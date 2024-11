3 huonoa syytä myydä rahasto

Valerio Baselli: Hei ja tervetuloa Morningstarille. Markkinat nousevat ja laskevat, ja joskus lyhyen aikavälin volatiliteetti on äärimmäistä. Näimme sen esimerkiksi pandemian puhkeamisen yhteydessä maaliskuussa 2020, kaksi vuotta myöhemmin Venäjän hyökätessä Ukrainaan tai jopa äskettäin.

Riippumatta siitä, menestyvätkö sijoituksemme hyvin vai menettävätkö ne paljon odotettua enemmän, ei ole koskaan helppoa tietää, milloin on oikea aika myydä.

Tänään seurassani on Russel Kinnel, Morningstarin Research Servicin luokitusjohtaja.

Russel, ihmiset kysyvät usein: milloin on oikea aika ostaa, eli tulla mukaan markkinoille? Harvemmin keskustelemme siitä, milloin on paras aika myydä. Siksi listaamme tänään sinun avullasi kolme huonoa syytä myydä rahasto. Aloitetaan: mikä on ensimmäinen?

Russel Kinnel: Ensimmäinen on lyhyen aikavälin tuottosyyt. Tämä on tavallaan klassinen aloittelevan sijoittajan virhe. Markkinat ovat nousseet 20 %, ja sinulla on rahasto, joka on noussut vain 10 %, tai markkinat ovat laskeneet 5 %, ja rahastosi ovat laskeneet 10 %, tai jotain vastaavaa. Olet tyytymätön, mutta juju on siinä, että lyhyen aikavälin suorituskyky on suurelta osin kohinaa. Parhaimmillakin sijoittajilla on jaksoja, jolloin he alisuorittavat.

Yleensä rahastot ovat sektoripainotteisia. Ehkä myös tyylisuuntautuneisuus. Se tarkoittaa, että joskus ne ovat erityisen suosittuja ja joskus eivät. Kyse on pitkän aikavälin suorituskyvystä. Se kertoo jotain rahastonhoitajan taidoista. Yksi klassisista virheistä on siis myydä lyhytaikaisen suorituskyvyn vuoksi. Usein se kostautuu sijoittajalle hyvin nopeasti, koska ne syyt, jotka tuottivat heikommin, ovat nyt suosiossa, ja rahasto piristyy nopeasti. Se on siis klassinen aloittelijan virhe.

Baselli: Se on totta. Mikä on toinen huono syy myydä sijoitusrahasto?

Kinnel: Luulen, että joskus teemme makrotaloudellisia päätöksiä, emmekä oikeastaan ymmärrä, mitä olemme tekemässä. Makrotaloudellisiin päätöksiin liittyy siis ongelmia, ja yksi niistä on yksinkertaisesti se, että markkinat ovat hyvin tehokkaat. Jos lukee jotain Saksan uudesta budjetista tai Yhdysvaltain keskuspankin muutoksista, se hinnoitellaan sisään nopeasti. Saatat siis reagoida siihen vielä samana päivänä, mutta se hinnoitellaan silti nopeasti. On siis vaikea saada etumatkaa. Ja kaiken lisäksi, vaikka tietäisitkin nämä asiat, on vaikea ennustaa, mihin suuntaan markkinat kehittyvät. On siis paljon parempi keskittyä omiin suunnitelmiin, pitää kiinni suunnitelmista ja olla kärsivällinen kuin yrittää tehdä paljon lyhyen aikavälin makrotaloudellisia päätöksiä.

Baselli: Ehdottomasti. Ja lopuksi, mikä on syy numero 3?

Kinnel: Tämä on hieman vivahteikkaampi. Sanon sen näin: joskus ihmiset myyvät korkorahaston, koska he haluavat enemmän tuloja. Heillä on rahasto, jonka kokonaistuotto on hyvä, esimerkiksi 3 %, mutta he haluaisivat 5 %. Mutta pointti on siinä, että sinun on keskityttävä kokonaistuottoon. Jos rahaston tuotto on 3 %, voit saada lisätuottoa esimerkiksi 2 %:n verran ja olla tyytyväinen. Toisaalta korkeamman tuoton rahastojen tuotto voi olla heikko, koska niiden nettoarvo laskee. Näin niiden tuotto voi olla vaikkapa 5 %, mutta kokonaistuotto vain 2 %. Älä siis keskity pelkästään tuottoon, vaan kokonaistuottoon, sillä on monia tapoja saada tuottoa, kuten myymällä osan rahasto-osuuksistasi. Liian korkea tuottojen tavoittelu voi siis olla virhe.

Baselli: Hyvin selkeää ja erittäin hyödyllistä. Kiitos paljon ajastasi, Russel. Olen Valerio Baselli Morningstarilta, kiitos, että katsoitte.

