiä, ja se suorituu huonosti. Nyt tarkastelet rahastoa, joka on ehkä tehnyt useita huonoja suorituksia, tai luulit, että rahasto tekisi hyvää työtä, kun teknologiaosakkeet nousivat, ja kun teknologiaosakkeet nousevat, se ei ole vieläkään pärjännyt hyvin. Tämä on siis taas enemmänkin pitkän aikavälin asia. Kyse ei välttämättä ole vain yhdestä huonosta jaksosta, vaan sanotaan, että rahasto ei ole parin jakson ajan tehnyt sitä, mitä ajattelit sen tekevän. Ajattelet, että ehkä olin alusta alkaen väärässä, ja nyt on aika myöntää, että tein virheen: niinhän hyvät sijoittajat tekevät. He ymmärtävät, etteivät he ole täydellisiä, eivätkä pidä kiinni sijoituksesta henkensä kaupalla. He tunnustavat: ”Hyvä on, tein virheen, mennään eteenpäin".

Baselli: Hienoa. Kiitos paljon, Russel. Olen Valerio Baselli Morningstarilta, kiitos, että katsoitte.

Kirjoittaja tai kirjoittajat eivät omista tässä artikkelissa mainittujen arvopapereiden osakkeita. Lue lisää Morningstarin toimituskäytännöstä.