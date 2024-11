Euroalueen inflaatio: Mitä odottaa marraskuun datasta?

Markkinat odottavat Eurostatin 29. marraskuuta julkaisevan euroalueen inflaatiota koskevia pikaennakkotietoja ennen Euroopan keskuspankin vuoden viimeistä korkoilmoitusta 12. joulukuuta.

Inflaation odotetaan olevan 2,4 % korkeampi kuin marraskuussa 2023, FactSetin konsensusarvioiden mukaan, ja nousevan lokakuun 2,0 %:sta vuositasolla (YoY).

Pohjainflaation, joka osoittaa hinnat ilman energia- ja elintarvikekustannuksia, odotetaan pysyvän marraskuussa 2,9 %:ssa vuoden takaisesta, mikä vastaa lokakuun tasoa.

"Euroalueen inflaation odotetaan nousevan jälleen marraskuussa 2,4 %:iin lokakuun 2 %:sta. Karhuja tämä saattaa huolestuttaa, sillä kommentoijat pohtivat vain kaksi kuukautta sitten, onko EKP ollut liian hidas laskemaan korkoja ja, mikä vielä pahempaa, olemmeko siirtymässä deflatoriseen ympäristöön”, sanoo Michael Field, Morningstarin Euroopan markkinastrategi.

”Pohjainflaation odotetaan nousevan maltillisemmin 0,2 %, mikä korostaa, että pohjahinnat ovat yleisesti ottaen vakaat. Suuri osa noususta on peräisin palveluinflaatiosta, erityisesti palkkainflaatiosta, jossa Euroopan työmarkkinat ovat edelleen historiallisiin mittareihin nähden tiukat”, Field lisää.

Lokakuussa 2024 euroalueen vuotuisen YKHI-inflaatiovauhdin suurimmat vauhdittajat olivat palvelut (+1,77 prosenttiyksikköä, p.m.), seuraavina elintarvikkeet, alkoholi ja tupakka (+0,56 p.m.), muut kuin energia-alan teollisuustuotteet (+0,13 p.m.) ja energia (-0,45 p.m.).

Milloin inflaatio lähtee taas laskuun?

Generali Investmentsin johtavan ekonomistin Martin Wolburgin mukaan inflaation odotetaan kääntyvän laskuun vasta tammikuussa. "Euroalueen inflaatio oli syyskuussa laskenut 1,7 prosenttiin vuositasolla, mikä on alhaisin taso sitten kesäkuun 2021. Marraskuussa inflaation ennakoidaan kuitenkin jälleen kiihtyvän", hän totesi.

”Yritysten tuotantohinnat nousivat PMI-tutkimuksessa. Inflaation nousuvauhtia kiihdyttävät jälleen energiakustannuksiin liittyvät perusvaikutukset, jotka hidastavat inflaation laskua vähemmän. Pohjainflaatio saattaa jälleen nousta, sillä asuntojen hinnoista johtuvilla perusvaikutuksilla on merkittävä rooli. Kaiken kaikkiaan olemme samaa mieltä konsensusodotuksista, joiden mukaan marraskuun inflaatiovauhti on 2,4 % yoy, kun se aiemmin oli 2,0 % yoy.”

Goldman Sachs odottaa, että kokonaisinflaatio nousee 2,34 %:iin marraskuussa ja viilenee ”tulevina kuukausina”, mutta he lisäävät marraskuun inflaatioennakossaan, että he näkevät ”lokakuun lopullisten inflaatiotietojen vahvistumisen ja pohjainflaatiovauhdin nousun merkkinä mahdollisesti odotettua sitkeämmistä pohjainflaatiopaineista”. He odottavat, että 24 kuukauden kuluttua pohjainflaatio on 2,6 % vuositasolla ja pohjainflaatio 2,5 % vuositasolla.

Talouden hidastuminen on suurempi huolenaihe kuin inflaatio

Vuonna 2024 euroalueen inflaatio laski merkittävästi, mutta jotkin inflaation osatekijät, kuten palkat, ovat edelleen ”tahmeat”. ”Ellei ennakoimattomia tapahtumia, kuten energian hinnanvaihteluita tai odottamattomia finanssipoliittisia elvytystoimia, tapahdu, inflaation odotetaan vakiintuvan”, Payden & Rygel Italia -yhtiön toimitusjohtaja Antonella Manganelli sanoi Morningstarille.

”Alaspäin suuntautuvia riskejä on kuitenkin edelleen olemassa, ja ne liittyvät pääasiassa heikkoon talouskasvuun. Euroalueen talouden kasvunäkymät pysyvät edelleen heikkoina. Globaali tehdasteollisuus kamppailee edelleen, ja Saksa, joka on teollisuuden tärkein moottori, kärsii hitaasta viennistä ja energiaintensiivisten alojen haasteista."

Huoli talouskasvusta lisääntyi Trumpin valinnan jälkeen, sillä Trumpin ehdottamien toimien täysimääräinen toteuttaminen aiheuttaa lisäpaineita Euroopan talouteen. Columbia Threadneedle Investmentsin korkosalkun johtavan salkunhoitajan Dave Chappellin mukaan ”tämän pitäisi saada EKP:n olemaan Fediä aktiivisempi korkojen laskussa”.

Chappell selitti Morningstarille, että jos Yhdysvallat asettaa lisää kaupan esteitä, Kiinan ainoa keino ylläpitää vientiään voi olla se, että se entisestään tulvii Eurooppaan edullisia tuotteitaan, erityisesti sähköautoja, mikä vaikuttaa euroalueen talouden kasvuun.

Kuinka paljon EKP leikkaa korkoja joulukuussa?

EKP:n kokous pidetään 12. joulukuuta, ja koronlaskua pidetään itsestään selvänä, mutta keskustelu siitä, ”kuinka paljon”, on vielä auki. Frankfurtissa sijaitseva keskuspankki leikkasi lokakuussa talletusmahdollisuuden korkoa 0,25 prosenttiyksiköllä 3,25 %:iin, toisti kasvuun kohdistuvat laskuriskit mutta ilmoitti yleisesti suosivansa asteittaisia leikkauksia. EKP:n virkamiehet esittivät myös erilaisia näkemyksiä uusittujen kauppajännitteiden inflaatiovaikutuksista.

Field uskoo, että marraskuun inflaatiolukujen ei pitäisi antaa EKP:lle ”liikaa aihetta miettimiseen”. ”Palkkojen kasvu on lähes kahden vuoden ajan ollut inflaatiota jäljessä, joten odotettavissa on edelleen jonkinlainen kiinniottovaikutus. Edellyttäen, että se ei nouse paljon korkeammalle, inflaatio on edelleen riittävän lähellä sitä, missä sen pitäisi olla, eli EKP:n 2 %:n tavoitteessa tai sen tuntumassa”, Field sanoi.

Goldman Sachsin mukaan 25 peruspisteen leikkaus on edelleen todennäköinen joulukuussa, mutta tulevien inflaatiolukujen ”olennainen epäonnistuminen” voisi silti kallistaa vaa'an kohti 50 peruspistettä.

Kun marraskuun PMI-ennakko oli selvästi odotuksia heikompi, markkinat alkoivat hinnoitella 50 peruspisteen leikkausta joulukuussa.

”Mielestämme tähän siirtoon voisi liittyä taseen supistamispolun ratkaiseva tarkistus, mutta on vaikea arvioida erityistä todennäköisyyttä”, Moneyfarmin kvantitatiivinen analyytikko Giorgio Broggi sanoi Morningstarille 22. marraskuuta.

”EKP:n mandaatin mukaan hintojen nousun hallinta on keskiössä, ei talouskasvun tukeminen. EKP on Lagarden johdolla saanut myös maineen siitä, että se on enemmän reaktiivinen kuin ennakoiva. Näin ollen EKP etenee todennäköisesti varovaisesti talouden heikkoudesta huolimatta. Joka tapauksessa odotamme, että korot ovat 1,5-1,75 prosentin välillä vuoden 2025 loppuun mennessä, mikä vastaa markkinoiden odotuksia.”

Manganelli Payden & Rygel Italiasta odottaa 25 peruspisteen leikkausta joulukuussa ja lisäleikkauksia ensi vuonna, mutta hän ei sulje pois suurempia leikkauksia, jos talous heikkenee ja kauppajännitteet lisääntyvät.

Kirjoittaja(t) ei(vät) omista tässä artikkelissa mainittujen arvopapereiden osakkeita. Lue lisää Morningstarin toimituskäytännöstä.